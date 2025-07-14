Варто взяти до уваги проблему поширення російськомовного середовища у ЗСУ, - військовий радник мовного омбудсмена Українець
Письменник, перекладач і військовослужбовець Остап Українець стане військовим представником в офісі Уповноваженого із захисту державної мови. Він анонсував перші кроки на посаді.
Про це він розповів "Українському радіо", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Українець планує зайнятися розвитком мережі безкоштовних курсів української мови та допрацювати мовне законодавство щодо цього.
Він зазначив, що така система вже існує, але потребує розширення, щоб вивчення мови було доступним для всіх.
На думку Українця, це важливо, оскільки російська мова є фактором "ретравматизації для військовослужбовці, які, зокрема, повертаються з полону".
Окрему увагу військовий представник мовного уповноваженого планує приділити проблемі поширення російськомовного середовища в Збройних силах України.
"Навіть ті військові, хто повністю російськомовні, розуміють, чим є державна мова як фактор безпеки", - зауважив він.
За словами Українця, пропозицію стати військовим радником він отримав півтора місяця тому. Офіційного призначення поки не відбулося –– наразі йдеться лише про проговорення формату співпраці та можливе командирування.
Основний фокус його роботи, якщо призначення відбудеться, стосуватиметься мовної політики в системі національної безпеки.
"Те, чим я в принципі займався попередні пів року, будучи військовослужбовцем у культурних силах, – це відпрацювання загальних комунікацій, пов’язаних із питаннями ідентичності, протидії російській пропаганді. Тут усе залишиться тим самим, просто фокус звузиться.
Це не буде стосуватися загалом культури чи, як у культурних силах, розробки навчальних програм для навчальних центрів. Це буде стосуватися мовного питання й української мови як одного з факторів у національній системі безпеки", - пояснив він.
Про конкретні кроки на новій посаді Українець розповість після офіційного призначення.
Нагадаємо, попереднього Уповноваженого з питань захисту державної мови Тараса Кременя звільнили 2 липня, а нового – поки що не призначили.
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Хто такий Остап Українець
Остап Українець народився 24 квітня 1994 року в Калуші, тривалий час жив в Івано-Франківську.
Він є автором романів "Малхут", "Транс", "Канцелярія хрестових походів" та "Дискордія".
Разом з дружиною Катериною Дудкою він переклав українською мовою два томи Говарда Філіпса Лавкрафта. Крім того, Остап переклав українською мовою низку інших книг, зокрема "Сімейна цінність: спогади мами ґея" Рубі Ременди Свансон, "Як працює класичне оповідання" Флоренс Ґоє, "Кімната снів" Девіда Лінча та Крістін Маккенни, "Покора" Щепана Твардоха.
У березні 2024 року Остап Українець мобілізувався до лав Збройних сил України.
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І ця жертва "трускавецьких академієв" бач що пропонує:" Українець планує зайнятися розвитком мережі безкоштовних курсів української мови.." Чи воно дійсно зовсім не розуміє, що руськамовній щелепі, навіть якщо гроші доплачувати ВОНА принципово НЕ БУДЕ вчити українську мову...30-ть років не вистачило щоб це зрозуміти?!
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"На одній з гарячих ділянок фронту група наших піхотинців тривалий час знаходиться на позиції глибоко в тилу ворога. Один з бійців цієї групи на цей день знаходиться на позиції безперервно 210 діб, другий - 200 діб.
Люди тримаються завдяки сталевій волі, навичкам, та екстраординарним психо-фізичним якостям командира позиції - він на позиції на цей день безперервно 170 діб. СТО СІМДЕСЯТ ДІБ людина воює, керує, слідкує, мотивує, переконує, надихає, виживає. Це вже не просто місія, це вже справжній епос.
Позиція тримається тільки тому, що бійці поважають командира, і отримують дієву підтримку побратимів, командирів рот, батальйону, бригади, корпусу, які роблять усе можливе для їх підтримки. Але зробити диво неможливо, оскільки навіть прекрасні командири не можуть відкинути ворога, якщо для поставлених завдань не вистачає поповнень навіть щоб втримати фланги.
Навколо цієї позиції наші оператори дронів, артилеристи та мінометники поклали за ці місяці величезний цвинтар російських штурмових груп.
Кілька разів російські штурмовики накатувались на позицію, і тоді героїчні піхотинці знищували ворога у ближньому бою.
Людей не кинули, і вони вірять, що їх страждання не минули даремно.
Вони давно перетнули усі межі витривалості.
Вони давно перетнули усі можливі вимоги та прохання.
Вони давно заробили на усі найвищі нагороди та відзнаки.
Вони знають, що вивести їх буде вкрай складно і вкрай ризиковано, але для цього варто зробити усе можливе.
Людей треба відводити.
Але якщо не надійде посилення для проведення рятувальної операції, якщо бригада не отримає необхідне поповнення, якщо командування на місці не отримає свободу дій для відходу - це буде вкрай соромно по відношенню до звитяги героїв-піхотинців, які є зразком виконання військових обов'язків.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZU389vyMiglMVgYJimDMGoKDP_k23KlVe02NfK_Lof3VHY3EyfNLvpjAjHQ39LwFmK_tEGjr3RYOxTd03TKsIL1ewre0axHC1FgWSCa5ijR-tbauQg6XlzhEnH298qLi2ViBZl0zaH3rMumIABhdK7z_g7zUPZf2hLiRQwneu3ujw&__tn__=-UC%2CP-R ФБ Юрій Бутусов
Oder deutsch?
Кацапомовність це ненормально.
Аое якщо людина 50 р розмовляла російською,то хоча вона і вивчила українську мову,це не значить,що вона знає і може розмовляти,як Тарас Шевченко.Вона розмовлятиме,так,але кожний вислів вона подумки в голові складе.
Але коли по тобі стріляють з усього, що стріляє,кидають КАБи,дрони над головою висять,то така людина говоритиме мовою,якою змалку володіє.Там ніколи думати,треба діяти.
інші "патріоти" ?