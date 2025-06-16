У Латвії затримали ексдепутата Рослікова, який виступав російською мовою на засіданні Сейму

Служба державної безпеки Латвії затримала колишнього депутата парламенту від центристської євроскептичної партії "За стабільність!" Олексія Рослікова, який під час засідання кричав російською мовою та показав непристойний жест.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють латвійські медіа LSM та Apollo.

Затримання підтвердила латвійському телебаченню Світлана Чулкова – голова парламентської фракції політсили "За стабільність", до якої належить сам Росліков.

Ще 9 червня щодо Рослікова порушили кримінальне провадження за підозрою у сприянні РФ в її діях проти Латвії та розпалюванні національної ненависті та ворожнечі.

Правоохоронці зауважили, що Рослікова вже кілька разів попереджали про можливу кримінальну відповідальність під час профілактичних бесід.

Зараз він уже не є депутатом латвійського парламенту — його повноваження завершилися 10 червня. Як повідомляє мовник LSM.lv, у суботу, 14 червня Олексія Рослікова обрали до Ризької думи.

Через дії Рослікова Центр державної мови розпочне адміністративне провадження.

Також поліція розгляне звернення кількох депутатів Сейму щодо поведінки політика, пише Apollo.

Що передувало?

5 червня Росліков виступив проти включення до порядку денного парламенту проєкту "Декларації про злочинну русифікацію Латвії радянським окупаційним режимом і запобігання її мовним наслідкам".

Зокрема, під час промови, депутат вигукнув російською: "Нас больше! Русский язык — наш язык!" та показав жест "по лікоть", що подібно до "середнього пальця" та означає грубу відмову будь-кому в проханні.

У зв'язку з цим ухвалили рішення відсторонити його від засідання Сейму і вигнати із зали засідань. Після інциденту депутат заявив латвійському телебаченню, що не шкодує про скоєне.

