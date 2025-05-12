РУС
Языковой конфликт в Днепре: "Меня кумарит, когда здесь по-украински разговаривают. Я бендеров ненавижу! Иди нах#й". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой русскоязычный мужчина высказывает претензии к украиноязычной компании и нецензурно ругается.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что инцидент произошел в Днепре.

"Днепр. Это же подошло с претензиями к людям, которые говорили на украинском", - отмечается в комментарии к видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте: "Я научу тебя разговаривать, падаль": в Киеве водитель Bolt высадил активистку из авто из-за замечания о русском языке

Топ комментарии
+66
ОСЬ ЧОМУ ВІЙНА!! Тому що в будь-які іншій країні за таке - штраф і депортація. ЛЕпортуйте його на родіну - в Сибір
12.05.2025 11:00 Ответить
+46
У киЄві ,такого сміття, напевно, ще більше
12.05.2025 10:58 Ответить
+44
Ще одни довбойоб знаменитим став,вже є відео як він вибачається,каже що просто п'яний був.Але ж ми добре знаємо що під дією алкоголю людина частіше за все висловлює чесну свою думку.що накипіла в душі.Тому якщо недай бог кацапня захопить Дніпро такі покидьки як оцей першими будуть катувати своїх сусідів Дніпрян.СБУ таких потрібно тримати на замітці.
12.05.2025 11:04 Ответить
Його "русским язиком" тільки москалям лизати д...у🤣🤣🤣♥️🇺🇦♥️
13.05.2025 08:54 Ответить
підо..уссів таких вистачає...Їм кац..п на голову висереться ..нассить в рот...а те обіссанне ...з путіним в черепній коробці зі зрощенною щелепою буде кричати що то бандера зробив
13.05.2025 09:11 Ответить
Судячи з акценту - це переселенець лугандонський. А до цього мабуть у Ростовській жив, або на Кубані. Навіть не сумніваюсь, що у нього українське коріння.
13.05.2025 10:25 Ответить
Потім таке русскаїзичне ... приходить ''защіщать'' таке саме ... і нас - українців з ними ''за компанією''!
13.05.2025 11:25 Ответить
