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Новости Нарушение языкового закона Сердючка пела по-русски в Киеве
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Креминь о языковом скандале с Сердючкой на концерте: Данилко может петь на русском языке, это не запрещено законом

Сердючка пела на русском языке: Креминь объяснил языковой закон

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень объяснил, что народный артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, имеет право петь русскоязычные песни из своего репертуара. Данилко не нарушил языковой закон.

Об этом он сказал в интервью "Главком", информирует Цензор.НЕТ.

Языковой омбудсмен напомнил, что Данилко помогает ВСУ и находится под санкциями страны-агрессора: "Да, к большому сожалению, в его репертуаре остались русскоязычные песни. Это не запрещено законом".

Креминь подтвердил, что языком проведения культурно-художественных и развлекательных мероприятий является государственный язык, но пояснил: это положение не распространяется на исполнение или воспроизведение песен.

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"Нарушений во время воспроизведения песен гражданином Украины не было, потому что его действия не запрещены законом. Могут быть зато вопросы к организаторам выступления - относительно языка, на котором объявляли названия песен, предоставляли справочную информацию, выпускали билеты, афиши и т.д.", - пояснил он.

По словам омбудсмена, он решил провести мероприятия государственного контроля после жалоб в свой адрес. В рамках проверки он заслушает как жалобщиков, так и организаторов выступления.

"Закон не запрещает Данилко иметь в своем репертуаре русскоязычные песни и не обязывает его переходить на чисто украиноязычные. Этого требует время и общество. И то, что к нему обратились известные украинские артисты, которые предложили ему перевести его произведения на украинский, как раз и является той "самоукраинизацией", о которой я говорил ранее", - добавил Кремень.

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Что предшествовало?

Андрей Данилко 13 июня выступал на мероприятии в развлекательном комплексе Osocor Residence, который расположен в Бориспольском районе Киевской области. Во время своего выступления он исполнил свои песни на русском языке. Кроме того, само событие или по крайней мере его часть, также были проведены на русском. Об этом стало известно из социальных сетей.

Впоследствии Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к Национальной полиции Украины с целью надлежащего реагирования из-за русских песен во время выступления Верки Сердючки в Киеве.

Автор: 

музыка (798) шоу-бизнес (152) русский язык (581) Креминь Тарас (136)


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Топ комментарии
+27
співає? він співає як зєля пісюном на піаніно грає. генітальні артісти!
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27.06.2025 20:50 Ответить
+16
тут і лабуда вилізе і вся коцертна пліснява почне у свій репертуар вставляти кацапськоязичниє творєнія. Кремінь відкриває ящик Пандори!
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27.06.2025 20:48 Ответить
+16
Як це?!! Тобто публічно, зі сцени можна продовжувати ,,квакати" і відверто пропагувати ,,псячу" мову падалі??!!!
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27.06.2025 20:49 Ответить
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Попит породжує пропозицію. А 73% населення України це малороси
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27.06.2025 21:20 Ответить
Є гарний вираз:
"Коли Америка йде у наступ на чергову країну, попереду виступає легкий ар'єгард - американська жвачка, американська Кола, американські джинси. Вони захоплюють плацдарм. Далі настають основні сили - долар, англійська мова, фільми, американські цінності, американський спосіб життя"...
Усього цього Раші не має і запропонувати їй нічого. Тому вона посилає перед собою "язик", тюремний шансон та блатну романтику. А вже за ними приходять "асвабадітєлі". І я не сказав би, що цей спосіб експансії не працює. Ще як працює
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27.06.2025 21:23 Ответить
+ 100 !

ссср зруйнували не Мінітмени, а блоки Мальборо з разовими газовими запальничками на додачу - це було круто та незбагненно !
запальничка як бонус !
на шару !
одразу з'являлись думки: у них що, там все так ?

.
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27.06.2025 21:28 Ответить
сересере погубила правда яку почали казати без страху
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27.06.2025 21:54 Ответить
Продався Кремінь. Треба його поміняти на Ларису Ніцой. Це принципова безстрашна людина, вона не дезволить дегенерату Данилку співати дегенеративні пісні.
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27.06.2025 22:57 Ответить
"Далі настУПають", помилка.
Звичайна опіська.
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27.06.2025 21:31 Ответить
Так і є. За російськими попами і вчителями завжди приходять російські танки.
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27.06.2025 21:39 Ответить
і з преЗЄдєнтом України:

"Какая разніца...." вже,зайшли

Фраза "Какая разніца?" (в перекладі з російської - "какая разница?") - це російськомовний вислів, який часто використовується для вираження байдужості або небажання розрізняти щось. В українському контексті він часто вживається як символ російської експансії та ігнорування української ідентичності та культури, особливо в контексті гібридної війни
AI Overview
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27.06.2025 21:51 Ответить
Може. Але не в публічних місцях.
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27.06.2025 21:24 Ответить
І цей продався....
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27.06.2025 21:26 Ответить
починається
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27.06.2025 21:29 Ответить
Не розумію, що люди знайшли у творчості Данілка. Це так, як стати фанатом свині, що хрюкає у калюжі. Але кожному своє
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27.06.2025 21:29 Ответить
Це не творчість, а спецпроект для перетворення українців у свиней в поганому смислі цього слова.
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27.06.2025 21:39 Ответить
"На кожен горщик знайдеться своя кришка", або з погляду економіки - "Попит народжує пропозицію"
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27.06.2025 21:42 Ответить
Під його пісні, насвинячені гості на весіллі добре скачуть.
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27.06.2025 21:58 Ответить
Люди(окремі) знайшли в творчості Данілка елемент лгбт,ким є вони.Тому ходять на концерти,стають його фанатами.
Є попит...
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27.06.2025 22:21 Ответить
Проблема в іншому.
Якщо не заборонено співати російською, от ок,нехай співає.
Але він співає,грубо кажучи,в образі лгбт,тобто,нехай співає хоч молдавською,але в своєму специфічному середовищі.
І як дотепер ще не вийшов з цього образу, скоро на пенсію,а далі своє.
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27.06.2025 21:31 Ответить
ну російська популярна в лигибити, там весь нарот лигибити
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27.06.2025 21:44 Ответить
Данилко такий самий флюгер як і зелені
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27.06.2025 21:36 Ответить
цікаві слова - ДОПОМАГАЄ ЗСУ.
тобто, якби чикатило дожив і судили його зараз то адвокат встав би й сказав - громадянин чикатило допомагає ЗСУ.
і всі так і - а, ну, раз так то розходимося, посполиті.
ще пригадую, якогось багатого крутелика судили торік і там теж суддя випендрився і вліпив це словосполучення.
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27.06.2025 21:42 Ответить
ну як не змогли знайти інших пом'якшуючих обставин
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27.06.2025 21:45 Ответить
У червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає заборону на публічне використання російської музики, а також фонограм і музичних кліпів виконавців, які підтримують російську агресію.
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27.06.2025 22:15 Ответить
заборонено за країною походження, а не мову як таку.
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27.06.2025 22:36 Ответить
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27.06.2025 22:28 Ответить
Де дванадцяте чмо?
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28.06.2025 00:11 Ответить
ЗЕЛЕНІ ПІДАРАСИ!
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27.06.2025 22:49 Ответить
Продажний кремінь, та й не кремінь він, а так - зручна маріонетка для влади
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27.06.2025 23:09 Ответить
лаша тумбай
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27.06.2025 23:11 Ответить
Може співати у себе в квартирі, а не в публічному просторі.
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27.06.2025 23:22 Ответить
Закон почитай спочатку....
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28.06.2025 01:47 Ответить
Всі мовні суперечки працюють лише на розкол. Уряду, владі та суспільству слід перейматися дронами, ракетами та правами людини. А точно не мовою пісень Данилка чи будь-кого іншого.
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28.06.2025 01:49 Ответить
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