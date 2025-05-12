УКР
Мовний конфлікт у Дніпрі: "Меня кумарит, когда здесь по-украински разговаривают. Я бендеров ненавижу! Иди нах#й". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російськомовний чоловік висловлює претензії до україномовної компанії та нецензурно лається.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що інцидент стався у Дніпрі.

"Дніпро. Оце само підійшло з претензіями до людей, що розмовляли українською", - зазначається у коментарі до відео.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте: "Я научу тебя разговаривать, падаль": у Києві водій Bolt висадив активістку з авто через зауваження про російську мову

Бандера Степан (197) Дніпро (3354) конфлікт (460) українська мова (845) русский мир (482) Дніпропетровська область (4144) Дніпровський район (153)
+66
ОСЬ ЧОМУ ВІЙНА!! Тому що в будь-які іншій країні за таке - штраф і депортація. ЛЕпортуйте його на родіну - в Сибір
12.05.2025 11:00 Відповісти
+46
У киЄві ,такого сміття, напевно, ще більше
12.05.2025 10:58 Відповісти
+44
Ще одни довбойоб знаменитим став,вже є відео як він вибачається,каже що просто п'яний був.Але ж ми добре знаємо що під дією алкоголю людина частіше за все висловлює чесну свою думку.що накипіла в душі.Тому якщо недай бог кацапня захопить Дніпро такі покидьки як оцей першими будуть катувати своїх сусідів Дніпрян.СБУ таких потрібно тримати на замітці.
12.05.2025 11:04 Відповісти
Його "русским язиком" тільки москалям лизати д...у🤣🤣🤣♥️🇺🇦♥️
13.05.2025 08:54 Відповісти
підо..уссів таких вистачає...Їм кац..п на голову висереться ..нассить в рот...а те обіссанне ...з путіним в черепній коробці зі зрощенною щелепою буде кричати що то бандера зробив
13.05.2025 09:11 Відповісти
Судячи з акценту - це переселенець лугандонський. А до цього мабуть у Ростовській жив, або на Кубані. Навіть не сумніваюсь, що у нього українське коріння.
13.05.2025 10:25 Відповісти
Потім таке русскаїзичне ... приходить ''защіщать'' таке саме ... і нас - українців з ними ''за компанією''!
13.05.2025 11:25 Відповісти
