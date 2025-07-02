Як мова повертає свої позиції в країні: дані Google Trends свідчать, що українці стали частіше шукати новини державною мовою. ІНФОГРАФІКА

Українська мова повертає свої позиції в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення даделі більше мешканців центральних та північних областей шукають новини в інтернеті українською мовою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Google Trends за запитом "новини" та "новости" за чотири роки: 2011, 2015, 2020 та 2024.

У той же час на Півдні та Сході досі переважають пошукові запити російською мовою.

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Детально про повернення мовою позицій у відсотковому співвідношенні дивіться в інфографіці.







