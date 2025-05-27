82% російськомовних українців негативно ставляться до Росії, - опитування
82% українців, які у побуті розмовляють переважно російською мовою, висловлюють негативне ставлення до Росії, а 81,5% довіряють Збройним силам України.
Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Київським Безпековим Форумом, передає Цензор.НЕТ.
У цій групі громадян 23% хоча б якийсь час жили у зоні бойових дій або під обстрілами, 12% зазначили, що їхнє житло постраждало або було зруйноване, а 41% мають загиблих чи поранених родичів або знайомих через війну.
Позитивне ставлення до Росії висловили лише 13% опитаних. Для порівняння, до Франції позитивно ставляться 79%, до Великої Британії - 75%, до Польщі - 71,5%.
42% респондентів обрали європейську модель розвитку, тоді як лише 6% - російську. Свою ідентичність 48% пов’язують насамперед з Україною, тоді як лише 2% - з Росією.
Близько 14% російськомовних українців планують після війни виїхати за кордон, 69% - не мають таких намірів.
У ЗСУ довіряють 81,5% російськомовних українців. 4% з них активно залучені до оборони (як військовослужбовці чи волонтери), а 24,5% - матеріально підтримують армію.
Щодо переговорів із Росією, лише 17% російськомовних українців готові поступитися територіями, а 54% виступають проти скорочення чисельності ЗСУ навіть як умови миру.
55% опитаних вірять у перемогу України у війні, а 47% підтримують ідею повного розриву всіх зв’язків із Росією після деокупації українських територій.
Опитування проводилося методом face-to-face у 23 областях та Києві. Загалом опитано 2021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - до 2,3%.
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https://ria-m.tv/ua/news/363715/zaporizka-oblast-sered-lideriv-po-mobilizatsii-podrobitsi-(video).html
"Так звані рускагАварящіє укрАїнци ,насправді або манкурти ,або слабоумні дегенерати."
https://censor.net/ua/comments/locate/3554608/e37fb214-b083-4587-9138-636d02b72b7e
Серйозно вважаєте, шо хтось буде воювати за ось це?
На оккупованих территориях границы открыты, люди свободно едут как в РФ, так и в страны Европы через РФ-Грузию\Турцию. А Украина закрыла границы, взяла граждан в заложники, и не давая им выбора, умервщляет в бесполезном сопротивлении без обозначенной цели. Наловили сегодня 1000 человек, похоронили в полях. Наловили завтра 1000 человек, похоронили в посадках. Послезавтра вот опять наловим.
Во-вторых Верховний Суд дал роз'яснення что человек перестал иметь право на життя? И вы хотите чтобы люди сражались за страну, где есть такой суд? Вы удивляетесь, почему в российской армии так много с оккупированных территорий? Да вот поэтому
В Україні нема жодного з тих хто розмовляє російською, який не може розмовляти українською. Хтось краще хтось гірше, але таких що розуміють тільки виключно російську не існує. Можливо за винятком десятка маргінесу...
Ааа,ну я зрозумів,місце Фаріон звільнилось.Вона ********* стравлювати українців.Ви вирішили її замінити.
Сам розмовляю в житті здебільшого українською. Але при суперечках з упоротими "мовними патрулями" перехожу на російську. Тому що я і тільки я вирішую, якою мовою мені розмовляти.
А ще забавніше, перейти з ними на англійську. Чомусь тоді розова швидко закінчується, навіть не знаю чому...
Відкрию вам ''страшний секрет'' 99,9%,підтримують мою точку зору і зі мною завжди спілкувались державною ,навіть етнічні русскіє і жодних претензій.😄😄😄😄😄
А скільки серед них, тих хто палить? Чи не їсть огірки?
Близько 14% російськомовних українців планують після війни виїхати за кордон"
Можна навіть їх проводжати, увімкнувши їм наостанок якогось шамана, чичерину чи лєпса. Біндєровці ж не настільки ізвєрги, щоб просто так їх депортувати.
скільки це в одиницях голов?
10 тис? 1 млн? 10 млн?
Ну сер'йозно, ну це ж маячня. Ну була б тільки українська, ну напали б вони щоб "захищати" англомовних в Україні, або тому, що немає російської, або тому що в США знищили навахо, або ретроградний Меркурій...
Потрібно сер'йозно і наполегливо працювати над українізацією. І законами, заборонами та мовними патрулями цього не зробиш! Мова це культурне явище, і вплинути на нього можно лише культурними засобами.
Доречі:
Стаття 10 Конституції України встановлює українську мову як державну, забезпечує її всебічний розвиток і функціонування в усіх сферах суспільного життя. Вона також гарантує вільний розвиток, використання та захист російської та інших мов національних меншин.
Если завтра Путин скажет что напал на Украину чтобы защитить права русоволосых - половина русоволосых начнет перекрашиваться, а брюнеты будут ходить по городу и устраивать с русоволосыми провокации.
Типичная модификация психологии жертвы - устранять причину, а не обидчика.
Пусть еще докажут, что это их язык, а не спертый у нас.
Нормальный здравомыслящий человек, употребляет предмет культуры, а не страну культуры.
Если вам понравилась музыкальная композиция, вы посмотрели автора, и им оказался некий русский Чайковский - вы что бежите сразу же стирать композицию?
Просто если да, то вы тем самым признаетесь в слабости своего государства, раз ему стоит опасаться какой-то музыки