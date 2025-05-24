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Новости опрос в Армия+
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Опрос о безбарьерности в армии стартовал в "Армія+"

В

В приложении "Армія+" стартовал новый опрос с целью реализации стратегии создания безбарьерного пространства в Украине.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в опросе военнослужащие смогут анонимно рассказать о барьерах, с которыми сталкиваются они или их побратимы во время службы, - социальных, физических, психологических, информационных или организационных.

Кроме того, у респондентов будет возможность предложить собственные идеи относительно того, как сделать условия службы достойными и справедливыми для всех.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безбарьерность в военных госпиталях: В "Армія+" стартовал новый опрос

Опрос содержит шесть блоков, в частности: практические ситуации, цифровые и информационные барьеры, опыт взаимодействия с институтами.

В Минобороны добавили, что ответы будут использованы для анализа ситуации и формирования практических рекомендаций для повышения уровня безбарьерности в армии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опрос о получении статуса УБД стартовал в "Армия+"

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Минобороны (9400) опрос (2849) безбарьерность (5) Армия+ (54)


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Ага анонімне
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24.05.2025 17:13 Ответить
недочекаюсь опитування по заміні військово-політичного командування
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24.05.2025 18:46 Ответить
Опитування кріпаків ( що там з строком служби ?) які психологічні та організаційні моменти кріпацтва їх турбують...

Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
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24.05.2025 18:54 Ответить
Повна маячня
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24.05.2025 19:28 Ответить
Молодцы разработчики, сделали коллективную обратную связь по многим накопившимся проблемным вопросам.
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24.05.2025 21:59 Ответить
Роблять вигляд що роблять щось важливе.
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25.05.2025 07:42 Ответить
 
 