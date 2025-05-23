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Новости Запрет российской музыки в Украине Надругательство над могилой
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17-летняя девушка танцевала на могилах под российскую песню в Днепре: полиция составила админпротокол

В Днепре 17-летняя девушка снимала видео для соцсетей на кладбище

17-летняя жительница Днепра снимала на видео для соцсетей танцы под русскоязычную песню возле могил на кладбище.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепра.

Инцидент произошел на кладбище в Соборном районе Днепра.

Видео с кладбища девушка опубликовала в TikTok 22 мая. На нем она танцует возле надгробий, а на фоне звучит песня российского исполнителя, который поет о каннибализме. В тексте песни также немало нецензурной лексики.

Ювенальные полицейские установили личность девушки - это 17-летняя местная жительница.

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Полицейские провели с несовершеннолетней и ее матерью профилактическую беседу о недопустимости такого поведения вблизи мест захоронений.

В отношении девушки составили админпротокол о мелком хулиганстве (ст. 173 КУоАП). Ей грозит от 51 до 119 гривен штрафа. Наказание ей будет назначать суд.

После разговора с полицией девушка удалила видео со своего TikTok.

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Автор: 

Днепр (4437) кладбище (285) музыка (797) Нацполиция (16546)


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Топ комментарии
+16
бидло виросло
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23.05.2025 15:37
+14
5% - що дурепа, 95% - що взяла гроші щоб зняти ролик для роспропаганди типу "ось як нас там чекають і як ненавідять націстов"
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23.05.2025 15:37
+13
Яке до біса "патріот" та "Музики поза політєкой!"??? То звичайнісенька кацапська проблядь!
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23.05.2025 15:45
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Як там пишуть-"українська музика відстій!Я патріот але я слухаю руску музику!Музики поза політєкой!"
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23.05.2025 15:36 Ответить
Яке до біса "патріот" та "Музики поза політєкой!"??? То звичайнісенька кацапська проблядь!
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23.05.2025 15:45 Ответить
5% - що дурепа, 95% - що взяла гроші щоб зняти ролик для роспропаганди типу "ось як нас там чекають і як ненавідять націстов"
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23.05.2025 15:37 Ответить
а яким боком кончена істота танцювала на могила до "ось як нас там чекають і як ненавідять націстов"?
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23.05.2025 16:11 Ответить
що роблять товстожопі зелені депутати у ВР ? де сурові закони по воєнний час ? хай ці 51 грн. засунуть собі в дупу.
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23.05.2025 18:55 Ответить
бидло виросло
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23.05.2025 15:37 Ответить
це рфϟϟ *****..
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23.05.2025 15:44 Ответить
У нас теж таке не толерують. Якщо б не було реакції - тоді можна було б подібне стверджувати. Так само і на Майдані коли жінка почала там щось витворити - її скрутили і передали поліції. А то як якась дівчина - треба прибити. Як депутати-зрадники в ВР - то всі мовчать. На росії цілі могили бульдозером рівнями - могили їхніх героїв СВО - і що, хтось когось прибив?
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23.05.2025 15:51 Ответить
Я був у центрі Москви і сам чув по радіо KAZKA - "Cry", Океан Елзі - "Я не здамся без бою"

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23.05.2025 18:10 Ответить
Вклепали б такий штраф щоб півроку виплачувала,то й інші не робили б такого
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23.05.2025 16:02 Ответить
Навіщо ти це ляпаєш, як падобнає в расіі прибілі б, коли ТАМ все обсцикають-обсирають СТАБІЛЬНО й безперервно? ЩО ти й де "бачила"?
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23.05.2025 16:10 Ответить
через время твари будет 18. Что измениться? Родаки перевоспитают или 119 грн. испугают?
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23.05.2025 15:38 Ответить
Второй раз штраф намного выше. Потом условка и ещё больший штраф, а потом уголовка
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23.05.2025 16:01 Ответить
Там невеликий штраф
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23.05.2025 16:19 Ответить
второй раз еще поймать надо. И там суд. Наши суды знаешь? Могу напомнить
https://24tv.ua/ru/ubijstvo-rebenka-na-zakarpate-roditeli-zakovali-rebenka-v-cep-a-zatem-oblili-benzinom-24-kanal_n2826869
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23.05.2025 16:37 Ответить
,,Дитя порока".
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23.05.2025 15:40 Ответить
Думають перевиховати можно? Таких або за порєбрік, або до психарні. І позбавити громадянства..
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23.05.2025 15:41 Ответить
перевиховання дієве та єдине вірне!!!!
медичною сестрою, в госпіталь з пораненими захисниками!
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23.05.2025 15:44 Ответить
Маю великий сумнів, якщо в такому віці воно таке дурне. Крім того, щоб ще труїла чи якісь диверсії у шпиталі влаштовувала?? А громадянства позбавити - бо ще чергового дебіла наголосує "па пріколу".
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23.05.2025 15:52 Ответить
у 17 річній мешканки дніпра, підписників мабуть за сотні тищ.
оце біда.
а, те що вона дебілка за гроші....ну, що ж.....
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23.05.2025 15:41 Ответить
адмінпротокол?
чому ще портновські закони не змінили, монобільшість?
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23.05.2025 15:41 Ответить
Це не дівчина,це шкіряний мішок з гноєм!
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23.05.2025 15:42 Ответить
А нагадайте, будь ласка, де в Соборному районі Дніпра є кладовище?
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23.05.2025 15:44 Ответить
ДиняпрапірдОFFськ - вироджене, деградоване й зомбоване. Породило земакаку, тімоху, кало-мойшу, філатіка - і так далі. ЯК воно, то поголів'я, може про таке "думати"?.. Знаки САТАНИ понаставляли, - запитаєш, навіщо, - гавкіт неймовірний... ЖОДНОГО у ФБ звідти не бачив реєстрованим "Дніпро" або "Dnipro, - поголівно "днЕпр"...
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23.05.2025 16:15 Ответить
Днєпрапітрофск - рускіґорат!
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23.05.2025 21:47 Ответить
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23.05.2025 15:44 Ответить
Штраф 51 грн.?! Це позор і сором ! Зміни депутати не думають вносити до КУпАП ?
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23.05.2025 15:49 Ответить
Це три неоподаткованих мінімуми, який складає 17 грн. Практично уся адмінка вимірюється в ньому. Треба міняти не КУпАП, а встановити адекватний неоподаткований мінімум, який не змінюється вже багато десятиліть.
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23.05.2025 16:26 Ответить
Цей мінімум - для того, щоб зайвий раз познущатися 'з "насєлєнія".
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23.05.2025 21:54 Ответить
А хто знущається? 51 грн. штраф і ходи броди, в чому знущання?
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24.05.2025 20:48 Ответить
А мене найбільше здивував розмір штрафу за лрібне ***********. Це що, можна назвати "штрафом", таке враження, що з часів першого введення гривні не міняли.
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23.05.2025 15:55 Ответить
Молоде ? Дурне ? 51 гривня штрафу її перевиховає ? Чому ви їй не присудите прибирання того кладовища щоденно , без вихідних на півроку під пильним наглядом і з браслетом на нозі ?!! Інакше завтра її вчинок будуть наслідувати інші дебіли ! І всеодно їм буде чи 51 грн. чи 119грн. !!! Навіть за парковку в забороненому місці водіїв штрафують на більші суми ! І навіть не проводять з ними "профілактичних" бесід !!! І ви ще хочете, щоб не уникали мобілізації ? Любий чоловік дивлячись на це задасця питанням - це я повинен за таких скласти голову і воно потім прийде і насере на моїй могилі ?!!
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23.05.2025 15:57 Ответить
А покарання то яке сурове - одна чи дві чашечки кави. Та й то має призначити суд. Зато який авторітєт заробила серед однолітків.
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23.05.2025 16:02 Ответить
О..це вже 100% какаяразніца
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23.05.2025 16:11 Ответить
"Какая разніца" - вона така.
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23.05.2025 16:12 Ответить
накол суке и в могилу,пускай в ящике танцует..................................................
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23.05.2025 16:18 Ответить
В Сабор для зеків .
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23.05.2025 16:25 Ответить
Тупа п*зда спонсорує війну проти України прослуховуючи кожен раз російські треки, вже рокети летять до нас
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23.05.2025 16:27 Ответить
Прост очевидно що у неї лише одна звилина-і та звісно не у голові...
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23.05.2025 16:28 Ответить
в свій час Ірина Фаріон криком кричала про те що мова це зброя, говорила пра національно патріотичне виховання молоді - дурні хохли називали її фашисткою комуністкою разкаліваєт. А ось і результат: московська мова, попса, контакти однокласнікі, фільми і московська пропоганда зробили свою справу і на виході ми отримали москворотих безмозглих ідіотів і дуреп що зневажають власну країну. Також великий внесок кварталу95 в оскотинюванні людей. Про боротьбу з "фашистами" яку розгорнула 3 2004 року партія регіонів я взагалі мовчу
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23.05.2025 16:34 Ответить
Про Ірину Фаріон і її крики є гарне прислівʼя: "дай дурепі скляний йух, вона і йух розібʼє і руки поріже"
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23.05.2025 16:56 Ответить
ти знаєш, а московський пропогандист Коц коли дивився похорон Фаріон у Львові прямо закликав вбивати українців і звільняти землю, а лагідні хохли прислівя строчать. Молодець, разкаліваєт общества, какая разніца ?
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23.05.2025 17:00 Ответить
Коц закликав те саме і до похорон, і під час похорон, і після буде закликати поки не подохне. Теж мені приклад. Я писав не про це. "Армія, Мова, Віра" - три стовпи нації, з якими не посперечаєшся. Але недалекі люди можуть споганити будь яке починання. Наприклад, ви в слові "прислівʼя" апостроф не поставили, давайте вас за це відкиздимо ногами і викинемо в рашку за неповагу до рідної мови. Чи жменю монет в рожу жбурнемо. Або просто харкнемо в пику. Це вас сильно вмотивує? Дуже підвищить любов до української мови?
Коротко резюмуючи: будь яку ідею можна довести до абсурда. І Фаріон це робила настільки потужно, шо від неї було більше шкоди ніж користі.
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23.05.2025 17:08 Ответить
для початку напиши імя українською мовою і не пались, а коц закликав вбивати тих людей що прийшли на похорон. Фаріон закликала до агресивного захисту мови і укр. ідентичності, до націоцентричної держ. політики. Але ти не хвилюйся москолота покаже лагідним хохлам як це все робиться і як молодь виховувати і як мову ворога знищувати і викорінювати. І не строчи дурниць ніякий зухвалий москаль не буде використовувати укр мову поки його не заставлять, 32 роки мотивації це яскраво довели. А ще в мене відчуття що ти ЧатГпт використовуєш любитель коротких резюме і скляних членів
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23.05.2025 17:19 Ответить
Цей акаунт створено коли я ще розмовляв російською. Ліниво перестворювати і на це постійно агряться всякі смішні придурки, шо виливається в не менш смішні срачі.
А взагалі, дивлюся обмільчав нарід. Тільки но знаходиться хтось, хто вміє звʼязно і логично написати декільки речень - його (тобто мене) тутже записуть в штучний інтелект . Чату до мене ще рости і рости. Окрім того за політиками він не може використовувати обсцентну лексику. Тож якшо я вас пошлю найух, то можете бути впевненими, шо то не якась залізяка, а справжня людина від щирого серця!
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23.05.2025 17:59 Ответить
Рівень ідіотизму і словоблудства та московського зухвальства збільшився, по допису конкретики ніякої.
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23.05.2025 18:44 Ответить
По допису я все написав. Не моя вина, шо до вас не доходять очевидні речі.
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24.05.2025 14:04 Ответить
А треба всього було розтрощити обидва коліна.
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23.05.2025 16:52 Ответить
Та позбавьте цю сучку громадянства - можливості навчатись в Україні - нехай ******, куди хоче.
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23.05.2025 17:55 Ответить
Кончена п*здота. Здохне скоро, мерці такого не прощають.
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23.05.2025 18:00 Ответить
снимала на видео для соцсетей танцы под русскоязычную песню возле могил на кладбище. Источник: https://censor.net/ru/n3553938

17-летняя девушка танцевала на могилах Источник: https://censor.net/ru/n3553938
Следующая перепечатка будет "девушка раскапывала могилы на кладбище
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23.05.2025 18:28 Ответить
Було б це біля могили моїх рідних чи знайомих, я б її знайшов і поговорив по дорослому. Бо в такому віці вона вже свідома, і спихати на те, що неповнолітня - не варто. А ще плюс російська музика.... Колись вже буде нормальне покарання за її прослуховування у громадських місцях, а не штраф... від 51 до 119 грн...
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23.05.2025 19:31 Ответить
 
 