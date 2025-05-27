82% русскоязычных украинцев негативно относятся к России, - опрос

82% украинцев, которые в быту разговаривают преимущественно на русском языке, выражают негативное отношение к России, а 81,5% доверяют Вооруженным силам Украины.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Киевским Форумом по безопасности, передает Цензор.НЕТ.

В этой группе граждан 23% хотя бы какое-то время жили в зоне боевых действий или под обстрелами, 12% отметили, что их жилье пострадало или было разрушено, а 41% имеют погибших или раненых родственников или знакомых из-за войны.

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Положительное отношение к России выразили лишь 13% опрошенных. Для сравнения, к Франции положительно относятся 79%, к Великобритании - 75%, к Польше - 71,5%.

42% респондентов выбрали европейскую модель развития, тогда как только 6% - российскую. Свою идентичность 48% связывают прежде всего с Украиной, тогда как только 2% - с Россией.

Около 14% русскоязычных украинцев планируют после войны выехать за границу, 69% - не имеют таких намерений.

В ВСУ доверяют 81,5% русскоязычных украинцев. 4% из них активно вовлечены в оборону (как военнослужащие или волонтеры), а 24,5% - материально поддерживают армию.

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Что касается переговоров с Россией, только 17% русскоязычных украинцев готовы уступить территории, а 54% выступают против сокращения численности ВСУ даже как условия мира.

55% опрошенных верят в победу Украины в войне, а 47% поддерживают идею полного разрыва всех связей с Россией после деоккупации украинских территорий.

Опрос проводился методом face-to-face в 23 областях и Киеве. Всего опрошено 2021 респондента в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - до 2,3%.

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