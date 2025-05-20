Бодибилдер из Днепра вышел на соревнования во Львове под российскую музыку: его дисквалифицировали. ВИДЕО
Во Львове во время открытого Кубка Украины по бодибилдингу один из участников соревнований Андрей Шарапов выступил под песню на русском языке. После возмущения общества результаты его выступления аннулировали.
Об этом сообщила Всемирная ассоциация бодибилдинга среди любителей в Украине (WABBA Ukraine), передает Цензор.НЕТ.
Видео с бодибилдером опубликовано в соцсетях. Известно, что соревнования состоялись 18 мая.
Шарапов исполнял произвольную программу под песню на русском языке. Впоследствии WABBA Ukraine пришлось извиняться.
Федерация бодибилдинга решила аннулировать результаты выступления спортсмена.
Там отметили, что все мероприятия они проводят исключительно на украинском языке, а президент федерации является действующим военнослужащим ВСУ.
Кроме этого, организаторы собираются менять регламент соревнований и запретить выступления под русскоязычную музыку.
Также федерация ввела предварительную проверку музыкального сопровождения всех участников, а также инструктаж судейской и технической команд по соблюдению языковых стандартов.
Что говорит Шарапов?
Шарапов в комментарии для "LVIV. MEDIA" объяснил, что эту песню написал его друг как подарок ко дню рождения, а озвучил искусственный интеллект, а "не какой-то русскоязычный исполнитель".
Спортсмен уверяет, что никакого политического подтекста такого выбора композиции не было, поскольку он сам бесплатно тренирует раненых бойцов.
"Кстати, этот мой друг, живет в Днепре, знает что такое прилеты, донатит на ВСУ", - добавил он.
В то же время Шарапов согласился с решением организаторов аннулировать его результаты и пообещал в дальнейшем согласовывать музыкальное сопровождение своих выступлений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
від стероїдів печінка розміром з пів брюшини.
Теж мабуть інвалід або заброньований.
що б, всі українці перелякано бігали між підвалами, та ходили всі у чорному.
життя сьогодні зараз!
і саме за це воюють наші воїни герої!!!!
що б молодь україни була яскравою, освіченою та щасливою!
ви, не уявляєте, яка насолода ******* ковбасу!
воно ж тільки зовні велике та "страшне"....
а, насправді сцикливе та перелякане.
І ТУТ ТЄЖ НЕ БУЛО - просто москалі лізуть к прилічним людям СПОЧАТКУ БЕЗ МИЛА, а потім з танками
У приблудних95, чимало послідовників та помічників ригоАНАЛІВ?!?!
суспільство лікується, вихаркує цю заразу.
бо моє дитинство це шикання та тюкання - не розмовляй хо*ляцькою, це ленінград, ти що, не розумієш, тобі з твоєю селюцькою мовою навіть не продадуть нічого в магазині.
бачу, зараз на окупованих територіях "ленінград" повертається.
ТЦК СП І КМІ
заграм московський шансон, якась рагульня московська штраф 17000-24000 , це нац безпека все московське випалювати каленим залізом , інакше дебіли і підари потоплять нас в цьому лайні.
Хто не здатен спілкуватися державною мовою та притримуватися культури України вам всім підарасам потрібно виїхати з України, просто мирно виїхати на болото в свій рідний край .
В побуті ніхто ж не забороняв говорити російською,на якій виріс.
Вікно Овертона вже давно відкрите.
або на піднос снарядів