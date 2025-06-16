УКР
У Латвії затримали ексдепутата Рослікова, який виступав російською мовою на засіданні Сейму

У Латвії затримали депутата Рослікова, який сварився в Сеймі російською мовою

Служба державної безпеки Латвії затримала колишнього депутата парламенту від центристської євроскептичної партії "За стабільність!" Олексія Рослікова, який під час засідання кричав російською мовою та показав непристойний жест.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють латвійські медіа LSM та Apollo.

Затримання підтвердила латвійському телебаченню Світлана Чулкова – голова парламентської фракції політсили "За стабільність", до якої належить сам Росліков.

Ще 9 червня щодо Рослікова порушили кримінальне провадження за підозрою у сприянні РФ в її діях проти Латвії та розпалюванні національної ненависті та ворожнечі.

Правоохоронці зауважили, що Рослікова вже кілька разів попереджали про можливу кримінальну відповідальність під час профілактичних бесід.

Громадянам РФ та Білорусі заборонили працювати на об'єктах критичної інфраструктури Латвії

Зараз він уже не є депутатом латвійського парламенту — його повноваження завершилися 10 червня. Як повідомляє мовник LSM.lv, у суботу, 14 червня Олексія Рослікова обрали до Ризької думи.

Через дії Рослікова Центр державної мови розпочне адміністративне провадження.

Також поліція розгляне звернення кількох депутатів Сейму щодо поведінки політика, пише Apollo.

Директорка школи на Київщині спілкувалась на роботі російською мовою. Її звільнили

Що передувало?

5 червня Росліков виступив проти включення до порядку денного парламенту проєкту "Декларації про злочинну русифікацію Латвії радянським окупаційним режимом і запобігання її мовним наслідкам".

Зокрема, під час промови, депутат вигукнув російською: "Нас больше! Русский язык — наш язык!" та показав жест "по лікоть", що подібно до "середнього пальця" та означає грубу відмову будь-кому в проханні.

У зв'язку з цим ухвалили рішення відсторонити його від засідання Сейму і вигнати із зали засідань. Після інциденту депутат заявив латвійському телебаченню, що не шкодує про скоєне.

Мовна сварка в Одесі: "Ты не одесситка. Здесь русскоязычное население. Дура ты! П#здуй в Киев и Ивано-Франковск. Во Львов п#здуй!". ВIДЕО

+20
Це ******* бидло таке сміливе лише при демократії. Якби знало що до нього застосують такі ж методи як у любімой расії, сиділо б воно на жопі рівно...
16.06.2025 15:43 Відповісти
+9
таких треба відловлювати, і тримати на зоні як фонд для майбутніх обмінів, щоб визволяти з Підоростана нормальних людей
16.06.2025 15:44 Відповісти
+6
таке бидло має як мінімум висіти, бовтатися на гілячі чи здохнути ук газовій камері, потім спалене в краматорії, потім на булячки усюди по схлду Європи, а не качати свої дибільні кацапській нацисткі права про дибільний сруцкій недо-язік, сруцькеу фсб/кгб секту імені тогваріща сталіна, міфічну сруцьку культуру, історію вкрадену кацапами в інших народів !!!
16.06.2025 16:15 Відповісти
Це звичайна провокація. А цей Підоросліков - агент фсб.
16.06.2025 16:18 Відповісти
, оце фуцин...знайшов де ригати
16.06.2025 15:44 Відповісти
Латвійці, що це чмо взагалі у вас робить?
16.06.2025 15:45 Відповісти
Дайте ему селедки...
16.06.2025 15:45 Відповісти
Простіше б було сказати "затримали Ослікова"!
16.06.2025 15:48 Відповісти
Під@рослікова
16.06.2025 16:00 Відповісти
Московське лайно, виказує все, що навколо нього!
На мухосранську губернію його, з цивілізації!!
Бо потім, буде пізно! Фільтраційні Табори ГУЛАГУ2 для латвійців, як це уже було у 20 столітті, за часи совдепії!
16.06.2025 15:54 Відповісти
НЕТ МОЗГОВ СЧИТАЙ КАЛЕКА!!!ВСЕ ТАКИЕ ПРАВИТЕЛИ!!!
16.06.2025 16:05 Відповісти
Вчера молдавский Беркут от*издил ватников в Кишиневе. Демократия должна быть с дубинками и перцовым газом, и побольше камер.
16.06.2025 16:06 Відповісти
Ну всьо, тепер в кацапів є законний привід рятувати кацапомовних в країнах Балтії.
16.06.2025 16:16 Відповісти
От якби він ще в гардеробі по кишенях лазив.
16.06.2025 16:26 Відповісти
шо росліков думав НАТО на понт взяти , ну то посидиш в буцегарні а потім на своє болото в край бєрьозок і рябін будеш видворений сміття тупоголове
16.06.2025 16:46 Відповісти
А в Украине продолжает спокойно находиться на воле тот,кто кричал - "финансирование армии это популизм", правда делал это щирою укранською.
16.06.2025 18:15 Відповісти
Это для меня лучшая новость дня! Надеюсь эта рашистская мразота подсядет надолго!
16.06.2025 20:43 Відповісти
*****! ОТПУСТИЛИ из под стражи! Надеются, что на паРашу ********, чтобы не кормить?
16.06.2025 20:46 Відповісти
 
 