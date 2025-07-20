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Новости Языковой вопрос Языковой омбудсмен
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Языковой омбудсмен Ивановская назвала приоритеты на должности: среди них защита украинского языка на ВОТ

Ивановская о приоритетах на должности

Новоназначенная Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская озвучила ключевые приоритеты на своей должности.

Об этом она рассказала в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я очертила для себя несколько ключевых направлений, которые считаю неотложными", - сказала она.

Защита украинского языка на ВОТ

Среди приоритетов чиновницы - защита украинского языка на временно оккупированных территориях. Ивановская подчеркнула, что это вопрос не только гуманитарный, но и юридический и символический.

"Мы будем фиксировать языковые преступления, адвокатировать их правовую оценку на международном и национальном уровнях, готовить основу для языковой реинтеграции после деоккупации. Речь идет также о том, чтобы показать: языковая агрессия РФ является частью ее вооруженной агрессии. И мы должны отвечать не только оружием, но и словом - сознательным, государственным, человечным", - сказала Ивановская.

Признание украинского жестового языка

Второй аспект, по словам уполномоченного, это признание украинского жестового языка как полноценной составляющей языковой политики.

"Это вопрос языкового равенства, достоинства и современного понимания коммуникации. Мы будем активизировать межведомственный диалог и профессиональную экспертизу, чтобы актуализировать законопроект № 2340, а также обеспечить практическую реализацию прав лиц с нарушениями слуха на полноценный доступ к информации на украинском языке - как устном, так и жестовом", - сказала она.

Украинский язык в эмиграции

Третий приоритет - это функционирование украинского языка в эмиграции.

"Миллионы украинцев из-за войны оказались за пределами страны - они не только беженцы, но и носители нашего языка в новых средах. Мы должны поддерживать их связь с Родиной через язык: создавать культурно-образовательные центры, запускать цифровые платформы для обучения, внедрять "Языковую карту украинцев мира", развивать потенциал диаспоры как языкового посла Украины в мире", - сказала языковой омбудсмен.

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Цифровая интеграция украинского языка

Четвертый приоритет, который для себя определила Ивановская, это полная интеграция украинского языка в цифровые сервисы, искусственный интеллект, интерфейсы, игры и приложения.

"Украинский должен звучать и функционировать везде: - в смартфоне, в машине, на международных платформах. И это не только вопрос удобства - это вопрос идентичности и конкурентоспособности", - сказала чиновница.

Формирование единого украиноязычного пространства

"Мы будем глубоко уважать все языки национальных меньшинств, но в то же время четко и последовательно формировать единое украиноязычное пространство - как безопасностный, интеграционный и гуманитарный приоритет. Необходимо устранить символическое неравенство в законодательстве, - в частности, отменить особый статус русского языка, который в условиях вооруженной агрессии РФ является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации", - говорит омбудсмен.

Ивановская считает, что языковая политика должна соответствовать военным реалиям и стремлению украинского общества к равенству без колониального прошлого.

"Языковая политика должна быть уверенной, но не авторитарной; последовательной, но чувствительной к контексту; государственной, но открытой к сотрудничеству с гражданским обществом. Мы должны отказаться от ложного противопоставления "мягкая сила или силовое давление": успешная языковая политика - это равновесие между требованием и поддержкой",- добавила чиновница.

Ранее сообщалось, что 15 июля Кабинет министров Украины назначил филолога Елену Ивановскую на должность Уполномоченного по защите государственного языка.

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Автор: 

омбудсмен (605) язык (3783) Елена Ивановская (1)


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Топ комментарии
+9
Цікаво б почути, що вона може конкретно про свою спроможність на ТОТ розповісти. Тут розгул кацапізмів! Ще й Зеля перетворив так важко створений інформ канал для донесення позиції України до Західної аудиторії, в цілодобовий кацапоязичний канал, який льє свинячий язик на Україну в порушення мовного закону. А Зельоні саботажники проголошують про свою активність на ТОТ.
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20.07.2025 00:58 Ответить
+6
спочатку в офісі Зеленського запровадь.
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20.07.2025 05:37 Ответить
+5
Покажить краще відео голосування за новий уряд Зеленського, ми хочемо порахувати голоси поіменно присутніх у залі депутатів!
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20.07.2025 00:58 Ответить
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Цікаво б почути, що вона може конкретно про свою спроможність на ТОТ розповісти. Тут розгул кацапізмів! Ще й Зеля перетворив так важко створений інформ канал для донесення позиції України до Західної аудиторії, в цілодобовий кацапоязичний канал, який льє свинячий язик на Україну в порушення мовного закону. А Зельоні саботажники проголошують про свою активність на ТОТ.
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20.07.2025 00:58 Ответить
Покажить краще відео голосування за новий уряд Зеленського, ми хочемо порахувати голоси поіменно присутніх у залі депутатів!
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20.07.2025 00:58 Ответить
на Іру Геращенко чимось схожа.
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20.07.2025 01:23 Ответить
Чому лише на ТОТ - треба відразу битися за статус мови в кремлі! Чого це алкаш діма всі свої погрози Україні пише на кацапській?
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20.07.2025 01:46 Ответить
містицизм і сюр.. шо.. про шо... куди і де.??вона для себе проголосила.. .. шо на папрці написали те і проголсили..
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20.07.2025 04:58 Ответить
спочатку в офісі Зеленського запровадь.
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20.07.2025 05:37 Ответить
Омбудсмен, а не омбудсменка (хто така менка?).
Омбудсмен - слово чоловічого роду, вживається до осіб обох статей.

Філолог, а не філологиня.
Філолог - позначення професії. Слово вживається до осіб обох статей.

Ви постійно триндете про "захист мови".
Але міняєте її постійно через свої лівацько-феміністичні завихрені як путін - кордони.
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20.07.2025 06:47 Ответить
А також мінистерка, посолка!
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20.07.2025 08:06 Ответить
"послиця" - правильно))
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20.07.2025 08:17 Ответить
Серед пріорітетів посадовиці - захист української мови на тимчасово окупованих територіях

Мужня жіночка!
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20.07.2025 06:54 Ответить
Ну, де будуть списувати гроші зрозуміло, а з мовою що?
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20.07.2025 07:05 Ответить
За все хороше, проти всього поганого. Захистом української мови в Україні, займатися не в пріорітеті.
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20.07.2025 07:54 Ответить
Авжеж! Мовний ландшафт "неокупованої" території говорить про те, що вона окупована. Так що, давай, борись на ТОТ.
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20.07.2025 08:57 Ответить
 
 