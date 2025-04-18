Ссора из-за российской музыки завершилась убийством: в Киеве двум братьям объявили подозрение, - прокуратура. ФОТО

Двух братьев в возрасте 21 и 22 года подозревают в умышленном убийстве знакомого из-за конфликта, возникшего во время застолья из-за прослушивания российской музыки.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, подозреваемые находились в квартире вместе с потерпевшим. Во время употребления алкоголя они включали российскую музыку, против чего выступил 29-летний мужчина. Ссора переросла в драку.

Один из братьев нанес знакомому несколько ножевых ранений, после чего другой ударил раненого по голове кастрюлей. От полученных травм мужчина умер на месте.

Подозреваемых задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Прокуратура подала ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

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