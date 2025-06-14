РУС
Нарушение языкового закона Сердючка пела по-русски в Киеве
15 265 173

Языковой омбудсмен Креминь отреагировал на выступление Сердючки: Не позволим под прикрытием "развлечений" снова легализовать языковое присутствие государства-агрессора

Креминь отреагировал на российские песни во время выступления Верки Сердючки

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к Национальной полиции Украины с целью надлежащего реагирования из-за русских песен во время выступления Верки Сердючки в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице уполномоченного в фейсбуке.

"Есть признаки грубого нарушения статей 23 и 29 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" - в части применения государственного языка в сфере культуры и во время публичных мероприятий. Кроме того, в Киеве с 2023 года официально действует мораторий на публичное использование русскоязычного музыкального продукта, который также был проигнорирован", - отметил Кремень.

Он подчеркнул, что русскоязычным песням не место в украинской столице.

"Мы не позволим, чтобы в украинской столице под прикрытием "развлечений" снова легализовали языковое присутствие государства-агрессора. Это не просто о законе - это о национальном достоинстве. И ответственность будет", - подчеркнул уполномоченный.

Отмечается, что, согласно пункту 2 статьи 23 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", "языком проведения культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык. Применение других языков во время таких мероприятий разрешается, если это оправдано художественным, творческим замыслом организатора мероприятия, а также в случаях, определенных законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины. Положения этой части не распространяются на применение языков во время исполнения и/или воспроизведения песен, других музыкальных произведений с текстом, фонограмм".

Автор: 

Топ комментарии
+30
смердючка-данілка була і буде прокацапським перевертнем, який калічить мову
14.06.2025 19:38
+22
А виступи Зе'95 після 2014 якою мовою були? А стадо зеклопів риготало на них як?
14.06.2025 19:40
+21
Збройні війська зеленського.
ЗСУ ніхто так не принижував як воно
14.06.2025 19:40
У нас пол страны рус говорящие. Будешь ты там что-то принимать чи не будешь все равно так будет. Со временем все образуется. Но это нужно пару поколений и направление государства мудрое, а не запретить и все щас сразу пойдёт как надо. Так не работает увы
14.06.2025 20:06
Якщо кожен не братиме в цьому участь, не вистачить і десяти поколінь
14.06.2025 23:22
Де ви бачили те 'мудрое государство', у якому щасливому сні? Буде тільки те, що люди самі зроблять.
14.06.2025 23:35
Да то понятно. Я к тому, что учитывая наше прошлое, совок, голодоморы, кровосмешание, переселение, заселение земли россиянами, лагеря итд. Языковый вопрос дело тонкое и деликатное. И тут нужен ювелирный и качественный подход государства. А не топорное: запретить, казнить, расстрелять.
15.06.2025 00:17
Ви отеє 'казнить, расстрелять', бачили, мабуть, у російському телевізорі, а в реальній Україні інші методи. Повторюєте казна що, аби бовкнути.
15.06.2025 00:26
Держи в курсе. Всем адекватным давно уже понятно куда мы катимся. Вот простой пример 3 летней давности
15.06.2025 03:26
Очі випадають. От вашего руського ызыка..
15.06.2025 05:31
Цікаво, а чому саме з 2023-го року? Інтервенція почалася ще в 2014-му. А, забув: тому що по голові прилітати стало. А так в Києві і салюти лупашили на Набережній на Березняках і співали все, що заманеться. А зрадників у вишиваночках ніхто не чіпає
14.06.2025 19:56
Ну а шо? Колега ЗЄ.

Доречі, у Данилки були б всі шанси теж стати президентом. Довбойобам такі подобаються.
14.06.2025 19:57
Залиште його у спокої
15.06.2025 05:33
Артистам взагалі потрібно заборонити балотуватися, свій рейтинг вони заробляють розвагами,
а потім лізуть у президенти
15.06.2025 07:52
Забороняти не можна бо демократія а народ хай думає. Вони ж не олігофрени…
15.06.2025 09:43
Заборонити можна встановивши вимоги до кандидатів,
бо сьогодні хером по роялю, а завтра у прези
15.06.2025 12:22
така вимога буде незаконною, бо обмежує право, хоча я не проти. У нас інша проблема, на мою думку, це велика кількість різних тупих партій, що нічим не відрязняються фактично, і команди і лідери тих прітй формуються під вибори, от і маємо, то прислуг урода, то ще якісь реіони, чи як вони там зараз. Оптимально двохпартійна система, як її реалізувати в Україні, поки не уявляю. Але там хоч буде зрозуміло все про членів і лідерів партії задовго до того, як вони кудись потраплять. Це не виключає таких проколів як в зараз в США, але то виключення, бо у нас за всі 34 роки незалежності, одні покидьки, дуже мало державників і толкових людей, як не тімашонка, то януковощ, то пісюаніст, і купа лайна в їхніх командах, що потім тільки бігає з партії в партію.
18.06.2025 12:20
шось не поняв, сердючка порохобот чи зебілозрадофіл, чи не дай бог бандерівець?
14.06.2025 19:58
Воно актор, може бути ким завгодно =)
14.06.2025 19:59
Актори, як ми бачимо, можуть бути ким завгодно, навіть президентами.
14.06.2025 23:37
Ніт. Ви таки ніц не пойняли. Воно - задньоприводне непорозуміння з міжвушним ганглієм замість головного мозку. Як наслідок - порохоботство, противсіхство, націоналізм і навіть (лячно лише про то подумати!) зє!-білізм - штуки надто абстрактні та незрозумілі, щоб у тому ганглії поміститися.
15.06.2025 01:27
Не чіпайте Данилко..он зедебіла рвіть
15.06.2025 05:34
100%
15.06.2025 09:08
Зє!-білам я роздаю копен-дупен за кожної зручної нагоди.
А щодо тої звіздоголової гидоти... Реально: то гидота.
17.06.2025 01:24
трансвестит, але це не злочин, але і в голові порядку нема.
18.06.2025 12:21
Смішно читати про мовного омбуцмена, який клеймить Сердючку, після того, як мудрий нарід наобирав світоглядного покруча-ватника Zеленського, який все своє сценічне життя працював на просування москальської пропаганди під виглядом гумору і принципово, аж до обрання його, прости господи, "преZEдентом", послуговувався рускім йазиком. Для більш повного розуміння ЩО таке Zеленський і ЩО воно насправді (а не у відосиках) думає і про Україну і про український народ і про нашу історію, треба лише подивитися це відео від квітня 2014, зняте в захопленій сєпарами Горлівці, де майбутній, прости господи, "преZEдент", повторює те саме, що зараз кажуть Медінський, Пєсков та *****. ZEленський каже, що українці та рускіє то "адіннарот" і радіє, що може спілкуватися із сєпарами, які на той момент вже захопили Горлівку, на "панятном нам всєм йязикє"
https://www.facebook.com/victoria.samborska/videos/1708944146657933

https://www.youtube.com/watch?v=LDgwUwnfI8I&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2Gi-h5VHXOwaRVWUYOsOarkxJqhjIXd4UYAlZWcB9axQnkAY-ai5R3zqQ_aem_BrdSi6SbGY6J6lqh-e8wUg https://www.youtube.com/watch?v=LDgwUwnfI8I
14.06.2025 20:00
Класс. В адессе маме в кабаках под ру музончик колбасят каждый вечер. У нас в Киеве тоже. Зато до Сердючки который всегда поддерживал Украину дое... решили😂 цирк на дроте просто😂🤣
14.06.2025 20:03
Посполиті в коментарях сьогодні раділи смерті людини в Києві. Якщо б це була крута вечірка "хазяїв життя" - ніхто б не тявкнув навіть
14.06.2025 20:13
Пшекі?
15.06.2025 05:35
А хто помер в Києві?
15.06.2025 08:05
Отправьте этого клоуна кацапам.
14.06.2025 20:04
Себе відправ, кацап
15.06.2025 05:36
у нього більше голосів, а у нас демократія, тому його треба вислати туди, воно лайно.
18.06.2025 12:23
от такий він Київ, тобто кієв - мать гарадоф рускіх, зовсім не змінився, ***** не заспокоїться, "пака нє асвабадіт" окацаплених
14.06.2025 20:09
Ці ЗЕлені покидьки бачать все крім корупції, порущення прав людини , свавілля мусорні і тцк! До Сердючки причепились! ТА у вас ***** Потужні українська тільки з трибуни зРади , а так між собою всі кацапською *******, офіс *********** також!
14.06.2025 20:20
Хєй його знає...
Ви спочатку приберіть ОП'г яка стріляє в спину Армії щодня..
14.06.2025 20:24
Нехай ця підовка на расіі співає, чи на закритих гейпаті, ганьбище .
14.06.2025 20:29
Рівень Смердючки - ганьба для культури як такої.
14.06.2025 20:29
Підняття на поверхню питання мови - це прокремлівська провокація !
14.06.2025 20:30
Ігнорування значення державної мови - сприяння ворогові. Окуповуючи наші міста і села, він одразу намагається нав'язати свинособачий язик.
14.06.2025 23:20
Сприяння ворогу - це роздмухування мовного питання. Саме на цьому питанні і на питанні НАТО акцентує ворог оправдання за свою агресію.
15.06.2025 11:17
так то ворог, йому посрати чим виправдовувати свою агресію, і тому мовне питання дуже важливо, руцкій ізиг підлягає повному викоріненню.
18.06.2025 12:26
Шиза идеологическая. Нашли агента под прикрытием
Лучше бы помогли ютуберам популяризировать украинский контент естественным образом.
14.06.2025 20:38
Хай це падло поїде на передову з перевіркою чому там добра половина бійців розмовляють російською
14.06.2025 20:39
Розмовляти російською - не єдина погана звичка бійців.
14.06.2025 23:17
*******.
14.06.2025 21:07
Правильно - їбонуті
15.06.2025 00:33
смердючка і команда такі, що зробиш
18.06.2025 12:27
Данилку повинно бути соромно
14.06.2025 21:39
... данилко, як і квартал, такого ж рівня, совка.
14.06.2025 21:44
Идиот. Там впрямую в законе сказано что можно петь на любом языке. Може він такий мовознавець що читати українською неможе?
14.06.2025 21:57
а хто сказав, що заборонено, омбудсмен такого не говорила. суть в тому, що співати кацапською в той час як кацапи напали і вбивають українців тільки за те, що вони українці і розмоляють своєю мовою, це якось негарно, від себе додам - по бидлячому, але смердючка било задньопривідне, тому і не дивно.
18.06.2025 12:30
Это старая песня, это прямо записано в Конституции и законе, творчесвто может исполнятся на любом языке, и кто этому мешает или "не годует", нарушает все законы и его надо моментально "відп*ячити у груди", это на голову не налазит... Надо просто быть идиотом.

А может найдется идиот что произведение "Художник" великого поэта будет с русского на украинский переводить ? Или может у тебя тоже к автору притензии ?

Автор Т.Г. Шевченко, если что.
19.06.2025 14:33
ну так він же не писав парузгі в той час, коли вони напали і вбивали його народ, тоді то була одна країна. ти щось трохи плутаєш. на сьогоднішіній день кацапською співати хоч і не заборонено, але це більг ніж тупо.
19.06.2025 14:42
Ты не поверишь, но то, что пела сердючка на суржике, тоже писалось тогда, когда на нем говорила большая часть страны и не было войны! Законодательно в чем разница? Творчество защищено законом, на каком бы языке оно не писалось, пелось, сочинялось ))) Ты не можешь запретить творчество, из за "языка", это на голову не налазит.
19.06.2025 14:48
так ніхто ж не забороняє, я про те, що це тупо кацапською щось робити в Україні, коли кацапи вбивають українців в т.ч. за мову.
19.06.2025 15:10
Не Данилко, а Дебілко. Напевно маска на підборідді йому мозок намуляла, тому й рецидив стався.
14.06.2025 22:57
Смердючка і Поплавський рівень нашої культури...
14.06.2025 23:16
десь х того часу як припинилися Червона рута, Територірія А, і інші фестивалі, на сцену почав вилазити різний шлак типа поплавських, смердючок, потапів і різне кацапське бидло
18.06.2025 12:34
кажется нам не рады. Хотя мы все еще граждане.
15.06.2025 00:38
О! Задньоприводне непорозуміння знову про себе нагадало?..
15.06.2025 01:14
Ви про креміня?
15.06.2025 05:42
ні, твоїх два батька.
18.06.2025 12:31
закрийте з десяток каналів!!!!! Там дебіли від зе! Крутять серіали свої кончені.
15.06.2025 05:40
Ганьба данилку.. Більше йому довіри не буде..флюгер куйов..Війна далеко від його голови..До речі.. бачимо як пре вже багатьох співанути рашистською
15.06.2025 07:10
Чи допоміг Кремінь хоч копійкою нашим захисникам,на відміну від Данилка, який мільйони вклав в лікарні для їх лікування і реабілітацію? Чи кремсінь не знає, скільки рос.мовного населення в Україні? І якщо Данилко заробляє цими концертами, то знає навіщо. Пішов на х- кремінь.
15.06.2025 07:35
Надприбутки аристів та легкі гроші потрібно обкладати податками! Воно вийшло потрясло своїм Їбал*м і унього вже мільйони. Хіба праця пєвцов ротом важча за тих хто працює на заводі, будівництві чи у полі? А може вони працюють більже ніж 24 години на добу?
Я давно кажу, потрібна реформа оплати праці, ніжто не працює більше ніж 24 годоини на добу і усі професії однаково потрібні, але одні можуть заробляти мільйони, а інші ледь на виживання.
15.06.2025 08:21
Дебіли упороті! Ви б так портновську судівську мафію нищили, та корупцію у власних колах.
А на державному рівні розпалювати ненависть до російської мови в країні, де було 25% єтнічних росіян і безліч змішаних браків це пряма дорога до розколу країни. Потім не дивуйтесь, звідки беруться агенти у ФСБ.
Росія своєю політикою сама все робить для занепадання російської мови і в Україні і в світі. І не треба самим перетворюватися на нацистів на державному рівні... А то дуже вже ****** на "Одна країна, один народ, одна мова!" Правда на відміну від попередника з вусиками - два фюрери! Один танцює і балакає, а другий лібретто пише!
15.06.2025 08:33
Данилко смердючка...тихий прихований ворог України...
15.06.2025 08:46
Миша, а разве он на той эстраде один такой? Именно там их пруд пруди. И, кстати, у Данилка уже заявили, что он пел не на русском, а типа "Полтавским суржиком". Как на меня, это ещё хуже. Это продвижение того самого кугутизма, который уже много лет разрушает Украину. Причем весьма успешно кстати, а почему Данилко не в ВСУ? Вроде не старый ещё, да и здоров. Или это другое?
15.06.2025 09:21
Хай там як, але Кремінь, очевидно, лицемір. Можливо і ворог. Але це лише моє припущення.
15.06.2025 10:25
