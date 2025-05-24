Опрос о безбарьерности в армии стартовал в "Армія+"

В приложении "Армія+" стартовал новый опрос с целью реализации стратегии создания безбарьерного пространства в Украине.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в опросе военнослужащие смогут анонимно рассказать о барьерах, с которыми сталкиваются они или их побратимы во время службы, - социальных, физических, психологических, информационных или организационных.

Кроме того, у респондентов будет возможность предложить собственные идеи относительно того, как сделать условия службы достойными и справедливыми для всех.

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Опрос содержит шесть блоков, в частности: практические ситуации, цифровые и информационные барьеры, опыт взаимодействия с институтами.

В Минобороны добавили, что ответы будут использованы для анализа ситуации и формирования практических рекомендаций для повышения уровня безбарьерности в армии.

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