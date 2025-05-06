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Мовна сварка в Одесі: "Ты не одесситка. Здесь русскоязычное население. Дура ты! П#здуй в Киев и Ивано-Франковск. Во Львов п#здуй!". ВIДЕО
Літні жінки в Одесі влаштували колотнечу із жінкою, яка у публічному місці говорила українською мовою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами інциденту опублікований у соцмережах. На записі видно, що сварка відбувається у парку з обладнаними місцями для відпочинку. Автор відео зазначає, що сварка розпочалася не через мовне питання, а через місце для відпочинку.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+53 Александр Бойко
показати весь коментар06.05.2025 09:42
+43 Gary Grant
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+30 Александр Бойко
показати весь коментар06.05.2025 09:39
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хай громадські роботи на вулицях, парках і особливо місцевих туалетах одеси, під суворим наглядом патріотичних активістів.
Істинно!!!
Одеса і Бесарабія переповнені путлєолбидлом.
Жалко, що 02 травня 2014 року не мало продовження.
https://x.com/i/status/1919404668830076991
у них є діти, родичі! такі ж, самі.
а, чому не можна зробити цим двом пристаркуватим кацапським хабалкам поганий настрій та синє око?
чи, відразу набежуть лєвакі толєрасти та почнуть волати, що треба поважати старість та стать?
Їх тільки зачепи; наслухаєшся "про найкращий пламбір"
народ адєси.
Відомству Тараса Кременя буде робота. Щоправда, є питання, наскільки його філіал там в Одесі дієвий...
Тобто - позбавити цей "єзик " первинності, або самостійності.
Я доречі скоро буду в Одесі і не дай Боже мені хтось скаже про мову , а я спілкуюсь виключно українською, просто буду брати найближчій стілець і гасити до втрати сввдомості будь кого ...
навіщо, цей галас?
меблі ламати...
тихесенько прийшов, тихесенько пішов.
якась падлюка, язик сильно прикусила та зубів недорахувалась.
Хай цю стару каргу викличуть до поліції і години чотири поспілкуються, а ще краще заїхати до квартиру з обшуком - на 100% впевненний, що там і російський прапор, і радянська символіка, і портрет пуйла знайдуться...
Тоді де ж ті ліки?
Что касается их поведения, вся картина не видна... но не нада было садиться и командовать кому где можно сидеть кому нет, это бабки совсем зашкварно сделали.
пс особливо "умиляли" послідовники криголама всенепорочного із цього форуму, коли на повідомлення про великий рейтинг схвалення зеленого ********, гнівно писали, зо соціологи усі куплені. ну, то хай поїдуть до "адєсси", паабщаются з такими тьотями та їхніми дітьми-онуками...
Жінка накинулась із образами на ветерана через обслуговування поза чергою у львівському банку: "Мало вас там москалі били! Руки-ноги цілі!". ВIДЕ Джерело: https://censor.net/ua/v3550648