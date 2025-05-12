29 083 204
Мовний конфлікт у Дніпрі: "Меня кумарит, когда здесь по-украински разговаривают. Я бендеров ненавижу! Иди нах#й". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому російськомовний чоловік висловлює претензії до україномовної компанії та нецензурно лається.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що інцидент стався у Дніпрі.
"Дніпро. Оце само підійшло з претензіями до людей, що розмовляли українською", - зазначається у коментарі до відео.
Увага! Ненормативна лексика!
