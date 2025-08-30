УКР
Новини
2 660 20

Свириденко в Радбезі ООН показала фото загиблих через російські обстріли дітей та закликала до посилення тиску на РФ

свириденко в радбезі оон

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко закликала посилити дипломатичний, економічний і військовий тиск на Росію та забезпечити повне, негайне та безумовне припинення вогню.

Відповідний заклик вона озвучила, виступаючи на екстренному засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у п'ятницю, 29 серпня, повідомляють "Укрінформ" та "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Під час виступу Свириденко продемонструвала членам Радбезу ООН фотографії українських дітей, убитих унаслідок чергових російських атак.

"Ці вбивства — це свідомі акти терору. Це обдумане рішення, ухвалене в Москві, щоб продовжувати систематичну кампанію терору проти цивільного населення та знищення будь-яких ознак нормального життя... Наразі загинули 25 осіб, серед них четверо дітей. Я просто хотіла показати деякі фотографії людей, які були вбиті вчора… Ще 63 людини дістали поранення, серед них 11 дітей", - розповіла очільниця українського уряду.

Прем’єрка розповіла, що наймолодшою жертвою стала дівчинка, якій ще не виповнилося три роки.

"Вона народилася під російським обстрілом у жовтні 2022-го, а загинула від російського обстрілу в серпні 2025 року", - сказала Свириденко.

Вона закликала міжнародну спільноту посилити санкційний та фінансовий тиск на РФ.

Зокрема, Свириденко наголосила на необхідності швидкого ухвалення 19-го пакета санкцій ЄС, повному відключенні Росії від міжнародних фінансових систем, застосуванні санкцій проти так званого "тіньового флоту" нафтових танкерів, запровадженні жорстких тарифів для підриву економіки та посиленні персональних санкцій проти політичного і військового керівництва Росії.

Читайте також: США в Радбезі ООН: Лідери Росії та України повинні домовитися про проведення зустрічі

Крім цього, прем'єрка наголосила на терміновій потребі України в додаткових системах ППО та далекобійних засобах ураження для захисту цивільного населення та нейтралізації російських військових об’єктів, з яких запускаються атаки.

"Хочу наголосити: посилення нашої оборонної спроможності також служитиме меті заохочення Росії до більш конструктивної участі в міжнародних мирних зусиллях", - сказала Свириденко.

Вона додала, що Україна залишається готовою дати дипломатії справжній шанс і домогтися справедливого, всеосяжного та тривалого миру, а триваючі атаки Росії підривають міжнародні зусилля.

"Ми повинні врахувати це у наших зусиллях, спрямованих на мирне врегулювання та створення надійних гарантій безпеки",- сказала Свириденко.

Читайте також: Удари РФ по Україні свідчать про відсутність у Кремля прагнення до миру, - Британія в ООН

Масований удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Кількість загиблих унаслідок масованого удару РФ по Києву в ніч на 28 серпня зросла до 25.

Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).

Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.

Дивіться також: Масований удар РФ по Києву: завершено ліквідацію наслідків обстрілу. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (30586) росія (67429) Радбез ООН (886) Свириденко Юлія (474)
Топ коментарі
+6
Слово СВІТ не може бути ідентичним слову МИР , а тирани упирі повинні або бути прокляті віруючим усіх церков , або все буде , як погоджуюсь я з Невзоровим - 75 % людей на планеті віруючих в бога та богів - темна тупа м"ясна маса .
30.08.2025 01:22 Відповісти
+3
https://www.youtube.com/watch?v=9e1lDI_3qxs&t=1064s

Як найвідданіші найрозумніші підтримувачі Трампа на виборах зараз висловлюються в його бік - Про Мердока з його виданнями, включаючи найулюбленіше у Трампа вже все ясно . Але від цього не легше Україні . За цими канікулами підуть у США різдвяні з Богом на ПРАПОРІ ...
30.08.2025 01:34 Відповісти
+2
Та їм там всерівно у тому ООН.... цинічні паразити на шиї платників податків!!!
30.08.2025 03:28 Відповісти
Слово СВІТ не може бути ідентичним слову МИР , а тирани упирі повинні або бути прокляті віруючим усіх церков , або все буде , як погоджуюсь я з Невзоровим - 75 % людей на планеті віруючих в бога та богів - темна тупа м"ясна маса .
30.08.2025 01:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9e1lDI_3qxs&t=1064s

Як найвідданіші найрозумніші підтримувачі Трампа на виборах зараз висловлюються в його бік - Про Мердока з його виданнями, включаючи найулюбленіше у Трампа вже все ясно . Але від цього не легше Україні . За цими канікулами підуть у США різдвяні з Богом на ПРАПОРІ ...
30.08.2025 01:34 Відповісти
але скажу - мені було гидко сьогодні слухати Швеця , а йому було важко до покрасніння говорити що Віткофф помилявся... Й чому зе прислало Єрмака ,,,Так їх не на не держаному рівні приймали як ДЕРЖАВНУ ДЕЛЕГАЦІЮ- тобто як таких , на що вони й заслуговують
30.08.2025 02:24 Відповісти
у мене єдине виправдання для Швеця- він намагається, його навіть найняли рятувати респів , саму партію, щоб не просрати Палату в наступному році. Бо ТАК говорити про Віткоффа котрий помиляється й просто нєопитєн ...
30.08.2025 02:56 Відповісти
Скажите пожалуйста Ваше мнение, Трамп действительно косит под дурака, или у него в голове происходят уже необходимые вопросы??
30.08.2025 04:09 Відповісти
необратимые процессы??
30.08.2025 04:10 Відповісти
если коротко - он не косит+ в нем и просходят + нарцизим утягощает.
30.08.2025 04:43 Відповісти
Здається що ви не зрозуміли те, що казав Швець. За провину Трампа і його шобли призначили Віткоффа. Щодо єрмака. Скільки разів нужно казати своїм постійним глядачам про те, що єрмак ніхто і що влада в Україні узурпована. Чи вам потрібно було розжувати і до рота покласти, що Єрмак у якості перепустки взяв із собою Умерова? Тобто наїб*в протоколи Білого Дому?
Трампа скоріше за все знімуть з посади по стану здоров'я і буде Венс, що буде ще гірше ніж Трамп.
30.08.2025 08:56 Відповісти
Та їм там всерівно у тому ООН.... цинічні паразити на шиї платників податків!!!
30.08.2025 03:28 Відповісти
Ні..платників внесків - країн членів ООН..нахіба вони нам взагалі здались..
30.08.2025 04:01 Відповісти
коли наша прем'єрка показувало фото загиблих в Київі московська курва, яка сиділа за табличкою "раша", рилася в своєму смартфоні, цьому бидлу абсолютно пофіг що вони вбивають цивільних та дітей, потенційно бути катом це певно в них вже на генетичному рівні
30.08.2025 05:33 Відповісти
блондінка? - доні такі подобаються.
а шо краде? - ну так буває, чорт попутав....
слава яйцям буба щє агрохімію туди паслом не паслав,
в доні буб би інфаркт чисто на морду на церемонії вверяльних грамот...
30.08.2025 06:49 Відповісти
А хіба це робота премєр міністра-в оон виступати?У нас мзс немає?Лідор нації де?Де сгіба?Де вру?
30.08.2025 07:14 Відповісти
На канікулах і відпустках.
30.08.2025 07:54 Відповісти
Брехня.ВРУ працює,а президент відпустки немає.І мзс-це не один сигіба
30.08.2025 08:00 Відповісти
Толку з тієї праці усих згаданих: одні тільки кнопки давлять, на які їм вкажуть, другий хрипато гундосить і відосики запилює, треті беруть під козирьок за наказами "козиря".
30.08.2025 08:55 Відповісти
То або давай розженемо вру з кабміном і оп їх замінить або.....навіть писати таке страшнр.І ,до речі,депутатів вру нарід обрав.А оп-ні
30.08.2025 09:27 Відповісти
Просто свириденчиха пристойно знає англійську. А *******, схоже, вже збитий льотчик - його збираються замінити на пристайка, бо усі кадри єрмака такі іфіктівні, як і він сам.
30.08.2025 08:50 Відповісти
Вони (ООН) четвертий рік реагують на вбивства українців як імпотенти на оголену жінку.
30.08.2025 07:51 Відповісти
може пора викинути кацапію з того ******* ?
30.08.2025 09:05 Відповісти
 
 