Мовна омбудсменка Івановська назвала пріоритети на посаді: серед них захист української мови на ТОТ

Новопризначена Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська озвучила ключові пріорітети на своїй посаді.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я окреслила для себе декілька ключових напрямів, які вважаю нагальними", - сказала вона.

Захист української мови на ТОТ

Серед пріорітетів посадовиці - захист української мови на тимчасово окупованих територіях. Івановська підкреслила, що це питання не лише гуманітарне, а й юридичне та символічне.

"Ми фіксуватимемо мовні злочини, адвокатуватимемо їхню правову оцінку на міжнародному та національному рівнях, готуватимемо підґрунтя для мовної реінтеграції після деокупації. Ідеться також про те, щоб засвідчити: мовна агресія РФ є частиною її збройної агресії. І ми маємо відповідати не тільки зброєю, а і словом – свідомим, державницьким, людяним", - сказала Івановська.

Визнання української жестової мови

Другий аспект, за словами уповноваженої, це визнання української жестової мови як повноцінної складової мовної політики.

"Це питання мовної рівності, гідності й сучасного розуміння комунікації. Ми активізуватимемо міжвідомчий діалог і фахову експертизу, щоб актуалізувати законопроєкт № 2340, а також забезпечити практичну реалізацію прав осіб із порушеннями слуху на повноцінний доступ до інформації українською мовою – як усною, так і жестовою", - сказала вона.

Українська мова в еміграції

Третій пріорітет - це функціонування української мови в еміграції.

"Мільйони українців через війну опинилися за межами країни – вони не лише біженці, а й носії нашої мови в нових середовищах. Ми маємо підтримувати їхній зв’язок із Батьківщиною через мову: створювати культурно-освітні центри, запускати цифрові платформи для навчання, впроваджувати "Мовну карту українців світу", розвивати потенціал діаспори як мовного посла України у світі", - сказала мовна омбудсменка.

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Цифрова інтеграція української мови

Четвертий пріорітет, який для себе визначила Івановська, це повна інтеграція української мови у цифрові сервіси, штучний інтелект, інтерфейси, ігри та застосунки.

"Українська має звучати та функціонувати всюди: – у смартфоні, в автівці, на міжнародних платформах. І це не лише питання зручності – це питання ідентичності та конкурентоспроможності", - сказала посадовиця.

Формування єдиного україномовного простору

"Ми глибоко шануватимемо всі мови національних меншин, але водночас чітко й послідовно формуватимемо єдиний україномовний простір – як безпековий, інтеграційний і гуманітарний пріоритет. Необхідно усунути символічну нерівність у законодавстві, – зокрема, скасувати особливий статус російської мови, яка в умовах збройної агресії РФ є не лише засобом комунікації, а й інструментом дестабілізації", - каже омбудсменка.

Івановська вважає, що мовна політика має відповідати воєнним реаліям і прагненню українського суспільства до рівності без колоніального минулого.

"Мовна політика має бути впевненою, але не авторитарною; послідовною, але чутливою до контексту; державною, але відкритою до співпраці з громадянським суспільством. Ми маємо відмовитися від хибного протиставлення "м’яка сила чи силовий тиск": успішна мовна політика – це рівновага між вимогою та підтримкою",- додала посадовиця.

Раніше повідомлялося, що 15 липня Кабінет міністрів України призначив філологиню Олену Івановську на посаду Уповноваженої із захисту державної мови.

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