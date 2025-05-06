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Мовна сварка в Одесі: "Ты не одесситка. Здесь русскоязычное население. Дура ты! П#здуй в Киев и Ивано-Франковск. Во Львов п#здуй!". ВIДЕО

Літні жінки в Одесі влаштували колотнечу із жінкою, яка у публічному місці говорила українською мовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами інциденту опублікований у соцмережах. На записі видно, що сварка відбувається у парку з обладнаними місцями для відпочинку. Автор відео зазначає, що сварка розпочалася не через мовне питання, а через місце для відпочинку.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться: Клієнтка готелю в Одесі довела до сліз персонал через його україномовність: "Это же колхоз. Я вообще дружу с Трухановым. Имейте в виду". ВIДЕО

Автор: 

конфлікт (444) Одеса (5473) Одеська область (3237) пенсіонери (888) русский мир (455) Одеський район (161)


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Топ коментарі
+53
та ні... вона ще внуків і правнуків навчить любити совок і ковбасу по 2,20. тільки до тюрми таке гівно. На болотах не панькаються з такими....
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06.05.2025 09:42
+43
Треба чекати. Ніхто не вічний. Цей непотріб просто повинен виздихати. Іншого способу позбавитися від цієї совкової наволочі немає.
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06.05.2025 09:39
+30
Де реакція поліції?. Треба, щоб ця стара кляча років 5 провела у в"язниці, а ще краще , щоб взагалі з неї не вийшла!
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06.05.2025 09:39
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Треба чекати. Ніхто не вічний. Цей непотріб просто повинен виздихати. Іншого способу позбавитися від цієї совкової наволочі немає.
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06.05.2025 09:39 Відповісти
та ні... вона ще внуків і правнуків навчить любити совок і ковбасу по 2,20. тільки до тюрми таке гівно. На болотах не панькаються з такими....
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06.05.2025 09:42 Відповісти
нафіга воно в тюрмі. корми одягай приглядай. за наші кошти.
хай громадські роботи на вулицях, парках і особливо місцевих туалетах одеси, під суворим наглядом патріотичних активістів.
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06.05.2025 09:57 Відповісти
як це нема - чемодан, вокзал - мордор ))
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06.05.2025 09:45 Відповісти
рускаязичіє то генетична паталогія, передається по-спадку.
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06.05.2025 09:45 Відповісти
альтернативний засіб завжи є
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06.05.2025 09:46 Відповісти
Ждать безполезно:вата воспитывает своих детейи внутов ватой. Только мягкие репрессии и уголовное преследование. Чтобы вата боялась нарушать законыУкраины
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06.05.2025 09:54 Відповісти
Ну не скажіть. Повно сімей в яких є подібні "бабушкі" а діти та внуки просто з іронією до них відносяться та крутять пальцем біля скроні позаочі, бо знають що до чого. В мене самого були такі "р'яниє комуністи". Царство їм небесне.
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06.05.2025 10:00 Відповісти
Чекати не треба - https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_161/
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06.05.2025 10:05 Відповісти
Це, не рахуючи порушення закону про мову.
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06.05.2025 10:06 Відповісти
Так, але цей непотріб виховує своїх дітей, а ті своїх. Цей непотріб ходить до московської церкви і зливає наші об'єкти ворогу. Часто подорожую по країні і бачу на свої очі, як молоді мамочки дають своїм діткам смартфони, щоб ті не плакали і ті вмикають і дивляться мультики, казочки і інші передачі на російській мові і знають їх персонажів, а не українських і жодного українського контенту. То кого виховує наша влада? Кого вона хоче отримати через 5-10 років, таких ворогів України, кацапів?
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06.05.2025 11:52 Відповісти
Де реакція поліції?. Треба, щоб ця стара кляча років 5 провела у в"язниці, а ще краще , щоб взагалі з неї не вийшла!
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06.05.2025 09:39 Відповісти
одеські поліцаї ще гірші і так само ненавидят Україну. згадай кримських поліцаїв, тут таке саме лайно яке перевдягне форму і буде служити кацапам, і всі від генералів до сержантів
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06.05.2025 10:05 Відповісти
💯 💯 💯
Істинно!!!
Одеса і Бесарабія переповнені путлєолбидлом.
Жалко, що 02 травня 2014 року не мало продовження.
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06.05.2025 10:12 Відповісти
Прізвище слід змінити - закінчення ...обенко.
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06.05.2025 09:45 Відповісти
Ачєрєдниє стариє ванючіє савковиє атрижкі...
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06.05.2025 09:41 Відповісти
Може вже будемо російське російським називати?
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06.05.2025 09:55 Відповісти
«Краще б москалі тебе вбили! Руки-ноги є - який ти ветеран? Твоє місце на Кульпарківській»: у Львові на ветерана війни зухвало накинулись у черзі в банку

https://x.com/i/status/1919404668830076991
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06.05.2025 09:42 Відповісти
Одне втішає, що оці совкові трухляві курки скоро повиздихають.
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06.05.2025 09:42 Відповісти
живучі, паскуди!
у них є діти, родичі! такі ж, самі.
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06.05.2025 09:43 Відповісти
Вони п'ють кров і живуть вічно...
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06.05.2025 09:55 Відповісти
от, не розумію.
а, чому не можна зробити цим двом пристаркуватим кацапським хабалкам поганий настрій та синє око?
чи, відразу набежуть лєвакі толєрасти та почнуть волати, що треба поважати старість та стать?
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06.05.2025 09:42 Відповісти
****** ждуни, блд. Коли вони вже виздихають?!
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06.05.2025 09:43 Відповісти
Так це ж представниці "отрядов хутіна". Завезені з совкових часів, скоріше за все.
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06.05.2025 09:43 Відповісти
Адєса ватне місто... столиця ватанізму.. ото це бидло завжди і обирає труханова, як у ватному Харкові бидлота обирає Гепу та Допу, а криворогулі обрали Вілкула та Зе
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06.05.2025 09:43 Відповісти
🖕👍👍
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06.05.2025 10:15 Відповісти
Чого всі пришкрябалися до Одеси? Знаю киянку, яка, будучі закордоном, істерично розшукувала і скуповувала російськи книжки для онуків, мабуть, щоб язык не забыли. Цю вікову категорію могила виправить .
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06.05.2025 10:50 Відповісти
для чого стрілки переводиш???не до Одеси ж пришкрябалися ,а до одеських "рашистоязичників", через яких кровопролиття в Україні більше 3 х років.Рашистський вбивця розпочав окупацію і війну в Україні саме "для защіти "язичників".Не подобаєть їм український стіл з котрого їдять хліб,спокійно в "родную говєнь"
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06.05.2025 11:04 Відповісти
Це т.зв. "бєсєдка для пєнсов" у парку Марка Твена))
Їх тільки зачепи; наслухаєшся "про найкращий пламбір"
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06.05.2025 09:44 Відповісти
Заселити "бєсєдку" кліщами з енцефалітом. Вони справляться.
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06.05.2025 09:48 Відповісти
Кацапки, які приперлися з Засранська заселяти пусті хати репресованих та депортованих українців вважаютьь себе "ісконно корєним насєлєнієм" одещини.
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06.05.2025 09:50 Відповісти
ага.
народ адєси.
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06.05.2025 09:53 Відповісти
Ось так і прітєсняют язик....ми приречені
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06.05.2025 09:53 Відповісти
Ідентифікувати бкде складно? Напевне, що ні.

Відомству Тараса Кременя буде робота. Щоправда, є питання, наскільки його філіал там в Одесі дієвий...
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06.05.2025 09:53 Відповісти
Я бы так не сказал. Только вот такие бабки и алкаши.
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06.05.2025 10:10 Відповісти
Фу, яка російськомовна рагулятня
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06.05.2025 09:57 Відповісти
В офісі, якою мовою проводять наради?
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06.05.2025 09:58 Відповісти
потрібно було наслати на них благодатне вогнище Дому Профсоюзов
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06.05.2025 09:59 Відповісти
Значить мало Одесу ******** ?
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06.05.2025 10:00 Відповісти
Давно треба було визнати "руськє єзик" - діалектом (суржиком ") української мови.
Тобто - позбавити цей "єзик " первинності, або самостійності.
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06.05.2025 10:03 Відповісти
Єдиний хто не голосував за Зеленьського на цьому відео це собака Шерлок
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06.05.2025 10:04 Відповісти
Одеські тьоті Соні, курви. ***** знає, що цього лайна в Одесі ще дуже багато, тому й називає Одесу рузкійгорат.
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06.05.2025 10:06 Відповісти
Мадам, ір макхт а теус!
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06.05.2025 10:06 Відповісти
московити заявляють свої права на простір , доречі дуже орки і завзяті в цьому. Українкам не достає такого бойового духу.
Я доречі скоро буду в Одесі і не дай Боже мені хтось скаже про мову , а я спілкуюсь виключно українською, просто буду брати найближчій стілець і гасити до втрати сввдомості будь кого ...
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06.05.2025 10:10 Відповісти
й правильно, нерви вже не ті, війна їх дуже розхитала...
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06.05.2025 10:12 Відповісти
навіщо?
навіщо, цей галас?
меблі ламати...
тихесенько прийшов, тихесенько пішов.
якась падлюка, язик сильно прикусила та зубів недорахувалась.
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06.05.2025 10:55 Відповісти
Щоб було все всім зрозуміло - це наочно той самий лохторат Зеленського
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06.05.2025 10:11 Відповісти
А за "Адесса - русский горад" є стаття ???
Хай цю стару каргу викличуть до поліції і години чотири поспілкуються, а ще краще заїхати до квартиру з обшуком - на 100% впевненний, що там і російський прапор, і радянська символіка, і портрет пуйла знайдуться...
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06.05.2025 10:11 Відповісти
Когда в Одессе устраивали терракты по рецептам поваренной книги террориста. Это было всегда после закрытия питейных заведений. Так что одесская вата это вот такие бабки и алкаши.
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06.05.2025 10:11 Відповісти
На жаль, Адєса залишається ждунівським кублом
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06.05.2025 10:15 Відповісти
Не зважаючи на те що рашисти майже кожну ніч обстрілюють Одесу як і інші міста ,рашиське бидло чекає "русский мир" ,все це наслідок провальної політимки "какая разница",тому все що позв язане з країною терористом має підти назавжди з України.
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06.05.2025 10:20 Відповісти
Да все просто. Я даже знаю что они думают про обстрелы. Две вещи. "Виноват Зеленский и нацики" и "надо помочь России наводить ракеты чтоб она быстрей победила".
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06.05.2025 10:23 Відповісти
оце ти перекрутив Khomenko , сам хоча б на ногах встояв із таким кульбітом та поцілунком в сраку віслюка?
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06.05.2025 10:45 Відповісти
Нафталіновий ідіотизм...
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06.05.2025 10:22 Відповісти
оця стара ******* - геть на рашу! Дівчата - КРАСУНЕЧКИ!!! Шкода що песика не пустили язики відьмам відкусити. В мене аж серце заколоталося від гніву та ненависті до старих відьом!
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06.05.2025 10:27 Відповісти
"рюзькій мір" у всій своїй потворній "красі". Дівчата поводяться чемно й культурно, натомість старі "узкоізичні" хвойди агресивні.. Дивно що вони собачку ще не покусали.
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06.05.2025 10:31 Відповісти
Негайно пришвидшити процес знищення цих ублюдків російських. ( деди ваївалі)...повинні бути служби які утилізувати ци жалюгідний жіночок,усипити їх прямо там де зустріли...а може і КАБи допоможуть.
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06.05.2025 10:28 Відповісти
Ти диви... І навіть шахеди не вилікували...
Тоді де ж ті ліки?
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06.05.2025 10:30 Відповісти
Шибениця!
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06.05.2025 10:32 Відповісти
Ці баби ще й мають право голосувати...
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06.05.2025 10:32 Відповісти
То жителі радянського союзу, що ви від них хочете.
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06.05.2025 10:35 Відповісти
Дівки - беріть дрючка, загоняйте цю ватну шваль у будинок Профспілок і підпалюйте. Тільки так воно робе.
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06.05.2025 10:56 Відповісти
Пожилое поколение пусть доживает в своей реальности. На детей и внуков они не окажут уже воздействие. Взрослому человеку, с относительным негодованием и забавой смотреть на это - внукам тем более. Концентрироваться на пожилых людях - такое себе занятие, - бесперспективное.
Что касается их поведения, вся картина не видна... но не нада было садиться и командовать кому где можно сидеть кому нет, это бабки совсем зашкварно сделали.
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06.05.2025 10:57 Відповісти
позбавити пенсій і громадянства
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06.05.2025 11:00 Відповісти
україномовних вбивають на окупованих територіях. робіть те саме з рузькогаварящіми старими шмарами.
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06.05.2025 11:02 Відповісти
Ці відрижки совка ще багато Української крові випють!
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06.05.2025 11:10 Відповісти
Відправляйте ціх кацапок за поребрик!!! Тварини!!!
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06.05.2025 11:23 Відповісти
Мо1сей водив 40 рок1в , а зосталось 5 рок1в
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06.05.2025 11:23 Відповісти
ну, ця тьотя своїх дітей й оеуків виховала теж правильно, навіть не сумнівайтеся. цей народець не лише зе-лупу іще раз переобере, він й за якогось мараєва за нє фіг проголосує.
пс особливо "умиляли" послідовники криголама всенепорочного із цього форуму, коли на повідомлення про великий рейтинг схвалення зеленого ********, гнівно писали, зо соціологи усі куплені. ну, то хай поїдуть до "адєсси", паабщаются з такими тьотями та їхніми дітьми-онуками...
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06.05.2025 11:24 Відповісти
''атряди'' х...ла в Одесі. А потім кацапи таких. ...'' защіщають'', ракети і шахеди знищують Одесу....
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06.05.2025 11:31 Відповісти
Коли вже виздихає ця радянсько-кацапська відрижка, яка понаїхала після створених голодоморів кацапами, а також та, яка вироста на кацапській пропаганді. А що влада? А влада сама все своє життя проповідувала тут "русский мир", обливала брудом все українське і нарід їх вибрав ними покерувати і обібрати, як липку під час війни.
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06.05.2025 11:42 Відповісти
 
 