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Ученики лицея Львова танцевали под российского рэпера Моргенштерна: дело расследует полиция. ВИДЕО

Во львовском лицее №93 школьники сняли видео, на котором поют и танцуют под песни российского рэпера Моргенштерна. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Как передает Цензор.НЕТ, видео обнародовали местные Telegram-каналы.

Внимание! На видео ненормативная лексика

На видеозаписи видно, как ученики, вероятно, в школьной уборной, прыгают под музыку российского исполнителя и снимают это на свои телефоны.

Реакция полиции и учебного заведения

В данное время эту ситуацию прорабатывают полицейские, но от обнародования деталей там отказались, цитирует пресс-секретаря львовской полиции издание LVIV.MEDIA.

В учебном заведении сообщили изданию, что уже вызвали родителей детей, причастных к инциденту.

"Сегодня это все увидели и разбираемся внутренне. Также привлечена полиция", - добавили в лицее.

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Реакция властей

Директор департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк заявил, что горсовет устанавливает обстоятельства инцидента.

"Нам действительно обидно было увидеть такое видео. Но это не про "распять", а про разобраться, сделать выводы и действовать. Мы уже выясняем все обстоятельства с руководством школы, дополнительно работаем с учениками и родителями. Но давайте будем честны: эта ситуация - не только об одной школе или конкретном городе", - отметил он.

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Комментарий военного-выпускника лицея

На этот инцидент отреагировал экс-депутат Львовского городского совета от партии "Голос", а сейчас - военнослужащий батальона "Нахтігаль" Игорь Шолтис.

Он учился в лицее № 93 вместе с другими военными, погибшими в боях против российских оккупантов.

"Музыка из Москвы свободно живет в моей родной 93-й школе во Львове. В этой школе я сидел за одной партой с Тарасом Сывеньким, а в соседнем классе списывал контрольные Андрей Рыбак. На год старше учился Роман Потишка, а Юра Руф закончил 93-ю десяток лет до нас.

"Сывый", "Рыбак", "Паштет" и "Руф" уже погибли, защищая стены этой школы. Они так и не узнали, что россия значительно ближе, чем мы все думаем. "Большое спасибо" ценителям такого контента. Ваши прослушивания приобрели оружие, которым убили всех моих друзей", - Шолтис выразил возмущение поведением учеников.

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Во Львове школьники танцевали под песни Моргенштерна

Отметим, что по данным стримингового сервиса Spotify, одна из песен Моргенштерна входит в Топ-50 самых популярных треков среди украинцев по состоянию на 29 мая.

Настоящее имя Моргенштерна - Алишер Валеев. После попадания под запрет в Украине он сменил фамилию на сценическое псевдоним. В России он признан "иностранным агентом".

Автор: 

дети (6556) Львов (4597) музыка (797) русский язык (579)


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Топ комментарии
+9
Сюр... З 19-го. ПрезЕдент по українському прапору топтався, здав і здає, то чом би і дітЯм простого наріду рсняві пісні не слухати? Хто мені заперечує- тєлємарафон відкрийте, там хіханьки, комедії, побєда і усі винні, а бубочка герой.
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29.05.2025 17:05
+8
https://www.facebook.com/helen.velen.2025?comment_id=Y29tbWVudDoyMjU2MTcwMTk0ODMxNTk5XzQyNjU3Nzc1NDM2NDk3ODE%3D&__cft__[0]=AZX0XRzEh3md6xLsih1j6vMAkp22krQBOgo23kcQW3PAUGOgXvaMoTGuLWNidnwwCgo4ICK96jrhbbPp_ebgIlNf_jXxd3pVfv9AO0ZLCvygz06Fo0ggY20BFivghfueFR8jD_6OQoqcc4VOKBA1YXWlgjtlUiVKZ0OnHJwII9m5QrQhh0O7Qlfs_6MJEgZHxbE&__tn__=R-R Хелен Велен

Чесно кажучи це фігня просто. СБУ шпіонів ловити треба , а в нас московітських шпіонів кішить як глістов у больного собаки. Агент московії портнов абсолютно вільно себе почував. Чонгар цілий , весь Крим цілий , НОВА залізниця через Маріуполь , Мелітополь , Бердянськ абсолютно спокійно збудована. Продовжувати !? Ганьба просто
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29.05.2025 17:02
+5
тебе не похер ли что они там говорят?
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29.05.2025 17:06
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https://www.facebook.com/helen.velen.2025?comment_id=Y29tbWVudDoyMjU2MTcwMTk0ODMxNTk5XzQyNjU3Nzc1NDM2NDk3ODE%3D&__cft__[0]=AZX0XRzEh3md6xLsih1j6vMAkp22krQBOgo23kcQW3PAUGOgXvaMoTGuLWNidnwwCgo4ICK96jrhbbPp_ebgIlNf_jXxd3pVfv9AO0ZLCvygz06Fo0ggY20BFivghfueFR8jD_6OQoqcc4VOKBA1YXWlgjtlUiVKZ0OnHJwII9m5QrQhh0O7Qlfs_6MJEgZHxbE&__tn__=R-R Хелен Велен

Чесно кажучи це фігня просто. СБУ шпіонів ловити треба , а в нас московітських шпіонів кішить як глістов у больного собаки. Агент московії портнов абсолютно вільно себе почував. Чонгар цілий , весь Крим цілий , НОВА залізниця через Маріуполь , Мелітополь , Бердянськ абсолютно спокійно збудована. Продовжувати !? Ганьба просто
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29.05.2025 17:02 Ответить
Тим більш, що по Бердянську-Мелітополю все усі знають- де Шахєди збираються(Мелітополь), звідки запускаються(Приморськ), 2 всраті, ДУЖЕ близькі до фронту, мости(між Мелітополем і Костянтинівкою і Мелітополем і Садовим), які можна півшишечкою ракети прибрати, тим самим на 20 км ближче до лінії рсня буде ганяти танчики, а шлях на 50 км збільшиться... Оман і оті "плани Б"- то не для України, то плани путіна. З серіала "Пєрєстать стрєлять".
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29.05.2025 17:12 Ответить
Ну, ані же деті в Україні, яка протистоїть з 2014 року московитам, щоб їх не відправили окупанти на мордовію, у піонерські фільтраційні табори, для Українців!?!?
Яке насіння, такі й плоди!
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29.05.2025 17:04 Ответить
Москалі скажуть "даже ва львовє хатят к нам,наша вайна за абьєдінєніє вєлікай і малароскай культур"(((
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29.05.2025 17:05 Ответить
тебе не похер ли что они там говорят?
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29.05.2025 17:06 Ответить
Похєр,але це вони використають як аргумент,можливо,для наших союзників.Трампон же казав,що йому на багато речей "відкрили очі",а точніше залили у вуха.
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29.05.2025 17:12 Ответить
ну так если они завтра начнут орать, что идут освобождать всех с красными трусами, ты побежишь надевать синие? ******* уже плясать под дудку русни. То, что рыжий и ему подобные ведутся на этот бред это их проблемы. Точнее проблемы их интеллекта. А причины будут всегда и притянуть легко всё что удобно. Просто на данный момент, самая удобная - это язык
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29.05.2025 17:20 Ответить
З цієї причини ти пишеш московською?(Маркер "свой"?(((
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29.05.2025 17:30 Ответить
потому что мне похер на каком языке говорит оккупант, я об этом написал выше. А я говорю на своём.
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29.05.2025 18:02 Ответить
Именно на исконно русском посылаю путина на ***, и всех кто говорит про ущемление..
Именно под русскую музыку надо повесить в Украине, всех военных преступников кто призывает и идет "освобождать" рускоязычных. А список всех кого надо повесить под русские песни у меня таки есть - лавров, кисилев, жена *********, соловьев и прочих
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29.05.2025 18:16 Ответить
А в чому прикол?
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29.05.2025 18:21 Ответить
Сюр... З 19-го. ПрезЕдент по українському прапору топтався, здав і здає, то чом би і дітЯм простого наріду рсняві пісні не слухати? Хто мені заперечує- тєлємарафон відкрийте, там хіханьки, комедії, побєда і усі винні, а бубочка герой.
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29.05.2025 17:05 Ответить
Ніт, державною справою є виховання дітей патріотами України. Тут саме про це.
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29.05.2025 17:08 Ответить
про виховання згоден...але ж тут про силовий апарат держави мова їде...
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29.05.2025 17:09 Ответить
Напевне найкращий варіант - мобілізувати батьків. І обов'язково у ЗБЗ. Може хоч тоді їхні нащадки сприйматимуть кацапів такими, які ті і є - ворогами.
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29.05.2025 17:06 Ответить
що за бекання? Крім "заїбав" нічого не розібрати...невже розбір цього лайна сьогодні є державною справою? Як на мене краще щоб Шолтис прийшрв та піздюлін надавав
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29.05.2025 17:08 Ответить
Ані же дєті.
І нікуя їм за це не буде.
А того хто їм деформує риси обличчя, Портново-Татарівські поліцаї і суди імені Зеленського, за#буть на чорну сливку.
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29.05.2025 17:52 Ответить
https://www.facebook.com/UADecolonization?__cft__[0]=AZUmSRR2Fkb97_bBQ4Fd55YNXvLLpGBHi9P3W2dJCKTwm9C_tzWVKEDgLXnI-j1sJjS-shtSx6ZmdbjEEYuv-60A6W8JR2dscmf34N-6eLMKV211lU1t-IWDjP2ibbUftpnCwoLKKnfBKLAzYI9_Eufbbx96h68rBGNmhH0agL0YMsddHEfgtqCjw6Qs3Kxb19oPt_b5_L4sF6RKWeEAhnLVoTxuRZ-suWQN3BIBauZ1NA&__tn__=-UC*F Деколонізація. Україна

https://www.facebook.com/UADecolonization/posts/pfbid0TwpaSvk1AfApXPZo6ZShWCpLaTeMVTyiGtoGfnWjhTpqS2pyHYpThDXXPYfdBmqkl?__cft__[0]=AZUmSRR2Fkb97_bBQ4Fd55YNXvLLpGBHi9P3W2dJCKTwm9C_tzWVKEDgLXnI-j1sJjS-shtSx6ZmdbjEEYuv-60A6W8JR2dscmf34N-6eLMKV211lU1t-IWDjP2ibbUftpnCwoLKKnfBKLAzYI9_Eufbbx96h68rBGNmhH0agL0YMsddHEfgtqCjw6Qs3Kxb19oPt_b5_L4sF6RKWeEAhnLVoTxuRZ-suWQN3BIBauZ1NA&__tn__=%2CO*F 3 ч. ·Хтось абсолютно упоротий вчора вивісив прапор з написом КГБ на вулиці Слобідській у місті Берестин, що на Харківщині.

Поруч з нашим прапором виглядає максимально дико.

Закликаємо відкрити кримінальне провадження щодо демонстрації символіки комуністичного тоталітарного режиму
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29.05.2025 17:08 Ответить
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29.05.2025 17:09 Ответить
Доречі ЯКЕ ВЛУЧНЕ ЗАУВАЖЕННЯ
https://www.facebook.com/profile.php?id=61568387207604&comment_id=Y29tbWVudDoxMTI3OTA5ODg5MzY5NjQ0XzY5MzEyMDE0NzAxMDI2Mw%3D%3D&__cft__[0]=AZUmSRR2Fkb97_bBQ4Fd55YNXvLLpGBHi9P3W2dJCKTwm9C_tzWVKEDgLXnI-j1sJjS-shtSx6ZmdbjEEYuv-60A6W8JR2dscmf34N-6eLMKV211lU1t-IWDjP2ibbUftpnCwoLKKnfBKLAzYI9_Eufbbx96h68rBGNmhH0agL0YMsddHEfgtqCjw6Qs3Kxb19oPt_b5_L4sF6RKWeEAhnLVoTxuRZ-suWQN3BIBauZ1NA&__tn__=R*F Олена Заболотна

За український прапор в такому вигляді теж є штраф
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29.05.2025 17:12 Ответить
Дєлай деньгі - от "патріотичні цінності " покоління....

Діти просто переймають цінності дорослих - тому як у львів'ян разом вживаються корупція і патріотизм ? - це для мене лишається загадкою. Адже покійний Чорновіл казав ,що корупціонер (злодій ) не може бути патріотом...

Будь який керівник - це альтер его громади . Мер Львова ,якого обрали львів'яни має прізвисько "Доля ". Але не через те ,що переймається долею посполитих ....
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29.05.2025 17:10 Ответить
Тік-ток і гроші.
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29.05.2025 17:12 Ответить
скільки бидлоти понаїхало з тих регіонів
потрібно було б навіть в Україні робити
відбір внутрішньопереселенців
розмовляють росмовою - геть на росію
а вони ще й Донецькі університети
у Вінниці відкривали...
а В Києві не так само хіба?
Прийняли бидлоту на свою голову.
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29.05.2025 17:13 Ответить
Страшна бидлота! Дрищі рабів безумних! Свині брудні і нікчемні. Опущенці!
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29.05.2025 17:21 Ответить
Все це правильно. Але. Цей співак на кацапії вважається ворогом. І, знову ж, великий патріот і друг України, ворог куйла і всієї кацапії, Вахтанг Кікабідзе співав теж російською. Виходить, його пісні теж під забороною?
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29.05.2025 17:25 Ответить
Ничо непонятно но очень интересно.))Туалет.дети.телефоны..Чото кричат неаразумительное (непонятно))))
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29.05.2025 17:26 Ответить
Ліцей № 92 знаходиться на вулиці Кос-Анатольського.Це - Сихів,район у Львові з двохсоттисячним населенням,де в основному панельні багатоповерхівки які збудовані ще в совітськи часи.Жителі привезені совітами з навколишніх сіл щоб було кому працювати на "Іскрі",ізоляторному,автобусному і т.д.Діти відповідно то нащадки тих селюхів.Я до того,що то не діти росіян які селились в центрі і якими після війни совітська влада розчиняла галицьке населення.І яких,по статистиці яка робилась на вибори в центральному районі Львова більше двадцяти відсотків.За партію регіонів колись Галицький район дав 22%.А от Сихів то завжди був скупчення патріотів,вишиванок,за героїв,за Україну...І ось діти...Демонстративно співають якось моргенштейна...Цьому є пояснення...як і всьому на світі...
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29.05.2025 17:27 Ответить
Мовний патруль вже виїхав? Таке не можна пробачати, хай слухають вітчизняних співаків
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29.05.2025 17:34 Ответить
Та шо ж, як, що на піаніні базу видати можна, то Монгерштернера, чому б і ні..
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29.05.2025 17:35 Ответить
моргчлен хоч і кацап та наче засудив кацапське вторгення.
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29.05.2025 17:45 Ответить
Всю цю сволоту разом з батьками треба поставити на коліна на головній площі Львіва співати гимн України.
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29.05.2025 17:48 Ответить
Я так понимаю, ребятам до 18 лет? Придется им учится в ЕС, а не в украинских ВУЗах. В следующий раз думать будут головой. А как закончат и захотят вернуться, пусть министерство образования и науки ещё проверит их дипломы на соответствие стандартам образования Украины. Нужно ещё проверить, не католики ли они часом. Тогда вообще нужно гражданства лишить и в рамку отправить. А полиции - респект!!!
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29.05.2025 17:53 Ответить
Ні ну вони з "патриотичного" Львова. Їм можно. Це ж не якийсь "ганебний" донбас.
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29.05.2025 17:53 Ответить
Дуже жаль, що отаких ось НАЩАДКІВ завезених в Україну КАЦАПІВ дуже багато - "ждуни", "какаяразніца"... Воно, НЕДОРОЗВИНЕНА ПОТВОРА, навіть не задає собі питання - А ХТО Я, ЯКОГО РОДУ-ПЛЕМЕНІ, ХТО МОЇ ПРЕДКИ та КИМ БУДУТЬ МОЇ ДІТИ??? Ніхто ж нікого за хвоста не тримає - ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ- КАЦАПСЬКІ "БРАТТЯ"!!!
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29.05.2025 17:59 Ответить
тепер я бачив все
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29.05.2025 18:12 Ответить
Довбой@би. Вік такий.
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29.05.2025 18:21 Ответить
Ну, расийская музыка в параше - там ей и место. В чём проблема?
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29.05.2025 18:22 Ответить
Школа тормозить з вихованням
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29.05.2025 18:25 Ответить
 
 