УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8305 відвідувачів онлайн
Новини Папа Римський висловився про війну в Україні
277 13

Папа Римський Лев XIV закликав до припинення війни в Україні: Голос зброї повинен замовкнути

Папа Лев закликав до припинення війни в Україні

Папа Римський Лев XIV наприкінці недільної молитви помолився за постраждалих від нещодавніх масованих російських повітряних обстрілів України, закликаючи до негайного припинення вогню й серйозних кроків діалогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

"Дорогі браття й сестри, на жаль, війна в Україні й далі сіє смерть і руйнування. Також і цими днями обстріли вразили різні міста, в тому числі столицю Київ, спричинивши численні жертви. Я поновлюю свою близькість з українським народом і всіма постраждалими родинами", – сказав Папа Лев XIV.

Також він закликав до припинення війни та налагодити діалог.

Також читайте: Всеукраїнська рада церков закликала Папу Лева XIV сприяти поверненню українських полонених та дітей

"Рішуче повторюю свій заклик до негайного припинення вогню та серйозного залучення до діалогу. Настав час, щоб відповідальні особи відмовилися від логіки зброї та обрали шлях переговорів і миру за підтримки міжнародної спільноти. Голос зброї повинен замовкнути в той час, як повинен піднестися голос братерства і справедливості", – закликав Папа Римський Лев XIV.

Також читайте: Папа Римський закликав до припинення бойових дій напередодні зустрічі Трампа і Путіна

Автор: 

війна в Україні (5947) Папа Римський Лев 14 (32)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
А бідні мають стати багатими, хворі - здоровими.
показати весь коментар
31.08.2025 16:57 Відповісти
+6
Папа сказав - ніби в калюжу пропердів..

і паРашу не згадав
показати весь коментар
31.08.2025 17:02 Відповісти
+5
Це він про кого казав? До кого звертався?
показати весь коментар
31.08.2025 17:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А бідні мають стати багатими, хворі - здоровими.
показати весь коментар
31.08.2025 16:57 Відповісти
аби тільки дітей українських і сросійських знову разом колами не водив
показати весь коментар
31.08.2025 16:57 Відповісти
Це він про кого казав? До кого звертався?
показати весь коментар
31.08.2025 17:00 Відповісти
Папа сказав - ніби в калюжу пропердів..

і паРашу не згадав
показати весь коментар
31.08.2025 17:02 Відповісти
Ото ще організація))
показати весь коментар
31.08.2025 17:02 Відповісти
Римський сатанат.
показати весь коментар
31.08.2025 17:07 Відповісти
"Голос зброї" - це бл хто ?

щось від папів з ватикану тхне гівном і ницістю
показати весь коментар
31.08.2025 17:10 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
31.08.2025 17:10 Відповісти
д'Артаньян бл в білому .. виповз на трибуну, ручки розставив . .пропердів щось - охлос в екстазі .. папік поповз взад

що там зі згвалтуваннями священниками в церкві ..як справа просувається, папік ?
показати весь коментар
31.08.2025 17:18 Відповісти
Ну у папи робота така. Треба говорити. От він і говорить... Але, на жаль, це на ***** та кацапсячих виродків не діє...
показати весь коментар
31.08.2025 17:21 Відповісти
він не говорить ..він пердить безадресно
показати весь коментар
31.08.2025 17:27 Відповісти
Цікаво, а Папа входить до "коаліції охочих", чи "коаліції ришучих"?
показати весь коментар
31.08.2025 17:22 Відповісти
 
 