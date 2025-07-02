Как язык возвращает свои позиции в стране: данные Google Trends свидетельствуют, что украинцы стали чаще искать новости на государственном языке. ИНФОГРАФИКА

Украинский язык возвращает свои позиции в Украине. После начала полномасштабного вторжения дадели больше жителей центральных и северных областей ищут новости в интернете на украинском языке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Google Trends по запросу "новости" и "новости" за четыре года: 2011, 2015, 2020 и 2024.

В то же время на Юге и Востоке до сих пор преобладают поисковые запросы на русском языке.

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Подробно о возвращении на языке позиций в процентном соотношении смотрите в инфографике.







