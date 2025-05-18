Захист інтересів російськомовних жителів України має стати одним з результатів "СВО", - Путін

Результатом так званої спецоперації має стати нібито довгостроковий мир та захист інтересів російськомовних жителів України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це російський диктатор заявив журналісту "Россия 1" Павлу Зарубіну.

Також Путін зазначив, потрібний для Росії результат так званої СВО — усунення причин, які викликали кризу, створення умов для довгострокового миру та забезпечення безпеки країни.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито була змушена ухвалити рішення про підтримку кримчан та севастопольців у 2014 році.

Також Путін запевняв, що Росія нібито не готувалася до проведення так званої СВО, а прагнула до мирного вирішення.

А ще російський диктатор Володимир Путін заявив, що примирення з Україною неминуче, це питання часу.