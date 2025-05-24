Опитування про безбар’єрність у війську стартувало в "Армія+"
У застосунку "Армія+" стартувало нове опитування з метою реалізації стратегії створення безбар’єрного простору в Україні.
Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, в опитуванні військовослужбовці зможуть анонімно розповісти про бар’єри, з якими стикаються вони чи їхні побратими під час служби, - соціальні, фізичні, психологічні, інформаційні чи організаційні.
Крім того, у респондентів буде можливість запропонувати власні ідеї щодо того, як зробити умови служби гідними та справедливими для всіх.
Опитування містить шість блоків, зокрема: практичні ситуації, цифрові та інформаційні бар’єри, досвід взаємодії з інституціями.
У Міноборони додали, що відповіді будуть використані для аналізу ситуації та формування практичних рекомендацій для підвищення рівня безбар'єрності в армії.
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