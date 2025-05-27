82% російськомовних українців негативно ставляться до Росії, - опитування

82% українців, які у побуті розмовляють переважно російською мовою, висловлюють негативне ставлення до Росії, а 81,5% довіряють Збройним силам України.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Київським Безпековим Форумом, передає Цензор.НЕТ.

У цій групі громадян 23% хоча б якийсь час жили у зоні бойових дій або під обстрілами, 12% зазначили, що їхнє житло постраждало або було зруйноване, а 41% мають загиблих чи поранених родичів або знайомих через війну.

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Позитивне ставлення до Росії висловили лише 13% опитаних. Для порівняння, до Франції позитивно ставляться 79%, до Великої Британії - 75%, до Польщі - 71,5%.

42% респондентів обрали європейську модель розвитку, тоді як лише 6% - російську. Свою ідентичність 48% пов’язують насамперед з Україною, тоді як лише 2% - з Росією.

Близько 14% російськомовних українців планують після війни виїхати за кордон, 69% - не мають таких намірів.

У ЗСУ довіряють 81,5% російськомовних українців. 4% з них активно залучені до оборони (як військовослужбовці чи волонтери), а 24,5% - матеріально підтримують армію.

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Щодо переговорів із Росією, лише 17% російськомовних українців готові поступитися територіями, а 54% виступають проти скорочення чисельності ЗСУ навіть як умови миру.

55% опитаних вірять у перемогу України у війні, а 47% підтримують ідею повного розриву всіх зв’язків із Росією після деокупації українських територій.

Опитування проводилося методом face-to-face у 23 областях та Києві. Загалом опитано 2021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - до 2,3%.

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