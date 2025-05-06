Мовна сварка в Одесі: "Ты не одесситка. Здесь русскоязычное население. Дура ты! П#здуй в Киев и Ивано-Франковск. Во Львов п#здуй!". ВIДЕО

Літні жінки в Одесі влаштували колотнечу із жінкою, яка у публічному місці говорила українською мовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами інциденту опублікований у соцмережах. На записі видно, що сварка відбувається у парку з обладнаними місцями для відпочинку. Автор відео зазначає, що сварка розпочалася не через мовне питання, а через місце для відпочинку.

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