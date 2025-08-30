УКР
Припинення вогню між Україною та РФ Засідання Радбезу ООН
1 404 14

ООН закликає до негайного припинення вогню та всеосяжного миру в Україні після масованої атаки РФ 28 серпня

Організація Об’єднаних Націй закликала до повного, негайного й безумовного припинення вогню в Україні. 

Про це заявив помічник Генерального секретаря з питань Європи, Центральної Азії та Америки Мирослав Енча на екстренному засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у п'ятницю, 29 серпня, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми поновлюємо заклик Генерального секретаря до повного, негайного й безумовного припинення вогню. Припинення вогню, яке приведе до справедливого, всеосяжного й стійкого миру в Україні, що повністю забезпечить її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність",- заявив дипломат.

Він заявив, що зростання кількості жертв серед мирного населення та руйнувань суперечить дипломатичним зусиллям останніх місяців.

Енча навів дані Офісу Верховного комісара з прав людини, згідно з якими, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року було вбито 14 054 цивільних, серед них 730 дітей, ще 36 164 цивільних поранено, у тому числі 2263 дитини. Лише у липні було зафіксовано 1 674 жертви серед цивільних (286 загиблих і 1 388 поранених) – це найвищий показник із травня 2022 року.

У виступі дипломат сказав, що ООН залишається відданою підтримці українських цивільних. Цього року гуманітарну допомогу отримали 3,8 млн осіб, а в межах зимового плану на 2025–2026 роки цільову підтримку готують для ще 1,7 млн людей.

"Однак, щоб ми могли продовжувати рятівну роботу, нам терміново потрібна масштабована та гнучка підтримка донорів. Ми також продовжуємо закликати сторони виконувати свої зобов’язання за міжнародним гуманітарним правом і дозволити безпечний, швидкий та безперешкодний доступ гуманітарної допомоги до цивільних, які її потребують, незалежно від того, де вони перебувають і хто контролює територію", - заявив Енча.

+11
ООН все щє існує?
не покидає питання, навіщо.
показати весь коментар
30.08.2025 02:15 Відповісти
+10
Та ви шо.
А що йому буде якщо нє? Топните ножкою..
показати весь коментар
30.08.2025 02:04 Відповісти
+6
Ещё раз напоминаю что ни одна страна в мире не прекратила даже торговать с Московией, принимать туристов и тд, в том числе и все до единого будущие "гаранты безопасности".
показати весь коментар
30.08.2025 02:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
ООН нині виконує роль всесвітньої книги скарг, не більше. А який сенс від книги скарг? Ніякого
показати весь коментар
30.08.2025 07:25 Відповісти
А хто ж тоді закликати рашку буде?
показати весь коментар
30.08.2025 07:44 Відповісти
як завжди - тітка Валя.
показати весь коментар
30.08.2025 07:50 Відповісти
Однак, щоб ми могли продовжувати рятівну роботу, нам терміново потрібна масштабована та гнучка підтримка донорів.

Ну да. Бо як же ж Хамас без підтримки ООН.
показати весь коментар
30.08.2025 02:22 Відповісти
"Ми поновлюємо заклик"...
показати весь коментар
30.08.2025 04:09 Відповісти
Покажчик стурбометра зафіксував 0,3 Меркеля
показати весь коментар
30.08.2025 04:11 Відповісти
"нам терміново потрібна масштабована та гнучка підтримка донорів"
в мене емаіл ламається від закликів підтримати то респів, до демів, то зелених, то пес якого знає кого...
все занінчюється банальним - "задонать 50-100-150 долярів"
та я би і задонатив, але щось забагато вимагальників...
хто зливає емайли?
показати весь коментар
30.08.2025 04:21 Відповісти
чомусь забули написати що на тому тупому радбезі були присутні московські швайнехунде, які відверто з усіх знущались, і вбивство цівільних українців мотивували тим, що ЗСУ знищує їхню нефтянку
показати весь коментар
30.08.2025 05:00 Відповісти
саме так, пане.
в нас мусор вивозять по п'ятницях, дайте мені ту оонь і я її в четвер запакую...
показати весь коментар
30.08.2025 06:24 Відповісти
Куколди срані...
показати весь коментар
30.08.2025 06:21 Відповісти
І кого ж закликає?
показати весь коментар
30.08.2025 09:00 Відповісти
 
 