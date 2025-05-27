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Новини Опитування про війну в Україні
2 283 80

82% російськомовних українців негативно ставляться до Росії, - опитування

українці

82% українців, які у побуті розмовляють переважно російською мовою, висловлюють негативне ставлення до Росії, а 81,5% довіряють Збройним силам України.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Київським Безпековим Форумом, передає Цензор.НЕТ.

У цій групі громадян 23% хоча б якийсь час жили у зоні бойових дій або під обстрілами, 12% зазначили, що їхнє житло постраждало або було зруйноване, а 41% мають загиблих чи поранених родичів або знайомих через війну.

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Позитивне ставлення до Росії висловили лише 13% опитаних. Для порівняння, до Франції позитивно ставляться 79%, до Великої Британії - 75%, до Польщі - 71,5%.

42% респондентів обрали європейську модель розвитку, тоді як лише 6% - російську. Свою ідентичність 48% пов’язують насамперед з Україною, тоді як лише 2% - з Росією.

Близько 14% російськомовних українців планують після війни виїхати за кордон, 69% - не мають таких намірів.

У ЗСУ довіряють 81,5% російськомовних українців. 4% з них активно залучені до оборони (як військовослужбовці чи волонтери), а 24,5% - матеріально підтримують армію.

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Щодо переговорів із Росією, лише 17% російськомовних українців готові поступитися територіями, а 54% виступають проти скорочення чисельності ЗСУ навіть як умови миру.

55% опитаних вірять у перемогу України у війні, а 47% підтримують ідею повного розриву всіх зв’язків із Росією після деокупації українських територій.

Опитування проводилося методом face-to-face у 23 областях та Києві. Загалом опитано 2021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - до 2,3%.

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Автор: 

опитування (1961) російська мова (313) війна в Україні (4526)


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Топ коментарі
+10
А навіщо у дослідженнях знов виділяють окрему групу "російськомовні"?

Підготовка до виконання вимог *****?
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27.05.2025 14:58
+9
Ціх 18% треба негайно депортувати до московії. Щоб і розмов не було щодо утисків руцькошелепних..
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27.05.2025 15:03
+5
Необходимо повесить на Майдане Лаврова, Кисилева, жену Скабеевой, Симонян символично под рузьке песни и стихи на русском...
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27.05.2025 15:01
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А навіщо у дослідженнях знов виділяють окрему групу "російськомовні"?

Підготовка до виконання вимог *****?
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27.05.2025 14:58 Відповісти
Читайте новини, і вчіть історію: тільки нещодавно коняча голова казала і фюрер заявляв (як і на передодні 22-го) що вони до кінця будуть звільняти кацапомовних!!! не питаючи їх.... а ви дослідження... Кацапомовність - уже привід чергової кровопролитної війни. Цього не розуміє тільки... не хочу образ, але епітети найгарячіші і найщиріші..
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27.05.2025 15:36 Відповісти
Не меліть дурниць ! Є лише один єдиний привід для нападу - слабкість потенційної жертви !
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27.05.2025 15:58 Відповісти
За такою логікою у 2022 році Росія мала б напасти на Фінляндію чи Швецію, військовий потенціал яких слабший за український
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27.05.2025 16:13 Відповісти
очікуйте чергового визволення від асвабадітєлєй
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27.05.2025 16:31 Відповісти
Ваша кацапомовність і є прояв слакості у всіх аспектах!!
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27.05.2025 16:29 Відповісти
Попри те, що більшість російськомовних проживають в Луганській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях, й мають найбільший ризик втратити все нажите та опинитися в "російськом мірє", однак саме жителі цих областей становлять найменший відсоток серед особового складу ЗСУ. Це все, що потрібно знати про ціну такого "ставлення"
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27.05.2025 16:00 Відповісти
Та ви шо??? Точно?
https://ria-m.tv/ua/news/363715/zaporizka-oblast-sered-lideriv-po-mobilizatsii-podrobitsi-(video).html
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27.05.2025 16:05 Відповісти
Точно! Навіть те що, в якомусь районному ТЦК в якийсь місяць й вдалося на деякий час досягти планів, загалом по області - в розрізі областей результат мінімальний. Дотепер більшість запорізьких військовозобов'язаних чоловіків лише ховаються по Україні, надіються, що все якось вирішиться само собою. Для них власна шкіра цінніша, аніж українська спільноста
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27.05.2025 16:29 Відповісти
Людське життя цінніше за будь що. Спільнота повинна створювати умови, щоб член спільноти був готовий померти за неї. Натомість ця сама спільнота:

"Так звані рускагАварящіє укрАїнци ,насправді або манкурти ,або слабоумні дегенерати."
https://censor.net/ua/comments/locate/3554608/e37fb214-b083-4587-9138-636d02b72b7e

Серйозно вважаєте, шо хтось буде воювати за ось це?
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27.05.2025 16:43 Відповісти
Щодо цього у минулому році Верховний Суд надав чітке роз'яснення, що будь-які особисті переконання не можуть бути підставою для ухилення від мобілізації осіб придатних до військової служби. В умовах воєнного стану та загрози суверенітету конституційний обов'язок захищати державу переважає будь які індивідуальні переконання, у тому числі "мая шкура ценнєй какой то Украіни"
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27.05.2025 16:54 Відповісти
Это называется "взятие в заложники" и в таких условиях я буду сражаться против взявшего меня в заложники любой ценой.
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27.05.2025 17:14 Відповісти
Багато разів чула такі сміливі слова, але на окупованих територіях чомусь ця зухвалість кудись зникає, і ухилянти беззаперечно підкоряються будьяким вимогам русні та їхніх приспішників
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27.05.2025 17:29 Відповісти
Во-первых, это сказки.
На оккупованих территориях границы открыты, люди свободно едут как в РФ, так и в страны Европы через РФ-Грузию\Турцию. А Украина закрыла границы, взяла граждан в заложники, и не давая им выбора, умервщляет в бесполезном сопротивлении без обозначенной цели. Наловили сегодня 1000 человек, похоронили в полях. Наловили завтра 1000 человек, похоронили в посадках. Послезавтра вот опять наловим.

Во-вторых Верховний Суд дал роз'яснення что человек перестал иметь право на життя? И вы хотите чтобы люди сражались за страну, где есть такой суд? Вы удивляетесь, почему в российской армии так много с оккупированных территорий? Да вот поэтому
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27.05.2025 17:42 Відповісти
1) Росія закрила кордон з окупованою частиною України ще з перших днів вторгнення і залишити ТОТ без проходження фільтраційних таборів неможливо. Фактично люди в заручниках. Крім того, на окупованих територіях мобілізація серед місцевих проводилася фактично з першого дня російської окупації, спочатку неофіційно, зараз, після того як роздали паспорти, офіційно, і заперечувати це можуть виключно ті, хто знає про ТОТ лише зі ЗМІ. А у випадку дезертирства з тобою ніхто не стане гратися в суди, як в Україні, на окупованих територіях дезертирів розстрілюють як собак. А будь який спротив карається там жорсткими репресіями, навіть незначний коментар у соцмережах коштуватиме тобі кількох років ув'язнення. А ті з українців хто відмовився від російського паспорта зобов'язані будуть до вересня залишити власні домівки. 2) Не Верховний Суд України позбавляє тебе права на життя, а Росія. Суд лише підтвердив, що ти зобов'язаний захищати це право разом з іншими українцями, а будь-які переконання на зразок, що твоє життя цінніше за життя інших не є підставою для ухилення від мобілізації. Тому бажаю тобі опинитися на окупованій території та на власному досвіді оцінити російське "право на життя"
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27.05.2025 18:35 Відповісти
Мобілізація чи призив це обов'язок, а не право чи вибір. А за ухилення передбачена відповідальність
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27.05.2025 16:57 Відповісти
Викидуйте з голови хуторський совок. Ніхто не має права примусово відправляти людину на смерть. Це ВИКЛЮЧНО особистий вибір.
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27.05.2025 17:52 Відповісти
Чушь. Просмотрите официальную статистику по уклонистам с разделением по областям
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27.05.2025 17:13 Відповісти
а на кухні вони ж шепочуть рузькій мір прійді, ***** спасі нас від бандєрівців
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27.05.2025 15:00 Відповісти
Не треба узагальнювати,добре? Моя материнська мова-російська,і зі мною не узгоджували,в якій сім'ї мене народити.Зараз в сім'ї -- білінгва, по ситуації.Але за свою країну горлянку порву без вагань.
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27.05.2025 15:49 Відповісти
Необходимо повесить на Майдане Лаврова, Кисилева, жену Скабеевой, Симонян символично под рузьке песни и стихи на русском...
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27.05.2025 15:01 Відповісти
і потім настане ВАШ рускій мір в УкрАїнє..
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27.05.2025 15:37 Відповісти
Не настане. Якщо повісити усіх кацапів, то усього світу стане краще.
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27.05.2025 15:49 Відповісти
А Прутіну шо, талони на "усілєнноє пітаніє"? Його як Мусоліні - за ногу підвісить!
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27.05.2025 17:34 Відповісти
Але 18% ставляться до росії "гативно".
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27.05.2025 15:01 Відповісти
Ціх 18% треба негайно депортувати до московії. Щоб і розмов не було щодо утисків руцькошелепних..
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27.05.2025 15:03 Відповісти
''48%пов'язують свою ідентичність з Україною,2%з росією'''питання -решта 50% хто і з ким себе пов'язують? Дослідіть тему чи є ще десь у світі такий масовий феномен як ,,руззгегаварящіх укрАїнци'',наприклад -англомовні французи,чи франкомовні англійці ,чи польсомовні німці,чи грекомовні іспанці,чи італійськомовні шведи а може є норвежськомовні чехи....продовжувати можна довго.Так звані рускагАварящіє укрАїнци ,насправді або манкурти ,або слабоумні дегенерати.
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27.05.2025 15:04 Відповісти
Їх не існує а природі.
В Україні нема жодного з тих хто розмовляє російською, який не може розмовляти українською. Хтось краще хтось гірше, але таких що розуміють тільки виключно російську не існує. Можливо за винятком десятка маргінесу...
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27.05.2025 15:08 Відповісти
Все залежить від мовної політики влади.А враховуючи ,що при владі дуже велика частина рузгечелюсних манкуртів та космополітів,перспективи в української нації у себе на Батьківщині невтішні.На жаль.
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27.05.2025 15:13 Відповісти
Французомовні канадці, німецькомовні австрійці, швейцари, голландці, Індія🤣
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27.05.2025 15:39 Відповісти
Абсолютна маніпуляція.Канада ,територія яку колонізували французи та англічани при цьому майже знищили корінне населення а тих кого не знищили ,загнали у резервації!Німецькомовні австрійці у межах статистичної похибки,Швейцарія це конфедерація!😄Голандія то взагалі мимо а Індія то бувша кололонія GB.Пеше ніж писати відверту маячню для слабоумних ,вивчіть тему і не хизуйтесь своєю тупістю😄
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27.05.2025 15:47 Відповісти
2 Кореї тобі в допомогу ... 2 Китаї ... колись було 2 Німеччини ... далі продовжувати ?
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27.05.2025 16:00 Відповісти
Це про що?
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27.05.2025 16:51 Відповісти
австрійці на якій мові розмовляють? Французькій? Чи Кастрюля голову передавлює
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27.05.2025 16:03 Відповісти
Для нормального діалогу потрібно щоб ви ,трішечки прочитали історію утворення та зрозуміли державний устрій Австрії,але думаю для вас це надто складна задача.😄
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27.05.2025 16:53 Відповісти
Турецькі німці. Іспанські Америці. Арабські французи. Таджицькі кацапи.
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27.05.2025 15:52 Відповісти
''турецькі німці ''😄не претендують на будь який статус своєї мови і всі як правило досконало володіють німецькою амсвоєю рідною користуються як правило між собою.Далі вашу суцільну маячню навіть коментувати смішно.Ви назвали країни які були століттями колоніями.Хоч трішки ,інколи напружуйте мозок,звісно якщо він ще у вас є.😄
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27.05.2025 16:57 Відповісти
Так звані рускагАварящіє укрАїнци ,насправді або манкурти ,або слабоумні дегенерати.
Ааа,ну я зрозумів,місце Фаріон звільнилось.Вона ********* стравлювати українців.Ви вирішили її замінити.
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27.05.2025 16:16 Відповісти
Ти мені прогрожуєш? манкур довбаний?
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27.05.2025 16:58 Відповісти
Що за маячня з погрозами?Не надумуйте собі зайвого.Я просто констатую,що ви продовжуєте справу Фаріон,тільки і всього.І запам'ятайте раз і назавжди,що мова-це інструмент війни.Глобалісти завжди будуть стравлювати людей на темі мов,релігій,кольору шкіри,,тощо.Розумніше треба бути.
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27.05.2025 22:23 Відповісти
На цю тему можна писати довго але основне це те що -мова наріжний камінь сомоіндетифікації Людини-хто ти є.І от з цієї ''формули''потрібно підходити до мовного питання.
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27.05.2025 22:32 Відповісти
Слабоумні дегенерати - це ті, хто розколює суспільство абсолютно штучними наративами. Ніхто з нормальних людей не буде робити те, що йому нав'язують упороті дурні з 9 класами освіти. В тому числі і розмовляти чи не розмовляти тією чи іншою мовою. Людину визначають вчинки а не мова.
Сам розмовляю в житті здебільшого українською. Але при суперечках з упоротими "мовними патрулями" перехожу на російську. Тому що я і тільки я вирішую, якою мовою мені розмовляти.
А ще забавніше, перейти з ними на англійську. Чомусь тоді розова швидко закінчується, навіть не знаю чому...
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27.05.2025 16:32 Відповісти
''забавніше перейти на англійську її😄 ще один слабоумний дегенерат з когорти ''амкАкАя разніца''😄Така падаль як ти і кричала ''путен введі,путен памагі''
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27.05.2025 16:50 Відповісти
Так хочеться подивитися що будуть робити з такими як Ви російськомовні хлопці коли повернуться з фронту... Коли почують, шо вони, на Вашу думку, "ускагАварящіє слабоумні дегенерати"
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27.05.2025 18:04 Відповісти
Мені непотрібно чекати коли ''ці хлопці повернуться'' я з ними очі в очі два роки спілкувався😄.
Відкрию вам ''страшний секрет'' 99,9%,підтримують мою точку зору і зі мною завжди спілкувались державною ,навіть етнічні русскіє і жодних претензій.😄😄😄😄😄
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27.05.2025 19:11 Відповісти
А я і зараз спілкуюся. Тож, буде видно...
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27.05.2025 20:09 Відповісти
Така падаль як ти і вчиняла голодомори а кАкая разніца''? Так ?
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27.05.2025 17:05 Відповісти
Не переконливо. Бо коли в Україну прийшла російська імперія, а потім радянська імперія, то всі як один вивчили і перейшли на мову ворога, бо за нєпослушаніє розстріл, або каторга. То Ви залишилися рабом і захищаєте свою рабську позицію?
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27.05.2025 17:40 Відповісти
Ти просто жополиз кацапський😁
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27.05.2025 18:37 Відповісти
Ти або кацапський троль або реально слабоумний дегенерат.
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27.05.2025 19:15 Відповісти
Такої ж думки про Вас.
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27.05.2025 20:11 Відповісти
Та я их, паскуд, ненавижу !!!!!!
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27.05.2025 15:05 Відповісти
Кого?
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27.05.2025 16:17 Відповісти
Тобто якісь міфічні, "рускоязичні", таки існують? Ху-йло праве?
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27.05.2025 15:05 Відповісти
існують на жаль. На власні очі бачив і своїми вухами чув. Одна із таких зайвехромосних, в моєму рідному місті, пропонувала мені виїхати до Львова . Хоч саме бидло, як з'ясувалось, родом із Калуги
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27.05.2025 15:11 Відповісти
Так воно чістакровная руззкая і послати це воно потрібно нафуй тобто на істАріческую сродіну -в паРашу.
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27.05.2025 15:15 Відповісти
Існують умовно "російськомовні", ті кому легше розмовляти російською ніж українською, хоча знають обидві. А існують кацапи, незалежно від мови. Оте бидло звичайний кацап, у них російськомовність це вторинна, не основна, відзнака
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27.05.2025 16:45 Відповісти
маяковського знаєш? Так ось моя відповідь на його вірш
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27.05.2025 16:55 Відповісти
Безсенсова галіматня...
А скільки серед них, тих хто палить? Чи не їсть огірки?
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27.05.2025 15:14 Відповісти
А скільки русскоязичних українців ставляться позитивно до переходу на спілкування українською мовою?
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27.05.2025 15:15 Відповісти
"Позитивне ставлення до Росії висловили лише 13% опитаних.
Близько 14% російськомовних українців планують після війни виїхати за кордон"
Можна навіть їх проводжати, увімкнувши їм наостанок якогось шамана, чичерину чи лєпса. Біндєровці ж не настільки ізвєрги, щоб просто так їх депортувати.
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27.05.2025 15:20 Відповісти
82% українців, які у побуті розмовляють переважно російською мовою, висловлюють негативне ставлення до Росії

скільки це в одиницях голов?
10 тис? 1 млн? 10 млн?
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27.05.2025 15:25 Відповісти
А якщо виявиться , що десь 10 - 15 млн ... що тоді ?
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27.05.2025 16:02 Відповісти
а як що ні?
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27.05.2025 16:13 Відповісти
А якщо так ?
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27.05.2025 16:16 Відповісти
Багато британців воювали за незалежність Америки від землі предків. Також іспанці опинитися в армії Болівара. Зрозуміли, що з землею предків їм не по дорозі. У нас бажано таких не відштовхнути.
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27.05.2025 15:26 Відповісти
мне к моему несчастью довелось родится и 24 года прожить в этой паскудной,безгранично жестокой,имперски шовинистической стране.и я с молодых лет начал люто ненавидеть её и видеть всю ту мерзость и зловоние которой буквально напичкана рашка.к Украинцам и Украине у меня всегда были самые лучшие чувства-я видел в них всю ту свободу,смелость и независимость которой и близко не было в россиянах.скажу так-при горбачёве с ельциным число адекватных и порядочных россиян было больше чем после того как ********** пропаганда окончательно сделала их биомусором озлобленным на весь мир.и чем больше ***** нападало на соседние страны-тем сильнее становилась моя ненависть и презрение к этой сатанинской стране.я предвидел нападение рашки на Украину хотя в Израиле где я живу все смотрели на меня как на сумасшедшего.сейчас Украина находится в трудном положении из за предательства трампа и вялой и нерешительной позиции европейских держав.но я искренне и всем сердцем молюсь каждый день за неё и её прекрасный,добрый,черезвычайно мужественный народ и каждый день прошу у Бога победы Украине над нацистской россией!а россии я желаю лишь одного-поскорее сгинуть с лица земли и прекратить своё адское существование!СЛАВА УКРАИНЕ И ПОБЕДЫ ЕЙ!
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27.05.2025 15:32 Відповісти
та всі українці розуміють і багато хто спілкується українською. До мене на роботі телефонують потенційні партнери чи ті, хто пропонує співпрацю. Більшість звертаються українською. Бувають випадки, коли починають російською діалог, але коли я спілкуюсь з ними українською - переходять на українську. Так, іноді не дуже досконала мова, але висновок очевидний, всі розуміють і вміють говорити українською. Вдома, я також іноді спілкуюсь російською, це скоріше звичка, хоча, свою українську вважаю досить непоганою. Не варто такими речами взагалі перейматися. Як сказав Портніков у діалозі з латиніной: не важливо до якої етнічної групи належить українець, головне в цьому питанні КИМ саме себе відчуває навіть російськомовний громадянин України. Якщо він етнічний "руский", а вважає, уособлює/ідентифікує себе українцем, то він і є українець.
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27.05.2025 15:35 Відповісти
Так звані російськомовні українці це імперський продукт руифікації і асиміляції як рос. імперією так ссср, на жаль в незалежній Україні це не було зупинено згадаймо телебачення ,пресу останіх 30 років до великої війни . Саме рашиська пропоганда це використовувала як маніпуляції "защіти русскоязичного насіленія " ось в Маріуполі "защітілі " що убили сто тисяч людей ,ще сотні тисяч покинули місто.
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27.05.2025 15:37 Відповісти
На Западе кремль активно продвигает мнение, что русскоязычные украинцы за рф. Этот опрос показывает, что это враньё.
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27.05.2025 16:17 Відповісти
Шо повинно відбуватися в головах у людей, шоб пов'язувати мову з нападом кацапів.
Ну сер'йозно, ну це ж маячня. Ну була б тільки українська, ну напали б вони щоб "захищати" англомовних в Україні, або тому, що немає російської, або тому що в США знищили навахо, або ретроградний Меркурій...

Потрібно сер'йозно і наполегливо працювати над українізацією. І законами, заборонами та мовними патрулями цього не зробиш! Мова це культурне явище, і вплинути на нього можно лише культурними засобами.

Доречі:

Стаття 10 Конституції України встановлює українську мову як державну, забезпечує її всебічний розвиток і функціонування в усіх сферах суспільного життя. Вона також гарантує вільний розвиток, використання та захист російської та інших мов національних меншин.
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27.05.2025 16:19 Відповісти
Просто украинчики с клиповым мышлением, не в силах выстроить причинно-следственные связи и отличить причины от casus belli.

Если завтра Путин скажет что напал на Украину чтобы защитить права русоволосых - половина русоволосых начнет перекрашиваться, а брюнеты будут ходить по городу и устраивать с русоволосыми провокации.

Типичная модификация психологии жертвы - устранять причину, а не обидчика.
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27.05.2025 17:24 Відповісти
Взагалі вважаю, що ніякої "російської мови" не існує. Хибно називають російською два різних явища - мокшаньське нарєчіє і південно-східний діалект української мови. Можемо ми прийняти це законодавчо і покінчити з дебільними суперечками, що розколюють суспільство?
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27.05.2025 16:24 Відповісти
Вот это правильно. С хера ли русский язык принадлежит московитам?
Пусть еще докажут, что это их язык, а не спертый у нас.
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27.05.2025 17:20 Відповісти
Как изначально русскоязычный скажу: пошла она в ***** и *****, эта россия вместе с руснёй.
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27.05.2025 16:38 Відповісти
Якісь протиріччя, бо як може людина, яка підтримує російську мову і російську культуру ставитися негативно до росії, якщо росія це в тому числі і її мова. Хіба було мало часу перейти на українську?
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27.05.2025 16:51 Відповісти
Только полный кретин отождествляет культуру со страной.
Нормальный здравомыслящий человек, употребляет предмет культуры, а не страну культуры.

Если вам понравилась музыкальная композиция, вы посмотрели автора, и им оказался некий русский Чайковский - вы что бежите сразу же стирать композицию?

Просто если да, то вы тем самым признаетесь в слабости своего государства, раз ему стоит опасаться какой-то музыки
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27.05.2025 17:19 Відповісти
 
 