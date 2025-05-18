УКР
Захист інтересів російськомовних жителів України має стати одним з результатів "СВО", - Путін

Путін хоче підкорити Україну

Результатом так званої спецоперації має стати нібито довгостроковий мир та захист інтересів російськомовних жителів України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це російський диктатор заявив журналісту "Россия 1" Павлу Зарубіну.

Також Путін зазначив, потрібний для Росії результат так званої СВО — усунення причин, які викликали кризу, створення умов для довгострокового миру та забезпечення безпеки країни.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито була змушена ухвалити рішення про підтримку кримчан та севастопольців у 2014 році.

Також Путін запевняв, що Росія нібито не готувалася до проведення так званої СВО, а прагнула до мирного вирішення.

А ще російський диктатор Володимир Путін заявив, що примирення з Україною неминуче, це питання часу.

путін володимир (24668) російська мова (326)
Топ коментарі
+48
Здохни мразь,у Білоппіллі в маршрутці кого вбили не російськомовних ?
показати весь коментар
18.05.2025 11:00 Відповісти
+37
Яка цинічна паскуда ,так саме тому ти варвар убив десятки тисяч якщо не сотні тисяч російськомовних в Маріуполі ,Волновасі ,Бахмуті ,Северодонецьку ,Лисичанську ,Попасній ,Константинівці ,Торецьку та багатьох інших містах? ,що б ти здохло фашиська мерзота ,Ось саме тому треба відмовлятись від язика варварів ,переходити на українську мову.
показати весь коментар
18.05.2025 11:06 Відповісти
+29
Яких жителів? Яких ти заселив туди з Сибіру,падло?
показати весь коментар
18.05.2025 11:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Не я вношу, а такі, як Ви вносять. Бо збереження російської мови - запорука подальших розколів у суіспільстві (зокрема, непотрібних політичних - бо то ж далеко не пуйло почав триндіти про ущімлєнія прав, а свої місцеві язичники). На тому й гуртували "народних республіканців". Буде російська мова - буде більше зрадників. Не буде російської мови - буде менше зрадників.

А з пересмикуваннями в Вас виходить не краще, ніж у якої-небудь Сіманян. Бо я нікого ні в чому не звинувачував.
показати весь коментар
18.05.2025 18:43 Відповісти
Але чомусь легше знаходяться приклади цькування саме україномовних…

"[…] ми живемо у вільній демократичній країні, де нікого неможна піддавати дискримінації, в тому числі за мовною ознакою".

Знову крайнощі: то "всі", то "нікого". На словах воно гарно звучить. На практиці отой "ніхто", якщо він такий сам-один (наприклад, носій ґаґаузької мови в Харкові), буде цілком дискримінований, бо ніхто йому жаднісінького мовного права не забезпечить.

Ну, а від Сіманян Ви таки навчилися наклепи ширити. Хотілося б побачити цитату, де я закликав когось знищувати.
показати весь коментар
18.05.2025 20:14 Відповісти
Знищувати носіїв означає вбивати.

А способів марґіналізувати й усувати небажані мови існує безліч. І це успішно робиться в якнайдемократичніших країнах.
показати весь коментар
18.05.2025 21:03 Відповісти
На слові вкраїнчик проколюються ті, чия мета - вносити розкол у суспільство.
показати весь коментар
18.05.2025 18:45 Відповісти
При цьому 90 відсотків рашистів підтримують цю потвору,а інші мовчать,або вже сидять...така клята країна
показати весь коментар
18.05.2025 11:29 Відповісти
Це у них у крові, пока панує - підтримують, здох і стадо затопче
показати весь коментар
18.05.2025 11:34 Відповісти
ага 99%
тільки потім споглядаєш відоси з Дніпра де руськощелепний кляне бандерівців та їх мову..
показати весь коментар
18.05.2025 12:43 Відповісти
Відсоток їх мізерний, і більшість з них не просили захищати їх інтереси. Так ці так би мовити підарномовні є майже в кожній країні. А у дональда скільки їх!!! Вперед захищати інтереси дєдоввоєвальних і можемповторюльних!!!
показати весь коментар
18.05.2025 11:30 Відповісти
90%, російськомовних ти або убив, або зробив прихильниками української мови. Захищай своїх російськомовних в чені, татарстані, та інших своїх улусах
показати весь коментар
18.05.2025 11:32 Відповісти
Цей придурошний вже майже весь Донбас " захистив"...зруйнована пустеля...
показати весь коментар
18.05.2025 11:32 Відповісти
пут ін - ввєді вайска!
ввів..
показати весь коментар
18.05.2025 17:54 Відповісти
та ти підар назахищав, *****
показати весь коментар
18.05.2025 11:33 Відповісти
А в Грузії - де ти відхватив 20% території - яких жителів ти захищав?
показати весь коментар
18.05.2025 11:35 Відповісти
Рускопанімаюсчіх.
показати весь коментар
18.05.2025 11:43 Відповісти
російськопаспортних.
показати весь коментар
18.05.2025 11:51 Відповісти
Ми цю дурню вже чуємо з 2014 року! Знав би ти ху...ло, скільки узькомовних українців, бажають тобі скоріше подохнути! 🤬
показати весь коментар
18.05.2025 11:39 Відповісти
Це вже ж було. В 1939му
Тоді в Польщі нацисти своїх захищали
показати весь коментар
18.05.2025 11:40 Відповісти
Правильне рішення: вилучити з Конституцій "захист російської мови". І кожної істоті, яка спілкується на російської мові казати "іноземну мову не розумію". Спілкування тільки через перекладача. Українці самі винні, бо толерантні до мови окупанта.
показати весь коментар
18.05.2025 11:50 Відповісти
Все просто. Спочатку вам какаяразніца розмовляти на мові чи на язікє, а потім приїзджають буряти на танках, і "захищають" вас, гвалтуючи до смерті ваших дітей і відрізаючи вам кінцівки. Ті, хто цього не усвідомлюють саме на такий "захист" і заслуговують.
показати весь коментар
18.05.2025 11:50 Відповісти
Хорошо что в Сирии ничерта не понимают по-русски и их разбомбили по другой "причине" , да?
показати весь коментар
19.05.2025 03:49 Відповісти
В Сирії як і в Україні була абсолютно відморожена людиноненавистницька влада, яка підігрувала пуйлу. Але в Україні на додачу ще і проблема з язіком. Тому кацапи ненавидять Україну сильніше.
показати весь коментар
19.05.2025 06:30 Відповісти
Панімаєтє, язик - основна зброя рашенфашистів проти України і світу!!
показати весь коментар
18.05.2025 11:52 Відповісти
розкажи це в Одесі... "У нас ні руцкій, у нас адєскій язик!"
показати весь коментар
18.05.2025 12:01 Відповісти
Є в ютубі відос, як дві кацабки нападають на україномовну жінку: "Адеса ето руцкій город!"
Добре що жінка була з великою собакою, а то б набили.
показати весь коментар
18.05.2025 12:25 Відповісти
дурнуватіших виправдань рускощелепних латентних кацапів з адесси важко відшукати.
показати весь коментар
18.05.2025 12:44 Відповісти
До того як ти ***** почав їх знищувати та розрушати їхні будинки їм нічого не загрожувало. А після твоїх звірств, більшість з них говоритимуть українською
показати весь коментар
18.05.2025 11:52 Відповісти
Тільки дебіл проживши все життя в Україні ,досі може балакати мовою того хто його вбиває,руйнує його дім. Мовою іншої держави балакає турист чи окупант.Всім руськочелюсним треба їхати на схід,їх там захищати прийшли.
показати весь коментар
18.05.2025 11:55 Відповісти
ЗЕбіл казав "какая разніца", забули вже???
показати весь коментар
18.05.2025 12:00 Відповісти
Если среди так называемых "русскоговорящих" провести элементарный диктант с условием - если получишь хотя бы "тройку" - будешь жить, а если "двойку" или "кол" - расстрел, то, ох, сколько скота поляжет ....
показати весь коментар
18.05.2025 11:59 Відповісти
4 знайомих язичника, а вони були полковниками, підполковниками, відчули дискомфорт і ще в 90-х передбачливо виїхали в орду і по останній інформації троє з них на протязі 1-2 років вимерли десь в Підмосков'ї.

а злісних язичників необхідно лишати громадянських прав і депортувати на Урал. Там всі їх права захищені!
показати весь коментар
18.05.2025 12:07 Відповісти
хоча невідомо чим це все закінчиться під мудрим керівництвом лідора "мудрого наріду"...
показати весь коментар
18.05.2025 12:10 Відповісти
хоча наскільки я розумію, язик в Україні не заборонений?...
показати весь коментар
18.05.2025 12:43 Відповісти
Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- В Україні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
показати весь коментар
18.05.2025 14:34 Відповісти
Щоб ти здох, мразота, і всі кацапи з тобою.
показати весь коментар
18.05.2025 12:21 Відповісти
В Конституції України давно потрібно закріпити ,що параша - це споконвічний ворог України, якого треба тільки знищувати.
показати весь коментар
18.05.2025 12:23 Відповісти
Защити мой интерес, здохни, мразь.
показати весь коментар
18.05.2025 12:24 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2025 03:52 Відповісти
О, гнида... Як розкукарекався. Та нашо ж ти падло руйнуєш інтереси руськоязичних. Деякіх міст, навіть і не існує вже.
показати весь коментар
18.05.2025 12:26 Відповісти
Ви нє так панімаєтє кацапське слово "помощь". Єто так: благодарітє всю жість, що ви ще живі. Тих, хто памагаєт.
показати весь коментар
18.05.2025 14:46 Відповісти
Ой, единственный интерес ваты - жить в Украине и не знать украинского языка.
показати весь коментар
18.05.2025 12:27 Відповісти
Хочу, щоб наші славні хлопці повісили пуйла на Майдані вверх ногами і це показали по всім каналам ТБ. Ось мій інтерес.
показати весь коментар
18.05.2025 12:28 Відповісти
.. ви підари в себе усіх україномовних загнобили, так чого тебе так напрягають російськомовні в Україні. Все це брехня, усі знають твою головну ціль!!!!
показати весь коментар
18.05.2025 12:31 Відповісти
https://youtube.com/shorts/252Tkj9S_h4?si=_tGBUUcooEfqtv2U
показати весь коментар
18.05.2025 12:32 Відповісти
Рускаязикаті, котрі вперто нехотять вивчати та розмовляти українською мовою, у вас є зщітнік *****.
показати весь коментар
18.05.2025 12:34 Відповісти
Першопричиною війни в Україні,а також в богатьох країн світу була і є фсб РФ. ЇЇ треба зруйнувати тому, що вона є опорою всієї влади в ерефії.
Треба діяти консолідовано ,починая з малого.Локально знищувати представників фсб,кім і де вони не булиб. Їм потрібно заборонити виєзжати за кордони рф.А не чикати коли вони самі здохнуть,наприклавд як жириновський.
ФСБ РФ є расадою зла в різних країнах світу.Дієвий спосіб: по перше - це не зброя,а жостке ембарго.Треба лишити їх економічного впливу на інші країни,незважаючи на їх величезний природний потенціал.По друге - міжнародні злочинці повинні бути обов'язково засудженими.Наприклад як мілошивич,хусейн,кадафі та інші.І нма значення в який спосіб це зроблено.
Дивно - чому кровавий злочинець,порушуючи усі міжнародні норми,як керівник рф - путін, досі не покарений.Для усіх консолідовавних сил повинен бути закон,на заборону спілкування з ним.
На привеликий жаль для цього,крайне ніобхідного захисту та боротьби над злом,треба більши відшкудувивати на зброю.
Діломатія,через домовленності з рф,ніколи не буде мати успіху.А лише це шлях для довготривалих конфліктів. Діпломатія має успіх тільки в консолідації з діями.Здочинця треба покарати або примусово лишити його робити зло,а потім через діпломатію поясчнити йому, що він зробив зло.
Той шлях який вибрав Трамп чи Зеленський с початку 2019 є помилковим для всього світу.Він може бути лише короткодієвим щоб задовольнити їх его.
показати весь коментар
18.05.2025 12:38 Відповісти
Раком на хер кроком руш,*****.
показати весь коментар
18.05.2025 12:40 Відповісти
Как эта тварь *******!!! Я **** ты конченная, русскоязычный!!! ******** от нас, русскоязычных в Украине и оставь нас в покое!!! Я сделаю все, чтоб мои дети уже были украиноязычные!!! Чтоб в будущем такие гниды как *****,не имели повода нас "защищать"!!!
показати весь коментар
18.05.2025 12:51 Відповісти
Ти дебіл? Ти вже російськомовних залишив без житла вбив дуже багато, скоро не буде кого захищати.
показати весь коментар
18.05.2025 12:53 Відповісти
Поки не прийшли кацапи все було добре. Тож результатом закінчення війни має стати деокупація Криму і Донбасу, а також компенсація зі сторони агресора.
показати весь коментар
18.05.2025 12:56 Відповісти
я так розумію з точки зору ***** вбивство росіцькомовних, хоч в україні, хоч на кацапії, то є захист їх інтересів, виходить так
показати весь коментар
18.05.2025 13:03 Відповісти
Думаю, все зводиться до аргументу у чєлюстєй: мова української землі недостаньо добра, щоб нею говорити. Імперська дає відчуття причетності до чогось більшого. Тільки не примають до уваги, що в москві вирішували і приймали комплекс заходів із зросійщення, і таким чином хто зросійщився своїм прикладом продовжує виконувати цю програму, лиє воду на колесо неоімпеської політики. Про патріотизм в такому випадку не йдеться.
показати весь коментар
18.05.2025 13:08 Відповісти
Шкуру з нього здерти заживо треба
показати весь коментар
18.05.2025 13:13 Відповісти
Легше відмовитись від російської. Мова - зброя.
показати весь коментар
18.05.2025 13:23 Відповісти
Исчадие ада, ху#ло, лезь обратно в ад, откуда ты вылезло...
показати весь коментар
18.05.2025 13:19 Відповісти
Через те він постійно вбиває російськомовних жителів України, захищає.... От реально вивчили б ви давно українську мову і не було щоб цьому маразматику розповідати.

Сказав б тоді прямо мені треба захопити нові ресурси щоб продавати, тому що нафта і газ до 50 року втратять вплив. А для розробки ресурсів людей не треба тому і зтирає населені пункти, роблячи з них пустку. До речі де переважно і живуть ті кого він хоче захистити.
показати весь коментар
18.05.2025 13:28 Відповісти
Падаль циничная😡😡😡😡😡
Ты же и убиваешь русскоязычных в первую очередь, разрушая восточную, центральную и южные области!
Иди на...й, бурят замороженный!😡😡😡😡
показати весь коментар
18.05.2025 13:32 Відповісти
Думали безкоштовно послуговуються імперською. Ага. А з кремля: спільно користуєтеся нашою мовою, давайте спільно користуватись вашими містами. Або ми вам мову - ви нам суверенітет.
показати весь коментар
18.05.2025 13:37 Відповісти
Шоп ти й ті, хто йдуть за тобою здохли у муках. В рай ви точно не попадете
показати весь коментар
18.05.2025 13:41 Відповісти
*******, мои интересы не нужно защищать без моего желания.
*****, у тебя мания величия, кто ты, ****, такой? Старый конченый дед, выживший из ума.
Когда ты, ****, сдохнешь???
показати весь коментар
18.05.2025 13:41 Відповісти
И, кстати, русскоговорящий, это не росийськоговорящий, у вас нет собственного языка.
росия - это не Русь. А значит язык русский, но не росийский...
показати весь коментар
18.05.2025 13:43 Відповісти
Ага, русский значить з Русі... До 1721 руською була українська, а в цей рік - московську Петро І переіменував на "русский". Тому российского не існує.
показати весь коментар
18.05.2025 13:55 Відповісти
да иди ***** *************** ******* со своими превопричинами ****.сдохни ******** и все причины и твои **** недоньюансы сразу пропадут.................................
показати весь коментар
18.05.2025 13:51 Відповісти
русскоязичєство - єто такая рєлігія, которую поставілі на службу наукє
как только начінаєшь бить русскоязичніком - так сразу в твой ДНК добавляється новий гєн
єтот гєн називаєтся в чєсть царя гєніталієв путіна
он називаєтся *******
показати весь коментар
18.05.2025 13:52 Відповісти
Захистити узкоязичних в США він не має намірів?
показати весь коментар
18.05.2025 13:54 Відповісти
А хто їх утискає, згідно Конституції України у нас права рівні для всіх, та й взагалі це втручання у внутрішні справи іншої держави! А якщо що, кордони на паРашу відкриті, нехай забирає та опікується ними у себе як захоче
показати весь коментар
18.05.2025 13:59 Відповісти
Організував війну, а тепер ще й хоче вийти з гарним обличчям
показати весь коментар
18.05.2025 14:01 Відповісти
Навіть більше можна сказати, творці концепції русского мира найперше вказували носіїв російської мови, як тих кого він охоплює.
показати весь коментар
18.05.2025 14:02 Відповісти
Нехай цей людоїд забаре всіх бажаючих його "захисту" до себе в рашку і "захищає" їх до втрати свідомості і їхньої і своєї - в чому проблема???
показати весь коментар
18.05.2025 14:03 Відповісти
Скільки ти тих російськомовних українців вже вбив, «захищаючи» їх, гандон гебнявий?
показати весь коментар
18.05.2025 14:17 Відповісти
Це треба набити на лобі тим батькам,яким пофік что в ютубє мультік парускі-какаяразніца!
та на дупах арахамій та інших зепартнерів,що за Тікток топлять
показати весь коментар
18.05.2025 14:20 Відповісти
Та байдуже йому ваші прокльони в коментарях. І намагання донести до нього ваше бачення і в чомусь переконати - то є , безсумнівно, вияв слабкості... Ця потвора, найімовірніше, щиро вірить у власну маячню.
показати весь коментар
18.05.2025 14:23 Відповісти
дебил ****
показати весь коментар
18.05.2025 14:27 Відповісти
Так нехай ці "рускоязичниє" збирають валізи та пи...дують на "історічєскую родіну", якщо їх так туди тягне...
показати весь коментар
18.05.2025 14:32 Відповісти
Мова має значення. Поки ми всі це не зрозуміємо, кацапи будуть вважати нас одним народом і перти сюди.
показати весь коментар
18.05.2025 14:32 Відповісти
більшість російськомовних вже відчули захист -лишилися нормального життя і житла.
показати весь коментар
18.05.2025 14:38 Відповісти
Проте скаржаться ВИКЛЮЧНО по всєросійські.
показати весь коментар
18.05.2025 14:43 Відповісти
Да пішов він….
і всі кому ще дуже важливий руський язік
показати весь коментар
18.05.2025 14:50 Відповісти
А українці просили, писали листи про допоиогу ? Ну, крім звісно, карєнних украінцєв, Азірова, Януковича, мєдвєдчука або деркача ! (карєнной - це означає при владі, при державному кориті).
показати весь коментар
18.05.2025 14:52 Відповісти
ну він якраз досяг своєї мети,знищивши більшість російсько мовних мешканців України
показати весь коментар
18.05.2025 16:06 Відповісти
Кожне кацапориле фуйло, за межами кацапстану, це продовження і опора кремлівського фуйла!
показати весь коментар
18.05.2025 17:11 Відповісти
хло, захищай краще інтереси москворотих в своєму московському каганаті-орді..
показати весь коментар
18.05.2025 17:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 