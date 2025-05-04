УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9369 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Путіна про Україну
5 808 75

Росія спеціально не готувалася до "СВО", - Путін

путін про СВО

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито не готувалася до проведення так званої СВО, а прагнула до мирного вирішення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це Путін заявив у пропагандистському фільмі "Росія. Кремль. Путін. 25 років".

"Ми щиро прагнули таки ж таки вирішити проблему Донбасу мирними засобами. Але виявилося, що інша сторона думала і діяла інакше", - заявив диктатор.

Водночас він заявив, що розпочинати "СВО" у 2014-му було нереалістично, оскільки "Росія не була готова до фронтального протистояння з колективним Заходом".

За словами диктатора, нині "Росія, по суті, самотужки протистоїть всьому колективному Заходу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін: "Росії не потрібно нічого чужого, але свого ми не віддамо"

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито була змушена ухвалити рішення про підтримку кримчан та севастопольців у 2014 році.

Також російський диктатор Володимир Путін заявив, що примирення з Україною неминуче, це питання часу.

Автор: 

путін володимир (23869) війна в Україні (4124)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+43
путін - ху#ло!
показати весь коментар
04.05.2025 15:24
+23
Так, для чого готуватись? До 3-денної війни?
показати весь коментар
04.05.2025 15:24
+23
Просто так співпало.
#уйло є #уйло!
показати весь коментар
04.05.2025 15:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
путін - ху#ло!
показати весь коментар
04.05.2025 15:24 Відповісти
Интересно какая у него на допросе версия будет!
показати весь коментар
04.05.2025 16:51 Відповісти
Самотужки!? А корейці, що там роблять, а скількі Іран дає зброї та таж сама Корея, та і Китай тихенько це робе. Брехло кремлівське.
показати весь коментар
04.05.2025 17:08 Відповісти
Так, для чого готуватись? До 3-денної війни?
показати весь коментар
04.05.2025 15:24 Відповісти
так і є - готувались до параду на Хрещатику за три дні

нагадаю що найбільших втрат кацапи зазнали під Києвом коли наступали колонами
показати весь коментар
04.05.2025 15:36 Відповісти
Значних, але не найбільших.
показати весь коментар
04.05.2025 16:21 Відповісти
Ну йому ж доповіли, що українці його чортів з хлібом-сіллю зустрінуть. ***** просто собі виправдання шукає, що згноїв майже мільйон свої свинособак, і за 11 років зміг окупувати тільки 20 відсотків, і то це під питанням як і як довго він буде утримувати ті території?...
показати весь коментар
04.05.2025 16:29 Відповісти
Просто так співпало.
#уйло є #уйло!
показати весь коментар
04.05.2025 15:26 Відповісти
Ага! 😁 Прокинувся зранку, з бодуна, Кабаєву послав і оголосив "сво".
показати весь коментар
04.05.2025 16:22 Відповісти
Ідійотам пити заборонено. А ********* з ним не живе. Ото воно й таке дурне.
показати весь коментар
04.05.2025 17:03 Відповісти
Ога- саме тому на кордоні 2 місяці навчання проводили, стягуючи все шо можна
показати весь коментар
04.05.2025 15:27 Відповісти
Що поробиш! Клята деменція ... Вже про "навчання" до 24 лютого геть забув.
показати весь коментар
04.05.2025 16:26 Відповісти
а, от тут, насрати на плєшивого!!!
зе!скоморох, знищував зсу, в той час коли лапті два роки обкладали наші кордони військами вторгнення!!!
в той час, коли нас попереджали!
в той час, коли посольства виїхали з києва!
в той час, коли особисто зе!гниді, пропонували евакуацію!

чому не виїхав медведчук? чому зе!падло не виїхав? чому януковощ очікував в бєлорасєї?
україну готували до здачі!
показати весь коментар
04.05.2025 15:29 Відповісти
100 ,%
показати весь коментар
04.05.2025 17:04 Відповісти
Бреше як дише.
сво - "лебедина пісня" відлітаючого в пекло ліліпутіна, яку він розпочав в 2000 році...
... тому і закінчити він її незможе.
Про самотужки разом з північною кореею, іраном - взагалі сюрреалізм.
показати весь коментар
04.05.2025 15:30 Відповісти
НЕ все він бреше... Те, що "не готувалися" - брнеше... А от того, що нам на допомогу прийде "колективний Захід" - вони дійсно не очікували...
А тепер бредуть криваво-вогняною річкою, спалюючи себе самі - бо "назад вернуться" - не виходить... Їх самі кацапи "четвертують"...
показати весь коментар
04.05.2025 16:17 Відповісти
Не четвертують. Їм мізки так за₴рано, що капець.
показати весь коментар
04.05.2025 17:05 Відповісти
******** дали вруки микрофон и он начал ссать своим баранам в уши про мы сильные, там фошисты, мы не хотели, вам не нужны бабки, вам нужны скрепы, с нами бох и т.д
показати весь коментар
04.05.2025 15:32 Відповісти
Хтось ще вірить цьому брехливому обгаженому скомороху.
показати весь коментар
04.05.2025 15:33 Відповісти
Так званий кацапо-мокшанський народ продовжує вірити. Така вже в цих недоістот анатомія.
показати весь коментар
04.05.2025 16:29 Відповісти
Генетика
показати весь коментар
04.05.2025 17:06 Відповісти
це падло навіть свою сраку обманює коли гидити йде, тож вірити цьому виродку це себе не поважати. Звісно що вони до всього готувались ще й як готувались. Але ж не так сталося як гадалося, тож зараз розповідають казки і для своїх орків і для багатьох ватних баранів у нас.
показати весь коментар
04.05.2025 15:34 Відповісти
Во дурогон.Не готувалися,за 7 місяців ЦРУ знало про підготовку до вторгнення,попереджали ЗЕлована.Ще й каже що вони щиро...Пішов ти щиро кобилі в тріщину!
показати весь коментар
04.05.2025 15:35 Відповісти
ЦРУ знало за год. Не знали только точные сроки. Зеленского предупредили еще в феврале 2021 года.
показати весь коментар
04.05.2025 15:37 Відповісти
Трепло с бредом, рассчитанным на своих рыбок гуппи без мозгов.
показати весь коментар
04.05.2025 15:35 Відповісти
Брехливе ху#ло.
показати весь коментар
04.05.2025 15:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LtojLMbfvcE https://www.youtube.com/watch?v=
⚡️Портников: Все, що Трамп обіцяв - не ВИКОНАНО / 100 днів ХАОСУ та ПОРАЗОК | Суботній політклуб
показати весь коментар
04.05.2025 15:38 Відповісти
Не готувалася? СВО. Спеціальна військова операція. "Спеціально"...відкриваємо Гугл...."З певною метою,з певним наміром,навмисно"....Ну і хто скаже що *****-це не ї@анута,брехлива,цинічна тварина?
показати весь коментар
04.05.2025 15:38 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2025 15:39 Відповісти
Кремлівський зекріт не дозволить проведення концерту, на жаль.
показати весь коментар
04.05.2025 16:34 Відповісти
ТА ТИ ШО

- серіал Кадети - який прославляв і популяризував службу в армії - йшов і в Україні теж
- серіал Солдати
- серіал Кремлевские курсанти

модернізація армії починаючи з 2000-го, вбухані в армію триліони і триліони - більше 200 млрд дол

агентура в Україні яка мала забезпечити розвал нашої армії і "Киев за 3 дня" і тд до безкінечності
показати весь коментар
04.05.2025 15:39 Відповісти
За словами диктатора, нині "Росія, по суті, самотужки протистоїть всьому колективному Заходу". ..Китай,Iран та Пiвнiчна Корея то таке...а ще фарбоване какаду десь поручки...
показати весь коментар
04.05.2025 15:41 Відповісти
А тепер ще й американський додік годує пряниками "харошіва парня"
показати весь коментар
04.05.2025 16:37 Відповісти
"фарбоване какаду"-саме воно i є..))
показати весь коментар
04.05.2025 17:10 Відповісти
До всього воно готувалося...
Намагається виправдатись перед своєю аудиторією і світом,чому«вторая армія міра»виявилася пшиком...
а зброя дійсно«анало-говнєтом»...
показати весь коментар
04.05.2025 15:41 Відповісти
Не зрозуміло, навіщо ЦЕНЗОР. НЕТ друкує оту пуйлівську брехню, котру він висирає вже не вперше. Й зара намагається створити миротворчий антураж перед днем пабєдабєсія не тільки для своїх запрошених гостей, а й для ватників по усьому світові.
показати весь коментар
04.05.2025 15:41 Відповісти
А для того, щоб мєстниє хохлоросси не верещали тут: «Ви всьо врьотє!
Нічєго такого он нє говоріл ! А докажитє ! »
А натє! Чітайтє! Смотрітє!
Та й щоб рідні кугути бачили і чули.
Щоб не ето: «А хто його зна, як там воно насправді...»
От як воно насправді.
показати весь коментар
04.05.2025 15:53 Відповісти
не готувався а відразу пішов амією на Київ.
показати весь коментар
04.05.2025 15:42 Відповісти
1) Водночас він заявив, що розпочинати "СВО" у 2014-му було нереалістично, оскільки "Росія не була готова до фронтального протистояння з колективним Заходом". Джерело: https://censor.net/ua/n3550353

2) 02.09.2014

В правительстве РФ считают, что председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу повел себя некорректно, если он действительно процитировал на саммите ЕС слова президента РФ Владимира Путина.
Слова президента России Владимира Путина о том, что при желании он мог бы "взять Киев за две недели", которые, по сообщениям СМИ, процитировал председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу на саммите ЕС, были вырваны из контекста и имели другой смысл. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник, 2 сентября 2014.
"Были сказаны эти слова или нет, я думаю, что цитаты были вырваны из контекста и имели совершенно другое значение", - приводит слова Ушакова агентство AFP. В Кремле подчеркнули, что если Баррозу действительно процитировал слова Путина, то председатель Еврокомиссии повел себя некорректно. "Это выходит за рамки дипломатической практики, если это было сделано. Это вообще мне представляется просто недостойным серьезного политического деятеля", - заявил Ушаков, сообщает агентство "Интерфакс".
показати весь коментар
04.05.2025 15:43 Відповісти
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C-%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0/a-17894825 Кремль: Цитата Путина о "взятии" Киева вырвана из контекста - DW - 02.09.2014
показати весь коментар
04.05.2025 15:55 Відповісти
Суцільний пиз..дьож.
показати весь коментар
04.05.2025 15:43 Відповісти
що ти брехлива рашистське су,ара 3,14здиш.....Починаючи з 2008 року 3,14дерація розпочала підготовку до окупації українського Криму і до затяжної окупаційної війни в Україні ((((https://defence-ua.com/news/scho_take_tsej_333_j_trenuvalnij_tsentr_u_mulino_jakij_urazili_ukrajinski_bpla_ta_do_chogo_tut_rheinmetall-18268.html))
показати весь коментар
04.05.2025 15:44 Відповісти
Да не свисти падло. Ще починаючи з 2014 року рашисти заводили по черзі на 2-3 місяці на дамбас всі свої військові підрозділи і обкатували їх в бойових діях готуючись до повномасштабної війни
показати весь коментар
04.05.2025 15:45 Відповісти
Та ми ще не починали.
показати весь коментар
04.05.2025 15:47 Відповісти
путин *****.
показати весь коментар
04.05.2025 15:47 Відповісти
Теліпання язиком ******, який весь час бреше з оточенням, починаючи з московських війн проти Ічкерії, і аж до війни проти Мирної України!
Воєнний злочинець прутін!
показати весь коментар
04.05.2025 15:51 Відповісти
втрати росією танків в Україні порівняно тільки з ВО 1941-45
показати весь коментар
04.05.2025 15:53 Відповісти
10 758 танків
показати весь коментар
04.05.2025 15:56 Відповісти
русакам треба подати Велику Перемогу від самого великого в історії ...Переплюнути хотіло Петра Першого і Сталіна ..Але всі знають що Перемога - це повний захват столиці іншої держави і встановлення стягу на певній будівлі ..Кієв за трі дня не просто казали всі і вся по мас медіа ..Але поки що просування з взяттям села з 5 будівлями на ішаках говорить інше ..І до Перемоги їм як до Києва рачки ..
показати весь коментар
04.05.2025 15:54 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2025 15:54 Відповісти
Продовження: "...Но как они узнали?"
показати весь коментар
04.05.2025 16:46 Відповісти
не вірю ні одному слову цього *****
показати весь коментар
04.05.2025 16:01 Відповісти
Спеціально не готувався, до спеціальної військової операції
показати весь коментар
04.05.2025 16:01 Відповісти
Все життя, підкреслюю - ВСЕ своє нікчемне життя!!! ви це робили, та до цього готувалися! Сволота!!!(
показати весь коментар
04.05.2025 16:10 Відповісти
як тільки кгб випхало Єльцина, так і почали готуватися до різних варіантів "сво", і не тільки готуватися, а й здійснювати
показати весь коментар
04.05.2025 16:12 Відповісти
***** завжди бреше! якщо ж воно не бреше, то потикай його палкою. ймовірно воно здохло
показати весь коментар
04.05.2025 16:13 Відповісти
Проблему Донбасу рішив вирішити нападом на Херсон Харків Київ - це ж потрібно таке гилити -урод!
показати весь коментар
04.05.2025 16:17 Відповісти
Брехливая плешикая скотиняка.
показати весь коментар
04.05.2025 16:20 Відповісти
Нагадую нарікання старого діда:"А вот єслі би я молод, я би ого-го!"
показати весь коментар
04.05.2025 16:21 Відповісти
кацапский копиум подвел))
показати весь коментар
04.05.2025 16:22 Відповісти
Генерал Дудаев в 1993 году предупреждал о планах кацапсин готовивших нападения на Украину, аннексию Крыма и оккупацию левобережной Украины!
Плачевное экономическое состояние Федерастии, 15 летняя война в Ичкерии, война в Грузии, оттянули нападение Орды на Украину до 2022 года.
Анатолий Собчак в 1992 году, на росТВ призывал к оккупации Крыма и восточной Украины.
Подобные угрозы звучали со дня независимости Украины, на всех уровнях власти кремлевского Паханата.
Та же история и с Казахстаном , в обозримом будущем казахов ожидает та же участь!
показати весь коментар
04.05.2025 16:22 Відповісти
Не бреше ж падло! Готувалися до параду, до зустрічі з букетами та хлібом-сіллю. Вже ж було домовлено, обіцяно…
показати весь коментар
04.05.2025 16:26 Відповісти
Здохни путін *****
показати весь коментар
04.05.2025 16:31 Відповісти
Натякає шо "от якби ми готувалися, отоді огого, а те шо зараз - це тому шо не готувалися". Басня про лисицю й виноград.
показати весь коментар
04.05.2025 16:31 Відповісти
⚡️Україна до літа отримає систему ППО Patriot, раніше розміщену в Ізраїлі, - New York Times.

Також обговорюють передачу Україні ще однієї установки із Німеччини чи Греції.
показати весь коментар
04.05.2025 16:36 Відповісти
Через декілька місяців ***** скаже -,,І ми нікагда нє гаварілі, что нє гатовілісь к вайнє с Украіной. Наоборот, ми всєх прєдупрєждалі, і Запад, і наших друзєй, что ми обязатєльно начньом ваєнную апєрацію по прінуждєнію Украіни к міру. І ми нікагда етава нє скривалі,, Так було і з Кримом. Спочатку настамнєт, а потім нікаданєскривалі.
показати весь коментар
04.05.2025 16:44 Відповісти
ПТН - ПДРС!
показати весь коментар
04.05.2025 16:47 Відповісти
Обсуждать бредни этой гниды - это не уважать себя!
показати весь коментар
04.05.2025 16:49 Відповісти
"спеціально не готувалася до "СВО"... Случяйная Воєнная Опєрация
показати весь коментар
04.05.2025 17:04 Відповісти
Але Зеленскій все ж здогадався. Але не знав звідки кацапи підуть. Тому відвів війська з усіх ймовірних напрямків, розмінував поля і мости, і проклав з центру до кордонів дороги, які мали витримати колони важкої кацапської техніки. А сам поліз у бункер чекати два-три дні, через які все мало скінчитись.
показати весь коментар
04.05.2025 17:07 Відповісти
 
 