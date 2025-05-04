Россия специально не готовилась к "СВО", - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы не готовилась к проведению так называемой СВО, а стремилась к мирному решению.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом Путин заявил в пропагандистском фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

"Мы искренне стремились все таки решить проблему Донбасса мирными средствами. Но оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе", - заявил диктатор.

В то же время он заявил, что начинать "СВО" в 2014-м было нереалистично, поскольку "Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом".

По словам диктатора, сейчас "Россия, по сути, в одиночку противостоит всему коллективному Западу".

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Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы была вынуждена принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев в 2014 году.

Также российский диктатор Владимир Путин заявил, что примирение с Украиной неизбежно, это вопрос времени.