7 993 73
Языковая ссора в Одессе: "Ты не одесситка. Здесь русскоязычное население. Дура ты! П#здуй в Киев и Ивано-Франковск. Во Львов п#здуй!". ВИДЕО
Пожилые женщины в Одессе устроили потасовку с женщиной, которая в публичном месте говорила на украинском языке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами инцидента опубликована в соцсетях. На записи видно, что ссора происходит в парке с оборудованными местами для отдыха. Автор видео отмечает, что ссора началась не из-за языкового вопроса, а из-за места для отдыха.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+49 Александр Бойко
показать весь комментарий06.05.2025 09:42
+35 Gary Grant
показать весь комментарий06.05.2025 09:39
+26 Александр Бойко
показать весь комментарий06.05.2025 09:39
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хай громадські роботи на вулицях, парках і особливо місцевих туалетах одеси, під суворим наглядом патріотичних активістів.
Істинно!!!
Одеса і Бесарабія переповнені путлєолбидлом.
Жалко, що 02 травня 2014 року не мало продовження.
https://x.com/i/status/1919404668830076991
у них є діти, родичі! такі ж, самі.
а, чому не можна зробити цим двом пристаркуватим кацапським хабалкам поганий настрій та синє око?
чи, відразу набежуть лєвакі толєрасти та почнуть волати, що треба поважати старість та стать?
Їх тільки зачепи; наслухаєшся "про найкращий пламбір"
народ адєси.
Відомству Тараса Кременя буде робота. Щоправда, є питання, наскільки його філіал там в Одесі дієвий...
Тобто - позбавити цей "єзик " первинності, або самостійності.
Я доречі скоро буду в Одесі і не дай Боже мені хтось скаже про мову , а я спілкуюсь виключно українською, просто буду брати найближчій стілець і гасити до втрати сввдомості будь кого ...
навіщо, цей галас?
меблі ламати...
тихесенько прийшов, тихесенько пішов.
якась падлюка, язик сильно прикусила та зубів недорахувалась.
Хай цю стару каргу викличуть до поліції і години чотири поспілкуються, а ще краще заїхати до квартиру з обшуком - на 100% впевненний, що там і російський прапор, і радянська символіка, і портрет пуйла знайдуться...
Тоді де ж ті ліки?
Что касается их поведения, вся картина не видна... но не нада было садиться и командовать кому где можно сидеть кому нет, это бабки совсем зашкварно сделали.
пс особливо "умиляли" послідовники криголама всенепорочного із цього форуму, коли на повідомлення про великий рейтинг схвалення зеленого ********, гнівно писали, зо соціологи усі куплені. ну, то хай поїдуть до "адєсси", паабщаются з такими тьотями та їхніми дітьми-онуками...