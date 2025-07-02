Креминя уволен с должности языкового омбудсмена
Кабинет Министров уволил Тараса Креминя с должности языкового омбудсмена.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что он был уволен с 8 июля 2025 года в связи с окончанием срока назначения на должность.
Топ комментарии
+11 Тамара Пальчук
показать весь комментарий02.07.2025 14:18 Ответить Ссылка
+10 Харьков Сумской
показать весь комментарий02.07.2025 14:17 Ответить Ссылка
+7 Найгун Надвід
показать весь комментарий02.07.2025 14:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кандидатуру актора Кабінету міністрів запропонувала віцепрем'єрка України з питань європейської інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.
Олександр Завальський протягом десяти років працював на телеканал "Глас", що фінансувався Московським патріархатом.
Олександр Завальський не відповідає формальним критеріям до Уповноваженого, а також "не раз виступав проти штрафів за порушення мовного законодавства
"Ця нахабна атака на одну з ключових мовних інституцій відбувається саме тоді, коли послаблення захисту нашої мови вимагають на так званих "переговорах" російські агресори,- Вятрович.
Бо писати треба Кременя, а не Креміня.
Але тепер хто ж утрутиться…
ШМИГАЛЯ З ЕРМАКОМ НА ГИЛЯКУ
Що серед бою так ясно іскриться?
Чом ти не гострий, безжалісний меч,
Той, що здійма вражі голови з плеч?
Ти, моя щира, гартована мова,
Я тебе видобуть з піхов готова,
Тільки ж ти кров з мого серця проллєш,
Вражого ж серця клинком не проб'єш...
Вигострю, виточу зброю іскристу,
Скільки достане снаги мені й хисту,
Потім її почеплю при стіні
Іншим на втіху, на смуток мені.
Слово, моя ти єдиная зброє,
Ми не повинні загинуть обоє!
Може, в руках невідомих братів
Станеш ти кращим мечем на катів.
Брязне клинок об залізо кайданів,
Піде луна по твердинях тиранів,
Стрінеться з брязкотом інших мечей,
З гуком нових, не тюремних речей.
Месники дужі приймуть мою зброю,
Кинуться з нею одважно до бою...
Зброє моя, послужи воякам
Краще, ніж служиш ти хворим рукам!
(Л. Українка.)
Ми взяли до рук цей МЕЧ...І одним з командирів спецпідрозділів - мовний омбундсмен... Бо він стоїть у перших рядах захисників УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...
"Нація не вмирає одразу... Спочатку у неї відбирає мову...". (поетеса Ліна Костенко).
У 1943 році Черчілю принесли на підпис проект Держбюджету. Він переглянув його і запитав у фінансистів, чи не можна десь урізать якусь статтю, щоб додать грошей на армію... Йому відповіли, що можна урізать видатки на культуру. Черчіль запитав:
- На культуру? А що ж ми тоді захищаємо і за що воюємо??!!!
І підписав проект без змін...
У тебе є якісь заперечення?!!!
Людей без репутації, без боротьби, без чіткої публічної позиції. Людей, яких ми не знаємо, бо вони ніколи не були з нами у цій війні за українське!
Натомість ми висуваємо Лариса Ніцой
Дитяча письменниця, що формує покоління свідомих українців.
Освітянка й активістка, яка десятки років б'ється за українську мову в кожній сфері життя.
Людина, яка ніколи не ховалася і завжди говорила правду вголос.
Обличчя, яке ми знаємо. Історія, якій довіряємо. Принципи, яких нам так бракує у владі!
Саме така постать потрібна нам сьогодні в умовах гібридної війни!
Сильна, проукраїнська, безкомпромісна.
Ми не писали довгих вступів і реверансів.
Ларису Ніцой не треба "представляти".
Просто перейдіть за покликом у першому коментарі та підпишіть петицію про її призначення уповноваженою із захисту української мови.
Або знайдіть петицію за номером 8306 на сайті петицій Кабінету Міністрів України!
Якщо ви за Українську Україну.
Якщо ви хочете перемоги не лише на фронті, а й у тилу - підпишіть.
Якщо вам важливо, щоб державу представляли проукраїнські обличчя - ДІЙТЕ!!!
Петиція - це наш голос. І він має прозвучати!
Поширюйте. Підписуйте. Захищайте українське.
А кому захищати - АРАХАМІЇ , Ермаку, Шмигалю - ні одного українця у владі
І ось знову якогось метиса хочуть засунуть у важливий орган
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__%5B0%5D=AZUSMZI7YLHmYlILXjxwCdwuPcADFCIv-Y5XNinCmXzwyprNMNWSr1qjL4MF6oZkaop6au3WMDrujrYXH1-GTgIQaVWjAHcZMtEhmGIVAzBWYZM_ENcIbdoHkaNmnB74mycYyXKmKJcjZAvfahs_VfCjTCOD5jSIlba2AeHgI-csIGexI7eNfsZXfVU47EGmuumVrFJY5sxNXaP6Mb_cCZPcJuaJ2--vutp2TwYhqrD2lg&__tn__=-UC%2CP-y-R Volodymyr Viatrovych
Отже, дії влади з нищення інституції Уповноваженого з захисту державної мови є свідомими і зловмисними. І відбуваються синхронно з мовними вимогами російських агресорів.
Ще у квітні міністр культури, міністерка юстиції та Уповноважений з захисту прав людини несподівано замість Тараса Кременя подали уряду для затвердження на новий 5-річний термін кандидатури, які явно не відповідали визначеним законом критеріям і навряд чи могли б ефективно виконувати повноваження мовного омбудсмена. Це викликало обурення громадськості і нерозуміння депутатів та експертного середовища.
Ця авантюра, здавалося, зайшла в глухий кут після того, як усі кандидати, маючи совість, відмовилися від участі в конкурсі або від призначення на посаду.
Здавалося б, чудовий шанс для влади одуматися. Тим більше, що днями Оксана Забужко, Сергій Жадан, Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Рефат Чубаров, Олесь Санін, Микола Жулинский, Сергій Квіт та інші визначні українці закликали урядовців «з усією відповідальністю поставитися до захисту української мови загалом і призначення Уповноваженого із захисту державної мови зокрема» і «внести до Кабінету Міністрів України кандидатуру Тараса Кременя на посаду Уповноваженого із захисту державної мови».
Натомість урядовці вирішили зробити все з точністю до навпаки і призначити Уповноваженим із захисту державної мови 67-річного актора Олександра Завальського, який не лише не відповідає формальним критеріям, визначеним законом, але й не раз виступав проти штрафів за порушення мовного законодавства, накладення яких є одним із обов'язків Уповноваженого.
Ця нахабна атака на одну з ключових мовних інституцій відбувається саме тоді, коли послаблення захисту нашої мови вимагають на так званих «переговорах» російські агресори. Звичайно Стефанішина чи Шмигаль не самі додумалися пхати пана Завальського на цю посаду.
Те, що його призначення вже три місяці вперто вимагає Банкова - секрет полішинеля. Але це аж ніяк не зменшує відповідальність тих, хто офіційно вносить кандидатуру чи голосуватиме за неї на засіданні уряду. Ви - Кабінет Міністрів України, найвищий орган виконавчої влади? Чи не так
Ця нахабна атака на одну з ключових мовних інституцій відбувається саме тоді, коли послаблення захисту нашої мови вимагають на так званих «переговорах» російські агресори. Звичайно Стефанішина чи Шмигаль не самі додумалися пхати пана Завальського на цю посаду.
Те, що його призначення вже три місяці вперто вимагає Банкова - секрет полішинеля. Але це аж ніяк не зменшує відповідальність тих, хто офіційно вносить кандидатуру чи голосуватиме за неї на засіданні уряду. Ви - Кабінет Міністрів України, найвищий орган виконавчої влади? Чи не так?
- та, мабуть, коли його розжирілим-знахабнілим нащадкам вже тупо набридне сцарювати.. ну, або красти вже буде нічого у злиденній та порожній Україні какаразніц, країні мрії Найвеличнівшивого..