Опитування про безбар’єрність у війську стартувало в "Армія+"

У застосунку "Армія+" стартувало нове опитування з метою реалізації стратегії створення безбар’єрного простору в Україні.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в опитуванні військовослужбовці зможуть анонімно розповісти про бар’єри, з якими стикаються вони чи їхні побратими під час служби, - соціальні, фізичні, психологічні, інформаційні чи організаційні.

Крім того, у респондентів буде можливість запропонувати власні ідеї щодо того, як зробити умови служби гідними та справедливими для всіх.

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Опитування містить шість блоків, зокрема: практичні ситуації, цифрові та інформаційні бар’єри, досвід взаємодії з інституціями.

У Міноборони додали, що відповіді будуть використані для аналізу ситуації та формування практичних рекомендацій для підвищення рівня безбар'єрності в армії.

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