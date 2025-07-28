Мовна омбудсменка Івановська закликала заборонити законом публічне виконання російськомовних пісень
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що суспільна підтримка заборони виконання пісень мовою держави-агресора РФ в публічному просторі потребує чіткого законодавчого врегулювання.
Про це повідомляє пресслужба мовної омбудсменки, інформує Цензор.НЕТ.
Івановська зазначила, що в умовах повномасштабної війни публічне виконання російськомовного репертуару, навіть якщо воно не заборонене, негативно сприймається суспільством і справедливо викликає несприйняття.
Мовна омбудсменка пояснила, що згідно із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної", мовою культурних заходів в Україні є державна мова. Проте закон не виключає можливості використання інших мов у виконанні художніх творів, зокрема пісень, за умови, що це не суперечить іншим законодавчим нормам. Тобто, виконання пісень російською мовою в публічному просторі як таке не є порушенням закону про державну мову.
"Водночас важливо розуміти, що правова допустимість не означає культурну і суспільну прийнятність. А суспільна легітимність у час війни набуває особливого значення. Публічне виконання російськомовного репертуару сьогодні викликає категоричне несприйняття у переважної частини громадян – і це беззаперечно ", - заявила вона.
За її словами, Уповноважений із захисту державної мови має перевіряти застосування державної мови під час публічних заходів, зокрема за тим, якою мовою були зроблені оголошення, афіші, квитки тощо.
Івановська нагадала, що у низці міст України, зокрема в Києві та Тернополі, у відповідь на суспільний запит ухвалені рішення про обмеження публічного використання російськомовного культурного продукту на місцевому рівні, проте не передбачені жодні санкції.
Вона закликала врегулювати це питання на законодавчому рівні для всієї країни.
"Варто наголосити: окрім суспільної підтримки, такі ініціативи потребують загальнодержавного нормативного забезпечення, юридичної визначеності: і для органів місцевого самоврядування, і для виконавців, організаторів заходів, суб’єктів господарювання", - зазначила Уповноважена.
"Українське суспільство чітко демонструє свій моральний вибір - на користь української як мови опору, сили та майбутнього. Завдання держави - створити для цього зрозумілі, легітимні та ефективні правові інструменти", - резюмувала Івановська.
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Одна справа суспільне несприйняття (можна навіть морду набити) і зовсім інша державний примус. Держава не має втручатися в такі речи. Це дикунство.
Тобто - я усіма руками "за" те, щою не було кацапомовних пісень, особливо того бидлорепчіка, але ж мовний омбудсмен таким точно не має займатися..
Можеш легко закритись в параші і співати на машанській хоч до посіненія.
І його бажання нам првинні бути жо дупи.
Чи він просто продає свою громадянську позицію?
І його бажання нам првинні бути жо дупи"
более тупого комментария еще не читал. хочешь обеспокоиться только своими проблемами - перестань клянчить помощь от других
Чи у якого торчка з Росії, що заспівав гарну на твій погляд пісню?
Ідіть ***** зі своїми піснями та зі своєю калічною синтетичною мовою.
У вас є здоровезна територія, щоб там дрочити один одному, а ви розповзаєтеся по Світу, як чума.
клянчишь у нас, а долбо.** ты, это же очевидно по твоему умственному развитию. иди слушай президента на украинском, и пох что он там городит, зато т**е елей на душу
Скоріше кацапа-халявщика, який щось клянчить у ЄС.
З тебе такий німець, як з лайна компот. Тому ти і пасешся тут з своїми лайномовними висерами.
Доречі, нам це по силах. Пишемо колективне звернення до адміністрації і можемо отримати Цензор без мутантів.
З своїми дебілами та ботами впоратися буде набагато легше.
естественно все подряд слушать не надо, процентов 90 точно, но контент и другой бывает
зелені дегенерати мародери, дістали старі ригівськи сценарії.
бо, щось давненько ніхто не качав мовну тему....
одне діло, коли це каже, якась відбита професорка, зовсім інше, коли чиновник!
Боюсь представить что за трэш будет с законом. Думаю, стоит запретить кириллицу, как алфавит оккупанта.
"Государство теряет субъектность постепенно, но началом является мыслепологание алфавитом врага..." (©) Отто фон Бисмарк 24 июня 1807 года " Очерки сардинского патриота" стр. 138.