Результатом так называемой спецоперации должен стать якобы долгосрочный мир и защита интересов русскоязычных жителей Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом российский диктатор заявил журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину.

Также Путин отметил, нужный для России результат так называемой СВО - устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечения безопасности страны.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы была вынуждена принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев в 2014 году.

Также Путин уверял, что Россия якобы не готовилась к проведению так называемой СВО, а стремилась к мирному решению.

А еще российский диктатор Владимир Путин заявил, что примирение с Украиной неизбежно, это вопрос времени.