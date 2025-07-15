Языковым омбудсменом назначена филолог Ивановская
15 июля Кабинет Министров Украины назначил филолога Елену Ивановскую на должность Уполномоченного по защите государственного языка.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
Елена Ивановская на этом посту заменит Тараса Кременя, уволенного 8 июля в связи с истечением срока назначения на должность.
Что известно об Елене Ивановской?
Елена Ивановская - доктор филологических наук, профессор и преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Она работает на кафедре фольклористики, где преподает фольклорный аспект обычного права, методику обучения фольклору и субъектно-образную систему фольклора.
Ивановский автор около 100 научных, в том числе 17 научно-методических, трудов, учебных пособий, учебника и учебных программ, а также публикаций, посвященных защите украинского языка.
Министр юстиции Ольга Стефанишина выдвигала кандидатуру актера Александра Завальского, министр культуры Николай Точицкий предложил историка Павла Полянского, а омбудсмен Дмитрий Лубинец – филологиню Елену Ивановскую.
Языковой омбудсмен назначает правительство по результатам рейтингового голосования.
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нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/1957 1957 - український актор театру, грав у низці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F російських, українських (переважно https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російськомовних !!!!!!) серіалах й телефільмах.
громадської активності - нуль !
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знанням українського фольклору ?
пАттужно !
ото буде боронити мову