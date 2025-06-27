Креминь о языковом скандале с Сердючкой на концерте: Данилко может петь на русском языке, это не запрещено законом
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень объяснил, что народный артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, имеет право петь русскоязычные песни из своего репертуара. Данилко не нарушил языковой закон.
Об этом он сказал в интервью "Главком", информирует Цензор.НЕТ.
Языковой омбудсмен напомнил, что Данилко помогает ВСУ и находится под санкциями страны-агрессора: "Да, к большому сожалению, в его репертуаре остались русскоязычные песни. Это не запрещено законом".
Креминь подтвердил, что языком проведения культурно-художественных и развлекательных мероприятий является государственный язык, но пояснил: это положение не распространяется на исполнение или воспроизведение песен.
"Нарушений во время воспроизведения песен гражданином Украины не было, потому что его действия не запрещены законом. Могут быть зато вопросы к организаторам выступления - относительно языка, на котором объявляли названия песен, предоставляли справочную информацию, выпускали билеты, афиши и т.д.", - пояснил он.
По словам омбудсмена, он решил провести мероприятия государственного контроля после жалоб в свой адрес. В рамках проверки он заслушает как жалобщиков, так и организаторов выступления.
"Закон не запрещает Данилко иметь в своем репертуаре русскоязычные песни и не обязывает его переходить на чисто украиноязычные. Этого требует время и общество. И то, что к нему обратились известные украинские артисты, которые предложили ему перевести его произведения на украинский, как раз и является той "самоукраинизацией", о которой я говорил ранее", - добавил Кремень.
Что предшествовало?
Андрей Данилко 13 июня выступал на мероприятии в развлекательном комплексе Osocor Residence, который расположен в Бориспольском районе Киевской области. Во время своего выступления он исполнил свои песни на русском языке. Кроме того, само событие или по крайней мере его часть, также были проведены на русском. Об этом стало известно из социальных сетей.
Впоследствии Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к Национальной полиции Украины с целью надлежащего реагирования из-за русских песен во время выступления Верки Сердючки в Киеве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Коли Америка йде у наступ на чергову країну, попереду виступає легкий ар'єгард - американська жвачка, американська Кола, американські джинси. Вони захоплюють плацдарм. Далі настають основні сили - долар, англійська мова, фільми, американські цінності, американський спосіб життя"...
Усього цього Раші не має і запропонувати їй нічого. Тому вона посилає перед собою "язик", тюремний шансон та блатну романтику. А вже за ними приходять "асвабадітєлі". І я не сказав би, що цей спосіб експансії не працює. Ще як працює
ссср зруйнували не Мінітмени, а блоки Мальборо з разовими газовими запальничками на додачу - це було круто та незбагненно !
запальничка як бонус !
на шару !
одразу з'являлись думки: у них що, там все так ?
.
Звичайна опіська.
"Какая разніца...." вже,зайшли
Фраза "Какая разніца?" (в перекладі з російської - "какая разница?") - це російськомовний вислів, який часто використовується для вираження байдужості або небажання розрізняти щось. В українському контексті він часто вживається як символ російської експансії та ігнорування української ідентичності та культури, особливо в контексті гібридної війни
AI Overview
Є попит...
Якщо не заборонено співати російською, от ок,нехай співає.
Але він співає,грубо кажучи,в образі лгбт,тобто,нехай співає хоч молдавською,але в своєму специфічному середовищі.
І як дотепер ще не вийшов з цього образу, скоро на пенсію,а далі своє.
тобто, якби чикатило дожив і судили його зараз то адвокат встав би й сказав - громадянин чикатило допомагає ЗСУ.
і всі так і - а, ну, раз так то розходимося, посполиті.
ще пригадую, якогось багатого крутелика судили торік і там теж суддя випендрився і вліпив це словосполучення.