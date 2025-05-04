Росія спеціально не готувалася до "СВО", - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито не готувалася до проведення так званої СВО, а прагнула до мирного вирішення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це Путін заявив у пропагандистському фільмі "Росія. Кремль. Путін. 25 років".

"Ми щиро прагнули таки ж таки вирішити проблему Донбасу мирними засобами. Але виявилося, що інша сторона думала і діяла інакше", - заявив диктатор.

Водночас він заявив, що розпочинати "СВО" у 2014-му було нереалістично, оскільки "Росія не була готова до фронтального протистояння з колективним Заходом".

За словами диктатора, нині "Росія, по суті, самотужки протистоїть всьому колективному Заходу".

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Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито була змушена ухвалити рішення про підтримку кримчан та севастопольців у 2014 році.

Також російський диктатор Володимир Путін заявив, що примирення з Україною неминуче, це питання часу.