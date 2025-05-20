Бодібілдер з Дніпра вийшов на змагання у Львові під російську музику: його дискваліфікували. ВIДЕО
У Львові під час відкритого Кубка України з бодібілдингу один з учасників змагань Андрій Шарапов виступив під пісню російською мовою. Після обурення суспільства результати його виступу анулювали.
Про це повідомила Всесвітня асоціація бодибілдингу серед аматорів в Україні (WABBA Ukraine), передає Цензор.НЕТ.
Відео з бодібілдером опубліковано в соцмережах. Відомо, що змагання відбулися 18 травня.
Шарапов виконував довільну програму під пісню російською мовою. Згодом WABBA Ukraine довелося просити вибачення.
Федерація бодібілдингу вирішила анулювати результати виступу спортсмена.
Там наголосили, що всі заходи вони проводять виключно українською мовою, а президент федерації є чинним військовослужбовцем ЗСУ.
Окрім цього, організатори збираються змінювати регламент змагань і заборонити виступи під російськомовну музику.
Також федерація ввела попередню перевірку музичного супроводу всіх учасників, а також інструктаж суддівської та технічної команд щодо дотримання мовних стандартів.
Що каже Шарапов?
Шарапов у коментарі для "LVIV. MEDIA" пояснив, що цю пісню написав його друг як подарунок до дня народження, а озвучив штучний інтелект, а "не якийсь російськомовний виконавець".
Спортсмен запевняє, що жодного політичного підтексту такого вибору композиції не було, оскільки він сам безплатно тренує поранених бійців.
"До речі, цей мій друг живе у Дніпрі, знає що таке прильоти, донатить на ЗСУ", - додав він.
Водночас Шарапов погодився з рішенням організаторів анулювати його результати та пообіцяв надалі узгоджувати музичний супровід своїх виступів.
від стероїдів печінка розміром з пів брюшини.
Теж мабуть інвалід або заброньований.
що б, всі українці перелякано бігали між підвалами, та ходили всі у чорному.
життя сьогодні зараз!
і саме за це воюють наші воїни герої!!!!
що б молодь україни була яскравою, освіченою та щасливою!
ви, не уявляєте, яка насолода ******* ковбасу!
воно ж тільки зовні велике та "страшне"....
а, насправді сцикливе та перелякане.
І ТУТ ТЄЖ НЕ БУЛО - просто москалі лізуть к прилічним людям СПОЧАТКУ БЕЗ МИЛА, а потім з танками
У приблудних95, чимало послідовників та помічників ригоАНАЛІВ?!?!
суспільство лікується, вихаркує цю заразу.
бо моє дитинство це шикання та тюкання - не розмовляй хо*ляцькою, це ленінград, ти що, не розумієш, тобі з твоєю селюцькою мовою навіть не продадуть нічого в магазині.
бачу, зараз на окупованих територіях "ленінград" повертається.
ТЦК СП І КМІ
заграм московський шансон, якась рагульня московська штраф 17000-24000 , це нац безпека все московське випалювати каленим залізом , інакше дебіли і підари потоплять нас в цьому лайні.
Хто не здатен спілкуватися державною мовою та притримуватися культури України вам всім підарасам потрібно виїхати з України, просто мирно виїхати на болото в свій рідний край .
В побуті ніхто ж не забороняв говорити російською,на якій виріс.
Вікно Овертона вже давно відкрите.
або на піднос снарядів