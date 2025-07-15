Мовним омбудсменом призначено філологиню Івановську

15 липня Кабінет міністрів України призначив філологиню Олену Івановську на посаду Уповноваженої із захисту державної мови.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Олена Івановська на цій посаді замінить Тараса Кременя, якого звільнили 8 липня у зв'язку із закінченням строку призначення на посаду.

Що відомо про Олену Івановську?

Олена Івановська — докторка філологічних наук, професорка та викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона працює на кафедрі фольклористики, де викладає фольклорний аспект звичаєвого права, методику навчання фольклору та суб’єктно-образну систему фольклору.

Івановська авторка близько 100 наукових, зокрема 17 науково-методичних, праць, навчальних посібників, підручника та навчальних програм, а також публікацій, присвячених захисту української мови.

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Міністерка юстиції Ольга Стефанішина висувала кандидатуру актора Олександра Завальського, міністр культури Микола Точицький запропонував історика Павла Полянського, а омбудсмен Дмитро Лубінець –– філологиню Олену Івановську.

Мовного омбудсмена призначає уряд за результатами рейтингового голосування.