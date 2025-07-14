Стоит принять во внимание проблему распространения русскоязычной среды в ВСУ, - военный советник языкового омбудсмена Украинец
Писатель, переводчик и военнослужащий Остап Украинец станет военным представителем в офисе Уполномоченного по защите государственного языка. Он анонсировал первые шаги в должности.
Об этом он рассказал "Украинскому радио", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Украинец планирует заняться развитием сети бесплатных курсов украинского языка и доработать языковое законодательство по этому поводу.
Он отметил, что такая система уже существует, но требует расширения, чтобы изучение языка было доступным для всех.
По мнению Украинца, это важно, поскольку русский язык является фактором "ретравматизации для военнослужащих, которые, в частности, возвращаются из плена".
Отдельное внимание военный представитель языкового уполномоченного планирует уделить проблеме распространения русскоязычной среды в Вооруженных силах Украины.
"Даже те военные, кто полностью русскоязычные, понимают, чем является государственный язык как фактор безопасности", - отметил он.
По словам Украинца, предложение стать военным советником он получил полтора месяца назад. Официального назначения пока не произошло - пока речь идет лишь о проговаривании формата сотрудничества и возможном командировании.
Основной фокус его работы, если назначение состоится, будет касаться языковой политики в системе национальной безопасности.
"То, чем я в принципе занимался предыдущие полгода, будучи военнослужащим в культурных силах, - это отработка общих коммуникаций, связанных с вопросами идентичности, противодействия российской пропаганде. Здесь все останется тем же, просто фокус сузится.
Это не будет касаться в целом культуры или, как в культурных силах, разработки учебных программ для учебных центров. Это будет касаться языкового вопроса и украинского языка как одного из факторов в национальной системе безопасности", - пояснил он.
О конкретных шагах на новой должности Украинец расскажет после официального назначения.
Напомним, предыдущего Уполномоченного по вопросам защиты государственного языка Тараса Кремня уволили 2 июля, а нового - пока не назначили.
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Кто такой Остап Украинец
Остап Украинец родился 24 апреля 1994 года в Калуше, долгое время жил в Ивано-Франковске.
Он является автором романов "Малхут", "Транс", "Канцелярия крестовых походов" и "Дискордия".
Вместе с женой Екатериной Дудкой он перевел на украинский язык два тома Говарда Филипса Лавкрафта. Кроме того, Остап перевел на украинский язык ряд других книг, в частности "Семейная ценность: воспоминания мамы гея" Руби Ременды Свансон, "Как работает классический рассказ" Флоренс Гойе, "Комната снов" Дэвида Линча и Кристин Маккенны, "Покорность" Щепана Твардоха.
В марте 2024 года Остап Украинец мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины.
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"На одній з гарячих ділянок фронту група наших піхотинців тривалий час знаходиться на позиції глибоко в тилу ворога. Один з бійців цієї групи на цей день знаходиться на позиції безперервно 210 діб, другий - 200 діб.
Люди тримаються завдяки сталевій волі, навичкам, та екстраординарним психо-фізичним якостям командира позиції - він на позиції на цей день безперервно 170 діб. СТО СІМДЕСЯТ ДІБ людина воює, керує, слідкує, мотивує, переконує, надихає, виживає. Це вже не просто місія, це вже справжній епос.
Позиція тримається тільки тому, що бійці поважають командира, і отримують дієву підтримку побратимів, командирів рот, батальйону, бригади, корпусу, які роблять усе можливе для їх підтримки. Але зробити диво неможливо, оскільки навіть прекрасні командири не можуть відкинути ворога, якщо для поставлених завдань не вистачає поповнень навіть щоб втримати фланги.
Навколо цієї позиції наші оператори дронів, артилеристи та мінометники поклали за ці місяці величезний цвинтар російських штурмових груп.
Кілька разів російські штурмовики накатувались на позицію, і тоді героїчні піхотинці знищували ворога у ближньому бою.
Людей не кинули, і вони вірять, що їх страждання не минули даремно.
Вони давно перетнули усі межі витривалості.
Вони давно перетнули усі можливі вимоги та прохання.
Вони давно заробили на усі найвищі нагороди та відзнаки.
Вони знають, що вивести їх буде вкрай складно і вкрай ризиковано, але для цього варто зробити усе можливе.
Людей треба відводити.
Але якщо не надійде посилення для проведення рятувальної операції, якщо бригада не отримає необхідне поповнення, якщо командування на місці не отримає свободу дій для відходу - це буде вкрай соромно по відношенню до звитяги героїв-піхотинців, які є зразком виконання військових обов'язків.
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