УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8968 відвідувачів онлайн
Новини Припинення вогню між Україною та РФ
1 145 12

Зеленський відповів на заклик Папа Римського Лева XIV до припинення вогню: Росія повинна покласти край війні, яку вона розпочала

Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив слова подяки Папі Римському Леву XIV, який закликав до негайного припинення вогню.

Про це глава держави написав в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що Україна повністю поділяє заклик Його Святості до негайного припинення вогню.

Президент наголосив, що Росія повинна покласти край війні, яку вона розпочала проти України.

"Вдячний понтифіку за цей рішучий заклик зупинити війну та вбивства. Ми повністю поділяємо заклик Його Святості до негайного припинення вогню та наполегливо закликаємо Росію вжити реальних заходів для припинення вбивств та забезпечення можливості дипломатичних дій. Росія повинна покласти край війні, яку вона розпочала та відмовляється припиняти", - йдеться у дописі.

Читайте також: Папа Римський Лев XIV закликав до припинення війни в Україні: Голос зброї повинен замовкнути

Окрім цього, Зеленський наголосив на необхідності тиску на РФ.

"Вкрай важливо, щоб кожен у світі, хто цінує людське життя, чинив тиск на Москву, щоб та змусила її припинити терор і натомість розпочати змістовний мирний процес", - заявив президент.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Лев XIV наприкінці недільної молитви помолився за постраждалих від нещодавніх масованих російських повітряних обстрілів України, закликаючи до негайного припинення вогню й серйозних кроків діалогу.

Читайте також: ООН закликає до негайного припинення вогню та всеосяжного миру в Україні після масованої атаки РФ 28 серпня

Автор: 

Зеленський Володимир (25316) припинення вогню (335) Папа Римський Лев 14 (32)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
"Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами""

(с) "какаяразница" 12 жовтня 2020
показати весь коментар
31.08.2025 20:04 Відповісти
+1
Папа повинен був сказати таке : кацапи , виведіть свої війська із України , ху!ло , перестань обстрілювати Україну !
показати весь коментар
31.08.2025 20:08 Відповісти
+1
"Надо просто пєрєстать стрєлять" © 2019
показати весь коментар
31.08.2025 20:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами""

(с) "какаяразница" 12 жовтня 2020
показати весь коментар
31.08.2025 20:04 Відповісти
Реєстрація: 31.08.2025. Чао какао, кацапе
показати весь коментар
31.08.2025 21:04 Відповісти
Біда у тому,що Х"йло ложило на заклики Лева 14-го та Вови 1-го свою цюцюрку.
показати весь коментар
31.08.2025 20:04 Відповісти
Папа повинен був сказати таке : кацапи , виведіть свої війська із України , ху!ло , перестань обстрілювати Україну !
показати весь коментар
31.08.2025 20:08 Відповісти
Для можливості дипломатичних дій потрібні титуловані дипломати а не скоморохи .
показати весь коментар
31.08.2025 20:28 Відповісти
"Надо просто пєрєстать стрєлять" © 2019
показати весь коментар
31.08.2025 20:37 Відповісти
Нада просто пєрєстать стрєлять.
показати весь коментар
31.08.2025 20:43 Відповісти
Якщо Україна припине вогонь - не буде України.
Це занадто складно для людини яка так чи інакше має безперервно вивчати історію та міжнародні відносини на своїй посаді?
Чи темні віки саме тому й настають, що навіть папи римські - дилетанти?
показати весь коментар
31.08.2025 20:43 Відповісти
Все-таки росія розпочала війну? А чому тоді у 2019 році брехав на весь світ, що війну розпочав і продовжує Порошенко, бо він на ній наживається?
показати весь коментар
31.08.2025 21:09 Відповісти
Интересно, про термос поржал? Который дал Варфоломей. И которым, как говорил Гнусавый, можно хорошо согреться
показати весь коментар
31.08.2025 21:39 Відповісти
 
 