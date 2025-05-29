Учні ліцею Львова танцювали під російського репера Моргенштерна: справу вивчає поліція. ВIДЕО

У львівському ліцеї №93 школярі зняли відео, на якому співають і танцюють під пісні російського репера Моргенштерна. Поліція з'ясовує обставини інциденту.

Як передає Цензор.НЕТ, відео оприлюднили місцеві Telegram-канали.

Увага! На відео ненормативна лексика

На відеозаписі видно, як учні, ймовірно, у шкільній вбиральні, стрибають під музику російського виконавця та знімають це на свої телефони.

Реакція поліції та навчального закладу

Зараз цю ситуацію опрацьовують поліціянти, однак від деталей там відмовилися, цитує речницю львівської поліції видання LVIV.MEDIA.

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У навчальному закладі повідомили виданню, що вже викликали батьків дітей, причетних до інциденту.

"Сьогодні це все побачили й розбираємося внутрішньо. Також залучена поліція", - додали в ліцеї.

Реакція влади

Директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк заявив, що міськрада встановлює обставини інциденту.

"Нам справді прикро було побачити таке відео. Але це не про "розіп’яти", а про розібратися, зробити висновки й діяти. Ми вже з'ясовуємо всі обставини з керівництвом школи, додатково працюємо з учнями й батьками. Але давайте будемо чесні: ця ситуація – не лише про одну школу чи конкретне місто", - зауважив він.

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Коментар військового-випускника ліцею

На цей інцидент відреагував ексдепутат Львівської міської ради від партії "Голос", а наразі військовослужбовець батальйону "Нахтіґаль" Ігор Шолтис.

Він навчався в ліцеї № 93 разом з іншими військовими, які загинули у бою проти російських окупантів.

"Музика з Москви вільно живе в моїй рідній 93 школі у Львові. У цій школі я сидів за одною партою з Тарасом Сивеньким, а в сусідньому класі так само списував контрольні Андрій Рибак. На рік старше вчився Роман Потішка, а Юра Руф закінчив 93-тю десяток років до нас.

"Сивий", "Рибак", "Паштет" і "Руф" вже загинули, захищаючи стіни цієї школи. Вони так і не дізнались, що Росія значно ближче, ніж ми усі думаємо.. "Уклінна дяка" поціновувачам такого контенту. Ваші прослуховування придбали зброю, якою вбили усіх моїх друзів", - Шолтис висловив обурення поведінкою учнів.

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Зазначимо, що за даними стримінгового сервісу Spotify, одна з пісень Моргенштерна входить у Топ-50 найпопулярніших треків серед українців станом на 29 травня.

Справжнє ім’я Моргенштерна – Алішер Валєєв. Після потрапляння під заборону в Україні він змінив прізвище на сценічне псевдо. У Росії він визнаний "іноземним агентом".