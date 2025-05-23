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Новини Заборона російської музики в Україні Наруга над могилою
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17-річна дівчина танцювала на могилах під російську пісню у Дніпрі: поліція склала адмінпротокол

У Дніпрі 17-річна дівчина знімала відео для соцмереж на кладовищі

17-річна мешканка Дніпра знімала на відео для соцмереж танці під російськомовну пісню біля могил на кладовищі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпра.

Інцидент стався на кладовищі в Соборному районі Дніпра.

Відео з кладовища дівчина опублікувала у TikTok 22 травня. На ньому вона танцює біля надгробків, а на тлі лунає пісня російського виконавця, який співає про канібалізм. У тексті пісні також чимало нецензурної лексики.

Ювенальні поліцейські встановили особу дівчини – це 17-річна місцева мешканка.

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Поліціянти провели із неповнолітньою та її матір’ю профілактичну розмову про неприпустимість такої поведінки поблизу місць поховань.

Щодо дівчини склали адмінпротокол про дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП). Їй загрожує від 51 до 119 гривень штрафу. Покарання їй призначатиме суд.

Після розмови з поліцією дівчина видалила відео зі свого TikTok.

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Автор: 

Дніпро (3295) кладовище (198) музика (497) Нацполіція (15258)


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Топ коментарі
+16
бидло виросло
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23.05.2025 15:37
+14
5% - що дурепа, 95% - що взяла гроші щоб зняти ролик для роспропаганди типу "ось як нас там чекають і як ненавідять націстов"
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23.05.2025 15:37
+13
Яке до біса "патріот" та "Музики поза політєкой!"??? То звичайнісенька кацапська проблядь!
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23.05.2025 15:45
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Як там пишуть-"українська музика відстій!Я патріот але я слухаю руску музику!Музики поза політєкой!"
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23.05.2025 15:36 Відповісти
Яке до біса "патріот" та "Музики поза політєкой!"??? То звичайнісенька кацапська проблядь!
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23.05.2025 15:45 Відповісти
5% - що дурепа, 95% - що взяла гроші щоб зняти ролик для роспропаганди типу "ось як нас там чекають і як ненавідять націстов"
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23.05.2025 15:37 Відповісти
а яким боком кончена істота танцювала на могила до "ось як нас там чекають і як ненавідять націстов"?
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23.05.2025 16:11 Відповісти
що роблять товстожопі зелені депутати у ВР ? де сурові закони по воєнний час ? хай ці 51 грн. засунуть собі в дупу.
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23.05.2025 18:55 Відповісти
бидло виросло
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23.05.2025 15:37 Відповісти
це рфϟϟ *****..
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23.05.2025 15:44 Відповісти
У нас теж таке не толерують. Якщо б не було реакції - тоді можна було б подібне стверджувати. Так само і на Майдані коли жінка почала там щось витворити - її скрутили і передали поліції. А то як якась дівчина - треба прибити. Як депутати-зрадники в ВР - то всі мовчать. На росії цілі могили бульдозером рівнями - могили їхніх героїв СВО - і що, хтось когось прибив?
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23.05.2025 15:51 Відповісти
Я був у центрі Москви і сам чув по радіо KAZKA - "Cry", Океан Елзі - "Я не здамся без бою"

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23.05.2025 18:10 Відповісти
Вклепали б такий штраф щоб півроку виплачувала,то й інші не робили б такого
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23.05.2025 16:02 Відповісти
Навіщо ти це ляпаєш, як падобнає в расіі прибілі б, коли ТАМ все обсцикають-обсирають СТАБІЛЬНО й безперервно? ЩО ти й де "бачила"?
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23.05.2025 16:10 Відповісти
через время твари будет 18. Что измениться? Родаки перевоспитают или 119 грн. испугают?
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23.05.2025 15:38 Відповісти
Второй раз штраф намного выше. Потом условка и ещё больший штраф, а потом уголовка
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23.05.2025 16:01 Відповісти
Там невеликий штраф
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23.05.2025 16:19 Відповісти
второй раз еще поймать надо. И там суд. Наши суды знаешь? Могу напомнить
https://24tv.ua/ru/ubijstvo-rebenka-na-zakarpate-roditeli-zakovali-rebenka-v-cep-a-zatem-oblili-benzinom-24-kanal_n2826869
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23.05.2025 16:37 Відповісти
,,Дитя порока".
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23.05.2025 15:40 Відповісти
Думають перевиховати можно? Таких або за порєбрік, або до психарні. І позбавити громадянства..
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23.05.2025 15:41 Відповісти
перевиховання дієве та єдине вірне!!!!
медичною сестрою, в госпіталь з пораненими захисниками!
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23.05.2025 15:44 Відповісти
Маю великий сумнів, якщо в такому віці воно таке дурне. Крім того, щоб ще труїла чи якісь диверсії у шпиталі влаштовувала?? А громадянства позбавити - бо ще чергового дебіла наголосує "па пріколу".
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23.05.2025 15:52 Відповісти
у 17 річній мешканки дніпра, підписників мабуть за сотні тищ.
оце біда.
а, те що вона дебілка за гроші....ну, що ж.....
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23.05.2025 15:41 Відповісти
адмінпротокол?
чому ще портновські закони не змінили, монобільшість?
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23.05.2025 15:41 Відповісти
Це не дівчина,це шкіряний мішок з гноєм!
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23.05.2025 15:42 Відповісти
А нагадайте, будь ласка, де в Соборному районі Дніпра є кладовище?
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23.05.2025 15:44 Відповісти
ДиняпрапірдОFFськ - вироджене, деградоване й зомбоване. Породило земакаку, тімоху, кало-мойшу, філатіка - і так далі. ЯК воно, то поголів'я, може про таке "думати"?.. Знаки САТАНИ понаставляли, - запитаєш, навіщо, - гавкіт неймовірний... ЖОДНОГО у ФБ звідти не бачив реєстрованим "Дніпро" або "Dnipro, - поголівно "днЕпр"...
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23.05.2025 16:15 Відповісти
Днєпрапітрофск - рускіґорат!
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23.05.2025 21:47 Відповісти
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23.05.2025 15:44 Відповісти
Штраф 51 грн.?! Це позор і сором ! Зміни депутати не думають вносити до КУпАП ?
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23.05.2025 15:49 Відповісти
Це три неоподаткованих мінімуми, який складає 17 грн. Практично уся адмінка вимірюється в ньому. Треба міняти не КУпАП, а встановити адекватний неоподаткований мінімум, який не змінюється вже багато десятиліть.
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23.05.2025 16:26 Відповісти
Цей мінімум - для того, щоб зайвий раз познущатися 'з "насєлєнія".
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23.05.2025 21:54 Відповісти
А хто знущається? 51 грн. штраф і ходи броди, в чому знущання?
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24.05.2025 20:48 Відповісти
А мене найбільше здивував розмір штрафу за лрібне ***********. Це що, можна назвати "штрафом", таке враження, що з часів першого введення гривні не міняли.
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23.05.2025 15:55 Відповісти
Молоде ? Дурне ? 51 гривня штрафу її перевиховає ? Чому ви їй не присудите прибирання того кладовища щоденно , без вихідних на півроку під пильним наглядом і з браслетом на нозі ?!! Інакше завтра її вчинок будуть наслідувати інші дебіли ! І всеодно їм буде чи 51 грн. чи 119грн. !!! Навіть за парковку в забороненому місці водіїв штрафують на більші суми ! І навіть не проводять з ними "профілактичних" бесід !!! І ви ще хочете, щоб не уникали мобілізації ? Любий чоловік дивлячись на це задасця питанням - це я повинен за таких скласти голову і воно потім прийде і насере на моїй могилі ?!!
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23.05.2025 15:57 Відповісти
А покарання то яке сурове - одна чи дві чашечки кави. Та й то має призначити суд. Зато який авторітєт заробила серед однолітків.
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23.05.2025 16:02 Відповісти
О..це вже 100% какаяразніца
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23.05.2025 16:11 Відповісти
"Какая разніца" - вона така.
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23.05.2025 16:12 Відповісти
накол суке и в могилу,пускай в ящике танцует..................................................
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23.05.2025 16:18 Відповісти
В Сабор для зеків .
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23.05.2025 16:25 Відповісти
Тупа п*зда спонсорує війну проти України прослуховуючи кожен раз російські треки, вже рокети летять до нас
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23.05.2025 16:27 Відповісти
Прост очевидно що у неї лише одна звилина-і та звісно не у голові...
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23.05.2025 16:28 Відповісти
в свій час Ірина Фаріон криком кричала про те що мова це зброя, говорила пра національно патріотичне виховання молоді - дурні хохли називали її фашисткою комуністкою разкаліваєт. А ось і результат: московська мова, попса, контакти однокласнікі, фільми і московська пропоганда зробили свою справу і на виході ми отримали москворотих безмозглих ідіотів і дуреп що зневажають власну країну. Також великий внесок кварталу95 в оскотинюванні людей. Про боротьбу з "фашистами" яку розгорнула 3 2004 року партія регіонів я взагалі мовчу
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23.05.2025 16:34 Відповісти
Про Ірину Фаріон і її крики є гарне прислівʼя: "дай дурепі скляний йух, вона і йух розібʼє і руки поріже"
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23.05.2025 16:56 Відповісти
ти знаєш, а московський пропогандист Коц коли дивився похорон Фаріон у Львові прямо закликав вбивати українців і звільняти землю, а лагідні хохли прислівя строчать. Молодець, разкаліваєт общества, какая разніца ?
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23.05.2025 17:00 Відповісти
Коц закликав те саме і до похорон, і під час похорон, і після буде закликати поки не подохне. Теж мені приклад. Я писав не про це. "Армія, Мова, Віра" - три стовпи нації, з якими не посперечаєшся. Але недалекі люди можуть споганити будь яке починання. Наприклад, ви в слові "прислівʼя" апостроф не поставили, давайте вас за це відкиздимо ногами і викинемо в рашку за неповагу до рідної мови. Чи жменю монет в рожу жбурнемо. Або просто харкнемо в пику. Це вас сильно вмотивує? Дуже підвищить любов до української мови?
Коротко резюмуючи: будь яку ідею можна довести до абсурда. І Фаріон це робила настільки потужно, шо від неї було більше шкоди ніж користі.
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23.05.2025 17:08 Відповісти
для початку напиши імя українською мовою і не пались, а коц закликав вбивати тих людей що прийшли на похорон. Фаріон закликала до агресивного захисту мови і укр. ідентичності, до націоцентричної держ. політики. Але ти не хвилюйся москолота покаже лагідним хохлам як це все робиться і як молодь виховувати і як мову ворога знищувати і викорінювати. І не строчи дурниць ніякий зухвалий москаль не буде використовувати укр мову поки його не заставлять, 32 роки мотивації це яскраво довели. А ще в мене відчуття що ти ЧатГпт використовуєш любитель коротких резюме і скляних членів
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23.05.2025 17:19 Відповісти
Цей акаунт створено коли я ще розмовляв російською. Ліниво перестворювати і на це постійно агряться всякі смішні придурки, шо виливається в не менш смішні срачі.
А взагалі, дивлюся обмільчав нарід. Тільки но знаходиться хтось, хто вміє звʼязно і логично написати декільки речень - його (тобто мене) тутже записуть в штучний інтелект . Чату до мене ще рости і рости. Окрім того за політиками він не може використовувати обсцентну лексику. Тож якшо я вас пошлю найух, то можете бути впевненими, шо то не якась залізяка, а справжня людина від щирого серця!
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23.05.2025 17:59 Відповісти
Рівень ідіотизму і словоблудства та московського зухвальства збільшився, по допису конкретики ніякої.
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23.05.2025 18:44 Відповісти
По допису я все написав. Не моя вина, шо до вас не доходять очевидні речі.
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24.05.2025 14:04 Відповісти
А треба всього було розтрощити обидва коліна.
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23.05.2025 16:52 Відповісти
Та позбавьте цю сучку громадянства - можливості навчатись в Україні - нехай ******, куди хоче.
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23.05.2025 17:55 Відповісти
Кончена п*здота. Здохне скоро, мерці такого не прощають.
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23.05.2025 18:00 Відповісти
снимала на видео для соцсетей танцы под русскоязычную песню возле могил на кладбище. Источник: https://censor.net/ru/n3553938

17-летняя девушка танцевала на могилах Источник: https://censor.net/ru/n3553938
Следующая перепечатка будет "девушка раскапывала могилы на кладбище
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23.05.2025 18:28 Відповісти
Було б це біля могили моїх рідних чи знайомих, я б її знайшов і поговорив по дорослому. Бо в такому віці вона вже свідома, і спихати на те, що неповнолітня - не варто. А ще плюс російська музика.... Колись вже буде нормальне покарання за її прослуховування у громадських місцях, а не штраф... від 51 до 119 грн...
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23.05.2025 19:31 Відповісти
 
 