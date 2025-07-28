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Новини Мовне питання Заборона російської музики в Україні
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Мовна омбудсменка Івановська закликала заборонити законом публічне виконання російськомовних пісень

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що суспільна підтримка заборони виконання пісень мовою держави-агресора РФ в публічному просторі потребує чіткого законодавчого врегулювання.

Про це повідомляє пресслужба мовної омбудсменки, інформує Цензор.НЕТ.

Івановська зазначила, що в умовах повномасштабної війни публічне виконання російськомовного репертуару, навіть якщо воно не заборонене, негативно сприймається суспільством і справедливо викликає несприйняття.

Мовна омбудсменка пояснила, що згідно із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної", мовою культурних заходів в Україні є державна мова. Проте закон не виключає можливості використання інших мов у виконанні художніх творів, зокрема пісень, за умови, що це не суперечить іншим законодавчим нормам. Тобто, виконання пісень російською мовою в публічному просторі як таке не є порушенням закону про державну мову.

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"Водночас важливо розуміти, що правова допустимість не означає культурну і суспільну прийнятність. А суспільна легітимність у час війни набуває особливого значення. Публічне виконання російськомовного репертуару сьогодні викликає категоричне несприйняття у переважної частини громадян – і це беззаперечно ", - заявила вона.

За її словами, Уповноважений із захисту державної мови має перевіряти застосування державної мови під час публічних заходів, зокрема за тим, якою мовою були зроблені оголошення, афіші, квитки тощо.

Івановська нагадала, що у низці міст України, зокрема в Києві та Тернополі, у відповідь на суспільний запит ухвалені рішення про обмеження публічного використання російськомовного культурного продукту на місцевому рівні, проте не передбачені жодні санкції.

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Вона закликала врегулювати це питання на законодавчому рівні для всієї країни.

"Варто наголосити: окрім суспільної підтримки, такі ініціативи потребують загальнодержавного нормативного забезпечення, юридичної визначеності: і для органів місцевого самоврядування, і для виконавців, організаторів заходів, суб’єктів господарювання", - зазначила Уповноважена.

"Українське суспільство чітко демонструє свій моральний вибір - на користь української як мови опору, сили та майбутнього. Завдання держави - створити для цього зрозумілі, легітимні та ефективні правові інструменти", - резюмувала Івановська.

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Автор: 

закон (2859) музика (501) російська мова (321) Івановська Олена (2)


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Топ коментарі
+6
Конституція на паузі?
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28.07.2025 15:52 Відповісти
+6
https://www.youtube.com/watch?v=ezD-Lmshuag Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Історія з Ірландії.
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28.07.2025 15:53 Відповісти
+6
І навіть цю? https://www.youtube.com/watch?v=WNchSKLLViM&ab_channel=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-95.%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8. Квартал 95 - Каждый вечер вечер наступает вдруг!
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28.07.2025 15:54 Відповісти
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Конституція на паузі?
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28.07.2025 15:52 Відповісти
Холуйство ти вважаєш нормою...русскіє пєсні привели до влади... і в нас і в Грузії.
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28.07.2025 16:00 Відповісти
Звідки ти знаєш, що я вважаю нормою, клоун?
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28.07.2025 16:26 Відповісти
Захищати русскій язик може лише холуй.
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28.07.2025 16:27 Відповісти
Хто захищає русскій язик?
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28.07.2025 16:28 Відповісти
Ти за заборону російських пісень, чи проти заборони російських пісень?
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28.07.2025 16:31 Відповісти
А чому ти це питання поставив вже після твоїх безпідставних звинувачень?
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28.07.2025 16:32 Відповісти
Бо Конституцію ти згадав у цій частині статті 10 де - "В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України", де захист російської мови було введено під тиском холуїв. Мало дозахищалися, ще треба? треба як у білорусіі? А судячи з відмови відповідати на моє питання, ти проти заборони пісень російською мовою. Головне не те, що сказано, а те, що не сказано.
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28.07.2025 16:41 Відповісти
Скинь посилання де я щось пишу про ст 10 Конституції. Ти мариш, або брешеш.
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28.07.2025 16:42 Відповісти
Звідки така агресія і неповага? Хіба вас хтось ображав, чи я щось поропустив?
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28.07.2025 16:33 Відповісти
А ти куди лізеш? Так, він прямо мене образив. Читати навчись.
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28.07.2025 16:36 Відповісти
По перше я не лізу, а по друге: де яі яким чином вАС образили?
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28.07.2025 16:38 Відповісти
Якщо для вАС там нічого образливого, то ви холуй. А я ні.
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28.07.2025 16:40 Відповісти
Вам ХОЛУЯМ завжи так ввижається, холуї одразу розуміють що мова саме про вАС.
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28.07.2025 16:42 Відповісти
Ти альтернативно обдарований?
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28.07.2025 16:44 Відповісти
Ви ХОЛУЇ придумкуваті.
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28.07.2025 16:46 Відповісти
По ділу є що сказати? Якщо ні - йди козі в тріщину
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28.07.2025 16:47 Відповісти
москвофільство на паузі
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28.07.2025 16:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ezD-Lmshuag Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Історія з Ірландії.
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28.07.2025 15:53 Відповісти
Ніт. Від дурості. Спочатку їм відбирає розум.
Одна справа суспільне несприйняття (можна навіть морду набити) і зовсім інша державний примус. Держава не має втручатися в такі речи. Це дикунство.
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28.07.2025 16:15 Відповісти
І навіть цю? https://www.youtube.com/watch?v=WNchSKLLViM&ab_channel=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-95.%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8. Квартал 95 - Каждый вечер вечер наступает вдруг!
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28.07.2025 15:54 Відповісти
А як це узгоджується з конституцією?Таким питанням ми вже не перймаємось?
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28.07.2025 15:56 Відповісти
Як легко виявити російську агентуру...
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28.07.2025 16:02 Відповісти
То пишіть заяву на вступ до СБУ.Кажіть,є ноу-хау,як ловити російських шпигунів.Якщо хтось додержується Конституції України,то це шпигун і є.
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28.07.2025 16:10 Відповісти
Та бачу, синку, що ти не українець...
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28.07.2025 16:12 Відповісти
Тату?Що ти тут робиш,ти ж помер ще в 91.
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28.07.2025 16:37 Відповісти
Мені здається, що мовний омбудсмен має займатися прямо протилежним - захищати людей від утиску за мовною ознакою. Перш за все захищати від утиску, звісно, носіїв державної мови, але й їнших теж.
Тобто - я усіма руками "за" те, щою не було кацапомовних пісень, особливо того бидлорепчіка, але ж мовний омбудсмен таким точно не має займатися..
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28.07.2025 15:59 Відповісти
Стремительно прогрессирующая шизофрения налицо.
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28.07.2025 15:59 Відповісти
Не за Армію Мову Віру голосував...за найголовнішу русскую пєсню гімн рассіі голосував...задоволений своїм вибором?
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28.07.2025 16:06 Відповісти
Ніззя. А на якому язикє сімейний дебошир Бужанський буде крити своїх дівах.
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28.07.2025 16:04 Відповісти
Це повний бред націоналістичної істерії! Англія і США воювали сотні років на багатьох континентах, але ніде, навіть в папуаських странах Афріки, які були їхніми колоніями але потім звільнилися не забороняли розмовляти англійською мовою.... Навіть Північна Корея такої хріні для себе не придумала, і в Ізраілі, що воює років 70 безперервно не має заборони на використання арабської мови серед населення. Тим більше Конституція України прямо забороняє дискримінацію людей за мовними ознаками......
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28.07.2025 16:05 Відповісти
Людей і не дискримінують за мовною ознакою. Забороняють пісні на мові макшанів в публічному просторі.
Можеш легко закритись в параші і співати на машанській хоч до посіненія.
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28.07.2025 16:13 Відповісти
Але так, щоб ніхто не чув. Не треба нам тут пропаганди русскава міра. Вже допропагадувались.
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28.07.2025 16:20 Відповісти
А чого ти пхаєш свій русскій язик в Україну? для твого русскава язика путін тобі вілікую рассію саздал. Пхай свій русскій язик в расію.
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28.07.2025 16:16 Відповісти
макс покровский записал песню в поддержку украины, естественно песня на русском языке. надо отбить ему желание, ну а то чем еще заняться?
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28.07.2025 16:08 Відповісти
Це проблеми Макса Покровського.
І його бажання нам првинні бути жо дупи.

Чи він просто продає свою громадянську позицію?
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28.07.2025 16:15 Відповісти
"Це проблеми Макса Покровського.
І його бажання нам првинні бути жо дупи"

более тупого комментария еще не читал. хочешь обеспокоиться только своими проблемами - перестань клянчить помощь от других
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28.07.2025 16:22 Відповісти
Чи не у вас, довбойобів, ми щось клянчимо?
Чи у якого торчка з Росії, що заспівав гарну на твій погляд пісню?

Ідіть ***** зі своїми піснями та зі своєю калічною синтетичною мовою.
У вас є здоровезна територія, щоб там дрочити один одному, а ви розповзаєтеся по Світу, як чума.
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28.07.2025 16:31 Відповісти
"Чи не у вас, довбойобів, ми щось клянчимо?"

клянчишь у нас, а долбо.** ты, это же очевидно по твоему умственному развитию. иди слушай президента на украинском, и пох что он там городит, зато т**е елей на душу
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28.07.2025 16:36 Відповісти
Ви срані недолюдки. І поапорець поряд з ніком не робить з тебе представника ЄС.
Скоріше кацапа-халявщика, який щось клянчить у ЄС.

З тебе такий німець, як з лайна компот. Тому ти і пасешся тут з своїми лайномовними висерами.
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28.07.2025 16:41 Відповісти
І російськомовні коменти. 😁

Доречі, нам це по силах. Пишемо колективне звернення до адміністрації і можемо отримати Цензор без мутантів.

З своїми дебілами та ботами впоратися буде набагато легше.
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28.07.2025 16:13 Відповісти
стільки коментів на захист нікчемних російських пісеньок...Ніхто не забороняє розмовляти російською в побуті, але слухати від малоросів російський контент в час війни - то треш....
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28.07.2025 16:18 Відповісти
Не слухай.
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28.07.2025 16:27 Відповісти
А звідки, по твоєму, взялися 73% дегенератів та відвертих ворогів України та всього українського? З ТВОЇХ русскіх пєсєн.
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28.07.2025 16:45 Відповісти
Яку пісню я написав? Ти брешеш.
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28.07.2025 16:48 Відповісти
"слухати від малоросів російський контент"

естественно все подряд слушать не надо, процентов 90 точно, но контент и другой бывает
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28.07.2025 16:29 Відповісти
Русскій язик це й є дегенеративний контент.
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28.07.2025 16:46 Відповісти
нє!, ну а чого?
зелені дегенерати мародери, дістали старі ригівськи сценарії.
бо, щось давненько ніхто не качав мовну тему....
одне діло, коли це каже, якась відбита професорка, зовсім інше, коли чиновник!
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28.07.2025 16:21 Відповісти
Росія - це злоякісна пухлина з російськомовними метастазами.
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28.07.2025 16:24 Відповісти
А может логичнее русских авторов или авторов с российскими паспортами?
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28.07.2025 16:28 Відповісти
Стоп.... А весь этот цирк про Верку Сердючку был даже без закона? 0_о
Боюсь представить что за трэш будет с законом. Думаю, стоит запретить кириллицу, как алфавит оккупанта.
"Государство теряет субъектность постепенно, но началом является мыслепологание алфавитом врага..." (©) Отто фон Бисмарк 24 июня 1807 года " Очерки сардинского патриота" стр. 138.
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28.07.2025 16:29 Відповісти
Російськомовний контент - це шлак, який має цінність тільки у межах Роісі.
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28.07.2025 16:34 Відповісти
Насилля ,в цьому випадку , останній прихисток некомпетентності ,як писав Айзек Азімов. Виховувати повагу до своєї мови , інвестувати в культурні та мистецькі продукти , створити продуману та грунтовну РЕАЛЬНО ДІЮЧУ програму підтримки та розвитку укрїнської мови - для цього у цих людей здатності немає . Простіше копіювати Рабсію з її методами "запрєщать " і "недазвалять"... Совки у вишиванках...
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28.07.2025 16:36 Відповісти
До речі російськомовний філософ Андрій Баумейстер ,колишній професор Могилянки - за згадку якого мене тут банили - зробив більше для культурного розвитку Україну - чим купа таких " омбундесМЄНТІВ" та шароварних примітивних патріотів - які ,хоч і натягнули жупани - але всередині залишилися радянськими совками з бажанням знищити будь -яке "інакомисліє" та "вольнодуміє "
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28.07.2025 16:43 Відповісти
А просто музику можно?
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28.07.2025 16:43 Відповісти
Підтримую таке рішення.
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28.07.2025 16:44 Відповісти
КАК ОСТОХРЕНЕЛИ вы со своей МОВОЙ и ВЕРОЙ !! ЗАЕ..ли уже ВСЕХ и ДОВЕЛИ Украину до полного пиз....ца
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28.07.2025 16:48 Відповісти
 
 