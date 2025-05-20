УКР
16 739 75

Бодібілдер з Дніпра вийшов на змагання у Львові під російську музику: його дискваліфікували. ВIДЕО

У Львові під час відкритого Кубка України з бодібілдингу один з учасників змагань Андрій Шарапов виступив під пісню російською мовою. Після обурення суспільства результати його виступу анулювали. 

Про це повідомила Всесвітня асоціація бодибілдингу серед аматорів в Україні (WABBA Ukraine), передає Цензор.НЕТ.

Відео з бодібілдером опубліковано в соцмережах. Відомо, що змагання відбулися 18 травня.

Шарапов виконував довільну програму під пісню російською мовою. Згодом WABBA Ukraine довелося просити вибачення.

Федерація бодібілдингу вирішила анулювати результати виступу спортсмена.

Там наголосили, що всі заходи вони проводять виключно українською мовою, а президент федерації є чинним військовослужбовцем ЗСУ.

Окрім цього, організатори збираються змінювати регламент змагань і заборонити виступи під російськомовну музику.

Також федерація ввела попередню перевірку музичного супроводу всіх учасників, а також інструктаж суддівської та технічної команд щодо дотримання мовних стандартів.

Що каже Шарапов?

Шарапов у коментарі для "LVIV. MEDIA" пояснив, що цю пісню написав його друг як подарунок до дня народження, а озвучив штучний інтелект, а "не якийсь російськомовний виконавець".

Спортсмен запевняє, що жодного політичного підтексту такого вибору композиції не було, оскільки він сам безплатно тренує поранених бійців.

"До речі, цей мій друг живе у Дніпрі, знає що таке прильоти, донатить на ЗСУ", - додав він.

Водночас Шарапов погодився з рішенням організаторів анулювати його результати та пообіцяв надалі узгоджувати музичний супровід своїх виступів.

Львів (3130) музика (503) спорт (1641) російська мова (327)
+50
Какие на@рен соревнования с бодибилдинга? Они вообще кукухой двинулись? А ТЦК не хотело проверить этих "инвалидов"? Какой-то сюр.
20.05.2025 21:02 Відповісти
+39
певно в кожного такого спорцмена є поважна причина бути не в ЗСУ
20.05.2025 21:02 Відповісти
+35
Музыка понятно дно, но и проведение таких шоу во время войны это такое же дно.
20.05.2025 21:07 Відповісти
20.05.2025 20:59 Відповісти
Де-білдер
20.05.2025 23:44 Відповісти
Какие на@рен соревнования с бодибилдинга? Они вообще кукухой двинулись? А ТЦК не хотело проверить этих "инвалидов"? Какой-то сюр.
20.05.2025 21:02 Відповісти
Може ще жития зупинити? А замість телебачення, Ютуба та кіно цілодобове прослуховування "політруків"
20.05.2025 21:11 Відповісти
Непогана ідея, до речі. Якщо на меті перемога у війні, звісно ж …у війні із сильнішим ворогом
20.05.2025 23:56 Відповісти
певно в кожного такого спорцмена є поважна причина бути не в ЗСУ
20.05.2025 21:02 Відповісти
Так може перекачані, хз що вживають. Печінка, нирки - вже на ладан дихають..
20.05.2025 21:05 Відповісти
просто не вкладається в голові, що людина, яка може займатися професійним силовим спортом може бути непотрібною для ЗСУ, а відстрочники за іншими причинами - це я так розумію в нормі проводити під час війни такі спортивні заходи. Вихвалятися кількістю вільного часу, який вони вбили щоб набрати додатковий см3
20.05.2025 21:09 Відповісти
воно інвалід.
від стероїдів печінка розміром з пів брюшини.
20.05.2025 21:20 Відповісти
Зате яйця, як горошини.
21.05.2025 10:11 Відповісти
Бо він бодіДЕБІЛДЕР. Інвалід.
20.05.2025 21:07 Відповісти
"Онзамір і протіввайни"
20.05.2025 21:18 Відповісти
Мышцы там "пустые", сразу после соревнований они сдуваются, это прикол бодибилдинга. А организм убит химией и особой диетой. В момент соревнований они такие качки - а по сути и километр не пробегут
20.05.2025 21:18 Відповісти
І та причина воно чиясь коханка
20.05.2025 21:27 Відповісти
Де ці дебіли берутся невже мало рашиських ракет прилитіло по Дніпрі ?
20.05.2025 21:04 Відповісти
БодіДЕБЫЛДЕР Андруша Шарапов.
Теж мабуть інвалід або заброньований.
20.05.2025 21:05 Відповісти
Музыка понятно дно, но и проведение таких шоу во время войны это такое же дно.
20.05.2025 21:07 Відповісти
Саме так. Під час війни повинна бути безперервна скорбота і плач. Щоб уже всі зовсім подуріли...
20.05.2025 21:30 Відповісти
Ну нет конечно, кинотеатры, кафе, концерты и спектакли только в плюс а вот это фрик шоу геть лишнее.
20.05.2025 21:33 Відповісти
Та нормальне шоу - нічим не гірше за інші ...
20.05.2025 21:45 Відповісти
Велика фігура-та дура...
20.05.2025 21:08 Відповісти
Таінственний амбал
20.05.2025 21:08 Відповісти
Как раз бы тяжелый крупнокалиберный пулемет ему бы подошел на фронте.
20.05.2025 21:09 Відповісти
Ага, он бы его рысью отволок к козломордым.
20.05.2025 21:18 Відповісти
Яке змагання, які концерти, які футбольні матчі ? В Україні в і й н а
20.05.2025 21:11 Відповісти
це і хочуть кацапи!
що б, всі українці перелякано бігали між підвалами, та ходили всі у чорному.
життя сьогодні зараз!
і саме за це воюють наші воїни герої!!!!
що б молодь україни була яскравою, освіченою та щасливою!
20.05.2025 21:16 Відповісти
Навіщо ви підміняєте поняття? Ви ж чудово розумієте що вона має рацію, до чого всі ці ваші виправдання цього бенкету під час чуми??
20.05.2025 22:37 Відповісти
дура пердоленая как же классно видеть в заведениях киева и военных и цивильных,в ту пятницу как раз в кабаке был с 15 столиков 13 заняты и 4 из них военными,огорчу курица камлающяю за лиху долю у тебя бл сраку от количества бойцов в буковеле разорвало,какая тут все таки потешная вышивата на форуме.
20.05.2025 21:29 Відповісти
Фууу, яке тупориле хамидло🤮
21.05.2025 00:59 Відповісти
Так воно ж кацап.На мову подивіться.
21.05.2025 05:55 Відповісти
на справді!
ви, не уявляєте, яка насолода ******* ковбасу!
воно ж тільки зовні велике та "страшне"....
а, насправді сцикливе та перелякане.
20.05.2025 21:12 Відповісти
Спортсмен запевняє, що жодного політичного підтексту такого вибору композиції не було Джерело: https://censor.net/ua/v3553375
І ТУТ ТЄЖ НЕ БУЛО - просто москалі лізуть к прилічним людям СПОЧАТКУ БЕЗ МИЛА, а потім з танками
20.05.2025 21:13 Відповісти
Скільки ще, отакого зкацапленого «боді», тиняється по Україні, переховуючись від Захисту України з 2014 року, починаючи з Урядового кварталу в столиці України і до самих, до окраїн??
У приблудних95, чимало послідовників та помічників ригоАНАЛІВ?!?!
20.05.2025 21:14 Відповісти
Воевать это гамно не будет, даже если его насильно отправить туда, значит на принудработы, нехай строит укрепления.
20.05.2025 21:14 Відповісти
А там мізків немає, одні м'язи. Де ТЦК, мля?!
20.05.2025 21:15 Відповісти
А він , як раз , і був з ТЦК ...
20.05.2025 21:46 Відповісти
Якось пi
20.05.2025 21:16 Відповісти
Який президент - такі й організатонри змагань. Боневтік же говорив, що має бути одна мова і це має бути російська. Це у місті Львові. Виходить як насмішка? Такого не хилого дядю можна і на передову, буде тягати браковані міни.
20.05.2025 21:16 Відповісти
Ці м'язи насправді ще не показник сили та витривалості, та ще й розуму бракує, але добре хоч визнав свою помилку, бо є такі яким хоч кілок на голові теши..
20.05.2025 21:26 Відповісти
Бо дибіл блінг
20.05.2025 21:22 Відповісти
ну а що ви хотіли, віт стероїдів не тільки яйця стають з горошину, а й мозК
20.05.2025 21:22 Відповісти
Стероїди збільшують м'язи і зменшують мозок.
20.05.2025 21:29 Відповісти
дуже приємне оце все бачити і чути.
суспільство лікується, вихаркує цю заразу.
бо моє дитинство це шикання та тюкання - не розмовляй хо*ляцькою, це ленінград, ти що, не розумієш, тобі з твоєю селюцькою мовою навіть не продадуть нічого в магазині.
бачу, зараз на окупованих територіях "ленінград" повертається.
20.05.2025 21:39 Відповісти
покарати його ректально
20.05.2025 21:41 Відповісти
Дебіл...
20.05.2025 21:49 Відповісти
Не розумію, на хрін ці змагання бройлерних хлопчиків? Ми, не людожери!!! До речі: У багатьох спортсменів, дуже гарні фігури...
20.05.2025 21:49 Відповісти
У нас в Одессе почти во всех кабаках и кафе крутят расейский шансон, и ничего, никто не возмущается...
20.05.2025 22:13 Відповісти
Ну так і ти тут гавкаєш на московскій. Але ж тобі нічого не заважає бути людиною. але ти кажеш, шо «ета твой радной язик», хоча путін явно ідентифікував всіх гавкающіх як «своіх». Тому ти вибір свій зробив. І Адєса, хай не ображається, шо по собору прилетіло - ви це заслужили, раз не розумієте «причом тут язік»
20.05.2025 22:23 Відповісти
Тільки заборона законодавча і штрафи , а оскільки людей немає , то в обовʼязки тцк ще додати функцію культурних і мовних інспекторів
ТЦК СП І КМІ
заграм московський шансон, якась рагульня московська штраф 17000-24000 , це нац безпека все московське випалювати каленим залізом , інакше дебіли і підари потоплять нас в цьому лайні.
Хто не здатен спілкуватися державною мовою та притримуватися культури України вам всім підарасам потрібно виїхати з України, просто мирно виїхати на болото в свій рідний край .
20.05.2025 22:25 Відповісти
Гражданин судья, а он не может сесть....
20.05.2025 22:17 Відповісти
Та там у чувака штучний мозок давно через протеїн
20.05.2025 22:20 Відповісти
Виступати на змаганнях під рос.музику,та ще у Львові-це вже виклик.
В побуті ніхто ж не забороняв говорити російською,на якій виріс.
20.05.2025 22:23 Відповісти
Упс ... щось нихто з ботів вже не верещить що він сцікло 😂. Язик проковтнули. Цікаво чому? Але ж він і е з тіх 73% 😂 Що таке, чому він вам так дупу розрівае? Але ж ви "не-сцікуни" теж не на фронті, ховаетесь як щури у підвалах з компом та поливете брудом украінців які обрали свободу та права людини замість захісту территорій ахметова та коломойши.
20.05.2025 22:32 Відповісти
Во тварь.. А если бы в 41-м году в СССР где-то открыто пели и танцевали под немецкую музыку, что бы с ними через пять минут сделали? )
20.05.2025 22:33 Відповісти
як шо по людські ,то цей шарапов спонтом 20...міг би і з валізою приїхати на московський вокзал ,і вийти під нашу пісню Калина ... а тут українці яй* я не поодбивали , толерантні ми до руснявих
20.05.2025 22:36 Відповісти
Такие должны таскать AMR и фигачить с нее стоя ))))
20.05.2025 22:59 Відповісти
куди дивиться ТЦК, зніміть цьому мальчіку трусікі і на фронт собаку
20.05.2025 23:07 Відповісти
а трусікі у мальчіка (на фото)то зєльоніє
20.05.2025 23:09 Відповісти
щас воно обідеться і чкурне на рашку!
20.05.2025 23:20 Відповісти
Мальчік такий. Як ангелочок. В трусіках. А його бандери музіки лішілі!
21.05.2025 00:09 Відповісти
Змагання?😀 ,,,лядський цирк стероїдних інвалідів😅
21.05.2025 00:18 Відповісти
Усе цей спортсмен знав і розумів.
Вікно Овертона вже давно відкрите.
21.05.2025 00:53 Відповісти
Федерація бодібілдингу - хороші мішені
або на піднос снарядів
21.05.2025 06:53 Відповісти
мавпа без моззя ..тільки набір мязів... рашистський гном...таких у нас болванів що зірок на небі.. мої .сусіди сьогодні включають ласкавий май вже тихіше..іноді ставлять українські пісні...
21.05.2025 07:19 Відповісти
він тому бодібілдер, бо дібілдер
21.05.2025 09:37 Відповісти
Фортеця Львів вона а уних песни пляски
21.05.2025 13:49 Відповісти
З такими крєпкими танкістами ми б війну за 2-3 тижні закінчили парадом на Червоній площі, ан ніт воно заброньований прокурор-інвалід багатодітний батько з канадійським паспортом.
21.05.2025 15:26 Відповісти
 
 