Мовна омбудсменка Івановська закликала заборонити законом публічне виконання російськомовних пісень

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що суспільна підтримка заборони виконання пісень мовою держави-агресора РФ в публічному просторі потребує чіткого законодавчого врегулювання.

Про це повідомляє пресслужба мовної омбудсменки, інформує Цензор.НЕТ.

Івановська зазначила, що в умовах повномасштабної війни публічне виконання російськомовного репертуару, навіть якщо воно не заборонене, негативно сприймається суспільством і справедливо викликає несприйняття.

Мовна омбудсменка пояснила, що згідно із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної", мовою культурних заходів в Україні є державна мова. Проте закон не виключає можливості використання інших мов у виконанні художніх творів, зокрема пісень, за умови, що це не суперечить іншим законодавчим нормам. Тобто, виконання пісень російською мовою в публічному просторі як таке не є порушенням закону про державну мову.

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"Водночас важливо розуміти, що правова допустимість не означає культурну і суспільну прийнятність. А суспільна легітимність у час війни набуває особливого значення. Публічне виконання російськомовного репертуару сьогодні викликає категоричне несприйняття у переважної частини громадян – і це беззаперечно ", - заявила вона.

За її словами, Уповноважений із захисту державної мови має перевіряти застосування державної мови під час публічних заходів, зокрема за тим, якою мовою були зроблені оголошення, афіші, квитки тощо.

Івановська нагадала, що у низці міст України, зокрема в Києві та Тернополі, у відповідь на суспільний запит ухвалені рішення про обмеження публічного використання російськомовного культурного продукту на місцевому рівні, проте не передбачені жодні санкції.

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Вона закликала врегулювати це питання на законодавчому рівні для всієї країни.

"Варто наголосити: окрім суспільної підтримки, такі ініціативи потребують загальнодержавного нормативного забезпечення, юридичної визначеності: і для органів місцевого самоврядування, і для виконавців, організаторів заходів, суб’єктів господарювання", - зазначила Уповноважена.

"Українське суспільство чітко демонструє свій моральний вибір - на користь української як мови опору, сили та майбутнього. Завдання держави - створити для цього зрозумілі, легітимні та ефективні правові інструменти", - резюмувала Івановська.

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