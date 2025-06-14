Языковой омбудсмен Креминь отреагировал на выступление Сердючки: Не позволим под прикрытием "развлечений" снова легализовать языковое присутствие государства-агрессора
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к Национальной полиции Украины с целью надлежащего реагирования из-за русских песен во время выступления Верки Сердючки в Киеве.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице уполномоченного в фейсбуке.
"Есть признаки грубого нарушения статей 23 и 29 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" - в части применения государственного языка в сфере культуры и во время публичных мероприятий. Кроме того, в Киеве с 2023 года официально действует мораторий на публичное использование русскоязычного музыкального продукта, который также был проигнорирован", - отметил Кремень.
Он подчеркнул, что русскоязычным песням не место в украинской столице.
"Мы не позволим, чтобы в украинской столице под прикрытием "развлечений" снова легализовали языковое присутствие государства-агрессора. Это не просто о законе - это о национальном достоинстве. И ответственность будет", - подчеркнул уполномоченный.
Отмечается, что, согласно пункту 2 статьи 23 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", "языком проведения культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык. Применение других языков во время таких мероприятий разрешается, если это оправдано художественным, творческим замыслом организатора мероприятия, а также в случаях, определенных законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины. Положения этой части не распространяются на применение языков во время исполнения и/или воспроизведения песен, других музыкальных произведений с текстом, фонограмм".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Доречі, у Данилки були б всі шанси теж стати президентом. Довбойобам такі подобаються.
а потім лізуть у президенти
бо сьогодні хером по роялю, а завтра у прези
А щодо тої звіздоголової гидоти... Реально: то гидота.
https://www.facebook.com/victoria.samborska/videos/1708944146657933
https://www.youtube.com/watch?v=LDgwUwnfI8I&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2Gi-h5VHXOwaRVWUYOsOarkxJqhjIXd4UYAlZWcB9axQnkAY-ai5R3zqQ_aem_BrdSi6SbGY6J6lqh-e8wUg https://www.youtube.com/watch?v=LDgwUwnfI8I
Ви спочатку приберіть ОП'г яка стріляє в спину Армії щодня..
Лучше бы помогли ютуберам популяризировать украинский контент естественным образом.
А может найдется идиот что произведение "Художник" великого поэта будет с русского на украинский переводить ? Или может у тебя тоже к автору притензии ?
Автор Т.Г. Шевченко, если что.
Я давно кажу, потрібна реформа оплати праці, ніжто не працює більше ніж 24 годоини на добу і усі професії однаково потрібні, але одні можуть заробляти мільйони, а інші ледь на виживання.
А на державному рівні розпалювати ненависть до російської мови в країні, де було 25% єтнічних росіян і безліч змішаних браків це пряма дорога до розколу країни. Потім не дивуйтесь, звідки беруться агенти у ФСБ.
Росія своєю політикою сама все робить для занепадання російської мови і в Україні і в світі. І не треба самим перетворюватися на нацистів на державному рівні... А то дуже вже ****** на "Одна країна, один народ, одна мова!" Правда на відміну від попередника з вусиками - два фюрери! Один танцює і балакає, а другий лібретто пише!