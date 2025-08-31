Зеленський відповів на заклик Папа Римського Лева XIV до припинення вогню: Росія повинна покласти край війні, яку вона розпочала

Президент України Володимир Зеленський висловив слова подяки Папі Римському Леву XIV, який закликав до негайного припинення вогню.

Про це глава держави написав в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що Україна повністю поділяє заклик Його Святості до негайного припинення вогню.

Президент наголосив, що Росія повинна покласти край війні, яку вона розпочала проти України.

"Вдячний понтифіку за цей рішучий заклик зупинити війну та вбивства. Ми повністю поділяємо заклик Його Святості до негайного припинення вогню та наполегливо закликаємо Росію вжити реальних заходів для припинення вбивств та забезпечення можливості дипломатичних дій. Росія повинна покласти край війні, яку вона розпочала та відмовляється припиняти", - йдеться у дописі.

Окрім цього, Зеленський наголосив на необхідності тиску на РФ.

"Вкрай важливо, щоб кожен у світі, хто цінує людське життя, чинив тиск на Москву, щоб та змусила її припинити терор і натомість розпочати змістовний мирний процес", - заявив президент.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Лев XIV наприкінці недільної молитви помолився за постраждалих від нещодавніх масованих російських повітряних обстрілів України, закликаючи до негайного припинення вогню й серйозних кроків діалогу.

