Бодібілдер з Дніпра вийшов на змагання у Львові під російську музику: його дискваліфікували. ВIДЕО

У Львові під час відкритого Кубка України з бодібілдингу один з учасників змагань Андрій Шарапов виступив під пісню російською мовою. Після обурення суспільства результати його виступу анулювали.

Про це повідомила Всесвітня асоціація бодибілдингу серед аматорів в Україні (WABBA Ukraine), передає Цензор.НЕТ.

Відео з бодібілдером опубліковано в соцмережах. Відомо, що змагання відбулися 18 травня.

Шарапов виконував довільну програму під пісню російською мовою. Згодом WABBA Ukraine довелося просити вибачення.

Федерація бодібілдингу вирішила анулювати результати виступу спортсмена.

Там наголосили, що всі заходи вони проводять виключно українською мовою, а президент федерації є чинним військовослужбовцем ЗСУ.

Окрім цього, організатори збираються змінювати регламент змагань і заборонити виступи під російськомовну музику.

Також федерація ввела попередню перевірку музичного супроводу всіх учасників, а також інструктаж суддівської та технічної команд щодо дотримання мовних стандартів.

Що каже Шарапов?

Шарапов у коментарі для "LVIV. MEDIA" пояснив, що цю пісню написав його друг як подарунок до дня народження, а озвучив штучний інтелект, а "не якийсь російськомовний виконавець".

Спортсмен запевняє, що жодного політичного підтексту такого вибору композиції не було, оскільки він сам безплатно тренує поранених бійців.

"До речі, цей мій друг живе у Дніпрі, знає що таке прильоти, донатить на ЗСУ", - додав він.

Водночас Шарапов погодився з рішенням організаторів анулювати його результати та пообіцяв надалі узгоджувати музичний супровід своїх виступів.

