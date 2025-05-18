Защита интересов русскоязычных жителей Украины должна стать одним из результатов "СВО", - Путин
Результатом так называемой спецоперации должен стать якобы долгосрочный мир и защита интересов русскоязычных жителей Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом российский диктатор заявил журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину.
Также Путин отметил, нужный для России результат так называемой СВО - устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечения безопасности страны.
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы была вынуждена принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев в 2014 году.
Также Путин уверял, что Россия якобы не готовилась к проведению так называемой СВО, а стремилась к мирному решению.
А еще российский диктатор Владимир Путин заявил, что примирение с Украиной неизбежно, это вопрос времени.
А з пересмикуваннями в Вас виходить не краще, ніж у якої-небудь Сіманян. Бо я нікого ні в чому не звинувачував.
"[…] ми живемо у вільній демократичній країні, де нікого неможна піддавати дискримінації, в тому числі за мовною ознакою".
Знову крайнощі: то "всі", то "нікого". На словах воно гарно звучить. На практиці отой "ніхто", якщо він такий сам-один (наприклад, носій ґаґаузької мови в Харкові), буде цілком дискримінований, бо ніхто йому жаднісінького мовного права не забезпечить.
Ну, а від Сіманян Ви таки навчилися наклепи ширити. Хотілося б побачити цитату, де я закликав когось знищувати.
А способів марґіналізувати й усувати небажані мови існує безліч. І це успішно робиться в якнайдемократичніших країнах.
тільки потім споглядаєш відоси з Дніпра де руськощелепний кляне бандерівців та їх мову..
ввів..
Тоді в Польщі нацисти своїх захищали
================
Правильне рішення: вилучити з Конституцій "захист російської мови". І кожної істоті, яка спілкується на російської мові казати "іноземну мову не розумію". Спілкування тільки через перекладача. Українці самі винні, бо толерантні до мови окупанта.
Добре що жінка була з великою собакою, а то б набили.
а злісних язичників необхідно лишати громадянських прав і депортувати на Урал. Там всі їх права захищені!
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- В Україні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
Треба діяти консолідовано ,починая з малого.Локально знищувати представників фсб,кім і де вони не булиб. Їм потрібно заборонити виєзжати за кордони рф.А не чикати коли вони самі здохнуть,наприклавд як жириновський.
ФСБ РФ є расадою зла в різних країнах світу.Дієвий спосіб: по перше - це не зброя,а жостке ембарго.Треба лишити їх економічного впливу на інші країни,незважаючи на їх величезний природний потенціал.По друге - міжнародні злочинці повинні бути обов'язково засудженими.Наприклад як мілошивич,хусейн,кадафі та інші.І нма значення в який спосіб це зроблено.
Дивно - чому кровавий злочинець,порушуючи усі міжнародні норми,як керівник рф - путін, досі не покарений.Для усіх консолідовавних сил повинен бути закон,на заборону спілкування з ним.
На привеликий жаль для цього,крайне ніобхідного захисту та боротьби над злом,треба більши відшкудувивати на зброю.
Діломатія,через домовленності з рф,ніколи не буде мати успіху.А лише це шлях для довготривалих конфліктів. Діпломатія має успіх тільки в консолідації з діями.Здочинця треба покарати або примусово лишити його робити зло,а потім через діпломатію поясчнити йому, що він зробив зло.
Той шлях який вибрав Трамп чи Зеленський с початку 2019 є помилковим для всього світу.Він може бути лише короткодієвим щоб задовольнити їх его.
Сказав б тоді прямо мені треба захопити нові ресурси щоб продавати, тому що нафта і газ до 50 року втратять вплив. А для розробки ресурсів людей не треба тому і зтирає населені пункти, роблячи з них пустку. До речі де переважно і живуть ті кого він хоче захистити.
Ты же и убиваешь русскоязычных в первую очередь, разрушая восточную, центральную и южные области!
Иди на...й, бурят замороженный!😡😡😡😡
*****, у тебя мания величия, кто ты, ****, такой? Старый конченый дед, выживший из ума.
Когда ты, ****, сдохнешь???
росия - это не Русь. А значит язык русский, но не росийский...
как только начінаєшь бить русскоязичніком - так сразу в твой ДНК добавляється новий гєн
єтот гєн називаєтся в чєсть царя гєніталієв путіна
он називаєтся *******
та на дупах арахамій та інших зепартнерів,що за Тікток топлять
і всі кому ще дуже важливий руський язік