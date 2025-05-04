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Новости Заявления Путина об Украине
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Россия специально не готовилась к "СВО", - Путин

путин о СВО

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы не готовилась к проведению так называемой СВО, а стремилась к мирному решению.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом Путин заявил в пропагандистском фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

"Мы искренне стремились все таки решить проблему Донбасса мирными средствами. Но оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе", - заявил диктатор.

В то же время он заявил, что начинать "СВО" в 2014-м было нереалистично, поскольку "Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом".

По словам диктатора, сейчас "Россия, по сути, в одиночку противостоит всему коллективному Западу".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин: "России не нужно ничего чужого, но своего мы не отдадим"

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы была вынуждена принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев в 2014 году.

Также российский диктатор Владимир Путин заявил, что примирение с Украиной неизбежно, это вопрос времени.

Автор: 

путин владимир (31318) война в Украине (4089)


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Топ комментарии
+56
путін - ху#ло!
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04.05.2025 15:24
+32
Так, для чого готуватись? До 3-денної війни?
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04.05.2025 15:24
+32
Просто так співпало.
#уйло є #уйло!
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04.05.2025 15:26
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путін - ху#ло!
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04.05.2025 15:24 Ответить
Интересно какая у него на допросе версия будет!
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04.05.2025 16:51 Ответить
Самотужки!? А корейці, що там роблять, а скількі Іран дає зброї та таж сама Корея, та і Китай тихенько це робе. Брехло кремлівське.
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04.05.2025 17:08 Ответить
Треба, вже звикнути, все що каже дід ***** - брехня на 100%.
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04.05.2025 18:23 Ответить
Ху%ло хоть и обидно звучит, но уж слишком как то величественно ХУ%ЛО. Недостоин он такого. Предлагаю называть его как то по проще, например - пиписка...
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04.05.2025 18:23 Ответить
Ця істота вже ввійшла в історію саме з цим "титулом".
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04.05.2025 18:41 Ответить
Так, для чого готуватись? До 3-денної війни?
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04.05.2025 15:24 Ответить
так і є - готувались до параду на Хрещатику за три дні

нагадаю що найбільших втрат кацапи зазнали під Києвом коли наступали колонами
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04.05.2025 15:36 Ответить
Значних, але не найбільших.
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04.05.2025 16:21 Ответить
Ну йому ж доповіли, що українці його чортів з хлібом-сіллю зустрінуть. ***** просто собі виправдання шукає, що згноїв майже мільйон свої свинособак, і за 11 років зміг окупувати тільки 20 відсотків, і то це під питанням як і як довго він буде утримувати ті території?...
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04.05.2025 16:29 Ответить
Просто так співпало.
#уйло є #уйло!
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04.05.2025 15:26 Ответить
Ага! 😁 Прокинувся зранку, з бодуна, Кабаєву послав і оголосив "сво".
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04.05.2025 16:22 Ответить
Ідійотам пити заборонено. А ********* з ним не живе. Ото воно й таке дурне.
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04.05.2025 17:03 Ответить
Ога- саме тому на кордоні 2 місяці навчання проводили, стягуючи все шо можна
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04.05.2025 15:27 Ответить
Що поробиш! Клята деменція ... Вже про "навчання" до 24 лютого геть забув.
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04.05.2025 16:26 Ответить
а, от тут, насрати на плєшивого!!!
зе!скоморох, знищував зсу, в той час коли лапті два роки обкладали наші кордони військами вторгнення!!!
в той час, коли нас попереджали!
в той час, коли посольства виїхали з києва!
в той час, коли особисто зе!гниді, пропонували евакуацію!

чому не виїхав медведчук? чому зе!падло не виїхав? чому януковощ очікував в бєлорасєї?
україну готували до здачі!
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04.05.2025 15:29 Ответить
100 ,%
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04.05.2025 17:04 Ответить
Бреше як дише.
сво - "лебедина пісня" відлітаючого в пекло ліліпутіна, яку він розпочав в 2000 році...
... тому і закінчити він її незможе.
Про самотужки разом з північною кореею, іраном - взагалі сюрреалізм.
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04.05.2025 15:30 Ответить
НЕ все він бреше... Те, що "не готувалися" - брнеше... А от того, що нам на допомогу прийде "колективний Захід" - вони дійсно не очікували...
А тепер бредуть криваво-вогняною річкою, спалюючи себе самі - бо "назад вернуться" - не виходить... Їх самі кацапи "четвертують"...
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04.05.2025 16:17 Ответить
Не четвертують. Їм мізки так за₴рано, що капець.
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04.05.2025 17:05 Ответить
Ти кацапіфв не знаєш... У них від любові, до ненависті, один крок...
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04.05.2025 18:33 Ответить
******** дали вруки микрофон и он начал ссать своим баранам в уши про мы сильные, там фошисты, мы не хотели, вам не нужны бабки, вам нужны скрепы, с нами бох и т.д
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04.05.2025 15:32 Ответить
Хтось ще вірить цьому брехливому обгаженому скомороху.
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04.05.2025 15:33 Ответить
Так званий кацапо-мокшанський народ продовжує вірити. Така вже в цих недоістот анатомія.
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04.05.2025 16:29 Ответить
Генетика
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04.05.2025 17:06 Ответить
це падло навіть свою сраку обманює коли гидити йде, тож вірити цьому виродку це себе не поважати. Звісно що вони до всього готувались ще й як готувались. Але ж не так сталося як гадалося, тож зараз розповідають казки і для своїх орків і для багатьох ватних баранів у нас.
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04.05.2025 15:34 Ответить
Во дурогон.Не готувалися,за 7 місяців ЦРУ знало про підготовку до вторгнення,попереджали ЗЕлована.Ще й каже що вони щиро...Пішов ти щиро кобилі в тріщину!
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04.05.2025 15:35 Ответить
ЦРУ знало за год. Не знали только точные сроки. Зеленского предупредили еще в феврале 2021 года.
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04.05.2025 15:37 Ответить
***** і рашисти почали готуватись до вторгнення в Україну ще зразу після війни з Грузією. Я лічно читав переписку рашистських офіцерів датовану ще 2010-2011 роками де вони обговорювали вторгнення в Україну і повну її окупацію, Сама велика дискусія у них була не в тому чи буде вторгнення, а в тому чи заступиться за Україну Захід і чи вспіють вони захопити Україну до того як в Україну ввійдуть миротворці. ***** повинен був впевнитися чи заступиться Захід за Україну. І до нашої біди Захід і сша запевнили ***** і на раз що вони не будуть вмішуватись і допомагати Україні. Іменно про це зараз ***** і верещить щодня що його абманулі і надулі. Тому що Меркель, Абама і Оланд пообіцяли рашистам червону доріжку через Україну і Київ за 3 дня.
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04.05.2025 18:43 Ответить
Трепло с бредом, рассчитанным на своих рыбок гуппи без мозгов.
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04.05.2025 15:35 Ответить
Брехливе ху#ло.
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04.05.2025 15:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LtojLMbfvcE https://www.youtube.com/watch?v=
⚡️Портников: Все, що Трамп обіцяв - не ВИКОНАНО / 100 днів ХАОСУ та ПОРАЗОК | Суботній політклуб
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04.05.2025 15:38 Ответить
Не готувалася? СВО. Спеціальна військова операція. "Спеціально"...відкриваємо Гугл...."З певною метою,з певним наміром,навмисно"....Ну і хто скаже що *****-це не ї@анута,брехлива,цинічна тварина?
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04.05.2025 15:38 Ответить
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04.05.2025 15:39 Ответить
Кремлівський зекріт не дозволить проведення концерту, на жаль.
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04.05.2025 16:34 Ответить
ТА ТИ ШО

- серіал Кадети - який прославляв і популяризував службу в армії - йшов і в Україні теж
- серіал Солдати
- серіал Кремлевские курсанти

модернізація армії починаючи з 2000-го, вбухані в армію триліони і триліони - більше 200 млрд дол

агентура в Україні яка мала забезпечити розвал нашої армії і "Киев за 3 дня" і тд до безкінечності
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04.05.2025 15:39 Ответить
За словами диктатора, нині "Росія, по суті, самотужки протистоїть всьому колективному Заходу". ..Китай,Iран та Пiвнiчна Корея то таке...а ще фарбоване какаду десь поручки...
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04.05.2025 15:41 Ответить
А тепер ще й американський додік годує пряниками "харошіва парня"
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04.05.2025 16:37 Ответить
"фарбоване какаду"-саме воно i є..))
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04.05.2025 17:10 Ответить
До всього воно готувалося...
Намагається виправдатись перед своєю аудиторією і світом,чому«вторая армія міра»виявилася пшиком...
а зброя дійсно«анало-говнєтом»...
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04.05.2025 15:41 Ответить
Не зрозуміло, навіщо ЦЕНЗОР. НЕТ друкує оту пуйлівську брехню, котру він висирає вже не вперше. Й зара намагається створити миротворчий антураж перед днем пабєдабєсія не тільки для своїх запрошених гостей, а й для ватників по усьому світові.
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04.05.2025 15:41 Ответить
А для того, щоб мєстниє хохлоросси не верещали тут: «Ви всьо врьотє!
Нічєго такого он нє говоріл ! А докажитє ! »
А натє! Чітайтє! Смотрітє!
Та й щоб рідні кугути бачили і чули.
Щоб не ето: «А хто його зна, як там воно насправді...»
От як воно насправді.
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04.05.2025 15:53 Ответить
не готувався а відразу пішов амією на Київ.
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04.05.2025 15:42 Ответить
1) Водночас він заявив, що розпочинати "СВО" у 2014-му було нереалістично, оскільки "Росія не була готова до фронтального протистояння з колективним Заходом". Джерело: https://censor.net/ua/n3550353

2) 02.09.2014

В правительстве РФ считают, что председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу повел себя некорректно, если он действительно процитировал на саммите ЕС слова президента РФ Владимира Путина.
Слова президента России Владимира Путина о том, что при желании он мог бы "взять Киев за две недели", которые, по сообщениям СМИ, процитировал председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу на саммите ЕС, были вырваны из контекста и имели другой смысл. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник, 2 сентября 2014.
"Были сказаны эти слова или нет, я думаю, что цитаты были вырваны из контекста и имели совершенно другое значение", - приводит слова Ушакова агентство AFP. В Кремле подчеркнули, что если Баррозу действительно процитировал слова Путина, то председатель Еврокомиссии повел себя некорректно. "Это выходит за рамки дипломатической практики, если это было сделано. Это вообще мне представляется просто недостойным серьезного политического деятеля", - заявил Ушаков, сообщает агентство "Интерфакс".
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04.05.2025 15:43 Ответить
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C-%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0/a-17894825 Кремль: Цитата Путина о "взятии" Киева вырвана из контекста - DW - 02.09.2014
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04.05.2025 15:55 Ответить
Суцільний пиз..дьож.
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04.05.2025 15:43 Ответить
що ти брехлива рашистське су,ара 3,14здиш.....Починаючи з 2008 року 3,14дерація розпочала підготовку до окупації українського Криму і до затяжної окупаційної війни в Україні ((((https://defence-ua.com/news/scho_take_tsej_333_j_trenuvalnij_tsentr_u_mulino_jakij_urazili_ukrajinski_bpla_ta_do_chogo_tut_rheinmetall-18268.html))
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04.05.2025 15:44 Ответить
Да не свисти падло. Ще починаючи з 2014 року рашисти заводили по черзі на 2-3 місяці на дамбас всі свої військові підрозділи і обкатували їх в бойових діях готуючись до повномасштабної війни
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04.05.2025 15:45 Ответить
Та ми ще не починали.
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04.05.2025 15:47 Ответить
путин *****.
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04.05.2025 15:47 Ответить
Правильно писати дебильне ху...ло
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04.05.2025 17:56 Ответить
Теліпання язиком ******, який весь час бреше з оточенням, починаючи з московських війн проти Ічкерії, і аж до війни проти Мирної України!
Воєнний злочинець прутін!
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04.05.2025 15:51 Ответить
втрати росією танків в Україні порівняно тільки з ВО 1941-45
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04.05.2025 15:53 Ответить
10 758 танків
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04.05.2025 15:56 Ответить
русакам треба подати Велику Перемогу від самого великого в історії ...Переплюнути хотіло Петра Першого і Сталіна ..Але всі знають що Перемога - це повний захват столиці іншої держави і встановлення стягу на певній будівлі ..Кієв за трі дня не просто казали всі і вся по мас медіа ..Але поки що просування з взяттям села з 5 будівлями на ішаках говорить інше ..І до Перемоги їм як до Києва рачки ..
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04.05.2025 15:54 Ответить
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04.05.2025 15:54 Ответить
Продовження: "...Но как они узнали?"
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04.05.2025 16:46 Ответить
не вірю ні одному слову цього *****
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04.05.2025 16:01 Ответить
Спеціально не готувався, до спеціальної військової операції
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04.05.2025 16:01 Ответить
Все життя, підкреслюю - ВСЕ своє нікчемне життя!!! ви це робили, та до цього готувалися! Сволота!!!(
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04.05.2025 16:10 Ответить
як тільки кгб випхало Єльцина, так і почали готуватися до різних варіантів "сво", і не тільки готуватися, а й здійснювати
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04.05.2025 16:12 Ответить
***** завжди бреше! якщо ж воно не бреше, то потикай його палкою. ймовірно воно здохло
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04.05.2025 16:13 Ответить
Проблему Донбасу рішив вирішити нападом на Херсон Харків Київ - це ж потрібно таке гилити -урод!
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04.05.2025 16:17 Ответить
Брехливая плешикая скотиняка.
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04.05.2025 16:20 Ответить
Нагадую нарікання старого діда:"А вот єслі би я молод, я би ого-го!"
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04.05.2025 16:21 Ответить
кацапский копиум подвел))
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04.05.2025 16:22 Ответить
Генерал Дудаев в 1993 году предупреждал о планах кацапсин готовивших нападения на Украину, аннексию Крыма и оккупацию левобережной Украины!
Плачевное экономическое состояние Федерастии, 15 летняя война в Ичкерии, война в Грузии, оттянули нападение Орды на Украину до 2022 года.
Анатолий Собчак в 1992 году, на росТВ призывал к оккупации Крыма и восточной Украины.
Подобные угрозы звучали со дня независимости Украины, на всех уровнях власти кремлевского Паханата.
Та же история и с Казахстаном , в обозримом будущем казахов ожидает та же участь!
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04.05.2025 16:22 Ответить
Не бреше ж падло! Готувалися до параду, до зустрічі з букетами та хлібом-сіллю. Вже ж було домовлено, обіцяно…
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04.05.2025 16:26 Ответить
Здохни путін *****
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04.05.2025 16:31 Ответить
Натякає шо "от якби ми готувалися, отоді огого, а те шо зараз - це тому шо не готувалися". Басня про лисицю й виноград.
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04.05.2025 16:31 Ответить
⚡️Україна до літа отримає систему ППО Patriot, раніше розміщену в Ізраїлі, - New York Times.

Також обговорюють передачу Україні ще однієї установки із Німеччини чи Греції.
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04.05.2025 16:36 Ответить
Через декілька місяців ***** скаже -,,І ми нікагда нє гаварілі, что нє гатовілісь к вайнє с Украіной. Наоборот, ми всєх прєдупрєждалі, і Запад, і наших друзєй, что ми обязатєльно начньом ваєнную апєрацію по прінуждєнію Украіни к міру. І ми нікагда етава нє скривалі,, Так було і з Кримом. Спочатку настамнєт, а потім нікаданєскривалі.
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04.05.2025 16:44 Ответить
ПТН - ПДРС!
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04.05.2025 16:47 Ответить
Обсуждать бредни этой гниды - это не уважать себя!
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04.05.2025 16:49 Ответить
"спеціально не готувалася до "СВО"... Случяйная Воєнная Опєрация
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04.05.2025 17:04 Ответить
Але Зеленскій все ж здогадався. Але не знав звідки кацапи підуть. Тому відвів війська з усіх ймовірних напрямків, розмінував поля і мости, і проклав з центру до кордонів дороги, які мали витримати колони важкої кацапської техніки. А сам поліз у бункер чекати два-три дні, через які все мало скінчитись.
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04.05.2025 17:07 Ответить
Да, при поцРашенку такого не було!!
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04.05.2025 18:40 Ответить
Як же Пуйло пнеться зі шкіри аби його не сприймали за Гітлера. Мирно напарив Януковича з ригалєтами, мирно з 2013 року почав накопичував війська під кордоном, мирно загарбав Крим, мирно погрожував ядерною зброєю - не Пуйло, а Божий одуванчик.
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04.05.2025 17:21 Ответить
Росія спеціально не готувалася? В цій статті газети «Известия», 1992 г., №122 з промовистою назвою «Либо Украина вновь воссоединится с Россией, либо война» росіяни вперше прямо висказали погрози нападом через сам факт незалежності України .
Не через розширення і якусь міфічну загрозу НАТО, не через якесь «ущемлєніє русскоязичних» та інші російські ******* «аргументи» - а через сам факт виходу з-під влади Москви. Вони готувалися з самого початку нашоі незалежності...Шкода що більшість наших політиків і правителів цього не розуміли....
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04.05.2025 17:23 Ответить
готував зеля нас щоб здати тихо і мирно
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04.05.2025 17:29 Ответить
Зеля вас сдал *****, будьте счастливы!!🤡🥳🤪🤣😂
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04.05.2025 18:38 Ответить
.. та це не про того написали! Це стаття про нашого..а не про ху!ла...)))
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04.05.2025 18:53 Ответить
)(уйло ще забуло про "внєшнєє управлєніє" *********.
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04.05.2025 17:45 Ответить
Во ***** ******, целый год на границе стояло, свезло всю бронетехнику с дальнего востока на границу, гол готовились, учились и обосрались!!!🤣😂😅😊🤪🥳
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04.05.2025 18:36 Ответить
 
 