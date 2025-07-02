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Новости Увольнение языкового омбудсмена Креминя
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Креминя уволен с должности языкового омбудсмена

Тараса Кремия уволили с должности языкового омбудсмена

Кабинет Министров уволил Тараса Креминя с должности языкового омбудсмена.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что он был уволен с 8 июля 2025 года в связи с окончанием срока назначения на должность.

Читайте: Креминь о языковом скандале с Сердючкой на концерте: Данилко может петь на русском, это не запрещено законом

Автор: 

омбудсмен (602) язык (3780) Креминь Тарас (136)


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Топ комментарии
+11
Був один українець і того викинули. Поставлять умовного мамедова з резолюцією 'одобрямс' оп-влади?
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02.07.2025 14:18 Ответить
+10
Сердючка - Кремінь 1:0?
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02.07.2025 14:17 Ответить
+7
Добре.
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02.07.2025 14:18 Ответить
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Сердючка - Кремінь 1:0?
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02.07.2025 14:17 Ответить
Добре.
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02.07.2025 14:18 Ответить
??!!
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02.07.2025 14:19 Ответить
Був один українець і того викинули. Поставлять умовного мамедова з резолюцією 'одобрямс' оп-влади?
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02.07.2025 14:18 Ответить
олександр завальський повністю відповідає зазначеним вимогам. Буде проводити "лагідну" українізацію в умовах геноциду українського народу. З нинішніми керівниками країни "ляжемо" під москву аж гай зашумить. Тільки трохи пізніше, коли всіх свідомих і патріотичних українців діб'ють на фронті і в країні залишаться тільки "какая разніца".
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02.07.2025 14:50 Ответить
На вимогу Трампа, чи Венса?
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02.07.2025 14:19 Ответить
наступний мовний омбудсмен- лебіл сердючка
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02.07.2025 14:23 Ответить
Приблизно.
Кандидатуру актора Кабінету міністрів запропонувала віцепрем'єрка України з питань європейської інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.
Олександр Завальський протягом десяти років працював на телеканал "Глас", що фінансувався Московським патріархатом.
Олександр Завальський не відповідає формальним критеріям до Уповноваженого, а також "не раз виступав проти штрафів за порушення мовного законодавства
"Ця нахабна атака на одну з ключових мовних інституцій відбувається саме тоді, коли послаблення захисту нашої мови вимагають на так званих "переговорах" російські агресори,- Вятрович.
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02.07.2025 14:49 Ответить
В нього тупа морда
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02.07.2025 14:56 Ответить
Ну и сколько он схавал бюджетных средств и сколько это будет в дронах?
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02.07.2025 14:30 Ответить
тобі видніше з GB, кацтроль...
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02.07.2025 14:38 Ответить
І не без наслідків. Зразу почали мову перекручувати.

Бо писати треба Кременя, а не Креміня.

Але тепер хто ж утрутиться…
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02.07.2025 14:37 Ответить
Молоді вони ще і слово КРЕМЕНЬ не знають
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02.07.2025 15:02 Ответить
Владі не потрібні патріоти ,вся шобла має бути українофобською і корупційною без жодних ознак патріотизму.
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02.07.2025 14:40 Ответить
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10227738277138822&id=1125103064&rdid=TA1jeZtZaO7aw5HN# з'явилося звернення із закликом повторно призначити Кременя від низки українських діячів, зокрема, історика Ярослава Грицака, правозахисників Мирослава Мариновича та Олександра Матвійчука, дипломата Валерія Чалого, письменників Ліни Костенко, Андрія Любки, Світлани Поваляєвої, Катерини Калитко, Сергія Жадана, третього президента України https://www.facebook.com/president.ukraine/posts/pfbid0r7EsA2e692jLwUH6biXPFjF7BCcxaqkCjoTFN8A9jT3rKa1hSEi996YR32Bow9gil Віктора Ющенка, акторок Ади Роговцевої, Ірми Вітовської, голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова тощо. Наприкінці квітня 2025 року низка громадських організацій https://language-policy.info/2025/04/zaiava_mova_obiednuie25042025/?fbclid=IwY2xjawJ5cIlleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFkZU8waHhONGdCcnVEb3ZYAR5jBjN0ms9IbzVMhKdBBu-JyxIi2ZxP8MH00gVG7doTUeoQOCX3Cm7vpED5Cg_aem_SxwCdVLlaMEZ1DQ9qzS8uw заявила про спроби Офісу президента послабити інституцію мовного омбудсмена, на посаду якого пропонують кандидатів без досвіду захисту української мови чи правозахисної діяльності
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02.07.2025 14:44 Ответить
громадських організацій https://language-policy.info/2025/04/zaiava_mova_obiednuie25042025/?fbclid=IwY2xjawJ5cIlleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFkZU8waHhONGdCcnVEb3ZYAR5jBjN0ms9IbzVMhKdBBu-JyxIi2ZxP8MH00gVG7doTUeoQOCX3Cm7vpED5Cg_aem_SxwCdVLlaMEZ1DQ9qzS8uw заявила про спроби Офісу президента послабити інституцію мовного омбудсмена, на посаду якого пропонують кандидатів без досвіду захисту української мови чи правозахисної діяльності

ШМИГАЛЯ З ЕРМАКОМ НА ГИЛЯКУ
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02.07.2025 15:01 Ответить
Тепер жеж можна й в окопи мову захищати, правда?
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02.07.2025 14:50 Ответить
Сердючка плаче, хто ж дозволить співати пісні русявою мовою?
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02.07.2025 14:51 Ответить
Посада мовного облрембуда - це посада п'ятого колеса при возі.
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02.07.2025 14:53 Ответить
Слово, чому ти не твердая криця,
Що серед бою так ясно іскриться?
Чом ти не гострий, безжалісний меч,
Той, що здійма вражі голови з плеч?

Ти, моя щира, гартована мова,
Я тебе видобуть з піхов готова,
Тільки ж ти кров з мого серця проллєш,
Вражого ж серця клинком не проб'єш...

Вигострю, виточу зброю іскристу,
Скільки достане снаги мені й хисту,
Потім її почеплю при стіні
Іншим на втіху, на смуток мені.

Слово, моя ти єдиная зброє,
Ми не повинні загинуть обоє!
Може, в руках невідомих братів
Станеш ти кращим мечем на катів.

Брязне клинок об залізо кайданів,
Піде луна по твердинях тиранів,
Стрінеться з брязкотом інших мечей,
З гуком нових, не тюремних речей.

Месники дужі приймуть мою зброю,
Кинуться з нею одважно до бою...
Зброє моя, послужи воякам
Краще, ніж служиш ти хворим рукам!
(Л. Українка.)
Ми взяли до рук цей МЕЧ...І одним з командирів спецпідрозділів - мовний омбундсмен... Бо він стоїть у перших рядах захисників УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...
"Нація не вмирає одразу... Спочатку у неї відбирає мову...". (поетеса Ліна Костенко).

У 1943 році Черчілю принесли на підпис проект Держбюджету. Він переглянув його і запитав у фінансистів, чи не можна десь урізать якусь статтю, щоб додать грошей на армію... Йому відповіли, що можна урізать видатки на культуру. Черчіль запитав:
- На культуру? А що ж ми тоді захищаємо і за що воюємо??!!!
І підписав проект без змін...

У тебе є якісь заперечення?!!!
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02.07.2025 14:57 Ответить
Термін повноважень чинного мовного омбудсмена Тараса Кременя спливає. І зараз нам, українцям, знову підсовують "потрібних" людей.

Людей без репутації, без боротьби, без чіткої публічної позиції. Людей, яких ми не знаємо, бо вони ніколи не були з нами у цій війні за українське!

Натомість ми висуваємо Лариса Ніцой

Дитяча письменниця, що формує покоління свідомих українців.

Освітянка й активістка, яка десятки років б'ється за українську мову в кожній сфері життя.

Людина, яка ніколи не ховалася і завжди говорила правду вголос.

Обличчя, яке ми знаємо. Історія, якій довіряємо. Принципи, яких нам так бракує у владі!

Саме така постать потрібна нам сьогодні в умовах гібридної війни!

Сильна, проукраїнська, безкомпромісна.

Ми не писали довгих вступів і реверансів.

Ларису Ніцой не треба "представляти".

Просто перейдіть за покликом у першому коментарі та підпишіть петицію про її призначення уповноваженою із захисту української мови.

Або знайдіть петицію за номером 8306 на сайті петицій Кабінету Міністрів України!

Якщо ви за Українську Україну.

Якщо ви хочете перемоги не лише на фронті, а й у тилу - підпишіть.

Якщо вам важливо, щоб державу представляли проукраїнські обличчя - ДІЙТЕ!!!

Петиція - це наш голос. І він має прозвучати!

Поширюйте. Підписуйте. Захищайте українське.
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02.07.2025 14:58 Ответить
Захищайте українське.‼️‼️‼️‼️
А кому захищати - АРАХАМІЇ , Ермаку, Шмигалю - ні одного українця у владі
І ось знову якогось метиса хочуть засунуть у важливий орган
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02.07.2025 15:00 Ответить
Ну якщо , інтродцю Шмигалю і Вʼятрович - не авторитет, то гнати того Шмигаля ссаними ганчірками
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__%5B0%5D=AZUSMZI7YLHmYlILXjxwCdwuPcADFCIv-Y5XNinCmXzwyprNMNWSr1qjL4MF6oZkaop6au3WMDrujrYXH1-GTgIQaVWjAHcZMtEhmGIVAzBWYZM_ENcIbdoHkaNmnB74mycYyXKmKJcjZAvfahs_VfCjTCOD5jSIlba2AeHgI-csIGexI7eNfsZXfVU47EGmuumVrFJY5sxNXaP6Mb_cCZPcJuaJ2--vutp2TwYhqrD2lg&__tn__=-UC%2CP-y-R Volodymyr Viatrovych
Отже, дії влади з нищення інституції Уповноваженого з захисту державної мови є свідомими і зловмисними. І відбуваються синхронно з мовними вимогами російських агресорів.

Ще у квітні міністр культури, міністерка юстиції та Уповноважений з захисту прав людини несподівано замість Тараса Кременя подали уряду для затвердження на новий 5-річний термін кандидатури, які явно не відповідали визначеним законом критеріям і навряд чи могли б ефективно виконувати повноваження мовного омбудсмена. Це викликало обурення громадськості і нерозуміння депутатів та експертного середовища.

Ця авантюра, здавалося, зайшла в глухий кут після того, як усі кандидати, маючи совість, відмовилися від участі в конкурсі або від призначення на посаду.

Здавалося б, чудовий шанс для влади одуматися. Тим більше, що днями Оксана Забужко, Сергій Жадан, Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Рефат Чубаров, Олесь Санін, Микола Жулинский, Сергій Квіт та інші визначні українці закликали урядовців «з усією відповідальністю поставитися до захисту української мови загалом і призначення Уповноваженого із захисту державної мови зокрема» і «внести до Кабінету Міністрів України кандидатуру Тараса Кременя на посаду Уповноваженого із захисту державної мови».

Натомість урядовці вирішили зробити все з точністю до навпаки і призначити Уповноваженим із захисту державної мови 67-річного актора Олександра Завальського, який не лише не відповідає формальним критеріям, визначеним законом, але й не раз виступав проти штрафів за порушення мовного законодавства, накладення яких є одним із обов'язків Уповноваженого.

Ця нахабна атака на одну з ключових мовних інституцій відбувається саме тоді, коли послаблення захисту нашої мови вимагають на так званих «переговорах» російські агресори. Звичайно Стефанішина чи Шмигаль не самі додумалися пхати пана Завальського на цю посаду.

Те, що його призначення вже три місяці вперто вимагає Банкова - секрет полішинеля. Але це аж ніяк не зменшує відповідальність тих, хто офіційно вносить кандидатуру чи голосуватиме за неї на засіданні уряду. Ви - Кабінет Міністрів України, найвищий орган виконавчої влади? Чи не так
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02.07.2025 15:06 Ответить
‼️‼️‼️‼️‼️
Ця нахабна атака на одну з ключових мовних інституцій відбувається саме тоді, коли послаблення захисту нашої мови вимагають на так званих «переговорах» російські агресори. Звичайно Стефанішина чи Шмигаль не самі додумалися пхати пана Завальського на цю посаду.

Те, що його призначення вже три місяці вперто вимагає Банкова - секрет полішинеля. Але це аж ніяк не зменшує відповідальність тих, хто офіційно вносить кандидатуру чи голосуватиме за неї на засіданні уряду. Ви - Кабінет Міністрів України, найвищий орган виконавчої влади? Чи не так?
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02.07.2025 15:07 Ответить
хто з 95-го кварталу займе посаду?
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02.07.2025 15:38 Ответить
..а коли ж, цікаво закінчиться строк призначення на посаду Зєлі Підєрмачної?
- та, мабуть, коли його розжирілим-знахабнілим нащадкам вже тупо набридне сцарювати.. ну, або красти вже буде нічого у злиденній та порожній Україні какаразніц, країні мрії Найвеличнівшивого..
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02.07.2025 15:41 Ответить
Ну цього кукухнутого давно пора було вже звільнити
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02.07.2025 15:44 Ответить
 
 