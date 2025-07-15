Языковым омбудсменом назначена филолог Ивановская

15 июля Кабинет Министров Украины назначил филолога Елену Ивановскую на должность Уполномоченного по защите государственного языка.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Елена Ивановская на этом посту заменит Тараса Кременя, уволенного 8 июля в связи с истечением срока назначения на должность.

Что известно об Елене Ивановской?

Елена Ивановская - доктор филологических наук, профессор и преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Она работает на кафедре фольклористики, где преподает фольклорный аспект обычного права, методику обучения фольклору и субъектно-образную систему фольклора.

Ивановский автор около 100 научных, в том числе 17 научно-методических, трудов, учебных пособий, учебника и учебных программ, а также публикаций, посвященных защите украинского языка.

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Министр юстиции Ольга Стефанишина выдвигала кандидатуру актера Александра Завальского, министр культуры Николай Точицкий предложил историка Павла Полянского, а омбудсмен Дмитрий Лубинец – филологиню Елену Ивановскую.

Языковой омбудсмен назначает правительство по результатам рейтингового голосования.