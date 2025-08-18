Всеукраинский совет церквей осудил требование государства-агрессора относительно деятельности РПЦ в Украине

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций отреагировал на требование главы РФ Владимира Путина гарантировать "безопасность для российских православных церквей", озвученное во время переговоров с США 15 августа 2025 года на Аляске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении совета.

Отмечается, что Украина еще с начала своей государственной независимости известна в мире высокими стандартами религиозной свободы, которые сохраняются и уважаются даже в условиях военного положения.

В совете напомнили, что в августе 2024 года в Украине приняли закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", который лишил бы юридических преимуществ и заставил бы отменить регистрацию организаций, связанных с РФ.

"Общеизвестно, что РФ использует религию, в частности российскую православную церковь, как оружие для достижения своих неоимперских целей в разных странах. Фактически руководящая структура РПЦ является государственной российской структурой, полностью интегрированной в систему кремлевской агрессивной политики. Очевидно, что именно по этой причине российский правитель защищает интересы РПЦ на международной арене", - отметили в заявлении.

Поэтому Всеукраинский совет церквей выразил поддержку украинскому государству, а также подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы Украине навязывали "асимметричные" обязательства относительно специального статуса русского языка, культуры, российской православной церкви, участия или неучастия в международных организациях и тому подобное.

"Мы благословляем усилия, направленные на достижение настоящего, справедливого и прочного мира в Украине, основанного на уважении принципов Устава ООН и международного права, и просим Всевышнего об их успехе и о помощи для тех, кто эти усилия осуществляет", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Reuters опубликовало требования Путина о прекращении войны России против Украины, которые российский диктатор выдвинул относительно статуса русского языка и церкви.