Языковой омбудсмен Ивановская назвала приоритеты на должности: среди них защита украинского языка на ВОТ

Новоназначенная Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская озвучила ключевые приоритеты на своей должности.

Об этом она рассказала в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я очертила для себя несколько ключевых направлений, которые считаю неотложными", - сказала она.

Защита украинского языка на ВОТ

Среди приоритетов чиновницы - защита украинского языка на временно оккупированных территориях. Ивановская подчеркнула, что это вопрос не только гуманитарный, но и юридический и символический.

"Мы будем фиксировать языковые преступления, адвокатировать их правовую оценку на международном и национальном уровнях, готовить основу для языковой реинтеграции после деоккупации. Речь идет также о том, чтобы показать: языковая агрессия РФ является частью ее вооруженной агрессии. И мы должны отвечать не только оружием, но и словом - сознательным, государственным, человечным", - сказала Ивановская.

Признание украинского жестового языка

Второй аспект, по словам уполномоченного, это признание украинского жестового языка как полноценной составляющей языковой политики.

"Это вопрос языкового равенства, достоинства и современного понимания коммуникации. Мы будем активизировать межведомственный диалог и профессиональную экспертизу, чтобы актуализировать законопроект № 2340, а также обеспечить практическую реализацию прав лиц с нарушениями слуха на полноценный доступ к информации на украинском языке - как устном, так и жестовом", - сказала она.

Украинский язык в эмиграции

Третий приоритет - это функционирование украинского языка в эмиграции.

"Миллионы украинцев из-за войны оказались за пределами страны - они не только беженцы, но и носители нашего языка в новых средах. Мы должны поддерживать их связь с Родиной через язык: создавать культурно-образовательные центры, запускать цифровые платформы для обучения, внедрять "Языковую карту украинцев мира", развивать потенциал диаспоры как языкового посла Украины в мире", - сказала языковой омбудсмен.

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Цифровая интеграция украинского языка

Четвертый приоритет, который для себя определила Ивановская, это полная интеграция украинского языка в цифровые сервисы, искусственный интеллект, интерфейсы, игры и приложения.

"Украинский должен звучать и функционировать везде: - в смартфоне, в машине, на международных платформах. И это не только вопрос удобства - это вопрос идентичности и конкурентоспособности", - сказала чиновница.

Формирование единого украиноязычного пространства

"Мы будем глубоко уважать все языки национальных меньшинств, но в то же время четко и последовательно формировать единое украиноязычное пространство - как безопасностный, интеграционный и гуманитарный приоритет. Необходимо устранить символическое неравенство в законодательстве, - в частности, отменить особый статус русского языка, который в условиях вооруженной агрессии РФ является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации", - говорит омбудсмен.

Ивановская считает, что языковая политика должна соответствовать военным реалиям и стремлению украинского общества к равенству без колониального прошлого.

"Языковая политика должна быть уверенной, но не авторитарной; последовательной, но чувствительной к контексту; государственной, но открытой к сотрудничеству с гражданским обществом. Мы должны отказаться от ложного противопоставления "мягкая сила или силовое давление": успешная языковая политика - это равновесие между требованием и поддержкой",- добавила чиновница.

Ранее сообщалось, что 15 июля Кабинет министров Украины назначил филолога Елену Ивановскую на должность Уполномоченного по защите государственного языка.

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