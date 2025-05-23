17-летняя девушка танцевала на могилах под российскую песню в Днепре: полиция составила админпротокол
17-летняя жительница Днепра снимала на видео для соцсетей танцы под русскоязычную песню возле могил на кладбище.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепра.
Инцидент произошел на кладбище в Соборном районе Днепра.
Видео с кладбища девушка опубликовала в TikTok 22 мая. На нем она танцует возле надгробий, а на фоне звучит песня российского исполнителя, который поет о каннибализме. В тексте песни также немало нецензурной лексики.
Ювенальные полицейские установили личность девушки - это 17-летняя местная жительница.
Полицейские провели с несовершеннолетней и ее матерью профилактическую беседу о недопустимости такого поведения вблизи мест захоронений.
В отношении девушки составили админпротокол о мелком хулиганстве (ст. 173 КУоАП). Ей грозит от 51 до 119 гривен штрафа. Наказание ей будет назначать суд.
После разговора с полицией девушка удалила видео со своего TikTok.
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медичною сестрою, в госпіталь з пораненими захисниками!
оце біда.
а, те що вона дебілка за гроші....ну, що ж.....
чому ще портновські закони не змінили, монобільшість?
Коротко резюмуючи: будь яку ідею можна довести до абсурда. І Фаріон це робила настільки потужно, шо від неї було більше шкоди ніж користі.
А взагалі, дивлюся обмільчав нарід. Тільки но знаходиться хтось, хто вміє звʼязно і логично написати декільки речень - його (тобто мене) тутже записуть в штучний інтелект . Чату до мене ще рости і рости. Окрім того за політиками він не може використовувати обсцентну лексику. Тож якшо я вас пошлю найух, то можете бути впевненими, шо то не якась залізяка, а справжня людина від щирого серця!
17-летняя девушка танцевала на могилах Источник: https://censor.net/ru/n3553938
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