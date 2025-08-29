Масований удар РФ по Києву: завершено ліквідацію наслідків обстрілу. ФОТОрепортаж
Рятувальники завершили ліквідацію наслідків комбінованого російського удару по Києву в ніч на 28 серпня.
Про це повідомили в ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Російська атака забрала життя 25 людей, серед них 4 дітей. Найбільші руйнування –– у Дарницькому районі, де зруйновано п’ятиповерхівку
Підрозділи ДСНС працювали на 19 локаціях у 6 районах міста.
Було залучено понад 700 рятувальників, майже 150 одиниць техніки та 7 собак. Врятовано 15 людей, зокрема 4 дітей.
Психологи ДСНС, Нацполіція та Червоний Хрест надали допомогу 312 громадянам. Вивезено понад 3150 тонн конструкцій і сміття, прибрано 26 пошкоджених авто.
Масований удар РФ по Києву 28 серпня
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.
Кількість загиблих унаслідок масованого удару РФ по Києву в ніч на 28 серпня зросла до 25.
Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).
Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.
