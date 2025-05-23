17-летняя девушка танцевала на могилах под российскую песню в Днепре: полиция составила админпротокол

17-летняя жительница Днепра снимала на видео для соцсетей танцы под русскоязычную песню возле могил на кладбище.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепра.

Инцидент произошел на кладбище в Соборном районе Днепра.

Видео с кладбища девушка опубликовала в TikTok 22 мая. На нем она танцует возле надгробий, а на фоне звучит песня российского исполнителя, который поет о каннибализме. В тексте песни также немало нецензурной лексики.

Ювенальные полицейские установили личность девушки - это 17-летняя местная жительница.

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Полицейские провели с несовершеннолетней и ее матерью профилактическую беседу о недопустимости такого поведения вблизи мест захоронений.

В отношении девушки составили админпротокол о мелком хулиганстве (ст. 173 КУоАП). Ей грозит от 51 до 119 гривен штрафа. Наказание ей будет назначать суд.

После разговора с полицией девушка удалила видео со своего TikTok.

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