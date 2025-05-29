Ученики лицея Львова танцевали под российского рэпера Моргенштерна: дело расследует полиция. ВИДЕО
Во львовском лицее №93 школьники сняли видео, на котором поют и танцуют под песни российского рэпера Моргенштерна. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
Как передает Цензор.НЕТ, видео обнародовали местные Telegram-каналы.
Внимание! На видео ненормативная лексика
На видеозаписи видно, как ученики, вероятно, в школьной уборной, прыгают под музыку российского исполнителя и снимают это на свои телефоны.
Реакция полиции и учебного заведения
В данное время эту ситуацию прорабатывают полицейские, но от обнародования деталей там отказались, цитирует пресс-секретаря львовской полиции издание LVIV.MEDIA.
В учебном заведении сообщили изданию, что уже вызвали родителей детей, причастных к инциденту.
"Сегодня это все увидели и разбираемся внутренне. Также привлечена полиция", - добавили в лицее.
Реакция властей
Директор департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк заявил, что горсовет устанавливает обстоятельства инцидента.
"Нам действительно обидно было увидеть такое видео. Но это не про "распять", а про разобраться, сделать выводы и действовать. Мы уже выясняем все обстоятельства с руководством школы, дополнительно работаем с учениками и родителями. Но давайте будем честны: эта ситуация - не только об одной школе или конкретном городе", - отметил он.
Комментарий военного-выпускника лицея
На этот инцидент отреагировал экс-депутат Львовского городского совета от партии "Голос", а сейчас - военнослужащий батальона "Нахтігаль" Игорь Шолтис.
Он учился в лицее № 93 вместе с другими военными, погибшими в боях против российских оккупантов.
"Музыка из Москвы свободно живет в моей родной 93-й школе во Львове. В этой школе я сидел за одной партой с Тарасом Сывеньким, а в соседнем классе списывал контрольные Андрей Рыбак. На год старше учился Роман Потишка, а Юра Руф закончил 93-ю десяток лет до нас.
"Сывый", "Рыбак", "Паштет" и "Руф" уже погибли, защищая стены этой школы. Они так и не узнали, что россия значительно ближе, чем мы все думаем. "Большое спасибо" ценителям такого контента. Ваши прослушивания приобрели оружие, которым убили всех моих друзей", - Шолтис выразил возмущение поведением учеников.
Отметим, что по данным стримингового сервиса Spotify, одна из песен Моргенштерна входит в Топ-50 самых популярных треков среди украинцев по состоянию на 29 мая.
Настоящее имя Моргенштерна - Алишер Валеев. После попадания под запрет в Украине он сменил фамилию на сценическое псевдоним. В России он признан "иностранным агентом".
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Чесно кажучи це фігня просто. СБУ шпіонів ловити треба , а в нас московітських шпіонів кішить як глістов у больного собаки. Агент московії портнов абсолютно вільно себе почував. Чонгар цілий , весь Крим цілий , НОВА залізниця через Маріуполь , Мелітополь , Бердянськ абсолютно спокійно збудована. Продовжувати !? Ганьба просто
Яке насіння, такі й плоди!
Именно под русскую музыку надо повесить в Украине, всех военных преступников кто призывает и идет "освобождать" рускоязычных. А список всех кого надо повесить под русские песни у меня таки есть - лавров, кисилев, жена *********, соловьев и прочих
І нікуя їм за це не буде.
А того хто їм деформує риси обличчя, Портново-Татарівські поліцаї і суди імені Зеленського, за#буть на чорну сливку.
https://www.facebook.com/UADecolonization/posts/pfbid0TwpaSvk1AfApXPZo6ZShWCpLaTeMVTyiGtoGfnWjhTpqS2pyHYpThDXXPYfdBmqkl?__cft__[0]=AZUmSRR2Fkb97_bBQ4Fd55YNXvLLpGBHi9P3W2dJCKTwm9C_tzWVKEDgLXnI-j1sJjS-shtSx6ZmdbjEEYuv-60A6W8JR2dscmf34N-6eLMKV211lU1t-IWDjP2ibbUftpnCwoLKKnfBKLAzYI9_Eufbbx96h68rBGNmhH0agL0YMsddHEfgtqCjw6Qs3Kxb19oPt_b5_L4sF6RKWeEAhnLVoTxuRZ-suWQN3BIBauZ1NA&__tn__=%2CO*F 3 ч. ·Хтось абсолютно упоротий вчора вивісив прапор з написом КГБ на вулиці Слобідській у місті Берестин, що на Харківщині.
Поруч з нашим прапором виглядає максимально дико.
Закликаємо відкрити кримінальне провадження щодо демонстрації символіки комуністичного тоталітарного режиму
https://www.facebook.com/profile.php?id=61568387207604&comment_id=Y29tbWVudDoxMTI3OTA5ODg5MzY5NjQ0XzY5MzEyMDE0NzAxMDI2Mw%3D%3D&__cft__[0]=AZUmSRR2Fkb97_bBQ4Fd55YNXvLLpGBHi9P3W2dJCKTwm9C_tzWVKEDgLXnI-j1sJjS-shtSx6ZmdbjEEYuv-60A6W8JR2dscmf34N-6eLMKV211lU1t-IWDjP2ibbUftpnCwoLKKnfBKLAzYI9_Eufbbx96h68rBGNmhH0agL0YMsddHEfgtqCjw6Qs3Kxb19oPt_b5_L4sF6RKWeEAhnLVoTxuRZ-suWQN3BIBauZ1NA&__tn__=R*F Олена Заболотна
За український прапор в такому вигляді теж є штраф
Діти просто переймають цінності дорослих - тому як у львів'ян разом вживаються корупція і патріотизм ? - це для мене лишається загадкою. Адже покійний Чорновіл казав ,що корупціонер (злодій ) не може бути патріотом...
Будь який керівник - це альтер его громади . Мер Львова ,якого обрали львів'яни має прізвисько "Доля ". Але не через те ,що переймається долею посполитих ....
потрібно було б навіть в Україні робити
відбір внутрішньопереселенців
розмовляють росмовою - геть на росію
а вони ще й Донецькі університети
у Вінниці відкривали...
а В Києві не так само хіба?
Прийняли бидлоту на свою голову.