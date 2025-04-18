Ссора из-за российской музыки завершилась убийством: в Киеве двум братьям объявили подозрение, - прокуратура. ФОТО
Двух братьев в возрасте 21 и 22 года подозревают в умышленном убийстве знакомого из-за конфликта, возникшего во время застолья из-за прослушивания российской музыки.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, подозреваемые находились в квартире вместе с потерпевшим. Во время употребления алкоголя они включали российскую музыку, против чего выступил 29-летний мужчина. Ссора переросла в драку.
Один из братьев нанес знакомому несколько ножевых ранений, после чего другой ударил раненого по голове кастрюлей. От полученных травм мужчина умер на месте.
Подозреваемых задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Прокуратура подала ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.
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Той самий, що в Бучу і Маріуполь прийшов.
Є конкретні люди. Які або разом зі своїм народом ненавидять українців, або яким просто пофіг, або які стали на бік українців ("РДК", "Легіон"). Останніх ми поважаємо, других - ігноруємо, перших (абсолютну більшість) знищуємо.
Я спілкувався з різними. І навіть у самих інтелігентних - все одно де-не-де проскочить іскорка отого самого вєлікорусского шовінізма з обов'язковим призирством до "хохлів". Справжніх "хороших русских" мені в житті не траплялось. Хоча вони певно є. Немцов, Новодворская, от нещодавно загинув з "Легіону" один (хоча за ім'ям там питання є, не зовсім воно русскоє).
Якщо української граматики не було навіть в 1840 році, то що тоді забороняв пєтька пєрвий сто двадцять років тому?
1840 рік - українського правопису немає.
При всій повазі, якщо ви бажаєте далі спілкуватись по суті, будь ласка, перед тим як висувати якусь тезу чи аргумент, знаходьте та ознайомлюйтесь з першоджерелами самостійно, я не бачу сенсу дискутувати з людиною, котра взагалі не володіє предметом дискусії і навіть не намагається усунути прогалини у своїх знаннях, зводячи дискусію до використання заїзжених комуняцько-псевдонаціоналістичних штампів імені Фаріон. Мені це нецікаво.
Дякую за розуміння.
Але я бачу знайомі слова, точно такі, як зараз. Значить, є правопис. І досить усталений, більше чотирьохсот років йому, виявляється.
А ви кажете - не було українського правопису, коли "Кобзаря" видавали.
Вибачте, але мені нецікаво витрачати свій час на доказування очевидних речей, котрі вже неодноразово доведені різними авторами.
Сербія є кандидатом на вступ до ЄС. Це не заважає їй дуже тісно дружити з росією, а росії - викреслити з переліку "друзів".
Русня хитра і далекоглядна.
Вас потрібно розстріляти, як російського агента, дружину згвалтувати бурятами (маю надію, що у Єханурова ще встає хоча б заради України), а ваших дітей і внуків, якщо є, відправити на мінне поле розміновувати власними тілами. Героям слава.
У КП ідеологія була. А у цих? Як зєля казав - в будь-якій позиції у будь-якій кількості.
Ну хто ж винний, що русня таки платить більше?
По мнению Т. Х. Дарлоу и Хораса Мула, этот перевод был выполнен для киргизов на язык «оренбургских татар»; по мнению В. Николсона из Королевского азиатского общества в Петербурге, перевод был предназначен для киргизов из Большого, Малого и Среднего Жузов; Джордж Кинг полагает, что перевод был сделан на киргизский или «киргизо-казахский» язык.
Мотиви цього перекладу цілком зрозумілі - просування християнства серед мусульман, і він точно не є демонстрацією утисків украінців відносно киргизів та інших меншин у Російській імперії, скоріше навпаки. Адже, як нам відомо, за 40 років до цього видання Шевченко у Петербурзі Кобзаря видав.
Самі ж киргизи вважають, що перші книги на киргизській з'явились лише в 1911 році, тобто через 60 років після видання Кобзаря https://daniyarov.kg/2022/12/21/o-pervoy-pechatnoy-knige-na-kyrgyzskom
Российское библейское общество
К 1823 году Общество отчиталось об издании, переводах и распространении книг Библии на следующих языках: армянском, греческом, грузинском, калмыцком, карельском, латышском, молдавском, монгольском, немецком, персидском, польском, русском, самогитском (жемайтском), славянском, татарском, татаро-турецком (азербайджанском), финском, французском, черемисском, чувашском, эстонском (Ревельский и Дерптский диалекты). Общее количество книг превысило 876 тысяч экземпляров
Чому тут немає української-другої по величині мови в імперії?
В церквах читали на ЦС.В рашці і РПЦвУ до сьогодні читають на ЦС.Але суть в тому шо простонародні мови були далекі від ЦС тому і почали перекладати.Але для української в 1860 -х зробили виключення, дозвіл був даний тільки в 20 столітті перед розвалом імперії.
Почитай зарубіжних істориків і русистів,які серйозно займаються генезисом московії як держави.Всі корені там ведуть в Орду.І ******* війна і методи її ведення тільки підтверджує цю думку.
Писание для безграмотного люда не существует; остается богослужение. Но оказывается, что крестьяне... не понимают в нем ни полслова; мало того, они так глубоко убеждены, что богослужебный язык им не по силам, что даже не стараются понять его. Из тридцати человек, очень усердных к церкви и вовсе не глупых крестьян, ни один не знал, что значит паки, чаю, вечеря, вопием и т.д. Выходит, что все, что в церкви читается и поется, действует на них, как колокольный звон; но как слово церкви не доходит до них ни с какой стороны, а стоит в душе каждого, как в Афинах неизвестно когда и кем поставленный алтарь неведомому богу.... Нечего себя обманывать: для простых людей наш славянский - почти то же, что латинский...»
Самарин Ю.Ф. Статьи. Воспоминания. Письма. М., 1997. С. 232
Якшо вже така близка до ЦС російська не давала змоги зрозуміти що там читають в церкві священники,то рядові українці тим більше ЦС не розуміли.Але для русні чомусь переклад дозволили,а для українців ні.
Навіть українські карти демонструють, що проектів майбутніх держав тоді було у кілька разів більше і це все проекти, створені українцями, нащадками Мономаха (ви ж не почнете заперечувати, що Володимир Мономах, а відповідно і всі його нащадки були українцями?) . москва у той час була невеликим поселенням серед боліт і політичної ролі не відігравала взагалі. Заснована, до речі, також українцем, Юрієм Довгоруким, сином Мономаха.
Ось вам для загального розвитку сторінка з того "Словаря". Здогадайтесь з трьох раз, чому Словарь, а не Словник
Мавка, в ясно-зеленій одежі, з розпущеними чорними з зеленим полиском косами, розправляє руки і проводить долонею по очах.
Що ці гє-ніі перекладу там написали? Замість "проводит ладонью по глазам" або чогось подібного - "разминается".
Так і бачу на дереві репродуктор, що бадьорим голосом вигукує "Начінаєм утрєнюю гімнастіку!"
Куррррва, повбивав би.
Статистика каже що більше 80% це побутові сварки під синькою