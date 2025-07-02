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Як мова повертає свої позиції в країні: дані Google Trends свідчать, що українці стали частіше шукати новини державною мовою. ІНФОГРАФІКА
Українська мова повертає свої позиції в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення даделі більше мешканців центральних та північних областей шукають новини в інтернеті українською мовою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Google Trends за запитом "новини" та "новости" за чотири роки: 2011, 2015, 2020 та 2024.
У той же час на Півдні та Сході досі переважають пошукові запити російською мовою.
Детально про повернення мовою позицій у відсотковому співвідношенні дивіться в інфографіці.
Топ коментарі
+11 YU ST
показати весь коментар02.07.2025 13:32 Відповісти Посилання
+5 Харьков Сумской
показати весь коментар02.07.2025 13:37 Відповісти Посилання
+5 Сергей121
показати весь коментар02.07.2025 13:38 Відповісти Посилання
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віршик про відмову від російської орлуша написав саме російською, та й дотепер послуговується нею, то може досить тицяти це російське ні про що?
Бо українська - https://www.youtube.com/watch?v=gESQjftII9I це єдиний швидкий ідентифікатор свій-чужий.
Есть ли корреляция от уровня владения мовой?
французькі злодії й корупціонери розмовялють французькою, іспанські - іспанською й т.д., й ніхто не пов'язує одне з іншим.
але в Україні така маніпуляція постійно вкидається прибічниками російської.
Угрожал русскому язику !
«.....А что мы знаем о лице Украины?
Знаний груз у русского
тощ -тем, кто рядом, почёта мало.
... А если прижмут -
зардеется розой
и выдвинет
аргумент новый:
возьмёт и расскажет
пару курьёзов -
анекдотов
украинской мовы.
....
товарищ москаль,
на Украину
шуток не скаль.
Разучите эту мову
на знамёнах -
лексиконах алых, -
эта мова
величава и проста:
«Чуешь, сурмы заграли,
час расплаты настав…»
Разве может быть затрёпанней
да тише слова
поистасканного
«Слышишь»?!
Я немало слов придумал вам,
взвешивая их, одно хочу лишь, -
чтобы стали всех моих
стихов слова
полновесными,
как слово «чуешь».
Трудно
людей
в одно истолочь,
собой
кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет,
мы не знаем украинской ночи.»
Через 100 років нарешті, русскіє взнали, що таке украінская ночь у чорних мішках.
а, ну да, патриоты это ж только те, кто говорит на украинском. то-то я гляжу какая патриотичная опа президента, а депутатский корпус какой, загляденье
ничего. но зачем? чтобы потешить самолюбие украиноязычных форумчан? или показать себя в доску своим? я излагаю свои мысли на том языке, на котором мне излагать их удобнее, ни более того. меня лишь беспокоят попытки возвести любого в патриоты, кто говорит на украинском, и всех во враги, кто нет.
Язык - это средство, необходимое для коммуникации. Согласно законодательству Украины, на украинском языке обязаны предоставлять услуги. А общаться человек имеет право на любом языке. Хоть на украинском, хоть немецком, хоть на польском, хоть на английском, на любом.
"Логічніше видаляти коментарі таких, як ви. Мову забороняти, щоб загубити додаткових читачів..." тощо.
В чому проблема? Російськомовна челюсть заважає?
Які знайомі мотиви…
Саме оцю думку - тільки українською. Спробуйте, будь ласка.
Пам'ятаю день, коли Цензоро змінив основну мову на українську.
До того дня більшість коментарів були російською.
У той день дві третини коментарів вже були українською.
где вы это все берете? что сменил, когда? существует версия цезор и на украинском и на русском, и на английском
Зайдіть на Цензор в анонімній вкладці, щоб кукі та реєстрація не працювали.
Побачите.
да хоть на японском. что это дает? что меняет? хотите отсечь русскоговорящих и уменьшить аудиторию донесения здравых мыслей массам? ну так будьте логичны в своих действиях, отсеките их от донатов, не берите русскоговорящих в армию и т.д.
Смешно, но факт. Если сделать шаг назад и посмотреть на государственный менеджмент, может закрасться некое подозрение.
Но, давайте по порядку.
Вице-премьер, министр юстиции (справедливости) Ольга Стефанишина - обвиняется в коррупции, дело в суде.
Вице-премьер, министр едности Алексей Чернышов - подозреваемый в коррупции, избирается мера пресечения.
Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров - сопровождал, крышевал контроль россиян Национального портала «Дия», тоже будет с обвинением.
Три вице-премьера из пяти.
Министр молодежи и спорта Матвей Бедный - семья поставляет продукцию на оборонные предприятия РФ, платит налоги в РФ, которые исчисляются миллионами.
Руководство КРАИЛ, Комиссия по азартным играм, глава Иван Рудой - арестован по госизмене в сторону РФ.
Начальник налоговой Хмельницкой области Ольга Высочина - передала армии РФ личные дела сотрудников, в том числе оперативных, Луганской области (!) за 30 лет.
Три года финразведку налоговой (трансфертный департамент) возглавляла Катерина Рыженкова - имеет российские документы, платит налоги в РФ, получает бесплатно землю на оккупированной территории от (!) окупационной администрации.
Конкурс на директора Бюро экономической безопасности побеждает Александр Цивинский, с ближайшими родственниками - гражданами РФ.
Так вот, по поводу смутных сомнений.
Чувствуется что-то организованное, какая-то группа, или организация…
Какой-то предварительный сговор ощущается…
Но, еще раз, смотрите мне, блд, чтобы никакой русскоязычной музыки на улицах, автомобилях, концертах Сердючки.
Иначе а-та-та спецсредствами по попе.
Понимаю.
Я - поддерживаю.
Не подобається, розумію.
Насправді тут без зайвих емоцій констатують факт. Суху статистику, зібрану сервісом Google.
Тогда и смысла в узком не будет никакого!
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