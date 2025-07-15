РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6119 посетителей онлайн
Новости Языковой вопрос Языковой омбудсмен
2 656 20

Языковым омбудсменом назначена филолог Ивановская

Елена Ивановская назначена новым языковым омбудсменом

15 июля Кабинет Министров Украины назначил филолога Елену Ивановскую на должность Уполномоченного по защите государственного языка.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Елена Ивановская на этом посту заменит Тараса Кременя, уволенного 8 июля в связи с истечением срока назначения на должность.

Что известно об Елене Ивановской?

Елена Ивановская - доктор филологических наук, профессор и преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Она работает на кафедре фольклористики, где преподает фольклорный аспект обычного права, методику обучения фольклору и субъектно-образную систему фольклора.

Ивановский автор около 100 научных, в том числе 17 научно-методических, трудов, учебных пособий, учебника и учебных программ, а также публикаций, посвященных защите украинского языка.

Читайте также: Стоит принять во внимание проблему распространения русскоязычной среды в ВСУ, - военный советник языкового омбудсмена Украинец

Министр юстиции Ольга Стефанишина выдвигала кандидатуру актера Александра Завальского, министр культуры Николай Точицкий предложил историка Павла Полянского, а омбудсмен Дмитрий Лубинец – филологиню Елену Ивановскую.

Языковой омбудсмен назначает правительство по результатам рейтингового голосования.

Автор: 

Кабмин (14056) назначение (2186) язык (3782) Елена Ивановская (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Я не грамар-наці, проте якщо людина критикує мовну політику, то хоча б має писати грамотно...
показать весь комментарий
15.07.2025 21:53 Ответить
+4
Ну добре, що хоч призначили вчену, а не актора... Щось у лісі здохло!
показать весь комментарий
15.07.2025 21:43 Ответить
+4
А в нього Вывеска...прокол...
показать весь комментарий
15.07.2025 21:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перше питання до филологині - коли заборонять тупі вивески крамниць і забігаловок англійскою мовою?
показать весь комментарий
15.07.2025 21:37 Ответить
І де шукати крамолу у цьому випадку?
показать весь комментарий
15.07.2025 21:38 Ответить
Правильно - вивіски))
показать весь комментарий
15.07.2025 21:41 Ответить
А в нього Вывеска...прокол...
показать весь комментарий
15.07.2025 21:52 Ответить
Я не грамар-наці, проте якщо людина критикує мовну політику, то хоча б має писати грамотно...
показать весь комментарий
15.07.2025 21:53 Ответить
у кацапських тролів не заведено...
показать весь комментарий
15.07.2025 22:44 Ответить
А за якими критеріями будуть визначати ось ця вивіска англійською розумна, а ось ця тупа?
показать весь комментарий
15.07.2025 21:48 Ответить
А KAKNAPILIS - це якою мовою ?
показать весь комментарий
15.07.2025 22:13 Ответить
Та хоч арвбською, аби не свинособачою. Кожна адекватна, свідома людина зненавиділа усе кацапське та з ним пов'язане.
показать весь комментарий
15.07.2025 22:31 Ответить
Хочеш як у кацапів?
показать весь комментарий
15.07.2025 22:57 Ответить
Ну добре, що хоч призначили вчену, а не актора... Щось у лісі здохло!
показать весь комментарий
15.07.2025 21:43 Ответить
не радійзарано. вчена ще не значить що вміє приміняти знання заради блага.
показать весь комментарий
15.07.2025 22:09 Ответить
вжеж, бо міністерка юстиції Ольга Стефанішина висувала кандидатуру актора Олександра Завальського - кандидата від ЗЄльоних

нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/1957 1957 - український актор театру, грав у низці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F російських, українських (переважно https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російськомовних !!!!!!) серіалах й телефільмах.
показать весь комментарий
15.07.2025 23:59 Ответить
хоча й ця за вікі - нікакая.
громадської активності - нуль !

.
показать весь комментарий
16.07.2025 00:10 Ответить
дивимось чиї вуха стирчать за новопризначеною. Чи буде кейс смердючка -рашиський язік продовжено
показать весь комментарий
15.07.2025 21:54 Ответить
В добрий час! Сама адекватна кандидатура.
показать весь комментарий
15.07.2025 21:54 Ответить
чим ?
знанням українського фольклору ?

пАттужно !
ото буде боронити мову
показать весь комментарий
16.07.2025 00:11 Ответить
Тепер владі буде по цимбалам на мову...
показать весь комментарий
15.07.2025 21:55 Ответить
Цій криво-рогульній "владі" 95 кварталу завжди було начхати на мову.
показать весь комментарий
15.07.2025 22:08 Ответить
 
 