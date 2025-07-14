Варто взяти до уваги проблему поширення російськомовного середовища у ЗСУ, - військовий радник мовного омбудсмена Українець

Письменник, перекладач і військовослужбовець Остап Українець стане військовим представником в офісі Уповноваженого із захисту державної мови. Він анонсував перші кроки на посаді.

Про це він розповів "Українському радіо", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Українець планує зайнятися розвитком мережі безкоштовних курсів української мови та допрацювати мовне законодавство щодо цього.

Він зазначив, що така система вже існує, але потребує розширення, щоб вивчення мови було доступним для всіх.

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На думку Українця, це важливо, оскільки російська мова є фактором "ретравматизації для військовослужбовці, які, зокрема, повертаються з полону".

Окрему увагу військовий представник мовного уповноваженого планує приділити проблемі поширення російськомовного середовища в Збройних силах України.

"Навіть ті військові, хто повністю російськомовні, розуміють, чим є державна мова як фактор безпеки", - зауважив він.

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За словами Українця, пропозицію стати військовим радником він отримав півтора місяця тому. Офіційного призначення поки не відбулося –– наразі йдеться лише про проговорення формату співпраці та можливе командирування.

Основний фокус його роботи, якщо призначення відбудеться, стосуватиметься мовної політики в системі національної безпеки.

"Те, чим я в принципі займався попередні пів року, будучи військовослужбовцем у культурних силах, – це відпрацювання загальних комунікацій, пов’язаних із питаннями ідентичності, протидії російській пропаганді. Тут усе залишиться тим самим, просто фокус звузиться.

Це не буде стосуватися загалом культури чи, як у культурних силах, розробки навчальних програм для навчальних центрів. Це буде стосуватися мовного питання й української мови як одного з факторів у національній системі безпеки", - пояснив він.

Про конкретні кроки на новій посаді Українець розповість після офіційного призначення.

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Нагадаємо, попереднього Уповноваженого з питань захисту державної мови Тараса Кременя звільнили 2 липня, а нового – поки що не призначили.

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Хто такий Остап Українець

Остап Українець народився 24 квітня 1994 року в Калуші, тривалий час жив в Івано-Франківську.

Він є автором романів "Малхут", "Транс", "Канцелярія хрестових походів" та "Дискордія".

Разом з дружиною Катериною Дудкою він переклав українською мовою два томи Говарда Філіпса Лавкрафта. Крім того, Остап переклав українською мовою низку інших книг, зокрема "Сімейна цінність: спогади мами ґея" Рубі Ременди Свансон, "Як працює класичне оповідання" Флоренс Ґоє, "Кімната снів" Девіда Лінча та Крістін Маккенни, "Покора" Щепана Твардоха.

У березні 2024 року Остап Українець мобілізувався до лав Збройних сил України.

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