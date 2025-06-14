Языковой омбудсмен Креминь отреагировал на выступление Сердючки: Не позволим под прикрытием "развлечений" снова легализовать языковое присутствие государства-агрессора

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к Национальной полиции Украины с целью надлежащего реагирования из-за русских песен во время выступления Верки Сердючки в Киеве.

об этом говорится на странице уполномоченного в фейсбуке.

"Есть признаки грубого нарушения статей 23 и 29 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" - в части применения государственного языка в сфере культуры и во время публичных мероприятий. Кроме того, в Киеве с 2023 года официально действует мораторий на публичное использование русскоязычного музыкального продукта, который также был проигнорирован", - отметил Кремень.

Он подчеркнул, что русскоязычным песням не место в украинской столице.

"Мы не позволим, чтобы в украинской столице под прикрытием "развлечений" снова легализовали языковое присутствие государства-агрессора. Это не просто о законе - это о национальном достоинстве. И ответственность будет", - подчеркнул уполномоченный.

Отмечается, что, согласно пункту 2 статьи 23 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", "языком проведения культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык. Применение других языков во время таких мероприятий разрешается, если это оправдано художественным, творческим замыслом организатора мероприятия, а также в случаях, определенных законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины. Положения этой части не распространяются на применение языков во время исполнения и/или воспроизведения песен, других музыкальных произведений с текстом, фонограмм".

