Креміня звільнили з посади мовного омбудсмена

Кабінет Міністрів звільнив Тараса Креміня з посади мовного омбудсмена.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що його було звільнено з 8 липня 2025 року у зв'язку із закінченням строку призначення на посаду.

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