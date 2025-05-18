РУС
Новости Требования Путина относительно войны в Украине путин о результатах СВО
12 998 192

Защита интересов русскоязычных жителей Украины должна стать одним из результатов "СВО", - Путин

Путин хочет покорить Украину

Результатом так называемой спецоперации должен стать якобы долгосрочный мир и защита интересов русскоязычных жителей Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом российский диктатор заявил журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину.

Также Путин отметил, нужный для России результат так называемой СВО - устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечения безопасности страны.

Читайте также: "Я тебя научу разговаривать, падаль": в Киеве водитель Bolt высадил активистку из авто из-за замечания о русском языке

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы была вынуждена принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев в 2014 году.

Также Путин уверял, что Россия якобы не готовилась к проведению так называемой СВО, а стремилась к мирному решению.

А еще российский диктатор Владимир Путин заявил, что примирение с Украиной неизбежно, это вопрос времени.

Автор: 

путин владимир (32061) русский язык (590)
+48
Здохни мразь,у Білоппіллі в маршрутці кого вбили не російськомовних ?
18.05.2025 11:00 Ответить
+37
Яка цинічна паскуда ,так саме тому ти варвар убив десятки тисяч якщо не сотні тисяч російськомовних в Маріуполі ,Волновасі ,Бахмуті ,Северодонецьку ,Лисичанську ,Попасній ,Константинівці ,Торецьку та багатьох інших містах? ,що б ти здохло фашиська мерзота ,Ось саме тому треба відмовлятись від язика варварів ,переходити на українську мову.
18.05.2025 11:06 Ответить
+29
Яких жителів? Яких ти заселив туди з Сибіру,падло?
18.05.2025 11:01 Ответить
Не я вношу, а такі, як Ви вносять. Бо збереження російської мови - запорука подальших розколів у суіспільстві (зокрема, непотрібних політичних - бо то ж далеко не пуйло почав триндіти про ущімлєнія прав, а свої місцеві язичники). На тому й гуртували "народних республіканців". Буде російська мова - буде більше зрадників. Не буде російської мови - буде менше зрадників.

А з пересмикуваннями в Вас виходить не краще, ніж у якої-небудь Сіманян. Бо я нікого ні в чому не звинувачував.
18.05.2025 18:43 Ответить
Але чомусь легше знаходяться приклади цькування саме україномовних…

"[…] ми живемо у вільній демократичній країні, де нікого неможна піддавати дискримінації, в тому числі за мовною ознакою".

Знову крайнощі: то "всі", то "нікого". На словах воно гарно звучить. На практиці отой "ніхто", якщо він такий сам-один (наприклад, носій ґаґаузької мови в Харкові), буде цілком дискримінований, бо ніхто йому жаднісінького мовного права не забезпечить.

Ну, а від Сіманян Ви таки навчилися наклепи ширити. Хотілося б побачити цитату, де я закликав когось знищувати.
18.05.2025 20:14 Ответить
Знищувати носіїв означає вбивати.

А способів марґіналізувати й усувати небажані мови існує безліч. І це успішно робиться в якнайдемократичніших країнах.
18.05.2025 21:03 Ответить
На слові вкраїнчик проколюються ті, чия мета - вносити розкол у суспільство.
18.05.2025 18:45 Ответить
При цьому 90 відсотків рашистів підтримують цю потвору,а інші мовчать,або вже сидять...така клята країна
18.05.2025 11:29 Ответить
Це у них у крові, пока панує - підтримують, здох і стадо затопче
18.05.2025 11:34 Ответить
ага 99%
тільки потім споглядаєш відоси з Дніпра де руськощелепний кляне бандерівців та їх мову..
18.05.2025 12:43 Ответить
Відсоток їх мізерний, і більшість з них не просили захищати їх інтереси. Так ці так би мовити підарномовні є майже в кожній країні. А у дональда скільки їх!!! Вперед захищати інтереси дєдоввоєвальних і можемповторюльних!!!
18.05.2025 11:30 Ответить
90%, російськомовних ти або убив, або зробив прихильниками української мови. Захищай своїх російськомовних в чені, татарстані, та інших своїх улусах
18.05.2025 11:32 Ответить
Цей придурошний вже майже весь Донбас " захистив"...зруйнована пустеля...
18.05.2025 11:32 Ответить
пут ін - ввєді вайска!
ввів..
18.05.2025 17:54 Ответить
та ти підар назахищав, *****
18.05.2025 11:33 Ответить
А в Грузії - де ти відхватив 20% території - яких жителів ти захищав?
18.05.2025 11:35 Ответить
Рускопанімаюсчіх.
18.05.2025 11:43 Ответить
російськопаспортних.
18.05.2025 11:51 Ответить
Ми цю дурню вже чуємо з 2014 року! Знав би ти ху...ло, скільки узькомовних українців, бажають тобі скоріше подохнути! 🤬
18.05.2025 11:39 Ответить
Це вже ж було. В 1939му
Тоді в Польщі нацисти своїх захищали
18.05.2025 11:40 Ответить
Правильне рішення: вилучити з Конституцій "захист російської мови". І кожної істоті, яка спілкується на російської мові казати "іноземну мову не розумію". Спілкування тільки через перекладача. Українці самі винні, бо толерантні до мови окупанта.
18.05.2025 11:50 Ответить
Все просто. Спочатку вам какаяразніца розмовляти на мові чи на язікє, а потім приїзджають буряти на танках, і "захищають" вас, гвалтуючи до смерті ваших дітей і відрізаючи вам кінцівки. Ті, хто цього не усвідомлюють саме на такий "захист" і заслуговують.
18.05.2025 11:50 Ответить
Хорошо что в Сирии ничерта не понимают по-русски и их разбомбили по другой "причине" , да?
19.05.2025 03:49 Ответить
В Сирії як і в Україні була абсолютно відморожена людиноненавистницька влада, яка підігрувала пуйлу. Але в Україні на додачу ще і проблема з язіком. Тому кацапи ненавидять Україну сильніше.
19.05.2025 06:30 Ответить
Панімаєтє, язик - основна зброя рашенфашистів проти України і світу!!
18.05.2025 11:52 Ответить
розкажи це в Одесі... "У нас ні руцкій, у нас адєскій язик!"
18.05.2025 12:01 Ответить
Є в ютубі відос, як дві кацабки нападають на україномовну жінку: "Адеса ето руцкій город!"
Добре що жінка була з великою собакою, а то б набили.
18.05.2025 12:25 Ответить
дурнуватіших виправдань рускощелепних латентних кацапів з адесси важко відшукати.
18.05.2025 12:44 Ответить
До того як ти ***** почав їх знищувати та розрушати їхні будинки їм нічого не загрожувало. А після твоїх звірств, більшість з них говоритимуть українською
18.05.2025 11:52 Ответить
Тільки дебіл проживши все життя в Україні ,досі може балакати мовою того хто його вбиває,руйнує його дім. Мовою іншої держави балакає турист чи окупант.Всім руськочелюсним треба їхати на схід,їх там захищати прийшли.
18.05.2025 11:55 Ответить
ЗЕбіл казав "какая разніца", забули вже???
18.05.2025 12:00 Ответить
Если среди так называемых "русскоговорящих" провести элементарный диктант с условием - если получишь хотя бы "тройку" - будешь жить, а если "двойку" или "кол" - расстрел, то, ох, сколько скота поляжет ....
18.05.2025 11:59 Ответить
4 знайомих язичника, а вони були полковниками, підполковниками, відчули дискомфорт і ще в 90-х передбачливо виїхали в орду і по останній інформації троє з них на протязі 1-2 років вимерли десь в Підмосков'ї.

а злісних язичників необхідно лишати громадянських прав і депортувати на Урал. Там всі їх права захищені!
18.05.2025 12:07 Ответить
хоча невідомо чим це все закінчиться під мудрим керівництвом лідора "мудрого наріду"...
18.05.2025 12:10 Ответить
хоча наскільки я розумію, язик в Україні не заборонений?...
18.05.2025 12:43 Ответить
Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- В Україні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
18.05.2025 14:34 Ответить
Щоб ти здох, мразота, і всі кацапи з тобою.
18.05.2025 12:21 Ответить
В Конституції України давно потрібно закріпити ,що параша - це споконвічний ворог України, якого треба тільки знищувати.
18.05.2025 12:23 Ответить
Защити мой интерес, здохни, мразь.
18.05.2025 12:24 Ответить
19.05.2025 03:52 Ответить
О, гнида... Як розкукарекався. Та нашо ж ти падло руйнуєш інтереси руськоязичних. Деякіх міст, навіть і не існує вже.
18.05.2025 12:26 Ответить
Ви нє так панімаєтє кацапське слово "помощь". Єто так: благодарітє всю жість, що ви ще живі. Тих, хто памагаєт.
18.05.2025 14:46 Ответить
Ой, единственный интерес ваты - жить в Украине и не знать украинского языка.
18.05.2025 12:27 Ответить
Хочу, щоб наші славні хлопці повісили пуйла на Майдані вверх ногами і це показали по всім каналам ТБ. Ось мій інтерес.
18.05.2025 12:28 Ответить
.. ви підари в себе усіх україномовних загнобили, так чого тебе так напрягають російськомовні в Україні. Все це брехня, усі знають твою головну ціль!!!!
18.05.2025 12:31 Ответить
https://youtube.com/shorts/252Tkj9S_h4?si=_tGBUUcooEfqtv2U
18.05.2025 12:32 Ответить
Рускаязикаті, котрі вперто нехотять вивчати та розмовляти українською мовою, у вас є зщітнік *****.
18.05.2025 12:34 Ответить
Першопричиною війни в Україні,а також в богатьох країн світу була і є фсб РФ. ЇЇ треба зруйнувати тому, що вона є опорою всієї влади в ерефії.
Треба діяти консолідовано ,починая з малого.Локально знищувати представників фсб,кім і де вони не булиб. Їм потрібно заборонити виєзжати за кордони рф.А не чикати коли вони самі здохнуть,наприклавд як жириновський.
ФСБ РФ є расадою зла в різних країнах світу.Дієвий спосіб: по перше - це не зброя,а жостке ембарго.Треба лишити їх економічного впливу на інші країни,незважаючи на їх величезний природний потенціал.По друге - міжнародні злочинці повинні бути обов'язково засудженими.Наприклад як мілошивич,хусейн,кадафі та інші.І нма значення в який спосіб це зроблено.
Дивно - чому кровавий злочинець,порушуючи усі міжнародні норми,як керівник рф - путін, досі не покарений.Для усіх консолідовавних сил повинен бути закон,на заборону спілкування з ним.
На привеликий жаль для цього,крайне ніобхідного захисту та боротьби над злом,треба більши відшкудувивати на зброю.
Діломатія,через домовленності з рф,ніколи не буде мати успіху.А лише це шлях для довготривалих конфліктів. Діпломатія має успіх тільки в консолідації з діями.Здочинця треба покарати або примусово лишити його робити зло,а потім через діпломатію поясчнити йому, що він зробив зло.
Той шлях який вибрав Трамп чи Зеленський с початку 2019 є помилковим для всього світу.Він може бути лише короткодієвим щоб задовольнити їх его.
18.05.2025 12:38 Ответить
Раком на хер кроком руш,*****.
18.05.2025 12:40 Ответить
Как эта тварь *******!!! Я **** ты конченная, русскоязычный!!! ******** от нас, русскоязычных в Украине и оставь нас в покое!!! Я сделаю все, чтоб мои дети уже были украиноязычные!!! Чтоб в будущем такие гниды как *****,не имели повода нас "защищать"!!!
18.05.2025 12:51 Ответить
Ти дебіл? Ти вже російськомовних залишив без житла вбив дуже багато, скоро не буде кого захищати.
18.05.2025 12:53 Ответить
Поки не прийшли кацапи все було добре. Тож результатом закінчення війни має стати деокупація Криму і Донбасу, а також компенсація зі сторони агресора.
18.05.2025 12:56 Ответить
я так розумію з точки зору ***** вбивство росіцькомовних, хоч в україні, хоч на кацапії, то є захист їх інтересів, виходить так
18.05.2025 13:03 Ответить
Думаю, все зводиться до аргументу у чєлюстєй: мова української землі недостаньо добра, щоб нею говорити. Імперська дає відчуття причетності до чогось більшого. Тільки не примають до уваги, що в москві вирішували і приймали комплекс заходів із зросійщення, і таким чином хто зросійщився своїм прикладом продовжує виконувати цю програму, лиє воду на колесо неоімпеської політики. Про патріотизм в такому випадку не йдеться.
18.05.2025 13:08 Ответить
Шкуру з нього здерти заживо треба
18.05.2025 13:13 Ответить
Легше відмовитись від російської. Мова - зброя.
18.05.2025 13:23 Ответить
Исчадие ада, ху#ло, лезь обратно в ад, откуда ты вылезло...
18.05.2025 13:19 Ответить
Через те він постійно вбиває російськомовних жителів України, захищає.... От реально вивчили б ви давно українську мову і не було щоб цьому маразматику розповідати.

Сказав б тоді прямо мені треба захопити нові ресурси щоб продавати, тому що нафта і газ до 50 року втратять вплив. А для розробки ресурсів людей не треба тому і зтирає населені пункти, роблячи з них пустку. До речі де переважно і живуть ті кого він хоче захистити.
18.05.2025 13:28 Ответить
Падаль циничная😡😡😡😡😡
Ты же и убиваешь русскоязычных в первую очередь, разрушая восточную, центральную и южные области!
Иди на...й, бурят замороженный!😡😡😡😡
18.05.2025 13:32 Ответить
Думали безкоштовно послуговуються імперською. Ага. А з кремля: спільно користуєтеся нашою мовою, давайте спільно користуватись вашими містами. Або ми вам мову - ви нам суверенітет.
18.05.2025 13:37 Ответить
Шоп ти й ті, хто йдуть за тобою здохли у муках. В рай ви точно не попадете
18.05.2025 13:41 Ответить
*******, мои интересы не нужно защищать без моего желания.
*****, у тебя мания величия, кто ты, ****, такой? Старый конченый дед, выживший из ума.
Когда ты, ****, сдохнешь???
18.05.2025 13:41 Ответить
И, кстати, русскоговорящий, это не росийськоговорящий, у вас нет собственного языка.
росия - это не Русь. А значит язык русский, но не росийский...
18.05.2025 13:43 Ответить
Ага, русский значить з Русі... До 1721 руською була українська, а в цей рік - московську Петро І переіменував на "русский". Тому российского не існує.
18.05.2025 13:55 Ответить
да иди ***** *************** ******* со своими превопричинами ****.сдохни ******** и все причины и твои **** недоньюансы сразу пропадут.................................
18.05.2025 13:51 Ответить
русскоязичєство - єто такая рєлігія, которую поставілі на службу наукє
как только начінаєшь бить русскоязичніком - так сразу в твой ДНК добавляється новий гєн
єтот гєн називаєтся в чєсть царя гєніталієв путіна
он називаєтся *******
18.05.2025 13:52 Ответить
Захистити узкоязичних в США він не має намірів?
18.05.2025 13:54 Ответить
А хто їх утискає, згідно Конституції України у нас права рівні для всіх, та й взагалі це втручання у внутрішні справи іншої держави! А якщо що, кордони на паРашу відкриті, нехай забирає та опікується ними у себе як захоче
18.05.2025 13:59 Ответить
Організував війну, а тепер ще й хоче вийти з гарним обличчям
18.05.2025 14:01 Ответить
Навіть більше можна сказати, творці концепції русского мира найперше вказували носіїв російської мови, як тих кого він охоплює.
18.05.2025 14:02 Ответить
Нехай цей людоїд забаре всіх бажаючих його "захисту" до себе в рашку і "захищає" їх до втрати свідомості і їхньої і своєї - в чому проблема???
18.05.2025 14:03 Ответить
Скільки ти тих російськомовних українців вже вбив, «захищаючи» їх, гандон гебнявий?
18.05.2025 14:17 Ответить
Це треба набити на лобі тим батькам,яким пофік что в ютубє мультік парускі-какаяразніца!
та на дупах арахамій та інших зепартнерів,що за Тікток топлять
18.05.2025 14:20 Ответить
Та байдуже йому ваші прокльони в коментарях. І намагання донести до нього ваше бачення і в чомусь переконати - то є , безсумнівно, вияв слабкості... Ця потвора, найімовірніше, щиро вірить у власну маячню.
18.05.2025 14:23 Ответить
дебил ****
18.05.2025 14:27 Ответить
Так нехай ці "рускоязичниє" збирають валізи та пи...дують на "історічєскую родіну", якщо їх так туди тягне...
18.05.2025 14:32 Ответить
Мова має значення. Поки ми всі це не зрозуміємо, кацапи будуть вважати нас одним народом і перти сюди.
18.05.2025 14:32 Ответить
більшість російськомовних вже відчули захист -лишилися нормального життя і житла.
18.05.2025 14:38 Ответить
Проте скаржаться ВИКЛЮЧНО по всєросійські.
18.05.2025 14:43 Ответить
Да пішов він….
і всі кому ще дуже важливий руський язік
18.05.2025 14:50 Ответить
А українці просили, писали листи про допоиогу ? Ну, крім звісно, карєнних украінцєв, Азірова, Януковича, мєдвєдчука або деркача ! (карєнной - це означає при владі, при державному кориті).
18.05.2025 14:52 Ответить
ну він якраз досяг своєї мети,знищивши більшість російсько мовних мешканців України
18.05.2025 16:06 Ответить
Кожне кацапориле фуйло, за межами кацапстану, це продовження і опора кремлівського фуйла!
18.05.2025 17:11 Ответить
хло, захищай краще інтереси москворотих в своєму московському каганаті-орді..
18.05.2025 17:49 Ответить
