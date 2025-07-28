Языковой омбудсмен Ивановская призвала запретить законом публичное исполнение русскоязычных песен
Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская считает, что общественная поддержка запрета исполнения песен на языке государства-агрессора РФ в публичном пространстве требует четкого законодательного урегулирования.
Об этом сообщает пресс-служба языкового омбудсмена, информирует Цензор.НЕТ.
Ивановская отметила, что в условиях полномасштабной войны публичное исполнение русскоязычного репертуара, даже если оно не запрещено, негативно воспринимается обществом и справедливо вызывает неприятие.
Языковой омбудсмен объяснила, что согласно закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", языком культурных мероприятий в Украине является государственный язык. Однако закон не исключает возможности использования других языков в исполнении художественных произведений, в частности песен, при условии, что это не противоречит другим законодательным нормам. То есть, исполнение песен на русском языке в публичном пространстве как таковое не является нарушением закона о государственном языке.
"В то же время важно понимать, что правовая допустимость не означает культурную и общественную приемлемость. А общественная легитимность во время войны приобретает особое значение. Публичное исполнение русскоязычного репертуара сегодня вызывает категорическое неприятие у подавляющей части граждан - и это безусловно", - заявила она.
По ее словам, Уполномоченный по защите государственного языка должен проверять применение государственного языка во время публичных мероприятий, в частности по тому, на каком языке были сделаны объявления, афиши, билеты и тому подобное.
Ивановская напомнила, что в ряде городов Украины, в частности в Киеве и Тернополе, в ответ на общественный запрос приняты решения об ограничении публичного использования русскоязычного культурного продукта на местном уровне, однако не предусмотрены никакие санкции.
Она призвала урегулировать этот вопрос на законодательном уровне для всей страны.
"Стоит отметить: кроме общественной поддержки, такие инициативы требуют общегосударственного нормативного обеспечения, юридической определенности: и для органов местного самоуправления, и для исполнителей, организаторов мероприятий, субъектов хозяйствования", - отметила Уполномоченная.
"Украинское общество четко демонстрирует свой моральный выбор - в пользу украинского как языка сопротивления, силы и будущего. Задача государства - создать для этого понятные, легитимные и эффективные правовые инструменты", - резюмировала Ивановская.
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У побуті ти можеш хоч свистом та пуками спілкуватися.
Так хто забороняє тобі бздіти російською мовою на кухні, у сортирі, в окопі?
І навіщо ти так гвалтуєш свій калічний мозок українською? 😁
цікаво якщо записати на телефон підара і патрульним показати притягнуть до відповідальності?