Ученики лицея Львова танцевали под российского рэпера Моргенштерна: дело расследует полиция. ВИДЕО

Во львовском лицее №93 школьники сняли видео, на котором поют и танцуют под песни российского рэпера Моргенштерна. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Как передает Цензор.НЕТ, видео обнародовали местные Telegram-каналы.

Внимание! На видео ненормативная лексика

На видеозаписи видно, как ученики, вероятно, в школьной уборной, прыгают под музыку российского исполнителя и снимают это на свои телефоны.

Реакция полиции и учебного заведения

В данное время эту ситуацию прорабатывают полицейские, но от обнародования деталей там отказались, цитирует пресс-секретаря львовской полиции издание LVIV.MEDIA.

В учебном заведении сообщили изданию, что уже вызвали родителей детей, причастных к инциденту.

"Сегодня это все увидели и разбираемся внутренне. Также привлечена полиция", - добавили в лицее.

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Реакция властей

Директор департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк заявил, что горсовет устанавливает обстоятельства инцидента.

"Нам действительно обидно было увидеть такое видео. Но это не про "распять", а про разобраться, сделать выводы и действовать. Мы уже выясняем все обстоятельства с руководством школы, дополнительно работаем с учениками и родителями. Но давайте будем честны: эта ситуация - не только об одной школе или конкретном городе", - отметил он.

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Комментарий военного-выпускника лицея

На этот инцидент отреагировал экс-депутат Львовского городского совета от партии "Голос", а сейчас - военнослужащий батальона "Нахтігаль" Игорь Шолтис.

Он учился в лицее № 93 вместе с другими военными, погибшими в боях против российских оккупантов.

"Музыка из Москвы свободно живет в моей родной 93-й школе во Львове. В этой школе я сидел за одной партой с Тарасом Сывеньким, а в соседнем классе списывал контрольные Андрей Рыбак. На год старше учился Роман Потишка, а Юра Руф закончил 93-ю десяток лет до нас.

"Сывый", "Рыбак", "Паштет" и "Руф" уже погибли, защищая стены этой школы. Они так и не узнали, что россия значительно ближе, чем мы все думаем. "Большое спасибо" ценителям такого контента. Ваши прослушивания приобрели оружие, которым убили всех моих друзей", - Шолтис выразил возмущение поведением учеников.

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Отметим, что по данным стримингового сервиса Spotify, одна из песен Моргенштерна входит в Топ-50 самых популярных треков среди украинцев по состоянию на 29 мая.

Настоящее имя Моргенштерна - Алишер Валеев. После попадания под запрет в Украине он сменил фамилию на сценическое псевдоним. В России он признан "иностранным агентом".