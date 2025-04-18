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Новости Фото Убийство российская музыка
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Ссора из-за российской музыки завершилась убийством: в Киеве двум братьям объявили подозрение, - прокуратура. ФОТО

Двух братьев в возрасте 21 и 22 года подозревают в умышленном убийстве знакомого из-за конфликта, возникшего во время застолья из-за прослушивания российской музыки.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

В Киеве убили мужчину из-за русской музыки

По данным следствия, подозреваемые находились в квартире вместе с потерпевшим. Во время употребления алкоголя они включали российскую музыку, против чего выступил 29-летний мужчина. Ссора переросла в драку.

Один из братьев нанес знакомому несколько ножевых ранений, после чего другой ударил раненого по голове кастрюлей. От полученных травм мужчина умер на месте.

Подозреваемых задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Прокуратура подала ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Также смотрите: В центре Киева подростки включили российскую музыку, а на замечание отреагировали гимном РФ. ВИДЕО

Автор: 

Киев (25521) музыка (790) прокуратура (5012) убийство (6484) русский язык (572)


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Топ комментарии
+61
Русская культура вбиває.
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18.04.2025 11:25
+46
За мову час не вмирати а вбивати
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18.04.2025 11:26
+43
Яким треба бути довбодятлом, що би на 11 році війни слухати россійський музичний понос.
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18.04.2025 11:27
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Якраз з таких обмежених людей і складається російський народ.
Той самий, що в Бучу і Маріуполь прийшов.
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18.04.2025 18:21 Ответить
Тоді, очевидно, є кілька російських народів. Один мирно прийшов в Україну, щоб зайняти державні посади, отримати владу і правити українцями, а інший - щоб зруйнувати Бучу і Маріуполь. Третій російський народ взазалі живе за кордоном, та іноді зустрічається з представниками перших двох російських народів десь у Ніцці, щоб відзначити сумісно спільні сімейні свята.
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18.04.2025 18:34 Ответить
Немає декількох народів.
Є конкретні люди. Які або разом зі своїм народом ненавидять українців, або яким просто пофіг, або які стали на бік українців ("РДК", "Легіон"). Останніх ми поважаємо, других - ігноруємо, перших (абсолютну більшість) знищуємо.
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18.04.2025 18:39 Ответить
Це суперечить вашому ж твержденню вище "Скільки з русскімі спілкувався, стільки й чув в кращому разі призирство, а в гіршому - і відкриту агресію, як тільки мова заходила за "хохлів" і все, що з ними та Україною пов'язане."
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18.04.2025 18:43 Ответить
Не суперечить. В абсолютній своїй більшості (казав це вище, нагадаю, якщо забули: Останніх ми поважаємо, других - ігноруємо, перших (абсолютну більшість) знищуємо.) вони такі й є.
Я спілкувався з різними. І навіть у самих інтелігентних - все одно де-не-де проскочить іскорка отого самого вєлікорусского шовінізма з обов'язковим призирством до "хохлів". Справжніх "хороших русских" мені в житті не траплялось. Хоча вони певно є. Немцов, Новодворская, от нещодавно загинув з "Легіону" один (хоча за ім'ям там питання є, не зовсім воно русскоє).
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18.04.2025 18:54 Ответить
І так, він не міг видати Кобзаря українською граматикою хоча б тому, що української граматики в той час ще не існувало, були лише спроби її створити, наприклад "кулішівка", котру в той час не розумів навіть Шевченко, хоча був другом Куліша. І тільки через 20 років Кобзар вийшов у тому ж Петербурзі "кулішівкою".
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18.04.2025 17:59 Ответить
1720 - указ Петра I о запрещении книгопечатания на украинском языке и об изъятии украинских текстов из церковных книг
Якщо української граматики не було навіть в 1840 році, то що тоді забороняв пєтька пєрвий сто двадцять років тому?
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18.04.2025 18:04 Ответить
Він забороняв тексти граматично подібні до того, котрим був виданий перший тираж Кобзаря. ось приклад
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18.04.2025 18:12 Ответить
1596 рік - є слав'яно-український словник.
1840 рік - українського правопису немає.
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18.04.2025 18:20 Ответить
ось цей словник


При всій повазі, якщо ви бажаєте далі спілкуватись по суті, будь ласка, перед тим як висувати якусь тезу чи аргумент, знаходьте та ознайомлюйтесь з першоджерелами самостійно, я не бачу сенсу дискутувати з людиною, котра взагалі не володіє предметом дискусії і навіть не намагається усунути прогалини у своїх знаннях, зводячи дискусію до використання заїзжених комуняцько-псевдонаціоналістичних штампів імені Фаріон. Мені це нецікаво.
Дякую за розуміння.
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18.04.2025 18:29 Ответить
Так ви ці матеріали мені самі й підсовуєте, намагаючись переконати, що "русскіє украінцам нє врагі".
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18.04.2025 18:32 Ответить
Я лише відповідав на ваші запитання, намагаючись робити це аргументовано, і максимально уникаючи власних висновків. Але я вас почув, приношу вибачення за те, що обєктивна реальність трохи складніша, ніж ви очікували, і не вписується у вашу сформовану чорно-білу картину світу. Я жодним чином не бажав і не бажаю порушувати ваше право залишатись обмеженним дурнем, тому більше вас не потривожу. Не переймайтесь.
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18.04.2025 18:41 Ответить
Та просто дивно якось. Словник є, а правопису - немає. Що ж тоді в словнику написано, якщо кожний каже/пише як хоче? Сенсу в такому словнику - нуль.
Але я бачу знайомі слова, точно такі, як зараз. Значить, є правопис. І досить усталений, більше чотирьохсот років йому, виявляється.
А ви кажете - не було українського правопису, коли "Кобзаря" видавали.
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18.04.2025 18:46 Ответить
Менше сидіть в інтернеті, а зекономлений час використайте на читання книжок з досліджень історії української мови, може колись і допетраєте. Почніть, наприклад з https://archive.org/details/kryzhanivska2010/page/n7/mode/1up
Вибачте, але мені нецікаво витрачати свій час на доказування очевидних речей, котрі вже неодноразово доведені різними авторами.
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18.04.2025 19:13 Ответить
Зате цікаво витрачати час на доведення тези "русскіє украінцам нє врагі", хоч і у такий збочений спосіб.
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18.04.2025 19:16 Ответить
Це лише ваша фантазія, яка є типовою реакцією запропагандованої особи на факти, котрі не вкладаються у навязаний їй пропагандою світогляд. Якщо відверто, вона нічим не відрізняється від реакції Ваньки Войцеховського з Костроми, котрий вперше дізнався, що путін у свій час намагався вступити в НАТО, а Буш-старший в свій час приїджав у Москву, намагаючись переконати керівництво СРСР у необхідності збереження СРСР. Різниця тільки в тому, що у фіналі він звинуватив мене, що я доводжу тезу "амерікоси рускім нє врагі". Ви, до речі, забули сказати, що я бот фсб.
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18.04.2025 20:17 Ответить
Для русні америкоси вороги хоча б тому, що у них все краще за русню - і армія, і економіка, і культура. Русня не може виносити, коли хтось кращий за неї.
Сербія є кандидатом на вступ до ЄС. Це не заважає їй дуже тісно дружити з росією, а росії - викреслити з переліку "друзів".
Русня хитра і далекоглядна.
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21.04.2025 09:43 Ответить
Ви зараз говорите державну зраду і проросійські наративи. Згідно офіційної політики комуністичної партії "слуга народу" русня - це зеки і наркомани, котрі на ішаках і самокатах з мангалами наступають рівно до першого уцілілого унітазу. Хитрий і далекоглядний - це Вова Зеленський, котрий навіть Трампа за узьким кораблем послав.
Вас потрібно розстріляти, як російського агента, дружину згвалтувати бурятами (маю надію, що у Єханурова ще встає хоча б заради України), а ваших дітей і внуків, якщо є, відправити на мінне поле розміновувати власними тілами. Героям слава.
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21.04.2025 10:28 Ответить
Нехай КП "слуга народу" спочатку виключить Дмитрука зі свого складу, потім повірю у відповідність її офіційної та фактичної політик. Поки цього не сталось, нічого з переліченого вище мені не загрожує, навіть навпаки.
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21.04.2025 10:39 Ответить
Це смішно. ви нагадуєте скуфа, придбавшого у онлайн-шахраїв відсрочку і потрапившого у бусик незламності в першу ж вилазку в реал за батоном. А нехай спочатку "депутати, судді, поліція, мажори (потрібне підкреслити)."
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21.04.2025 16:06 Ответить
Смішно - це називати збіговисько "слуг" - "комуністичною партією".
У КП ідеологія була. А у цих? Як зєля казав - в будь-якій позиції у будь-якій кількості.
Ну хто ж винний, що русня таки платить більше?
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21.04.2025 17:35 Ответить
Це ж очевидно, для спрощення діловодства і пришвидшення асиміляції колоній. Так само вчиняли Іспанська імперія в Америці, та Британська імперія в Ірландії. Дії Російської імперії у цьому плані не унікальні, а стандартні та характерні для будь-якої імперії, починаючи з Римської.
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18.04.2025 14:35 Ответить
А чому російський Синод зі шкіри вилазив щоб заборонити переклад Біблії на українську мову?Це при тому що переклади киргизькою,мордовською і іншими мовами спокійно клепались і не викликали ніяких заперечень?Не тягни рашоімперію з її свинним рилом в ряд інших імперій.Це зовсім інші кейси
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18.04.2025 19:13 Ответить
А можете сказати, коли і ким був зроблений перший переклад Біблії на киргизьку, та коли і хто вперше видав Біблію киргизькою?
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18.04.2025 19:55 Ответить
В кінці 19 ст. в Казані.Це якось міняє суть питання того,що РБО спокійно зробило десятки перекладів з ЦС на інші мови-починаючи від російської і закінчуючи чувашскою,але при цьому український переклад забороняли,навіть після схвалення філологами з академії наук?
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18.04.2025 21:27 Ответить
Очевидно, що має, оскільки за доступними мені відкритими джерелами сама киргизька писемність була розроблена тільки в 1924му році. А перший переклад Біблії саме на киргизьку було зроблено аж у 90х роках минулого століття. Але хто такі киргизи, ті ж буряти тільки в профіль. Не думаю, що вони знають власну історію краще вас.
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18.04.2025 21:50 Ответить
Це був переклад 1880 року, типу на казахський,але в реальності він був більше схожий на киргизький.

По мнению Т. Х. Дарлоу и Хораса Мула, этот перевод был выполнен для киргизов на язык «оренбургских татар»; по мнению В. Николсона из Королевского азиатского общества в Петербурге, перевод был предназначен для киргизов из Большого, Малого и Среднего Жузов; Джордж Кинг полагает, что перевод был сделан на киргизский или «киргизо-казахский» язык.
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18.04.2025 22:19 Ответить
Вам самому не здається, що цей єдиний і, на думку фахівців, неякісний переклад чи то на казахську чи то на киргизську, чи то на казахсько-киргизьку версію языка «оренбургских татар» має мало спільного з вашим визначенням " спокійно клепались"?
Мотиви цього перекладу цілком зрозумілі - просування християнства серед мусульман, і він точно не є демонстрацією утисків украінців відносно киргизів та інших меншин у Російській імперії, скоріше навпаки. Адже, як нам відомо, за 40 років до цього видання Шевченко у Петербурзі Кобзаря видав.
Самі ж киргизи вважають, що перші книги на киргизській з'явились лише в 1911 році, тобто через 60 років після видання Кобзаря https://daniyarov.kg/2022/12/21/o-pervoy-pechatnoy-knige-na-kyrgyzskom
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18.04.2025 22:37 Ответить
Мені нічого не здається.

Российское библейское общество
К 1823 году Общество отчиталось об издании, переводах и распространении книг Библии на следующих языках: армянском, греческом, грузинском, калмыцком, карельском, латышском, молдавском, монгольском, немецком, персидском, польском, русском, самогитском (жемайтском), славянском, татарском, татаро-турецком (азербайджанском), финском, французском, черемисском, чувашском, эстонском (Ревельский и Дерптский диалекты). Общее количество книг превысило 876 тысяч экземпляров

Чому тут немає української-другої по величині мови в імперії?
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18.04.2025 22:48 Ответить
А чому у вашій цитаті окремо виділені русский і славянский і якою мовою виконувались богослужіння у той час в церквах України? Можливо, відгадка саме тут, а не там, де ви вичитали про "самозваного монгольського викидня, котрий натягнув древньокиївський спадок" (на цій фразі Геббельс зняв капелюха і з повагою вам зіганув, він обожнював подібні звороти, коли розповідав про арійців і жидів)
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18.04.2025 23:44 Ответить
Слов'янський це ЦС.Це відноситься до розповсюдження,а не перекладу.
В церквах читали на ЦС.В рашці і РПЦвУ до сьогодні читають на ЦС.Але суть в тому шо простонародні мови були далекі від ЦС тому і почали перекладати.Але для української в 1860 -х зробили виключення, дозвіл був даний тільки в 20 столітті перед розвалом імперії.
Почитай зарубіжних істориків і русистів,які серйозно займаються генезисом московії як держави.Всі корені там ведуть в Орду.І ******* війна і методи її ведення тільки підтверджує цю думку.
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19.04.2025 00:08 Ответить
Так, украінці розуміли ЦС і звикли слухати службу саме на ній, тому священникам в Україні потрібні були Біблії саме на ЦС, а не на українській. А калмики ЦС не розуміли, тому потрібен був переклад Біблії на зрозумілу їм мову. Саме цими факторами визначалась пріоритетність перекладу та наклад примірників.
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19.04.2025 00:20 Ответить
Відомо, Матковський зробив переклад украінською у 1862 р. який був добре прийнятий академією наук, але цензори в якості реакціі видали Валуєвськи циркуляр наступного року.
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19.04.2025 00:34 Ответить
Валуєвський циркуляр був у першу чергу реакцією не на мову і не на переклад Матковського, а на зростання сепаратизму серед українців. Метою було збільшення рівня асиміляції і відповідно зменшення рівня сепаратизму. З тією ж метою, наприклад, зараз забороняють російські пісні, а не тому що комусь не подобається російська у маршрутках.
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19.04.2025 01:04 Ответить
Це воістину відповідь російського агента з погляду імперських інтересів, що під час війни м'яко кажучи є аморальним. Український історик так би не написав.
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19.04.2025 01:55 Ответить
Ніт.Українська далека від ЦС і її простий народ не розумів.Російська до ЦС набагато ближча,але все рівно переклади з ЦС на російську робились,а на українську заборонялись.
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19.04.2025 00:41 Ответить
Це говорите не ви, а ваш комплекс меншовартості. ЦС в той час була ближчою до тогочасної української, ніж тогочасна російська, і українці її розуміли набагато краще росіян та вважали сакральною мовою, ознакою якості. Тому в Україні священники користувались Бібліями саме на ЦС, оскільки українці вимагали якості і не бажали відходити від канонів, а український переклад просто не був затребуваний.
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19.04.2025 01:45 Ответить
Ніт.Російський лінгвіст Залізняк писав що російський синтаксис і купа слів в російській народній мові мають ЦС походження.При цьому ********* в 19 ст писали ось що:

Писание для безграмотного люда не существует; остается богослужение. Но оказывается, что крестьяне... не понимают в нем ни полслова; мало того, они так глубоко убеждены, что богослужебный язык им не по силам, что даже не стараются понять его. Из тридцати человек, очень усердных к церкви и вовсе не глупых крестьян, ни один не знал, что значит паки, чаю, вечеря, вопием и т.д. Выходит, что все, что в церкви читается и поется, действует на них, как колокольный звон; но как слово церкви не доходит до них ни с какой стороны, а стоит в душе каждого, как в Афинах неизвестно когда и кем поставленный алтарь неведомому богу.... Нечего себя обманывать: для простых людей наш славянский - почти то же, что латинский...»
Самарин Ю.Ф. Статьи. Воспоминания. Письма. М., 1997. С. 232

Якшо вже така близка до ЦС російська не давала змоги зрозуміти що там читають в церкві священники,то рядові українці тим більше ЦС не розуміли.Але для русні чомусь переклад дозволили,а для українців ні.
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19.04.2025 03:15 Ответить
Українці природньо хотіли і мали право на Біблію рідною мовою, як будь-який народ. Дітям і підліткам читати староболгарською - це знущання. І Матковський зробив такий переклад у 1862. Знову імперські інтереси обстоюються.
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19.04.2025 02:33 Ответить
В цьому плані, як на мене, киргизи постраждали від Російської імперії значно більше украінців, ім навіть не було що забороняти у той час, коли в Петербурзі Кобзар видавався.
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18.04.2025 21:58 Ответить
Це взагалі не має значення.Ворожнеча між московитами і українцями згідно американського історика Вернадського почалась ще з 12 століття.Це завжди були два конкуруючі проекти і колонізація за часів рашоімперії не була класичною калькою з інших імперій.Тут був інший процес,коли самозваний монгольський викидень натягнув древньокиївський спадок,а реального спадкоємця в кращому випадку хотів переробити під себе,а в іншому випадку просто знищити як свідка,який бачив народження цього монстра з золотоординської утроби
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18.04.2025 22:39 Ответить
Вибачте, але вас заносить зі шляху аргументів на узбіччя гасел, та ще й на кілька столітть в глибину. Так ви скоро путіна переплюнете.
Навіть українські карти демонструють, що проектів майбутніх держав тоді було у кілька разів більше і це все проекти, створені українцями, нащадками Мономаха (ви ж не почнете заперечувати, що Володимир Мономах, а відповідно і всі його нащадки були українцями?) . москва у той час була невеликим поселенням серед боліт і політичної ролі не відігравала взагалі. Заснована, до речі, також українцем, Юрієм Довгоруким, сином Мономаха.
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18.04.2025 23:10 Ответить
Так були і інші проекти.На території рашки це був Новгород,який був знищений ординським московським улусом (гібрид сепаратистського Суздаля з монгольським Сараєм).На території України-ГВ королівство,яке було відгалуженням Київської держави і через аристократичні роди і реверсне переселення населення звідти на Наддніпрянщину в 15-17 ст зберегло спадковість з нею.
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18.04.2025 23:31 Ответить
Але ж це суперечить вашому ж твержденню вище про існування лише двох проектів у 12му столітті.
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18.04.2025 23:49 Ответить
Я писав що конкуренція і ворожнеча між українським і московитським народами тягнеться з 12 століття.Це не виключає того що були і інші протоетноси і протодержави з якими Москва теж конкурувала і ворогувала.
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19.04.2025 00:15 Ответить
в 12му столітті московитського народу не існувало. Сама москва виросла до статусу міста лише в 14му столітті
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19.04.2025 00:24 Ответить
На вашому місці я б повернувся з 12го у 19те століття, і запитав: "Чому Валуєвський указ стосувався саме українців, а не інших меншин Російської імперії?", але перед цим розлянув питання більш детально самостійно, чи не було раптом аналогічних указів відносно інших меншин. Ну і відповіддю на кшталт "злі кацапи ненавиділи няшних українців" теж не задовольнився б, а спробував докопатись до справжніх причин.
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19.04.2025 00:13 Ответить
Я тобі на прикладі перекладів Біблії показав проти кого в імперії велась найбільша політика етноциду.Звісно що імперія робила схоже і по відношенню до інших народів,але там були зовсім інші масштаби,причини і передумови.
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19.04.2025 00:37 Ответить
Вибачте, але я з вами гусей не пас, і на ти ми не переходили. Ви надали цитату з якогось російського сайту, котра, якщо не бути вимогливим, може й демонструє поширення православ'я серед етнічних меншин імперії, але точно не має відношення до демонстрації утисків української мови відносно мов інших меншин.
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19.04.2025 00:53 Ответить
Ніт.Тобі привели приклад перекладу з ЦС на російську.Відколи це росіяни(московити) в імперії стали меншиною?
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19.04.2025 03:23 Ответить
От ти "регіональним суржиком" і спалився як російський агент, бо до большевиків вийшов Словарь украінськоі мови Бориса Грінченка і багато літератури, фольклору. І взагалі наша мова давніша за московську, яку професори у кабінетах конструювали як імперський проект, а Шевченко у листуванні назвав "черствим кацапським словом".
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19.04.2025 00:22 Ответить
Точно, ніколи ще Штірліц не був так близько до провалу. Ви часом не брат Ваньки Бердядіна з села Малі Пісюни Костромської губернії? Той так само завзято і влучно палить "хахляцьких агентов" на російських форумах.

Ось вам для загального розвитку сторінка з того "Словаря". Здогадайтесь з трьох раз, чому Словарь, а не Словник

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19.04.2025 00:38 Ответить
На "словарі" могла наполягти цензура, але це словник української мови, а не "регіонального суржика". Саме вживання такого поняття викриває російського агента.
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19.04.2025 02:07 Ответить
Зрозуміло. Мотивований служити в СБУ, але списаний через F20
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19.04.2025 02:26 Ответить
Шевченко писав російською.факт.але причина в тій самій меншовартості.його на Кацапії називали ,як би мовити,селюцьким поєтом.йому хотілось довести,що він може рівноцінно творити і васейским язиком.не вийшло.не зміг.ще одне підтвердження,що Шевченко самородок власне української мови і культури.до речі-переклад Шевченка на російську-повне гівно.
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18.04.2025 12:14 Ответить
Яка меншовартість Шевченка - йому забороняли писати украінською.
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19.04.2025 02:10 Ответить
На жаль, толерування владою рузькощелепих і відсутність реакції від правоохоронців (більшість яких мусора) призводить до подібних ситуацій!!!
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18.04.2025 11:43 Ответить
"Рускій мір" - це фашизм в кватраті.
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18.04.2025 12:13 Ответить
"Кварталі"
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18.04.2025 12:27 Ответить
''Вы сеете по культурному миру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До вашей революции фашизма не было.'' '' Вы - террор и насилие.''-------''то, что Вы делаете, есть, конечно, только эксперимент. эксперимент страшно дорогой (и в этом суть дела), с уничтожением всего культурного покоя и всей культурной красоты жизни. Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия. надо помнить, что человеку, происшедшему из зверей, легко падать, но трудно подниматься. Тем, которые злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовлетворением приво­дят это в исполнение, как и тем, насильственно приуча­емым участвовать в этом, едва ли возможно остаться существами, чувствующими и думающими человечно. И с другой стороны. Тем, которые превращены в забитых животных, едва ли возможно сделаться существами с чувством собственного человеческого достоинства.-----------------ИЗ ПИСЬМА И. П. ПАВЛОВА В СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 21 ДЕКАБРЯ 1934 г.
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18.04.2025 13:13 Ответить
Та відносини нинішньої влади і притрушених "руськомовних" давно вияснена - це їхній майже 100% електорат. Хто ж буде різати таку курку
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18.04.2025 12:14 Ответить
Переклад "Лісової пісні" російською - це біль.
Мавка, в ясно-зеленій одежі, з розпущеними чорними з зеленим полиском косами, розправляє руки і проводить долонею по очах.
Що ці гє-ніі перекладу там написали? Замість "проводит ладонью по глазам" або чогось подібного - "разминается".
Так і бачу на дереві репродуктор, що бадьорим голосом вигукує "Начінаєм утрєнюю гімнастіку!"
Куррррва, повбивав би.
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18.04.2025 12:36 Ответить
У бомжей и пропойц обострённое "чувство собственного достоинства". За "ты меня не уважаешь" легко могут и ножом пырнуть.
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18.04.2025 12:24 Ответить
У всьому винна горілка. Не пили б разом, не слухали б кацапську попсу, та не вчиняли б гвалт, та не хапалися за ніж! Імхо.
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18.04.2025 12:27 Ответить
Ви праві, думаю, що результат був би тим самим, навіть якби вони Шопена слухали у виконанні Токійського симфонічного оркестру. Є організми, котрим категорично протипоказано вживання міцних напоїв. Для них Бог створив канабіс.
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18.04.2025 14:19 Ответить
Тебе кацапчику ніхто коментувати і не просив,в Україні тільки дегенерати можуть балакати на сруському" языке",та слухати кацапську музику,в той час як кацапи вбивають Українців та їх дітей,вбивають за Українську мову,культуру. Ви як корови,маєте язика,але не знаєте мови.
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18.04.2025 16:11 Ответить
Говорят Пугачеву слушали.
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18.04.2025 13:42 Ответить
Тоді все зрозуміло ...))
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18.04.2025 15:26 Ответить
Чому влада терміново не заборонить кухонні ножі і алкоголь?
Статистика каже що більше 80% це побутові сварки під синькою
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18.04.2025 14:41 Ответить
ну як тут без РОЗСТРІЛІВ?!
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18.04.2025 16:54 Ответить
В таких випадках, позбавлення громадянства має бути супутнім покаранням, після відбуття основного.
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18.04.2025 22:12 Ответить
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