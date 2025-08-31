Папа Римський Лев XIV закликав до припинення війни в Україні: Голос зброї повинен замовкнути
Папа Римський Лев XIV наприкінці недільної молитви помолився за постраждалих від нещодавніх масованих російських повітряних обстрілів України, закликаючи до негайного припинення вогню й серйозних кроків діалогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.
"Дорогі браття й сестри, на жаль, війна в Україні й далі сіє смерть і руйнування. Також і цими днями обстріли вразили різні міста, в тому числі столицю Київ, спричинивши численні жертви. Я поновлюю свою близькість з українським народом і всіма постраждалими родинами", – сказав Папа Лев XIV.
Також він закликав до припинення війни та налагодити діалог.
"Рішуче повторюю свій заклик до негайного припинення вогню та серйозного залучення до діалогу. Настав час, щоб відповідальні особи відмовилися від логіки зброї та обрали шлях переговорів і миру за підтримки міжнародної спільноти. Голос зброї повинен замовкнути в той час, як повинен піднестися голос братерства і справедливості", – закликав Папа Римський Лев XIV.
і паРашу не згадав
щось від папів з ватикану тхне гівном і ницістю
що там зі згвалтуваннями священниками в церкві ..як справа просувається, папік ?