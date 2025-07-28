РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10010 посетителей онлайн
Новости Языковой вопрос Запрет российской музыки в Украине
3 644 120

Языковой омбудсмен Ивановская призвала запретить законом публичное исполнение русскоязычных песен

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская

Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская считает, что общественная поддержка запрета исполнения песен на языке государства-агрессора РФ в публичном пространстве требует четкого законодательного урегулирования.

Об этом сообщает пресс-служба языкового омбудсмена, информирует Цензор.НЕТ.

Ивановская отметила, что в условиях полномасштабной войны публичное исполнение русскоязычного репертуара, даже если оно не запрещено, негативно воспринимается обществом и справедливо вызывает неприятие.

Языковой омбудсмен объяснила, что согласно закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", языком культурных мероприятий в Украине является государственный язык. Однако закон не исключает возможности использования других языков в исполнении художественных произведений, в частности песен, при условии, что это не противоречит другим законодательным нормам. То есть, исполнение песен на русском языке в публичном пространстве как таковое не является нарушением закона о государственном языке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В столичном клубе звучали российские песни во время вечеринки: полиция составила админпротокол. ВИДЕО+ФОТО

"В то же время важно понимать, что правовая допустимость не означает культурную и общественную приемлемость. А общественная легитимность во время войны приобретает особое значение. Публичное исполнение русскоязычного репертуара сегодня вызывает категорическое неприятие у подавляющей части граждан - и это безусловно", - заявила она.

По ее словам, Уполномоченный по защите государственного языка должен проверять применение государственного языка во время публичных мероприятий, в частности по тому, на каком языке были сделаны объявления, афиши, билеты и тому подобное.

Ивановская напомнила, что в ряде городов Украины, в частности в Киеве и Тернополе, в ответ на общественный запрос приняты решения об ограничении публичного использования русскоязычного культурного продукта на местном уровне, однако не предусмотрены никакие санкции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Языковой омбудсмен Ивановская назвала приоритеты на должности: среди них защита украинского языка на ВОТ

Она призвала урегулировать этот вопрос на законодательном уровне для всей страны.

"Стоит отметить: кроме общественной поддержки, такие инициативы требуют общегосударственного нормативного обеспечения, юридической определенности: и для органов местного самоуправления, и для исполнителей, организаторов мероприятий, субъектов хозяйствования", - отметила Уполномоченная.

"Украинское общество четко демонстрирует свой моральный выбор - в пользу украинского как языка сопротивления, силы и будущего. Задача государства - создать для этого понятные, легитимные и эффективные правовые инструменты", - резюмировала Ивановская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Девушка спела русскую песню на Аллее памяти погибших Героев в Прилуках: полиция начала проверку

Автор: 

закон (3187) музыка (801) русский язык (587) Елена Ивановская (3)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
https://www.youtube.com/watch?v=ezD-Lmshuag Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Історія з Ірландії.
показать весь комментарий
28.07.2025 15:53 Ответить
+10
Людей і не дискримінують за мовною ознакою. Забороняють пісні на мові макшанів в публічному просторі.
Можеш легко закритись в параші і співати на машанській хоч до посіненія.
показать весь комментарий
28.07.2025 16:13 Ответить
+8
І навіть цю? https://www.youtube.com/watch?v=WNchSKLLViM&ab_channel=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-95.%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8. Квартал 95 - Каждый вечер вечер наступает вдруг!
показать весь комментарий
28.07.2025 15:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Хех ... А в ТЦК, ви, сер, у суботу так і не прийшли.
показать весь комментарий
28.07.2025 18:38 Ответить
Підтримую таке рішення.
показать весь комментарий
28.07.2025 16:44 Ответить
Ну то ****** на Роісю.
показать весь комментарий
28.07.2025 16:58 Ответить
А що робити з російськомовними бійцями на передку? Заборониш, дура, їм у ворога стріляти, та твою україномовну дупу захищати????
показать весь комментарий
28.07.2025 17:05 Ответить
Не натягуй сову на глобус, клоун.

У побуті ти можеш хоч свистом та пуками спілкуватися.
показать весь комментарий
28.07.2025 17:07 Ответить
А ну, давай, у побут. На передок. Автомат та ніж я дам. Сова на глобусі.
показать весь комментарий
28.07.2025 17:12 Ответить
Що цікаво, ви, ватні уйобки, про захист та захисників згадуєте тільки тоді, коли вашу срану мову треба захищати.

Так хто забороняє тобі бздіти російською мовою на кухні, у сортирі, в окопі?

І навіщо ти так гвалтуєш свій калічний мозок українською? 😁
показать весь комментарий
28.07.2025 17:15 Ответить
Русская гніда...ти хто по національності?
показать весь комментарий
28.07.2025 17:22 Ответить
А у росіян російськомовний передок, чи україномовний?
показать весь комментарий
28.07.2025 17:30 Ответить
Эвропка мало лицом тыкала в помои после историй с антикоррупционными оргами, решили снова на те же грабли? Слуги урода ничему не учатся. Хотя, учитывая что они сквозь пальцы смотрят на произвол который твориться с правами человека пока военное положение может и прокатит. Но в любом случае у нас в стране куча русскоязычных и конфликтов на языковом поприще будет тьма, начиная от гражданских заканчивая ветеранами которым что-то на улице скажут после тогт как вернутся. Слишком деликатная тема и требующая скрупулёзной работы и не одного поколения. Но слуги урода и офис простых решений как обычно сходят под себя и потом будут чесать репу
показать весь комментарий
28.07.2025 17:23 Ответить
Tony #603467 дуже опікується правами російських окупантів.
показать весь комментарий
28.07.2025 17:40 Ответить
Підтримую.
показать весь комментарий
28.07.2025 17:36 Ответить
ВСІМ ПРИХИЛЬКИКАМ "РУЦКОГО МІРА" І МОВИ---- СКІЛЬКИ УКРАЇНСЬКИХ ШКІЛ В ПАРАШЕ Відповідь-----Н У Л Ь . Від цього і стрибайте.!!!!
показать весь комментарий
28.07.2025 17:37 Ответить
Захист російської мови в Україні у будь якому вигляді під будь яким приводим є проявом російської терористичної діяльності, спрямованої на знищення української культури, а відтак української нації та держави, що й є головним завдання російської сво.
показать весь комментарий
28.07.2025 17:38 Ответить
Влада своїми діями робить ВСЕ щоб кацапська не забулася ніколи. Всі заборони в культурній сфері ЗАВЖДИ працюють навпаки. Хтось думає, що величезна кількість молоді, що знімає тіктоки з російськими піснями - то через любов до кацапів? Маячня! Це протест проти тупості і некомпетентності! Невже не можна просто ПІДТРИМУВАТИ українську? Це ж просто, блін, так просто. Безкоштовний Нетфлікс виключно українською? Зниження податків бізнесу (достатньо мізерного) за обслуговування / використання української? Значна різниця в зарплаті україномовним лікарям, вчителям, держслужбовцям? Робота наукових інститутів над розробкою української наукової лексики (вона досі хромає)? Підтримка українського мистецтва (наприклад, скасувати податок на купівлю музичних інструментів за кордоном)? Ні-ні, ви шо! Тільки заборони, тільки покарання, тільки хардкор! Результат - розкол суспільства. Нічого більше.
показать весь комментарий
28.07.2025 18:02 Ответить
Більша ЗП за українською ?? Ха ха ха ... 100% почнеться таке ж виття.
показать весь комментарий
28.07.2025 18:07 Ответить
сьогодні якийсь гандон на світлофорі навалив москвореп , пика традиційно у таких ну дуже мерзенна...
цікаво якщо записати на телефон підара і патрульним показати притягнуть до відповідальності?
показать весь комментарий
28.07.2025 18:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 