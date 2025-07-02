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Як мова повертає свої позиції в країні: дані Google Trends свідчать, що українці стали частіше шукати новини державною мовою. ІНФОГРАФІКА

Українська мова повертає свої позиції в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення даделі більше мешканців центральних та північних областей шукають новини в інтернеті українською мовою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Google Trends за запитом "новини" та "новости" за чотири роки: 2011, 2015, 2020 та 2024.

У той же час на Півдні та Сході досі переважають пошукові запити російською мовою.

Також читайте: Через порушення мовного закону накладено 97 штрафів, 89 осіб сплатили близько 4 млн грн, - Кремінь

Детально про повернення мовою позицій у відсотковому співвідношенні дивіться в інфографіці.

українська мова
українська мова
українська мова
українська мова

Автор: 

ЗМІ (1370) українська мова (840)


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Топ коментарі
+11
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02.07.2025 13:32 Відповісти
+5
Цензор мав би теж російськомовні коментарі видаляти, бо тут багато таких: "я патріот, толька клавіатури украінскай нєт пад рукой".
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02.07.2025 13:37 Відповісти
+5
А цю Фуйню ти тут для чого запустив? Прийшли нові методички нападу на "Цензор"? Ти ще піди в окопи і запитай там - може в бубєн хто втулить.
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02.07.2025 13:38 Відповісти
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02.07.2025 13:32 Відповісти
ви вже не вперше тицяєте оцей малюнок але є одне але.
віршик про відмову від російської орлуша написав саме російською, та й дотепер послуговується нею, то може досить тицяти це російське ні про що?
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02.07.2025 14:45 Відповісти
цікаво знати статистику скільки на Цензорі сидить узкоговорящиш не здатних за 30 років вивчити мову ?
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02.07.2025 13:34 Відповісти
А цю Фуйню ти тут для чого запустив? Прийшли нові методички нападу на "Цензор"? Ти ще піди в окопи і запитай там - може в бубєн хто втулить.
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02.07.2025 13:38 Відповісти
В окопах немає часу на філологію, там в екстренних (і не тільки) ситуаціях люди говорять тою мовою, якою звикли до війни. А от у тилу та інтернеті такого часу вдосталь. Але ж деякі принципово пишуть тут кацапською через більше 3-х років повномасштабки. Принципово не хочуть переходити на українську. Навіть через гугл-перекладач писати. Це-не наїзд на Цензор, він тут ні до чого. Якщо що-я народився і усе життя прожив у Києві, тож до повномасштабки був фактично кацапомовним, тому що Київ у більшості такий був ще з часів совку. І увесь мій взвод окрім однієї людини був також кацапомовним. Та і вся рота і весь наш київський батальйон-також. Але зараз в тилу я ловлю себе на думці, що з незнайомими людьми на вулиці, в магазині, в полікліниці чи транспорті спілкуюся виключно українською. Причому навіть не через принциповість. Це прийшло якось само собою. Звик вже. З рідними ще не до кінця, але українською спілкуємося вже набагато частіше ніж раніше. Тож-це не складно.
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02.07.2025 14:09 Відповісти
В багатьох підрозділах, на передку, російська заборонена.
Бо українська - https://www.youtube.com/watch?v=gESQjftII9I це єдиний швидкий ідентифікатор свій-чужий.
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02.07.2025 14:10 Відповісти
Посилання зараз подивитися не можу, але скажу що це не зовсім так. Українською може спілкуватися штурмовик з лугандонії чи з числа ждунів з тимчасово окупованих територій інших регіонів. Тож це не єдиний швидкий ідентифікатор. І покарання за кацапську між бійцями, наскільки мені відомо-не передбачено.
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02.07.2025 14:32 Відповісти
це в окопи під Лондоном ? в тебе навіть за Ла-Маншем від мови дупа горить !
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02.07.2025 15:45 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/s6Q1lpX15Bk
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02.07.2025 13:47 Відповісти
лучше узнать статистку о том предотвращает ли мова коррупцию и воровство ?
Есть ли корреляция от уровня владения мовой?
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02.07.2025 14:29 Відповісти
її й не може бути, мова не є запобіжником від злодіїв та корупції, це не її функція.
французькі злодії й корупціонери розмовялють французькою, іспанські - іспанською й т.д., й ніхто не пов'язує одне з іншим.
але в Україні така маніпуляція постійно вкидається прибічниками російської.
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02.07.2025 14:55 Відповісти
там де є мова не смердить рузький мир ! і це головне !
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02.07.2025 15:47 Відповісти
Так от чому ОПа відсторонила мовного омбудсмена Креміня !!!!

Угрожал русскому язику !
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02.07.2025 14:31 Відповісти
В.В Маяковский. ДОЛГ УКРАИНЕ. 1926
«.....А что мы знаем о лице Украины?
Знаний груз у русского
тощ -тем, кто рядом, почёта мало.
... А если прижмут -
зардеется розой
и выдвинет
аргумент новый:
возьмёт и расскажет
пару курьёзов -
анекдотов
украинской мовы.
....
товарищ москаль,
на Украину
шуток не скаль.
Разучите эту мову
на знамёнах -
лексиконах алых, -
эта мова
величава и проста:
«Чуешь, сурмы заграли,
час расплаты настав…»
Разве может быть затрёпанней
да тише слова
поистасканного
«Слышишь»?!
Я немало слов придумал вам,
взвешивая их, одно хочу лишь, -
чтобы стали всех моих
стихов слова
полновесными,
как слово «чуешь».

Трудно
людей
в одно истолочь,
собой
кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет,
мы не знаем украинской ночи.»

Через 100 років нарешті, русскіє взнали, що таке украінская ночь у чорних мішках.
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02.07.2025 15:02 Відповісти
Цензор мав би теж російськомовні коментарі видаляти, бо тут багато таких: "я патріот, толька клавіатури украінскай нєт пад рукой".
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02.07.2025 13:37 Відповісти
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02.07.2025 13:43 Відповісти
"Цензор мав би теж російськомовні коментарі видаляти"

а, ну да, патриоты это ж только те, кто говорит на украинском. то-то я гляжу какая патриотичная опа президента, а депутатский корпус какой, загляденье
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02.07.2025 13:45 Відповісти
Що вам заважає написати цей коментар українською мовою? Хіба це складно?
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02.07.2025 14:18 Відповісти
"Що вам заважає"

ничего. но зачем? чтобы потешить самолюбие украиноязычных форумчан? или показать себя в доску своим? я излагаю свои мысли на том языке, на котором мне излагать их удобнее, ни более того. меня лишь беспокоят попытки возвести любого в патриоты, кто говорит на украинском, и всех во враги, кто нет.
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02.07.2025 14:28 Відповісти
Логичнее удалять комментарии таких как вы. Язык запрещать , чтоб лишить себя дополнительных читателей, которым можно донести здравую точку зрения? Лучше удалять комментарии "псевдопатриотов" типа вас - снижать количество мусорных комментариев на площадке.
Язык - это средство, необходимое для коммуникации. Согласно законодательству Украины, на украинском языке обязаны предоставлять услуги. А общаться человек имеет право на любом языке. Хоть на украинском, хоть немецком, хоть на польском, хоть на английском, на любом.
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02.07.2025 14:23 Відповісти
Напишить це українською.
"Логічніше видаляти коментарі таких, як ви. Мову забороняти, щоб загубити додаткових читачів..." тощо.
В чому проблема? Російськомовна челюсть заважає?

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02.07.2025 14:30 Відповісти
Почему вы не пишите на немецком языке? Вам челюсть мешает? Почему я не пишу на немецком, чешском, или украинском? Ответ прост - Я не хочу и имею право. Всё весьма просто.
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02.07.2025 15:54 Відповісти
Аксіома: Колонії переходять на мову завойовника.
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02.07.2025 14:30 Відповісти
їх переводять на мову завойовників
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02.07.2025 15:05 Відповісти
у тебя украиномовные страну разворовывают со Львова чистокровные ! Коррупция зашкаливает но зачем об этом давай лучше думать у том как забанить на цензоре рускоговоряших вот это проблемма у чела ))))
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02.07.2025 14:39 Відповісти
І більше ніхто, крім львів'ян, не розкрадає?

Які знайомі мотиви…
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02.07.2025 14:49 Відповісти
Напишіть саме ті слова, але українською: "в тебе україномовні крадуть звідки, корупція, на цензорі російськомовних тиснуть" тощо.
Саме оцю думку - тільки українською. Спробуйте, будь ласка.
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02.07.2025 15:06 Відповісти
Дєнаціфікація проходіт успєшно.
Пам'ятаю день, коли Цензоро змінив основну мову на українську.
До того дня більшість коментарів були російською.
У той день дві третини коментарів вже були українською.
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02.07.2025 13:45 Відповісти
"Пам'ятаю день, коли Цензоро змінив основну мову на українську"

где вы это все берете? что сменил, когда? существует версия цезор и на украинском и на русском, и на английском
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02.07.2025 13:49 Відповісти
Раніше основною була російська. Тепер українська.
Зайдіть на Цензор в анонімній вкладці, щоб кукі та реєстрація не працювали.
Побачите.
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02.07.2025 13:54 Відповісти
"Побачите"

да хоть на японском. что это дает? что меняет? хотите отсечь русскоговорящих и уменьшить аудиторию донесения здравых мыслей массам? ну так будьте логичны в своих действиях, отсеките их от донатов, не берите русскоговорящих в армию и т.д.
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02.07.2025 14:03 Відповісти
Кацапськомовна версія сайту не відключена, тільки новини з запізненням.
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02.07.2025 14:04 Відповісти
https://www.facebook.com/journalist.sydorenko/posts/pfbid02MuAV4pFk16oZNT5t7tvfkpwHrmMvDHZkAqwXdG9m46HkYFqUAZKCvjM3XbfME6V5l Vlad Sydorenko

Смешно, но факт. Если сделать шаг назад и посмотреть на государственный менеджмент, может закрасться некое подозрение.

Но, давайте по порядку.

Вице-премьер, министр юстиции (справедливости) Ольга Стефанишина - обвиняется в коррупции, дело в суде.

Вице-премьер, министр едности Алексей Чернышов - подозреваемый в коррупции, избирается мера пресечения.

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров - сопровождал, крышевал контроль россиян Национального портала «Дия», тоже будет с обвинением.

Три вице-премьера из пяти.

Министр молодежи и спорта Матвей Бедный - семья поставляет продукцию на оборонные предприятия РФ, платит налоги в РФ, которые исчисляются миллионами.

Руководство КРАИЛ, Комиссия по азартным играм, глава Иван Рудой - арестован по госизмене в сторону РФ.

Начальник налоговой Хмельницкой области Ольга Высочина - передала армии РФ личные дела сотрудников, в том числе оперативных, Луганской области (!) за 30 лет.

Три года финразведку налоговой (трансфертный департамент) возглавляла Катерина Рыженкова - имеет российские документы, платит налоги в РФ, получает бесплатно землю на оккупированной территории от (!) окупационной администрации.

Конкурс на директора Бюро экономической безопасности побеждает Александр Цивинский, с ближайшими родственниками - гражданами РФ.

Так вот, по поводу смутных сомнений.

Чувствуется что-то организованное, какая-то группа, или организация…

Какой-то предварительный сговор ощущается…

Но, еще раз, смотрите мне, блд, чтобы никакой русскоязычной музыки на улицах, автомобилях, концертах Сердючки.

Иначе а-та-та спецсредствами по попе.

Понимаю.

Я - поддерживаю.

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02.07.2025 13:48 Відповісти
мовный вопрос очень нужен для отвлечения внимания гордость за нацию и все такое точ в точ копируют оркостан плять всегда нужен внешний враг и внутренний
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02.07.2025 14:46 Відповісти
Все нужно сравнивать,можно сказать например так - чем больше отдали территорий путину,тем больше позиций захватила мова,или - чем больше из бюджета свиснули украиномовные кпзнокрады,тем больше позиций захватила в гугле мова,война идет,разрушаются города,сколько смертей и беженцев,а у этих повод праздновать
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02.07.2025 13:49 Відповісти
Це не свято, це просто статистика.
Не подобається, розумію.
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02.07.2025 13:55 Відповісти
Каждая статистика отражает происходящие процессы,здесь это подают,как радостную весть,после того,как квартал сдаст Одессу,Днепр и др.города будете радоваться больше,только стоит ли к этому стремиться,если ты человек способный соображать.
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02.07.2025 14:37 Відповісти
Ні, це ви сприймаєте цю вість як таку, що подають радісно, бо вам хочеться бачити протилежне.
Насправді тут без зайвих емоцій констатують факт. Суху статистику, зібрану сервісом Google.
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02.07.2025 14:41 Відповісти
я считаю что Украину спасет английский вот только так :Мова+Английский 50/50
Тогда и смысла в узком не будет никакого!
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02.07.2025 14:55 Відповісти
Дійсно, якщо дуже добре знати англійську, ізик буде не потрібен. На Заході є в багато разів більше цікавого та цінного, ніж у русні. Яка сама з Заходу тягне аж гай шумить.
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02.07.2025 15:09 Відповісти
Ваши оправдашки неумелы и примитивны.
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02.07.2025 15:32 Відповісти
Як і ваші спроби пошукати зраду.
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02.07.2025 15:39 Відповісти
Особливо "радує" коли з-за кордону на кацапській підгавкують....
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02.07.2025 13:49 Відповісти
ну да, когда подгавкивают с опы или парламента то такэ, то ж свое
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02.07.2025 13:52 Відповісти
Не знаю якою в більшості шукають новини, але на вулицях чую російську набагато більше ніж це було в 22 році. Здається тоді масово переходили на вживання мови, а зараз або вони повернулись до російської, або побільшало біженців з донецько-луганських терен.
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02.07.2025 13:59 Відповісти
Щось клацала телевізор і тут раптом з'являються два блакитнтх кацапа і співають: "...Тєбє двадцать, ровно столько, сколько сігарєт в пачкє…" Думаю, що за якесь?! Дивлюсь - а то канал "Квартал TV"...
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02.07.2025 14:02 Відповісти
Треба в гуглі пошукати слово "ДАДЕЛІ".

...
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02.07.2025 14:13 Відповісти
ворюги кремлёвские на чистій українській мові повилазили, сейчас вишиванки понадевают
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02.07.2025 14:14 Відповісти
Новина приємна, деколонізація крокує впевнено ...
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02.07.2025 14:27 Відповісти
Невже ніяк не дійде що ворожі дрони і ракети свідомо убивають українців ,так творится геноцид ну а бидло ніяк не зрозуміє що язик ворога убиває ,якщо до старшого поколіня ще якось можна поставитись ,то молоді які вчать дітей мові ворога це абсурд.
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02.07.2025 14:48 Відповісти
ох уж эта манипуляция толпой при помощи подобных вбросов)
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02.07.2025 15:52 Відповісти
 
 