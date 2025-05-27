82% русскоязычных украинцев негативно относятся к России, - опрос
82% украинцев, которые в быту разговаривают преимущественно на русском языке, выражают негативное отношение к России, а 81,5% доверяют Вооруженным силам Украины.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Киевским Форумом по безопасности, передает Цензор.НЕТ.
В этой группе граждан 23% хотя бы какое-то время жили в зоне боевых действий или под обстрелами, 12% отметили, что их жилье пострадало или было разрушено, а 41% имеют погибших или раненых родственников или знакомых из-за войны.
Положительное отношение к России выразили лишь 13% опрошенных. Для сравнения, к Франции положительно относятся 79%, к Великобритании - 75%, к Польше - 71,5%.
42% респондентов выбрали европейскую модель развития, тогда как только 6% - российскую. Свою идентичность 48% связывают прежде всего с Украиной, тогда как только 2% - с Россией.
Около 14% русскоязычных украинцев планируют после войны выехать за границу, 69% - не имеют таких намерений.
В ВСУ доверяют 81,5% русскоязычных украинцев. 4% из них активно вовлечены в оборону (как военнослужащие или волонтеры), а 24,5% - материально поддерживают армию.
Что касается переговоров с Россией, только 17% русскоязычных украинцев готовы уступить территории, а 54% выступают против сокращения численности ВСУ даже как условия мира.
55% опрошенных верят в победу Украины в войне, а 47% поддерживают идею полного разрыва всех связей с Россией после деоккупации украинских территорий.
Опрос проводился методом face-to-face в 23 областях и Киеве. Всего опрошено 2021 респондента в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - до 2,3%.
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https://ria-m.tv/ua/news/363715/zaporizka-oblast-sered-lideriv-po-mobilizatsii-podrobitsi-(video).html
"Так звані рускагАварящіє укрАїнци ,насправді або манкурти ,або слабоумні дегенерати."
https://censor.net/ua/comments/locate/3554608/e37fb214-b083-4587-9138-636d02b72b7e
Серйозно вважаєте, шо хтось буде воювати за ось це?
На оккупованих территориях границы открыты, люди свободно едут как в РФ, так и в страны Европы через РФ-Грузию\Турцию. А Украина закрыла границы, взяла граждан в заложники, и не давая им выбора, умервщляет в бесполезном сопротивлении без обозначенной цели. Наловили сегодня 1000 человек, похоронили в полях. Наловили завтра 1000 человек, похоронили в посадках. Послезавтра вот опять наловим.
Во-вторых Верховний Суд дал роз'яснення что человек перестал иметь право на життя? И вы хотите чтобы люди сражались за страну, где есть такой суд? Вы удивляетесь, почему в российской армии так много с оккупированных территорий? Да вот поэтому
В Україні нема жодного з тих хто розмовляє російською, який не може розмовляти українською. Хтось краще хтось гірше, але таких що розуміють тільки виключно російську не існує. Можливо за винятком десятка маргінесу...
Ааа,ну я зрозумів,місце Фаріон звільнилось.Вона ********* стравлювати українців.Ви вирішили її замінити.
Сам розмовляю в житті здебільшого українською. Але при суперечках з упоротими "мовними патрулями" перехожу на російську. Тому що я і тільки я вирішую, якою мовою мені розмовляти.
А ще забавніше, перейти з ними на англійську. Чомусь тоді розова швидко закінчується, навіть не знаю чому...
Відкрию вам ''страшний секрет'' 99,9%,підтримують мою точку зору і зі мною завжди спілкувались державною ,навіть етнічні русскіє і жодних претензій.😄😄😄😄😄
А скільки серед них, тих хто палить? Чи не їсть огірки?
Близько 14% російськомовних українців планують після війни виїхати за кордон"
Можна навіть їх проводжати, увімкнувши їм наостанок якогось шамана, чичерину чи лєпса. Біндєровці ж не настільки ізвєрги, щоб просто так їх депортувати.
скільки це в одиницях голов?
10 тис? 1 млн? 10 млн?
Ну сер'йозно, ну це ж маячня. Ну була б тільки українська, ну напали б вони щоб "захищати" англомовних в Україні, або тому, що немає російської, або тому що в США знищили навахо, або ретроградний Меркурій...
Потрібно сер'йозно і наполегливо працювати над українізацією. І законами, заборонами та мовними патрулями цього не зробиш! Мова це культурне явище, і вплинути на нього можно лише культурними засобами.
Доречі:
Стаття 10 Конституції України встановлює українську мову як державну, забезпечує її всебічний розвиток і функціонування в усіх сферах суспільного життя. Вона також гарантує вільний розвиток, використання та захист російської та інших мов національних меншин.
Если завтра Путин скажет что напал на Украину чтобы защитить права русоволосых - половина русоволосых начнет перекрашиваться, а брюнеты будут ходить по городу и устраивать с русоволосыми провокации.
Типичная модификация психологии жертвы - устранять причину, а не обидчика.
Пусть еще докажут, что это их язык, а не спертый у нас.
Нормальный здравомыслящий человек, употребляет предмет культуры, а не страну культуры.
Если вам понравилась музыкальная композиция, вы посмотрели автора, и им оказался некий русский Чайковский - вы что бежите сразу же стирать композицию?
Просто если да, то вы тем самым признаетесь в слабости своего государства, раз ему стоит опасаться какой-то музыки