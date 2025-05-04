Россия специально не готовилась к "СВО", - Путин
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы не готовилась к проведению так называемой СВО, а стремилась к мирному решению.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом Путин заявил в пропагандистском фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".
"Мы искренне стремились все таки решить проблему Донбасса мирными средствами. Но оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе", - заявил диктатор.
В то же время он заявил, что начинать "СВО" в 2014-м было нереалистично, поскольку "Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом".
По словам диктатора, сейчас "Россия, по сути, в одиночку противостоит всему коллективному Западу".
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы была вынуждена принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев в 2014 году.
Также российский диктатор Владимир Путин заявил, что примирение с Украиной неизбежно, это вопрос времени.
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нагадаю що найбільших втрат кацапи зазнали під Києвом коли наступали колонами
#уйло є #уйло!
зе!скоморох, знищував зсу, в той час коли лапті два роки обкладали наші кордони військами вторгнення!!!
в той час, коли нас попереджали!
в той час, коли посольства виїхали з києва!
в той час, коли особисто зе!гниді, пропонували евакуацію!
чому не виїхав медведчук? чому зе!падло не виїхав? чому януковощ очікував в бєлорасєї?
україну готували до здачі!
сво - "лебедина пісня" відлітаючого в пекло ліліпутіна, яку він розпочав в 2000 році...
... тому і закінчити він її незможе.
Про самотужки разом з північною кореею, іраном - взагалі сюрреалізм.
А тепер бредуть криваво-вогняною річкою, спалюючи себе самі - бо "назад вернуться" - не виходить... Їх самі кацапи "четвертують"...
⚡️Портников: Все, що Трамп обіцяв - не ВИКОНАНО / 100 днів ХАОСУ та ПОРАЗОК | Суботній політклуб
- серіал Кадети - який прославляв і популяризував службу в армії - йшов і в Україні теж
- серіал Солдати
- серіал Кремлевские курсанти
модернізація армії починаючи з 2000-го, вбухані в армію триліони і триліони - більше 200 млрд дол
агентура в Україні яка мала забезпечити розвал нашої армії і "Киев за 3 дня" і тд до безкінечності
Намагається виправдатись перед своєю аудиторією і світом,чому«вторая армія міра»виявилася пшиком...
а зброя дійсно«анало-говнєтом»...
Нічєго такого он нє говоріл ! А докажитє ! »
А натє! Чітайтє! Смотрітє!
Та й щоб рідні кугути бачили і чули.
Щоб не ето: «А хто його зна, як там воно насправді...»
От як воно насправді.
2) 02.09.2014
В правительстве РФ считают, что председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу повел себя некорректно, если он действительно процитировал на саммите ЕС слова президента РФ Владимира Путина.
Слова президента России Владимира Путина о том, что при желании он мог бы "взять Киев за две недели", которые, по сообщениям СМИ, процитировал председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу на саммите ЕС, были вырваны из контекста и имели другой смысл. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник, 2 сентября 2014.
"Были сказаны эти слова или нет, я думаю, что цитаты были вырваны из контекста и имели совершенно другое значение", - приводит слова Ушакова агентство AFP. В Кремле подчеркнули, что если Баррозу действительно процитировал слова Путина, то председатель Еврокомиссии повел себя некорректно. "Это выходит за рамки дипломатической практики, если это было сделано. Это вообще мне представляется просто недостойным серьезного политического деятеля", - заявил Ушаков, сообщает агентство "Интерфакс".
Воєнний злочинець прутін!
Плачевное экономическое состояние Федерастии, 15 летняя война в Ичкерии, война в Грузии, оттянули нападение Орды на Украину до 2022 года.
Анатолий Собчак в 1992 году, на росТВ призывал к оккупации Крыма и восточной Украины.
Подобные угрозы звучали со дня независимости Украины, на всех уровнях власти кремлевского Паханата.
Та же история и с Казахстаном , в обозримом будущем казахов ожидает та же участь!
Також обговорюють передачу Україні ще однієї установки із Німеччини чи Греції.
Не через розширення і якусь міфічну загрозу НАТО, не через якесь «ущемлєніє русскоязичних» та інші російські ******* «аргументи» - а через сам факт виходу з-під влади Москви. Вони готувалися з самого початку нашоі незалежності...Шкода що більшість наших політиків і правителів цього не розуміли....