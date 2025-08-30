ООН закликає до негайного припинення вогню та всеосяжного миру в Україні після масованої атаки РФ 28 серпня

Організація Об’єднаних Націй закликала до повного, негайного й безумовного припинення вогню в Україні.

Про це заявив помічник Генерального секретаря з питань Європи, Центральної Азії та Америки Мирослав Енча на екстренному засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у п'ятницю, 29 серпня, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми поновлюємо заклик Генерального секретаря до повного, негайного й безумовного припинення вогню. Припинення вогню, яке приведе до справедливого, всеосяжного й стійкого миру в Україні, що повністю забезпечить її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність",- заявив дипломат.

Він заявив, що зростання кількості жертв серед мирного населення та руйнувань суперечить дипломатичним зусиллям останніх місяців.

Енча навів дані Офісу Верховного комісара з прав людини, згідно з якими, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року було вбито 14 054 цивільних, серед них 730 дітей, ще 36 164 цивільних поранено, у тому числі 2263 дитини. Лише у липні було зафіксовано 1 674 жертви серед цивільних (286 загиблих і 1 388 поранених) – це найвищий показник із травня 2022 року.

Читайте також: США в Радбезі ООН: Лідери Росії та України повинні домовитися про проведення зустрічі

У виступі дипломат сказав, що ООН залишається відданою підтримці українських цивільних. Цього року гуманітарну допомогу отримали 3,8 млн осіб, а в межах зимового плану на 2025–2026 роки цільову підтримку готують для ще 1,7 млн людей.

"Однак, щоб ми могли продовжувати рятівну роботу, нам терміново потрібна масштабована та гнучка підтримка донорів. Ми також продовжуємо закликати сторони виконувати свої зобов’язання за міжнародним гуманітарним правом і дозволити безпечний, швидкий та безперешкодний доступ гуманітарної допомоги до цивільних, які її потребують, незалежно від того, де вони перебувають і хто контролює територію", - заявив Енча.

Читайте також: Свириденко в Радбезі ООН показала фото загиблих через російські обстріли дітей та закликала до посилення тиску на РФ