Креминь о языковом скандале с Сердючкой на концерте: Данилко может петь на русском языке, это не запрещено законом

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень объяснил, что народный артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, имеет право петь русскоязычные песни из своего репертуара. Данилко не нарушил языковой закон.

Об этом он сказал в интервью "Главком", информирует Цензор.НЕТ.

Языковой омбудсмен напомнил, что Данилко помогает ВСУ и находится под санкциями страны-агрессора: "Да, к большому сожалению, в его репертуаре остались русскоязычные песни. Это не запрещено законом".

Креминь подтвердил, что языком проведения культурно-художественных и развлекательных мероприятий является государственный язык, но пояснил: это положение не распространяется на исполнение или воспроизведение песен.

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"Нарушений во время воспроизведения песен гражданином Украины не было, потому что его действия не запрещены законом. Могут быть зато вопросы к организаторам выступления - относительно языка, на котором объявляли названия песен, предоставляли справочную информацию, выпускали билеты, афиши и т.д.", - пояснил он.

По словам омбудсмена, он решил провести мероприятия государственного контроля после жалоб в свой адрес. В рамках проверки он заслушает как жалобщиков, так и организаторов выступления.

"Закон не запрещает Данилко иметь в своем репертуаре русскоязычные песни и не обязывает его переходить на чисто украиноязычные. Этого требует время и общество. И то, что к нему обратились известные украинские артисты, которые предложили ему перевести его произведения на украинский, как раз и является той "самоукраинизацией", о которой я говорил ранее", - добавил Кремень.

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Что предшествовало?

Андрей Данилко 13 июня выступал на мероприятии в развлекательном комплексе Osocor Residence, который расположен в Бориспольском районе Киевской области. Во время своего выступления он исполнил свои песни на русском языке. Кроме того, само событие или по крайней мере его часть, также были проведены на русском. Об этом стало известно из социальных сетей.

Впоследствии Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к Национальной полиции Украины с целью надлежащего реагирования из-за русских песен во время выступления Верки Сердючки в Киеве.