В Латвии задержали экс-депутата Росликова, который выступал на русском языке на заседании Сейма
Служба государственной безопасности Латвии задержала бывшего депутата парламента от центристской евроскептической партии "За стабильность!" Алексея Росликова, который во время заседания кричал на русском языке и показал неприличный жест.
об этом сообщают латвийские медиа LSM и Apollo.
Задержание подтвердила латвийскому телевидению Светлана Чулкова - глава парламентской фракции политсилы "За стабильность", к которой принадлежит сам Росликов.
Еще 9 июня в отношении Росликова возбудили уголовное производство по подозрению в содействии РФ в ее действиях против Латвии и разжигании национальной ненависти и вражды.
Правоохранители отметили, что Росликова уже несколько раз предупреждали о возможной уголовной ответственности во время профилактических бесед.
Сейчас он уже не является депутатом латвийского парламента - его полномочия завершились 10 июня. Как сообщает вещатель LSM.lv, в субботу, 14 июня Алексея Росликова избрали в Рижскую думу.
Из-за действий Росликова Центр государственного языка начнет административное производство.
Также полиция рассмотрит обращение нескольких депутатов Сейма относительно поведения политика, пишет Apollo.
Что предшествовало?
5 июня Росликов выступил против включения в повестку дня парламента проекта "Декларации о преступной русификации Латвии советским оккупационным режимом и предотвращении ее языковых последствий".
В частности, во время выступления, депутат воскликнул на русском: "Нас больше! Русский язык - наш язык!" и показал жест "по локоть", что подобно "среднему пальцу" и означает грубый отказ кому-либо в просьбе.
В связи с этим приняли решение отстранить его от заседания Сейма и выгнать из зала заседаний. После инцидента депутат заявил латвийскому телевидению, что не жалеет о содеянном.
На мухосранську губернію його, з цивілізації!!
Бо потім, буде пізно! Фільтраційні Табори ГУЛАГУ2 для латвійців, як це уже було у 20 столітті, за часи совдепії!