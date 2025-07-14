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Новини Мовне питання Військовий радник мовного омбудсмена
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Варто взяти до уваги проблему поширення російськомовного середовища у ЗСУ, - військовий радник мовного омбудсмена Українець

Остап Українець про плани на посаді військового радника мовного омбудсмена

Письменник, перекладач і військовослужбовець Остап Українець стане військовим представником в офісі Уповноваженого із захисту державної мови. Він анонсував перші кроки на посаді.

Про це він розповів "Українському радіо", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Українець планує зайнятися розвитком мережі безкоштовних курсів української мови та допрацювати мовне законодавство щодо цього.

Він зазначив, що така система вже існує, але потребує розширення, щоб вивчення мови було доступним для всіх.

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На думку Українця, це важливо, оскільки російська мова є фактором "ретравматизації для військовослужбовці, які, зокрема, повертаються з полону".

Окрему увагу військовий представник мовного уповноваженого планує приділити проблемі поширення російськомовного середовища в Збройних силах України.

"Навіть ті військові, хто повністю російськомовні, розуміють, чим є державна мова як фактор безпеки", - зауважив він.

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За словами Українця, пропозицію стати військовим радником він отримав півтора місяця тому. Офіційного призначення поки не відбулося –– наразі йдеться лише про проговорення формату співпраці та можливе командирування.

Основний фокус його роботи, якщо призначення відбудеться, стосуватиметься мовної політики в системі національної безпеки.

"Те, чим я в принципі займався попередні пів року, будучи військовослужбовцем у культурних силах, – це відпрацювання загальних комунікацій, пов’язаних із питаннями ідентичності, протидії російській пропаганді. Тут усе залишиться тим самим, просто фокус звузиться.

Це не буде стосуватися загалом культури чи, як у культурних силах, розробки навчальних програм для навчальних центрів. Це буде стосуватися мовного питання й української мови як одного з факторів у національній системі безпеки", - пояснив він.

Про конкретні кроки на новій посаді Українець розповість після офіційного призначення.

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Нагадаємо, попереднього Уповноваженого з питань захисту державної мови Тараса Кременя звільнили 2 липня, а нового – поки що не призначили.

Мінʼюст запропонував кандидатуру актора Олександра Завальського.

Хто такий Остап Українець

Остап Українець народився 24 квітня 1994 року в Калуші, тривалий час жив в Івано-Франківську.

Він є автором романів "Малхут", "Транс", "Канцелярія хрестових походів" та "Дискордія".

Разом з дружиною Катериною Дудкою він переклав українською мовою два томи Говарда Філіпса Лавкрафта. Крім того, Остап переклав українською мовою низку інших книг, зокрема "Сімейна цінність: спогади мами ґея" Рубі Ременди Свансон, "Як працює класичне оповідання" Флоренс Ґоє, "Кімната снів" Девіда Лінча та Крістін Маккенни, "Покора" Щепана Твардоха.

У березні 2024 року Остап Українець мобілізувався до лав Збройних сил України.

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Автор: 

омбудсмен (480) українська мова (842) мова (744) російська мова (319)


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Топ коментарі
+15
Всіх, хто розмовляє кацапською - вигнати з армії. Замєніть на тєх, кто говоріт по украінскі на форумах!
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14.07.2025 17:33 Відповісти
+11
З якого боку Зельоні ще не пробували гризти військових? Вже і за те, як вони між собою говорять, страчуючи кацапню, і втрачаючи здоров'я, а то і життя, взялись?
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14.07.2025 17:33 Відповісти
+10
Українська влада як ніхто краще вносить розкол в армії.
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14.07.2025 17:40 Відповісти
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З якого боку Зельоні ще не пробували гризти військових? Вже і за те, як вони між собою говорять, страчуючи кацапню, і втрачаючи здоров'я, а то і життя, взялись?
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14.07.2025 17:33 Відповісти
А сцикуни й надалі хай продовжують енурезити ?
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14.07.2025 19:01 Відповісти
Омбусменов на ротацию
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14.07.2025 17:34 Відповісти
Московитские агенты пытаются внести раскол в армии.
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14.07.2025 17:34 Відповісти
Українська влада як ніхто краще вносить розкол в армії.
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14.07.2025 17:40 Відповісти
все так перемішалось - зараз вже чорт ногу зломить розбираючись хто де
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14.07.2025 17:50 Відповісти
Нічого не перемішалося- зараз,як ніколи, напрочуд все гарно видно..Хто є хто..
І ця жертва "трускавецьких академієв" бач що пропонує:" Українець планує зайнятися розвитком мережі безкоштовних курсів української мови.." Чи воно дійсно зовсім не розуміє, що руськамовній щелепі, навіть якщо гроші доплачувати ВОНА принципово НЕ БУДЕ вчити українську мову...30-ть років не вистачило щоб це зрозуміти?!
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14.07.2025 18:46 Відповісти
Проблем больше нет....шо там, нафига 155 выстрелы.... давайте мовою за...бем всех
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14.07.2025 17:36 Відповісти
Можливо, військових не змінюють на позиції тому що вони не говорять між собою на чистій українській... ?

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZU389vyMiglMVgYJimDMGoKDP_k23KlVe02NfK_Lof3VHY3EyfNLvpjAjHQ39LwFmK_tEGjr3RYOxTd03TKsIL1ewre0axHC1FgWSCa5ijR-tbauQg6XlzhEnH298qLi2ViBZl0zaH3rMumIABhdK7z_g7zUPZf2hLiRQwneu3ujw&__tn__=-UC%2CP-R ФБ Юрій Бутусов про те як використовують людський ресурс на фронті: без надії на ротацію, відпочинок, передишку.

"На одній з гарячих ділянок фронту група наших піхотинців тривалий час знаходиться на позиції глибоко в тилу ворога. Один з бійців цієї групи на цей день знаходиться на позиції безперервно 210 діб, другий - 200 діб.

Люди тримаються завдяки сталевій волі, навичкам, та екстраординарним психо-фізичним якостям командира позиції - він на позиції на цей день безперервно 170 діб. СТО СІМДЕСЯТ ДІБ людина воює, керує, слідкує, мотивує, переконує, надихає, виживає. Це вже не просто місія, це вже справжній епос.

Позиція тримається тільки тому, що бійці поважають командира, і отримують дієву підтримку побратимів, командирів рот, батальйону, бригади, корпусу, які роблять усе можливе для їх підтримки. Але зробити диво неможливо, оскільки навіть прекрасні командири не можуть відкинути ворога, якщо для поставлених завдань не вистачає поповнень навіть щоб втримати фланги.

Навколо цієї позиції наші оператори дронів, артилеристи та мінометники поклали за ці місяці величезний цвинтар російських штурмових груп.

Кілька разів російські штурмовики накатувались на позицію, і тоді героїчні піхотинці знищували ворога у ближньому бою.

Людей не кинули, і вони вірять, що їх страждання не минули даремно.

Вони давно перетнули усі межі витривалості.

Вони давно перетнули усі можливі вимоги та прохання.

Вони давно заробили на усі найвищі нагороди та відзнаки.

Вони знають, що вивести їх буде вкрай складно і вкрай ризиковано, але для цього варто зробити усе можливе.

Людей треба відводити.

Але якщо не надійде посилення для проведення рятувальної операції, якщо бригада не отримає необхідне поповнення, якщо командування на місці не отримає свободу дій для відходу - це буде вкрай соромно по відношенню до звитяги героїв-піхотинців, які є зразком виконання військових обов'язків.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZU389vyMiglMVgYJimDMGoKDP_k23KlVe02NfK_Lof3VHY3EyfNLvpjAjHQ39LwFmK_tEGjr3RYOxTd03TKsIL1ewre0axHC1FgWSCa5ijR-tbauQg6XlzhEnH298qLi2ViBZl0zaH3rMumIABhdK7z_g7zUPZf2hLiRQwneu3ujw&__tn__=-UC%2CP-R ФБ Юрій Бутусов
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14.07.2025 17:37 Відповісти
Всі проблеми вже вирішили,тепер взялися за мову..
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14.07.2025 17:39 Відповісти
Це найбільша проблема на фронті?!
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14.07.2025 17:39 Відповісти
Це проблема не тільки фронту -це проблема виживання держави,нації...Кацапи вже 100500 разів заявляли - де звучить їхній "изык" там і є іхній оркостан, і вони туди обов'язково припруться!!!
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14.07.2025 18:51 Відповісти
Половина высшей ланки или на чистой азировке говорят или с таким "рязянским" акцентом, что уши заворачиваються.... но главное, да, вовремя, это проблема... снабжение фигня, давайте мовою займемся.
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14.07.2025 17:40 Відповісти
Меншовартісний москворотий планктон судомно хапається за свинособачу, як ×уйло за валізку.
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14.07.2025 17:45 Відповісти
Яйця "па17-ть" бл*дів на Лазурці на яхті ганяє, умєров до родиниу США по3.14здив. А кацопню бити хто має? Бусифікований лох. Російськомовний. За..бись!
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14.07.2025 17:47 Відповісти
главное начать показывать значимость своей работы - и можно бронь получить
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14.07.2025 17:47 Відповісти
Не тот случай. Уже служит в "культурных силах".
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14.07.2025 17:50 Відповісти
де...билы, как они уже достали. давайте еще в окопах начнем доколупываться за мову. И где это оно служило - шо это за "военнослужащий в культурных силах"? это на каких фронтах?
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14.07.2025 17:51 Відповісти
"На колчаковских!.." (с). Ще один шариков!
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14.07.2025 17:58 Відповісти
Мова це найважливіше що є мої брати що воюють вже 6 років за мову і вбити можуть
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14.07.2025 18:10 Відповісти
То пусть навестят ОП и предъявят им за мову, или страшно?
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14.07.2025 18:50 Відповісти
Да, совершенно верно, необходимо срочно заменить абсолютно всех русскоговорящих военных в ВСУ (отправить домой страдать от запрета защищать эту чудесную Родину) на справжніх україномовних патріотів і не допускати долучення до лав військових носіїв російської мови. Я поддерживаю.
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14.07.2025 17:54 Відповісти
Яка гидота! Ще один спосіб нашкодити фронту. Що ще можна придумати щоб Путін аплодував і Кремль викликав на біс?
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14.07.2025 17:55 Відповісти
Ще можна, перекладати книжки про геїв, як цей клоун
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14.07.2025 18:00 Відповісти
Мабуть, він і сам такий, інакше чого б це...
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14.07.2025 18:42 Відповісти
Тобто кацапомовність це нормально?
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14.07.2025 18:09 Відповісти
But if english?
Oder deutsch?
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14.07.2025 18:15 Відповісти
Денис Коноленко
Кацапомовність це ненормально.
Аое якщо людина 50 р розмовляла російською,то хоча вона і вивчила українську мову,це не значить,що вона знає і може розмовляти,як Тарас Шевченко.Вона розмовлятиме,так,але кожний вислів вона подумки в голові складе.
Але коли по тобі стріляють з усього, що стріляє,кидають КАБи,дрони над головою висять,то така людина говоритиме мовою,якою змалку володіє.Там ніколи думати,треба діяти.
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14.07.2025 18:31 Відповісти
Тридцять років життя в Україні не хватило ,щов вивчити державну ? (у Европі за рік-два біженці вивчають). То може вони розумово-непридатні?
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14.07.2025 18:57 Відповісти
Кацапи рахують що так..Тому у себе і загнали всі інші мови , і мови коренних поневолених народів під шконку..
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14.07.2025 18:54 Відповісти
ну что скажу токо..по этому поводу .."Цой всегда живой")))
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14.07.2025 18:00 Відповісти
For this gay`s books translator my only wish: " GO TO THE NAXUY, SHITEATER!!"
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14.07.2025 18:12 Відповісти
Так беріть нарешті, до уваги і ПРАЦЮЙТЕ дієво, разом із стефанчуками+зеленським+та «черговими особами», з держсекретарями, в Будинку Уряду!!
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14.07.2025 18:37 Відповісти
Ну якщо так конкретно підкреслили, що в уряді тепер буде аж цілий Українець, то й не треба приховувати всіх інших,так і пишіть -Кацап,Агрохламідія,Маланець...еее..Маланець 2,Маланець100503...
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14.07.2025 18:38 Відповісти
У Львові до воєнкоматів по повісткам прийшло 70% призивників, а де
інші "патріоти" ?
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14.07.2025 18:40 Відповісти
Підтримую ідею. Москворотим істотам, які принципово спілкуються свинособачою не місце в Україні.
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14.07.2025 18:49 Відповісти
Я за. Границы откройте и я сваливаю.
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14.07.2025 18:51 Відповісти
Спочатку дупку свою підставиш..Не все так просто..
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14.07.2025 18:59 Відповісти
Добрий день. Захожу в одну (не буду казати бо буде мені біда) державну структуру (кабінет) сидить дві особи (переміщені з востока) я думаю що всі зрозуміли про що я кажу, я просто офігіла, в кабінеті голосно ВОНИ слухають РОСІЙСЬКИЙ ШАНСОН (БЛАТНИЙ). Для них це норма. Я думаю що невдовзі "РУССКИЙ МИР" буде вже тут. Київ всю недолугу російську босоту перекидує на захід.
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14.07.2025 18:58 Відповісти
 
 