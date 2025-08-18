РУС
Требования Путина относительно войны в Украине Встреча Трампа и Путина на Аляске
Всеукраинский совет церквей осудил требование государства-агрессора относительно деятельности РПЦ в Украине

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций отреагировал на требование главы РФ Владимира Путина гарантировать "безопасность для российских православных церквей", озвученное во время переговоров с США 15 августа 2025 года на Аляске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении совета.

Отмечается, что Украина еще с начала своей государственной независимости известна в мире высокими стандартами религиозной свободы, которые сохраняются и уважаются даже в условиях военного положения.

В совете напомнили, что в августе 2024 года в Украине приняли закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", который лишил бы юридических преимуществ и заставил бы отменить регистрацию организаций, связанных с РФ.

Читайте: Reuters опубликовало выдвинутые Путиным на Аляске требования о прекращении войны в Украине

"Общеизвестно, что РФ использует религию, в частности российскую православную церковь, как оружие для достижения своих неоимперских целей в разных странах. Фактически руководящая структура РПЦ является государственной российской структурой, полностью интегрированной в систему кремлевской агрессивной политики. Очевидно, что именно по этой причине российский правитель защищает интересы РПЦ на международной арене", - отметили в заявлении.

Поэтому Всеукраинский совет церквей выразил поддержку украинскому государству, а также подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы Украине навязывали "асимметричные" обязательства относительно специального статуса русского языка, культуры, российской православной церкви, участия или неучастия в международных организациях и тому подобное.

Также читайте: Требования Путина по русскому языку и деятельности РПЦ - циничные и неприемлемые, - омбудсмен Ивановская

"Мы благословляем усилия, направленные на достижение настоящего, справедливого и прочного мира в Украине, основанного на уважении принципов Устава ООН и международного права, и просим Всевышнего об их успехе и о помощи для тех, кто эти усилия осуществляет", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Reuters опубликовало требования Путина о прекращении войны России против Украины, которые российский диктатор выдвинул относительно статуса русского языка и церкви.

путин владимир (31996) Совет церквей (50)
я, сусід юра та баба галя, шо торгує на базарчіку, теж засуджуємо! але ж, у нас нема стільки грошей як у дядькі в чорному з церкви.
показать весь комментарий
18.08.2025 18:48 Ответить
Попів московських треба на реальні строки саджати за пропаганду московського фашизму, сатанізм, шпигунство, підрив конституційного порядку і зраду (якщо ті покидьки громадяни України), а якщо ті сатаністи ще мають громодянство орків, то саджати на 15 років за тероризм.
показать весь комментарий
18.08.2025 19:01 Ответить
Рада могла цю секту легко прикрити,якби працювала на Україну.
показать весь комментарий
18.08.2025 19:04 Ответить
И Онуфрий тоже засудил?
показать весь комментарий
18.08.2025 19:11 Ответить
Потрібно просто визнати РПЦ терористичною організацією тому що це так і є. І викинути московських попів на їх родниє болота
показать весь комментарий
18.08.2025 19:12 Ответить
Е, ні. Якщо вже віддавати, то в обмін на наших полонених.
показать весь комментарий
18.08.2025 19:28 Ответить
Це якась рада безхребетних сектантів, а не релігійних організацій. Ну от як можна терпіти щоб у ткбе з під носа кацапи отримували з українських мирян, а релігія це бізнес на вірі!, 5 мільярдів баксів щороку. Це ж ваша територія! Тому і гроші лохів мають бути вашими. Ви що реально думаєте що прокацаплені інородці ВР, які отримують з РПЦ хабарі, віддадуть все вам "за просто так"? Треба забирати паству! Боротись за лоха! Натравлювати його на кацапських попів! Іншими словами, українські церкви мають активно протидіяти РПЦ в Україні.
показать весь комментарий
18.08.2025 19:17 Ответить
Коли треба було діяти рішуче - жували соплі, тож тепер маємо ще одну додаткову проблему. Можна було давно вже закрити цю контору, але я щось не розумію чиї інтереси відстоює наше керівництво
показать весь комментарий
18.08.2025 19:48 Ответить
 
 