Опрос о безбарьерности в армии стартовал в "Армія+"
В приложении "Армія+" стартовал новый опрос с целью реализации стратегии создания безбарьерного пространства в Украине.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в опросе военнослужащие смогут анонимно рассказать о барьерах, с которыми сталкиваются они или их побратимы во время службы, - социальных, физических, психологических, информационных или организационных.
Кроме того, у респондентов будет возможность предложить собственные идеи относительно того, как сделать условия службы достойными и справедливыми для всех.
Опрос содержит шесть блоков, в частности: практические ситуации, цифровые и информационные барьеры, опыт взаимодействия с институтами.
В Минобороны добавили, что ответы будут использованы для анализа ситуации и формирования практических рекомендаций для повышения уровня безбарьерности в армии.
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