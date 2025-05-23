17-річна дівчина танцювала на могилах під російську пісню у Дніпрі: поліція склала адмінпротокол

17-річна мешканка Дніпра знімала на відео для соцмереж танці під російськомовну пісню біля могил на кладовищі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпра.

Інцидент стався на кладовищі в Соборному районі Дніпра.

Відео з кладовища дівчина опублікувала у TikTok 22 травня. На ньому вона танцює біля надгробків, а на тлі лунає пісня російського виконавця, який співає про канібалізм. У тексті пісні також чимало нецензурної лексики.

Ювенальні поліцейські встановили особу дівчини – це 17-річна місцева мешканка.

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Поліціянти провели із неповнолітньою та її матір’ю профілактичну розмову про неприпустимість такої поведінки поблизу місць поховань.

Щодо дівчини склали адмінпротокол про дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП). Їй загрожує від 51 до 119 гривень штрафу. Покарання їй призначатиме суд.

Після розмови з поліцією дівчина видалила відео зі свого TikTok.

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