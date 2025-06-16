РУС
В Латвии задержали экс-депутата Росликова, который выступал на русском языке на заседании Сейма

В Латвии задержали депутата Росликова, который ругался в Сейме на русском языке

Служба государственной безопасности Латвии задержала бывшего депутата парламента от центристской евроскептической партии "За стабильность!" Алексея Росликова, который во время заседания кричал на русском языке и показал неприличный жест.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают латвийские медиа LSM и Apollo.

Задержание подтвердила латвийскому телевидению Светлана Чулкова - глава парламентской фракции политсилы "За стабильность", к которой принадлежит сам Росликов.

Еще 9 июня в отношении Росликова возбудили уголовное производство по подозрению в содействии РФ в ее действиях против Латвии и разжигании национальной ненависти и вражды.

Правоохранители отметили, что Росликова уже несколько раз предупреждали о возможной уголовной ответственности во время профилактических бесед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гражданам РФ и Беларуси запретили работать на объектах критической инфраструктуры Латвии

Сейчас он уже не является депутатом латвийского парламента - его полномочия завершились 10 июня. Как сообщает вещатель LSM.lv, в субботу, 14 июня Алексея Росликова избрали в Рижскую думу.

Из-за действий Росликова Центр государственного языка начнет административное производство.

Также полиция рассмотрит обращение нескольких депутатов Сейма относительно поведения политика, пишет Apollo.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор школы на Киевщине общалась на работе на русском языке. Ее уволили

Что предшествовало?

5 июня Росликов выступил против включения в повестку дня парламента проекта "Декларации о преступной русификации Латвии советским оккупационным режимом и предотвращении ее языковых последствий".

В частности, во время выступления, депутат воскликнул на русском: "Нас больше! Русский язык - наш язык!" и показал жест "по локоть", что подобно "среднему пальцу" и означает грубый отказ кому-либо в просьбе.

В связи с этим приняли решение отстранить его от заседания Сейма и выгнать из зала заседаний. После инцидента депутат заявил латвийскому телевидению, что не жалеет о содеянном.

Также смотрите: Языковая ссора в Одессе: "Ты не одесситка. Здесь русскоязычное население. Дура ты! П#здуй в Киев и Ивано-Франковск. Во Львов п#здуй!". ВИДЕО

Латвия (1394) русский язык (595)
+20
Це ******* бидло таке сміливе лише при демократії. Якби знало що до нього застосують такі ж методи як у любімой расії, сиділо б воно на жопі рівно...
16.06.2025 15:43 Ответить
+9
таких треба відловлювати, і тримати на зоні як фонд для майбутніх обмінів, щоб визволяти з Підоростана нормальних людей
16.06.2025 15:44 Ответить
+6
таке бидло має як мінімум висіти, бовтатися на гілячі чи здохнути ук газовій камері, потім спалене в краматорії, потім на булячки усюди по схлду Європи, а не качати свої дибільні кацапській нацисткі права про дибільний сруцкій недо-язік, сруцькеу фсб/кгб секту імені тогваріща сталіна, міфічну сруцьку культуру, історію вкрадену кацапами в інших народів !!!
16.06.2025 16:15 Ответить
Це звичайна провокація. А цей Підоросліков - агент фсб.
16.06.2025 16:18 Ответить
, оце фуцин...знайшов де ригати
16.06.2025 15:44 Ответить
Латвійці, що це чмо взагалі у вас робить?
16.06.2025 15:45 Ответить
Дайте ему селедки...
16.06.2025 15:45 Ответить
Простіше б було сказати "затримали Ослікова"!
16.06.2025 15:48 Ответить
Під@рослікова
16.06.2025 16:00 Ответить
Московське лайно, виказує все, що навколо нього!
На мухосранську губернію його, з цивілізації!!
Бо потім, буде пізно! Фільтраційні Табори ГУЛАГУ2 для латвійців, як це уже було у 20 столітті, за часи совдепії!
16.06.2025 15:54 Ответить
НЕТ МОЗГОВ СЧИТАЙ КАЛЕКА!!!ВСЕ ТАКИЕ ПРАВИТЕЛИ!!!
16.06.2025 16:05 Ответить
Вчера молдавский Беркут от*издил ватников в Кишиневе. Демократия должна быть с дубинками и перцовым газом, и побольше камер.
16.06.2025 16:06 Ответить
Ну всьо, тепер в кацапів є законний привід рятувати кацапомовних в країнах Балтії.
16.06.2025 16:16 Ответить
От якби він ще в гардеробі по кишенях лазив.
16.06.2025 16:26 Ответить
шо росліков думав НАТО на понт взяти , ну то посидиш в буцегарні а потім на своє болото в край бєрьозок і рябін будеш видворений сміття тупоголове
16.06.2025 16:46 Ответить
А в Украине продолжает спокойно находиться на воле тот,кто кричал - "финансирование армии это популизм", правда делал это щирою укранською.
16.06.2025 18:15 Ответить
Это для меня лучшая новость дня! Надеюсь эта рашистская мразота подсядет надолго!
16.06.2025 20:43 Ответить
*****! ОТПУСТИЛИ из под стражи! Надеются, что на паРашу ********, чтобы не кормить?
16.06.2025 20:46 Ответить
 
 