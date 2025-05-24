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Новини Опитування в Армія+
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Опитування про безбар’єрність у війську стартувало в "Армія+"

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У застосунку "Армія+" стартувало нове опитування з метою реалізації стратегії створення безбар’єрного простору в Україні.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в опитуванні військовослужбовці зможуть анонімно розповісти про бар’єри, з якими стикаються вони чи їхні побратими під час служби, - соціальні, фізичні, психологічні, інформаційні чи організаційні.

Крім того, у респондентів буде можливість запропонувати власні ідеї щодо того, як зробити умови служби гідними та справедливими для всіх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безбар’єрність у військових шпиталях: В "Армія+" стартувало нове опитування

Опитування містить шість блоків, зокрема: практичні ситуації, цифрові та інформаційні бар’єри, досвід взаємодії з інституціями.

У Міноборони додали, що відповіді будуть використані для аналізу ситуації та формування практичних рекомендацій для підвищення рівня безбар'єрності в армії.

Читайте: В Україні з’явилася мапа безбар’єрності українських вокзалів

Автор: 

Міноборони (7450) опитування (1961) безбар’єрність (11) Армія+ (59)


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Ага анонімне
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24.05.2025 17:13 Відповісти
недочекаюсь опитування по заміні військово-політичного командування
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24.05.2025 18:46 Відповісти
Опитування кріпаків ( що там з строком служби ?) які психологічні та організаційні моменти кріпацтва їх турбують...

Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
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24.05.2025 18:54 Відповісти
Повна маячня
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24.05.2025 19:28 Відповісти
Молодцы разработчики, сделали коллективную обратную связь по многим накопившимся проблемным вопросам.
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24.05.2025 21:59 Відповісти
Роблять вигляд що роблять щось важливе.
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25.05.2025 07:42 Відповісти
 
 