Стоит принять во внимание проблему распространения русскоязычной среды в ВСУ, - военный советник языкового омбудсмена Украинец

Писатель, переводчик и военнослужащий Остап Украинец станет военным представителем в офисе Уполномоченного по защите государственного языка. Он анонсировал первые шаги в должности.

Об этом он рассказал "Украинскому радио", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Украинец планирует заняться развитием сети бесплатных курсов украинского языка и доработать языковое законодательство по этому поводу.

Он отметил, что такая система уже существует, но требует расширения, чтобы изучение языка было доступным для всех.

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По мнению Украинца, это важно, поскольку русский язык является фактором "ретравматизации для военнослужащих, которые, в частности, возвращаются из плена".

Отдельное внимание военный представитель языкового уполномоченного планирует уделить проблеме распространения русскоязычной среды в Вооруженных силах Украины.

"Даже те военные, кто полностью русскоязычные, понимают, чем является государственный язык как фактор безопасности", - отметил он.

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По словам Украинца, предложение стать военным советником он получил полтора месяца назад. Официального назначения пока не произошло - пока речь идет лишь о проговаривании формата сотрудничества и возможном командировании.

Основной фокус его работы, если назначение состоится, будет касаться языковой политики в системе национальной безопасности.

"То, чем я в принципе занимался предыдущие полгода, будучи военнослужащим в культурных силах, - это отработка общих коммуникаций, связанных с вопросами идентичности, противодействия российской пропаганде. Здесь все останется тем же, просто фокус сузится.

Это не будет касаться в целом культуры или, как в культурных силах, разработки учебных программ для учебных центров. Это будет касаться языкового вопроса и украинского языка как одного из факторов в национальной системе безопасности", - пояснил он.

О конкретных шагах на новой должности Украинец расскажет после официального назначения.

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Напомним, предыдущего Уполномоченного по вопросам защиты государственного языка Тараса Кремня уволили 2 июля, а нового - пока не назначили.

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Кто такой Остап Украинец

Остап Украинец родился 24 апреля 1994 года в Калуше, долгое время жил в Ивано-Франковске.

Он является автором романов "Малхут", "Транс", "Канцелярия крестовых походов" и "Дискордия".

Вместе с женой Екатериной Дудкой он перевел на украинский язык два тома Говарда Филипса Лавкрафта. Кроме того, Остап перевел на украинский язык ряд других книг, в частности "Семейная ценность: воспоминания мамы гея" Руби Ременды Свансон, "Как работает классический рассказ" Флоренс Гойе, "Комната снов" Дэвида Линча и Кристин Маккенны, "Покорность" Щепана Твардоха.

В марте 2024 года Остап Украинец мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины.

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