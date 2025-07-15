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Мовним омбудсменом призначено філологиню Івановську

Олену Івановську призначено новим мовним омбудсменом

15 липня Кабінет міністрів України призначив філологиню Олену Івановську на посаду Уповноваженої із захисту державної мови.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Олена Івановська на цій посаді замінить Тараса Кременя, якого звільнили 8 липня у зв'язку із закінченням строку призначення на посаду.

Що відомо про Олену Івановську?

Олена Івановська — докторка філологічних наук, професорка та викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона працює на кафедрі фольклористики, де викладає фольклорний аспект звичаєвого права, методику навчання фольклору та суб’єктно-образну систему фольклору.

Івановська авторка близько 100 наукових, зокрема 17 науково-методичних, праць, навчальних посібників, підручника та навчальних програм, а також публікацій, присвячених захисту української мови.

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Міністерка юстиції Ольга Стефанішина висувала кандидатуру актора Олександра Завальського, міністр культури Микола Точицький запропонував історика Павла Полянського, а омбудсмен Дмитро Лубінець –– філологиню Олену Івановську.

Мовного омбудсмена призначає уряд за результатами рейтингового голосування.

Автор: 

Кабмін (14221) призначення (2312) мова (745) Івановська Олена (1)


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Топ коментарі
+4
Я не грамар-наці, проте якщо людина критикує мовну політику, то хоча б має писати грамотно...
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15.07.2025 21:53 Відповісти
+3
Ну добре, що хоч призначили вчену, а не актора... Щось у лісі здохло!
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15.07.2025 21:43 Відповісти
+3
А в нього Вывеска...прокол...
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15.07.2025 21:52 Відповісти
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Перше питання до филологині - коли заборонять тупі вивески крамниць і забігаловок англійскою мовою?
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15.07.2025 21:37 Відповісти
І де шукати крамолу у цьому випадку?
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15.07.2025 21:38 Відповісти
Правильно - вивіски))
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15.07.2025 21:41 Відповісти
А в нього Вывеска...прокол...
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15.07.2025 21:52 Відповісти
Я не грамар-наці, проте якщо людина критикує мовну політику, то хоча б має писати грамотно...
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15.07.2025 21:53 Відповісти
А за якими критеріями будуть визначати ось ця вивіска англійською розумна, а ось ця тупа?
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15.07.2025 21:48 Відповісти
А KAKNAPILIS - це якою мовою ?
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15.07.2025 22:13 Відповісти
Та хоч арвбською, аби не свинособачою. Кожна адекватна, свідома людина зненавиділа усе кацапське та з ним пов'язане.
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15.07.2025 22:31 Відповісти
Ну добре, що хоч призначили вчену, а не актора... Щось у лісі здохло!
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15.07.2025 21:43 Відповісти
не радійзарано. вчена ще не значить що вміє приміняти знання заради блага.
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15.07.2025 22:09 Відповісти
дивимось чиї вуха стирчать за новопризначеною. Чи буде кейс смердючка -рашиський язік продовжено
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15.07.2025 21:54 Відповісти
В добрий час! Сама адекватна кандидатура.
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15.07.2025 21:54 Відповісти
Тепер владі буде по цимбалам на мову...
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15.07.2025 21:55 Відповісти
Цій криво-рогульній "владі" 95 кварталу завжди було начхати на мову.
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15.07.2025 22:08 Відповісти
 
 