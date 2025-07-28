Языковой омбудсмен Ивановская призвала запретить законом публичное исполнение русскоязычных песен

Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская считает, что общественная поддержка запрета исполнения песен на языке государства-агрессора РФ в публичном пространстве требует четкого законодательного урегулирования.

Об этом сообщает пресс-служба языкового омбудсмена, информирует Цензор.НЕТ.

Ивановская отметила, что в условиях полномасштабной войны публичное исполнение русскоязычного репертуара, даже если оно не запрещено, негативно воспринимается обществом и справедливо вызывает неприятие.

Языковой омбудсмен объяснила, что согласно закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", языком культурных мероприятий в Украине является государственный язык. Однако закон не исключает возможности использования других языков в исполнении художественных произведений, в частности песен, при условии, что это не противоречит другим законодательным нормам. То есть, исполнение песен на русском языке в публичном пространстве как таковое не является нарушением закона о государственном языке.

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"В то же время важно понимать, что правовая допустимость не означает культурную и общественную приемлемость. А общественная легитимность во время войны приобретает особое значение. Публичное исполнение русскоязычного репертуара сегодня вызывает категорическое неприятие у подавляющей части граждан - и это безусловно", - заявила она.

По ее словам, Уполномоченный по защите государственного языка должен проверять применение государственного языка во время публичных мероприятий, в частности по тому, на каком языке были сделаны объявления, афиши, билеты и тому подобное.

Ивановская напомнила, что в ряде городов Украины, в частности в Киеве и Тернополе, в ответ на общественный запрос приняты решения об ограничении публичного использования русскоязычного культурного продукта на местном уровне, однако не предусмотрены никакие санкции.

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Она призвала урегулировать этот вопрос на законодательном уровне для всей страны.

"Стоит отметить: кроме общественной поддержки, такие инициативы требуют общегосударственного нормативного обеспечения, юридической определенности: и для органов местного самоуправления, и для исполнителей, организаторов мероприятий, субъектов хозяйствования", - отметила Уполномоченная.

"Украинское общество четко демонстрирует свой моральный выбор - в пользу украинского как языка сопротивления, силы и будущего. Задача государства - создать для этого понятные, легитимные и эффективные правовые инструменты", - резюмировала Ивановская.

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