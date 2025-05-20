РУС
16 739 75

Бодибилдер из Днепра вышел на соревнования во Львове под российскую музыку: его дисквалифицировали. ВИДЕО

Во Львове во время открытого Кубка Украины по бодибилдингу один из участников соревнований Андрей Шарапов выступил под песню на русском языке. После возмущения общества результаты его выступления аннулировали.

Об этом сообщила Всемирная ассоциация бодибилдинга среди любителей в Украине (WABBA Ukraine), передает Цензор.НЕТ.

Видео с бодибилдером опубликовано в соцсетях. Известно, что соревнования состоялись 18 мая.

Шарапов исполнял произвольную программу под песню на русском языке. Впоследствии WABBA Ukraine пришлось извиняться.

Федерация бодибилдинга решила аннулировать результаты выступления спортсмена.

Там отметили, что все мероприятия они проводят исключительно на украинском языке, а президент федерации является действующим военнослужащим ВСУ.

Кроме этого, организаторы собираются менять регламент соревнований и запретить выступления под русскоязычную музыку.

Также федерация ввела предварительную проверку музыкального сопровождения всех участников, а также инструктаж судейской и технической команд по соблюдению языковых стандартов.

Что говорит Шарапов?

Шарапов в комментарии для "LVIV. MEDIA" объяснил, что эту песню написал его друг как подарок ко дню рождения, а озвучил искусственный интеллект, а "не какой-то русскоязычный исполнитель".

Спортсмен уверяет, что никакого политического подтекста такого выбора композиции не было, поскольку он сам бесплатно тренирует раненых бойцов.

"Кстати, этот мой друг, живет в Днепре, знает что такое прилеты, донатит на ВСУ", - добавил он.

В то же время Шарапов согласился с решением организаторов аннулировать его результаты и пообещал в дальнейшем согласовывать музыкальное сопровождение своих выступлений.

Львов (4624) музыка (803) спорт (2448) русский язык (591)
+50
Какие на@рен соревнования с бодибилдинга? Они вообще кукухой двинулись? А ТЦК не хотело проверить этих "инвалидов"? Какой-то сюр.
20.05.2025 21:02 Ответить
20.05.2025 21:02 Ответить
+39
певно в кожного такого спорцмена є поважна причина бути не в ЗСУ
20.05.2025 21:02 Ответить
20.05.2025 21:02 Ответить
+35
Музыка понятно дно, но и проведение таких шоу во время войны это такое же дно.
20.05.2025 21:07 Ответить
20.05.2025 21:07 Ответить
20.05.2025 20:59 Ответить
20.05.2025 20:59 Ответить
Де-білдер
20.05.2025 23:44 Ответить
20.05.2025 23:44 Ответить
Какие на@рен соревнования с бодибилдинга? Они вообще кукухой двинулись? А ТЦК не хотело проверить этих "инвалидов"? Какой-то сюр.
20.05.2025 21:02 Ответить
20.05.2025 21:02 Ответить
Може ще жития зупинити? А замість телебачення, Ютуба та кіно цілодобове прослуховування "політруків"
20.05.2025 21:11 Ответить
20.05.2025 21:11 Ответить
Непогана ідея, до речі. Якщо на меті перемога у війні, звісно ж …у війні із сильнішим ворогом
20.05.2025 23:56 Ответить
20.05.2025 23:56 Ответить
певно в кожного такого спорцмена є поважна причина бути не в ЗСУ
20.05.2025 21:02 Ответить
20.05.2025 21:02 Ответить
Так може перекачані, хз що вживають. Печінка, нирки - вже на ладан дихають..
20.05.2025 21:05 Ответить
20.05.2025 21:05 Ответить
просто не вкладається в голові, що людина, яка може займатися професійним силовим спортом може бути непотрібною для ЗСУ, а відстрочники за іншими причинами - це я так розумію в нормі проводити під час війни такі спортивні заходи. Вихвалятися кількістю вільного часу, який вони вбили щоб набрати додатковий см3
20.05.2025 21:09 Ответить
20.05.2025 21:09 Ответить
воно інвалід.
від стероїдів печінка розміром з пів брюшини.
20.05.2025 21:20 Ответить
20.05.2025 21:20 Ответить
Зате яйця, як горошини.
21.05.2025 10:11 Ответить
21.05.2025 10:11 Ответить
Бо він бодіДЕБІЛДЕР. Інвалід.
20.05.2025 21:07 Ответить
20.05.2025 21:07 Ответить
"Онзамір і протіввайни"
20.05.2025 21:18 Ответить
20.05.2025 21:18 Ответить
Мышцы там "пустые", сразу после соревнований они сдуваются, это прикол бодибилдинга. А организм убит химией и особой диетой. В момент соревнований они такие качки - а по сути и километр не пробегут
20.05.2025 21:18 Ответить
20.05.2025 21:18 Ответить
І та причина воно чиясь коханка
20.05.2025 21:27 Ответить
20.05.2025 21:27 Ответить
Де ці дебіли берутся невже мало рашиських ракет прилитіло по Дніпрі ?
20.05.2025 21:04 Ответить
20.05.2025 21:04 Ответить
БодіДЕБЫЛДЕР Андруша Шарапов.
Теж мабуть інвалід або заброньований.
20.05.2025 21:05 Ответить
20.05.2025 21:05 Ответить
Музыка понятно дно, но и проведение таких шоу во время войны это такое же дно.
20.05.2025 21:07 Ответить
20.05.2025 21:07 Ответить
Саме так. Під час війни повинна бути безперервна скорбота і плач. Щоб уже всі зовсім подуріли...
20.05.2025 21:30 Ответить
20.05.2025 21:30 Ответить
Ну нет конечно, кинотеатры, кафе, концерты и спектакли только в плюс а вот это фрик шоу геть лишнее.
20.05.2025 21:33 Ответить
20.05.2025 21:33 Ответить
Та нормальне шоу - нічим не гірше за інші ...
20.05.2025 21:45 Ответить
20.05.2025 21:45 Ответить
Велика фігура-та дура...
20.05.2025 21:08 Ответить
20.05.2025 21:08 Ответить
Таінственний амбал
20.05.2025 21:08 Ответить
20.05.2025 21:08 Ответить
Как раз бы тяжелый крупнокалиберный пулемет ему бы подошел на фронте.
20.05.2025 21:09 Ответить
20.05.2025 21:09 Ответить
Ага, он бы его рысью отволок к козломордым.
20.05.2025 21:18 Ответить
20.05.2025 21:18 Ответить
Яке змагання, які концерти, які футбольні матчі ? В Україні в і й н а
20.05.2025 21:11 Ответить
20.05.2025 21:11 Ответить
це і хочуть кацапи!
що б, всі українці перелякано бігали між підвалами, та ходили всі у чорному.
життя сьогодні зараз!
і саме за це воюють наші воїни герої!!!!
що б молодь україни була яскравою, освіченою та щасливою!
20.05.2025 21:16 Ответить
20.05.2025 21:16 Ответить
Навіщо ви підміняєте поняття? Ви ж чудово розумієте що вона має рацію, до чого всі ці ваші виправдання цього бенкету під час чуми??
20.05.2025 22:37 Ответить
20.05.2025 22:37 Ответить
дура пердоленая как же классно видеть в заведениях киева и военных и цивильных,в ту пятницу как раз в кабаке был с 15 столиков 13 заняты и 4 из них военными,огорчу курица камлающяю за лиху долю у тебя бл сраку от количества бойцов в буковеле разорвало,какая тут все таки потешная вышивата на форуме.
20.05.2025 21:29 Ответить
20.05.2025 21:29 Ответить
Фууу, яке тупориле хамидло🤮
21.05.2025 00:59 Ответить
21.05.2025 00:59 Ответить
Так воно ж кацап.На мову подивіться.
21.05.2025 05:55 Ответить
21.05.2025 05:55 Ответить
на справді!
ви, не уявляєте, яка насолода ******* ковбасу!
воно ж тільки зовні велике та "страшне"....
а, насправді сцикливе та перелякане.
20.05.2025 21:12 Ответить
20.05.2025 21:12 Ответить
Спортсмен запевняє, що жодного політичного підтексту такого вибору композиції не було Джерело: https://censor.net/ua/v3553375
І ТУТ ТЄЖ НЕ БУЛО - просто москалі лізуть к прилічним людям СПОЧАТКУ БЕЗ МИЛА, а потім з танками
20.05.2025 21:13 Ответить
20.05.2025 21:13 Ответить
Скільки ще, отакого зкацапленого «боді», тиняється по Україні, переховуючись від Захисту України з 2014 року, починаючи з Урядового кварталу в столиці України і до самих, до окраїн??
У приблудних95, чимало послідовників та помічників ригоАНАЛІВ?!?!
20.05.2025 21:14 Ответить
20.05.2025 21:14 Ответить
Воевать это гамно не будет, даже если его насильно отправить туда, значит на принудработы, нехай строит укрепления.
20.05.2025 21:14 Ответить
20.05.2025 21:14 Ответить
А там мізків немає, одні м'язи. Де ТЦК, мля?!
20.05.2025 21:15 Ответить
20.05.2025 21:15 Ответить
А він , як раз , і був з ТЦК ...
20.05.2025 21:46 Ответить
20.05.2025 21:46 Ответить
Якось пi
20.05.2025 21:16 Ответить
20.05.2025 21:16 Ответить
Який президент - такі й організатонри змагань. Боневтік же говорив, що має бути одна мова і це має бути російська. Це у місті Львові. Виходить як насмішка? Такого не хилого дядю можна і на передову, буде тягати браковані міни.
20.05.2025 21:16 Ответить
20.05.2025 21:16 Ответить
Ці м'язи насправді ще не показник сили та витривалості, та ще й розуму бракує, але добре хоч визнав свою помилку, бо є такі яким хоч кілок на голові теши..
20.05.2025 21:26 Ответить
20.05.2025 21:26 Ответить
Бо дибіл блінг
20.05.2025 21:22 Ответить
20.05.2025 21:22 Ответить
ну а що ви хотіли, віт стероїдів не тільки яйця стають з горошину, а й мозК
20.05.2025 21:22 Ответить
20.05.2025 21:22 Ответить
Стероїди збільшують м'язи і зменшують мозок.
20.05.2025 21:29 Ответить
20.05.2025 21:29 Ответить
дуже приємне оце все бачити і чути.
суспільство лікується, вихаркує цю заразу.
бо моє дитинство це шикання та тюкання - не розмовляй хо*ляцькою, це ленінград, ти що, не розумієш, тобі з твоєю селюцькою мовою навіть не продадуть нічого в магазині.
бачу, зараз на окупованих територіях "ленінград" повертається.
20.05.2025 21:39 Ответить
20.05.2025 21:39 Ответить
покарати його ректально
20.05.2025 21:41 Ответить
20.05.2025 21:41 Ответить
Дебіл...
20.05.2025 21:49 Ответить
20.05.2025 21:49 Ответить
Не розумію, на хрін ці змагання бройлерних хлопчиків? Ми, не людожери!!! До речі: У багатьох спортсменів, дуже гарні фігури...
20.05.2025 21:49 Ответить
20.05.2025 21:49 Ответить
У нас в Одессе почти во всех кабаках и кафе крутят расейский шансон, и ничего, никто не возмущается...
20.05.2025 22:13 Ответить
20.05.2025 22:13 Ответить
Ну так і ти тут гавкаєш на московскій. Але ж тобі нічого не заважає бути людиною. але ти кажеш, шо «ета твой радной язик», хоча путін явно ідентифікував всіх гавкающіх як «своіх». Тому ти вибір свій зробив. І Адєса, хай не ображається, шо по собору прилетіло - ви це заслужили, раз не розумієте «причом тут язік»
20.05.2025 22:23 Ответить
20.05.2025 22:23 Ответить
Тільки заборона законодавча і штрафи , а оскільки людей немає , то в обовʼязки тцк ще додати функцію культурних і мовних інспекторів
ТЦК СП І КМІ
заграм московський шансон, якась рагульня московська штраф 17000-24000 , це нац безпека все московське випалювати каленим залізом , інакше дебіли і підари потоплять нас в цьому лайні.
Хто не здатен спілкуватися державною мовою та притримуватися культури України вам всім підарасам потрібно виїхати з України, просто мирно виїхати на болото в свій рідний край .
20.05.2025 22:25 Ответить
20.05.2025 22:25 Ответить
Гражданин судья, а он не может сесть....
20.05.2025 22:17 Ответить
20.05.2025 22:17 Ответить
Та там у чувака штучний мозок давно через протеїн
20.05.2025 22:20 Ответить
20.05.2025 22:20 Ответить
Виступати на змаганнях під рос.музику,та ще у Львові-це вже виклик.
В побуті ніхто ж не забороняв говорити російською,на якій виріс.
20.05.2025 22:23 Ответить
20.05.2025 22:23 Ответить
Упс ... щось нихто з ботів вже не верещить що він сцікло 😂. Язик проковтнули. Цікаво чому? Але ж він і е з тіх 73% 😂 Що таке, чому він вам так дупу розрівае? Але ж ви "не-сцікуни" теж не на фронті, ховаетесь як щури у підвалах з компом та поливете брудом украінців які обрали свободу та права людини замість захісту территорій ахметова та коломойши.
20.05.2025 22:32 Ответить
20.05.2025 22:32 Ответить
Во тварь.. А если бы в 41-м году в СССР где-то открыто пели и танцевали под немецкую музыку, что бы с ними через пять минут сделали? )
20.05.2025 22:33 Ответить
20.05.2025 22:33 Ответить
як шо по людські ,то цей шарапов спонтом 20...міг би і з валізою приїхати на московський вокзал ,і вийти під нашу пісню Калина ... а тут українці яй* я не поодбивали , толерантні ми до руснявих
20.05.2025 22:36 Ответить
20.05.2025 22:36 Ответить
Такие должны таскать AMR и фигачить с нее стоя ))))
20.05.2025 22:59 Ответить
20.05.2025 22:59 Ответить
куди дивиться ТЦК, зніміть цьому мальчіку трусікі і на фронт собаку
20.05.2025 23:07 Ответить
20.05.2025 23:07 Ответить
а трусікі у мальчіка (на фото)то зєльоніє
20.05.2025 23:09 Ответить
20.05.2025 23:09 Ответить
щас воно обідеться і чкурне на рашку!
20.05.2025 23:20 Ответить
20.05.2025 23:20 Ответить
Мальчік такий. Як ангелочок. В трусіках. А його бандери музіки лішілі!
21.05.2025 00:09 Ответить
21.05.2025 00:09 Ответить
Змагання?😀 ,,,лядський цирк стероїдних інвалідів😅
21.05.2025 00:18 Ответить
21.05.2025 00:18 Ответить
Усе цей спортсмен знав і розумів.
Вікно Овертона вже давно відкрите.
21.05.2025 00:53 Ответить
21.05.2025 00:53 Ответить
Федерація бодібілдингу - хороші мішені
або на піднос снарядів
21.05.2025 06:53 Ответить
21.05.2025 06:53 Ответить
мавпа без моззя ..тільки набір мязів... рашистський гном...таких у нас болванів що зірок на небі.. мої .сусіди сьогодні включають ласкавий май вже тихіше..іноді ставлять українські пісні...
21.05.2025 07:19 Ответить
21.05.2025 07:19 Ответить
він тому бодібілдер, бо дібілдер
21.05.2025 09:37 Ответить
21.05.2025 09:37 Ответить
Фортеця Львів вона а уних песни пляски
21.05.2025 13:49 Ответить
21.05.2025 13:49 Ответить
З такими крєпкими танкістами ми б війну за 2-3 тижні закінчили парадом на Червоній площі, ан ніт воно заброньований прокурор-інвалід багатодітний батько з канадійським паспортом.
21.05.2025 15:26 Ответить
21.05.2025 15:26 Ответить
 
 