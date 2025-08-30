Свириденко в Радбезі ООН показала фото загиблих через російські обстріли дітей та закликала до посилення тиску на РФ

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко закликала посилити дипломатичний, економічний і військовий тиск на Росію та забезпечити повне, негайне та безумовне припинення вогню.

Відповідний заклик вона озвучила, виступаючи на екстренному засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у п'ятницю, 29 серпня, повідомляють "Укрінформ" та "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Під час виступу Свириденко продемонструвала членам Радбезу ООН фотографії українських дітей, убитих унаслідок чергових російських атак.

"Ці вбивства — це свідомі акти терору. Це обдумане рішення, ухвалене в Москві, щоб продовжувати систематичну кампанію терору проти цивільного населення та знищення будь-яких ознак нормального життя... Наразі загинули 25 осіб, серед них четверо дітей. Я просто хотіла показати деякі фотографії людей, які були вбиті вчора… Ще 63 людини дістали поранення, серед них 11 дітей", - розповіла очільниця українського уряду.

Прем’єрка розповіла, що наймолодшою жертвою стала дівчинка, якій ще не виповнилося три роки.

"Вона народилася під російським обстрілом у жовтні 2022-го, а загинула від російського обстрілу в серпні 2025 року", - сказала Свириденко.

Вона закликала міжнародну спільноту посилити санкційний та фінансовий тиск на РФ.

Зокрема, Свириденко наголосила на необхідності швидкого ухвалення 19-го пакета санкцій ЄС, повному відключенні Росії від міжнародних фінансових систем, застосуванні санкцій проти так званого "тіньового флоту" нафтових танкерів, запровадженні жорстких тарифів для підриву економіки та посиленні персональних санкцій проти політичного і військового керівництва Росії.

Крім цього, прем'єрка наголосила на терміновій потребі України в додаткових системах ППО та далекобійних засобах ураження для захисту цивільного населення та нейтралізації російських військових об’єктів, з яких запускаються атаки.

"Хочу наголосити: посилення нашої оборонної спроможності також служитиме меті заохочення Росії до більш конструктивної участі в міжнародних мирних зусиллях", - сказала Свириденко.

Вона додала, що Україна залишається готовою дати дипломатії справжній шанс і домогтися справедливого, всеосяжного та тривалого миру, а триваючі атаки Росії підривають міжнародні зусилля.

"Ми повинні врахувати це у наших зусиллях, спрямованих на мирне врегулювання та створення надійних гарантій безпеки",- сказала Свириденко.

Масований удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Кількість загиблих унаслідок масованого удару РФ по Києву в ніч на 28 серпня зросла до 25.

Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).

Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.

Дивіться також: Масований удар РФ по Києву: завершено ліквідацію наслідків обстрілу. ФОТОрепортаж