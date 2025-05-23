17-річна дівчина танцювала на могилах під російську пісню у Дніпрі: поліція склала адмінпротокол
17-річна мешканка Дніпра знімала на відео для соцмереж танці під російськомовну пісню біля могил на кладовищі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпра.
Інцидент стався на кладовищі в Соборному районі Дніпра.
Відео з кладовища дівчина опублікувала у TikTok 22 травня. На ньому вона танцює біля надгробків, а на тлі лунає пісня російського виконавця, який співає про канібалізм. У тексті пісні також чимало нецензурної лексики.
Ювенальні поліцейські встановили особу дівчини – це 17-річна місцева мешканка.
Поліціянти провели із неповнолітньою та її матір’ю профілактичну розмову про неприпустимість такої поведінки поблизу місць поховань.
Щодо дівчини склали адмінпротокол про дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП). Їй загрожує від 51 до 119 гривень штрафу. Покарання їй призначатиме суд.
Після розмови з поліцією дівчина видалила відео зі свого TikTok.
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медичною сестрою, в госпіталь з пораненими захисниками!
оце біда.
а, те що вона дебілка за гроші....ну, що ж.....
чому ще портновські закони не змінили, монобільшість?
Коротко резюмуючи: будь яку ідею можна довести до абсурда. І Фаріон це робила настільки потужно, шо від неї було більше шкоди ніж користі.
А взагалі, дивлюся обмільчав нарід. Тільки но знаходиться хтось, хто вміє звʼязно і логично написати декільки речень - його (тобто мене) тутже записуть в штучний інтелект . Чату до мене ще рости і рости. Окрім того за політиками він не може використовувати обсцентну лексику. Тож якшо я вас пошлю найух, то можете бути впевненими, шо то не якась залізяка, а справжня людина від щирого серця!
17-летняя девушка танцевала на могилах Источник: https://censor.net/ru/n3553938
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