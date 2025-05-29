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Учні ліцею Львова танцювали під російського репера Моргенштерна: справу вивчає поліція. ВIДЕО

У львівському ліцеї №93 школярі зняли відео, на якому співають і танцюють під пісні російського репера Моргенштерна. Поліція з'ясовує обставини інциденту.

Як передає Цензор.НЕТ, відео оприлюднили місцеві Telegram-канали.

Увага! На відео ненормативна лексика 

На відеозаписі видно, як учні, ймовірно, у шкільній вбиральні, стрибають під музику російського виконавця та знімають це на свої телефони.

Реакція поліції та навчального закладу

Зараз цю ситуацію опрацьовують поліціянти, однак від деталей там відмовилися, цитує речницю львівської поліції видання LVIV.MEDIA.

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У навчальному закладі повідомили виданню, що вже викликали батьків дітей, причетних до інциденту.

"Сьогодні це все побачили й розбираємося внутрішньо. Також залучена поліція", - додали в ліцеї.

Реакція влади

Директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк заявив, що міськрада встановлює обставини інциденту.

"Нам справді прикро було побачити таке відео. Але це не про "розіп’яти", а про розібратися, зробити висновки й діяти. Ми вже з'ясовуємо всі обставини з керівництвом школи, додатково працюємо з учнями й батьками. Але давайте будемо чесні: ця ситуація – не лише про одну школу чи конкретне місто", - зауважив він.

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Коментар військового-випускника ліцею

На цей інцидент відреагував ексдепутат Львівської міської ради від партії "Голос", а наразі військовослужбовець батальйону "Нахтіґаль" Ігор Шолтис.

Він навчався в ліцеї № 93 разом з іншими військовими, які загинули у бою проти російських окупантів.

"Музика з Москви вільно живе в моїй рідній 93 школі у Львові. У цій школі я сидів за одною партою з Тарасом Сивеньким, а в сусідньому класі так само списував контрольні Андрій Рибак. На рік старше вчився Роман Потішка, а Юра Руф закінчив 93-тю десяток років до нас.

"Сивий", "Рибак", "Паштет" і "Руф" вже загинули, захищаючи стіни цієї школи. Вони так і не дізнались, що Росія значно ближче, ніж ми усі думаємо.. "Уклінна дяка" поціновувачам такого контенту. Ваші прослуховування придбали зброю, якою вбили усіх моїх друзів", - Шолтис висловив обурення поведінкою учнів. 

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У Львові школярі танцювали під пісні Моргенштерна

Зазначимо, що за даними стримінгового сервісу Spotify, одна з пісень Моргенштерна входить у Топ-50 найпопулярніших треків серед українців станом на 29 травня.

Справжнє ім’я Моргенштерна – Алішер Валєєв. Після потрапляння під заборону в Україні він змінив прізвище на сценічне псевдо. У Росії він визнаний "іноземним агентом".

Автор: 

діти (5130) Львів (3087) музика (497) російська мова (314)


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Топ коментарі
+8
Сюр... З 19-го. ПрезЕдент по українському прапору топтався, здав і здає, то чом би і дітЯм простого наріду рсняві пісні не слухати? Хто мені заперечує- тєлємарафон відкрийте, там хіханьки, комедії, побєда і усі винні, а бубочка герой.
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29.05.2025 17:05
+6
https://www.facebook.com/helen.velen.2025?comment_id=Y29tbWVudDoyMjU2MTcwMTk0ODMxNTk5XzQyNjU3Nzc1NDM2NDk3ODE%3D&__cft__[0]=AZX0XRzEh3md6xLsih1j6vMAkp22krQBOgo23kcQW3PAUGOgXvaMoTGuLWNidnwwCgo4ICK96jrhbbPp_ebgIlNf_jXxd3pVfv9AO0ZLCvygz06Fo0ggY20BFivghfueFR8jD_6OQoqcc4VOKBA1YXWlgjtlUiVKZ0OnHJwII9m5QrQhh0O7Qlfs_6MJEgZHxbE&__tn__=R-R Хелен Велен

Чесно кажучи це фігня просто. СБУ шпіонів ловити треба , а в нас московітських шпіонів кішить як глістов у больного собаки. Агент московії портнов абсолютно вільно себе почував. Чонгар цілий , весь Крим цілий , НОВА залізниця через Маріуполь , Мелітополь , Бердянськ абсолютно спокійно збудована. Продовжувати !? Ганьба просто
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29.05.2025 17:02
+4
тебе не похер ли что они там говорят?
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29.05.2025 17:06
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https://www.facebook.com/helen.velen.2025?comment_id=Y29tbWVudDoyMjU2MTcwMTk0ODMxNTk5XzQyNjU3Nzc1NDM2NDk3ODE%3D&__cft__[0]=AZX0XRzEh3md6xLsih1j6vMAkp22krQBOgo23kcQW3PAUGOgXvaMoTGuLWNidnwwCgo4ICK96jrhbbPp_ebgIlNf_jXxd3pVfv9AO0ZLCvygz06Fo0ggY20BFivghfueFR8jD_6OQoqcc4VOKBA1YXWlgjtlUiVKZ0OnHJwII9m5QrQhh0O7Qlfs_6MJEgZHxbE&__tn__=R-R Хелен Велен

Чесно кажучи це фігня просто. СБУ шпіонів ловити треба , а в нас московітських шпіонів кішить як глістов у больного собаки. Агент московії портнов абсолютно вільно себе почував. Чонгар цілий , весь Крим цілий , НОВА залізниця через Маріуполь , Мелітополь , Бердянськ абсолютно спокійно збудована. Продовжувати !? Ганьба просто
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29.05.2025 17:02 Відповісти
Тим більш, що по Бердянську-Мелітополю все усі знають- де Шахєди збираються(Мелітополь), звідки запускаються(Приморськ), 2 всраті, ДУЖЕ близькі до фронту, мости(між Мелітополем і Костянтинівкою і Мелітополем і Садовим), які можна півшишечкою ракети прибрати, тим самим на 20 км ближче до лінії рсня буде ганяти танчики, а шлях на 50 км збільшиться... Оман і оті "плани Б"- то не для України, то плани путіна. З серіала "Пєрєстать стрєлять".
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29.05.2025 17:12 Відповісти
Ну, ані же деті в Україні, яка протистоїть з 2014 року московитам, щоб їх не відправили окупанти на мордовію, у піонерські фільтраційні табори, для Українців!?!?
Яке насіння, такі й плоди!
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29.05.2025 17:04 Відповісти
Москалі скажуть "даже ва львовє хатят к нам,наша вайна за абьєдінєніє вєлікай і малароскай культур"(((
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29.05.2025 17:05 Відповісти
тебе не похер ли что они там говорят?
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29.05.2025 17:06 Відповісти
Похєр,але це вони використають як аргумент,можливо,для наших союзників.Трампон же казав,що йому на багато речей "відкрили очі",а точніше залили у вуха.
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29.05.2025 17:12 Відповісти
ну так если они завтра начнут орать, что идут освобождать всех с красными трусами, ты побежишь надевать синие? ******* уже плясать под дудку русни. То, что рыжий и ему подобные ведутся на этот бред это их проблемы. Точнее проблемы их интеллекта. А причины будут всегда и притянуть легко всё что удобно. Просто на данный момент, самая удобная - это язык
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29.05.2025 17:20 Відповісти
З цієї причини ти пишеш московською?(Маркер "свой"?(((
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29.05.2025 17:30 Відповісти
Сюр... З 19-го. ПрезЕдент по українському прапору топтався, здав і здає, то чом би і дітЯм простого наріду рсняві пісні не слухати? Хто мені заперечує- тєлємарафон відкрийте, там хіханьки, комедії, побєда і усі винні, а бубочка герой.
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29.05.2025 17:05 Відповісти
Ніт, державною справою є виховання дітей патріотами України. Тут саме про це.
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29.05.2025 17:08 Відповісти
про виховання згоден...але ж тут про силовий апарат держави мова їде...
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29.05.2025 17:09 Відповісти
Напевне найкращий варіант - мобілізувати батьків. І обов'язково у ЗБЗ. Може хоч тоді їхні нащадки сприйматимуть кацапів такими, які ті і є - ворогами.
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29.05.2025 17:06 Відповісти
що за бекання? Крім "заїбав" нічого не розібрати...невже розбір цього лайна сьогодні є державною справою? Як на мене краще щоб Шолтис прийшрв та піздюлін надавав
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29.05.2025 17:08 Відповісти
Ані же дєті.
І нікуя їм за це не буде.
А того хто їм деформує риси обличчя, Портново-Татарівські поліцаї і суди імені Зеленського, за#буть на чорну сливку.
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29.05.2025 17:52 Відповісти
https://www.facebook.com/UADecolonization?__cft__[0]=AZUmSRR2Fkb97_bBQ4Fd55YNXvLLpGBHi9P3W2dJCKTwm9C_tzWVKEDgLXnI-j1sJjS-shtSx6ZmdbjEEYuv-60A6W8JR2dscmf34N-6eLMKV211lU1t-IWDjP2ibbUftpnCwoLKKnfBKLAzYI9_Eufbbx96h68rBGNmhH0agL0YMsddHEfgtqCjw6Qs3Kxb19oPt_b5_L4sF6RKWeEAhnLVoTxuRZ-suWQN3BIBauZ1NA&__tn__=-UC*F Деколонізація. Україна

https://www.facebook.com/UADecolonization/posts/pfbid0TwpaSvk1AfApXPZo6ZShWCpLaTeMVTyiGtoGfnWjhTpqS2pyHYpThDXXPYfdBmqkl?__cft__[0]=AZUmSRR2Fkb97_bBQ4Fd55YNXvLLpGBHi9P3W2dJCKTwm9C_tzWVKEDgLXnI-j1sJjS-shtSx6ZmdbjEEYuv-60A6W8JR2dscmf34N-6eLMKV211lU1t-IWDjP2ibbUftpnCwoLKKnfBKLAzYI9_Eufbbx96h68rBGNmhH0agL0YMsddHEfgtqCjw6Qs3Kxb19oPt_b5_L4sF6RKWeEAhnLVoTxuRZ-suWQN3BIBauZ1NA&__tn__=%2CO*F 3 ч. ·Хтось абсолютно упоротий вчора вивісив прапор з написом КГБ на вулиці Слобідській у місті Берестин, що на Харківщині.

Поруч з нашим прапором виглядає максимально дико.

Закликаємо відкрити кримінальне провадження щодо демонстрації символіки комуністичного тоталітарного режиму
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29.05.2025 17:08 Відповісти
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29.05.2025 17:09 Відповісти
Доречі ЯКЕ ВЛУЧНЕ ЗАУВАЖЕННЯ
https://www.facebook.com/profile.php?id=61568387207604&comment_id=Y29tbWVudDoxMTI3OTA5ODg5MzY5NjQ0XzY5MzEyMDE0NzAxMDI2Mw%3D%3D&__cft__[0]=AZUmSRR2Fkb97_bBQ4Fd55YNXvLLpGBHi9P3W2dJCKTwm9C_tzWVKEDgLXnI-j1sJjS-shtSx6ZmdbjEEYuv-60A6W8JR2dscmf34N-6eLMKV211lU1t-IWDjP2ibbUftpnCwoLKKnfBKLAzYI9_Eufbbx96h68rBGNmhH0agL0YMsddHEfgtqCjw6Qs3Kxb19oPt_b5_L4sF6RKWeEAhnLVoTxuRZ-suWQN3BIBauZ1NA&__tn__=R*F Олена Заболотна

За український прапор в такому вигляді теж є штраф
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29.05.2025 17:12 Відповісти
Дєлай деньгі - от "патріотичні цінності " покоління....

Діти просто переймають цінності дорослих - тому як у львів'ян разом вживаються корупція і патріотизм ? - це для мене лишається загадкою. Адже покійний Чорновіл казав ,що корупціонер (злодій ) не може бути патріотом...

Будь який керівник - це альтер его громади . Мер Львова ,якого обрали львів'яни має прізвисько "Доля ". Але не через те ,що переймається долею посполитих ....
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29.05.2025 17:10 Відповісти
Тік-ток і гроші.
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29.05.2025 17:12 Відповісти
скільки бидлоти понаїхало з тих регіонів
потрібно було б навіть в Україні робити
відбір внутрішньопереселенців
розмовляють росмовою - геть на росію
а вони ще й Донецькі університети
у Вінниці відкривали...
а В Києві не так само хіба?
Прийняли бидлоту на свою голову.
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29.05.2025 17:13 Відповісти
Страшна бидлота! Дрищі рабів безумних! Свині брудні і нікчемні. Опущенці!
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29.05.2025 17:21 Відповісти
Все це правильно. Але. Цей співак на кацапії вважається ворогом. І, знову ж, великий патріот і друг України, ворог куйла і всієї кацапії, Вахтанг Кікабідзе співав теж російською. Виходить, його пісні теж під забороною?
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29.05.2025 17:25 Відповісти
Ничо непонятно но очень интересно.))Туалет.дети.телефоны..Чото кричат неаразумительное (непонятно))))
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29.05.2025 17:26 Відповісти
Ліцей № 92 знаходиться на вулиці Кос-Анатольського.Це - Сихів,район у Львові з двохсоттисячним населенням,де в основному панельні багатоповерхівки які збудовані ще в совітськи часи.Жителі привезені совітами з навколишніх сіл щоб було кому працювати на "Іскрі",ізоляторному,автобусному і т.д.Діти відповідно то нащадки тих селюхів.Я до того,що то не діти росіян які селились в центрі і якими після війни совітська влада розчиняла галицьке населення.І яких,по статистиці яка робилась на вибори в центральному районі Львова більше двадцяти відсотків.За партію регіонів колись Галицький район дав 22%.А от Сихів то завжди був скупчення патріотів,вишиванок,за героїв,за Україну...І ось діти...Демонстративно співають якось моргенштейна...Цьому є пояснення...як і всьому на світі...
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29.05.2025 17:27 Відповісти
Мовний патруль вже виїхав? Таке не можна пробачати, хай слухають вітчизняних співаків
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29.05.2025 17:34 Відповісти
Та шо ж, як, що на піаніні базу видати можна, то Монгерштернера, чому б і ні..
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29.05.2025 17:35 Відповісти
моргчлен хоч і кацап та наче засудив кацапське вторгення.
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29.05.2025 17:45 Відповісти
Всю цю сволоту разом з батьками треба поставити на коліна на головній площі Львіва співати гимн України.
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29.05.2025 17:48 Відповісти
 
 