Языковая ссора в Одессе: "Ты не одесситка. Здесь русскоязычное население. Дура ты! П#здуй в Киев и Ивано-Франковск. Во Львов п#здуй!". ВИДЕО

Пожилые женщины в Одессе устроили потасовку с женщиной, которая в публичном месте говорила на украинском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами инцидента опубликована в соцсетях. На записи видно, что ссора происходит в парке с оборудованными местами для отдыха. Автор видео отмечает, что ссора началась не из-за языкового вопроса, а из-за места для отдыха.

Внимание! Ненормативная лексика!

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