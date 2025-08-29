Зеленський вшанував пам’ять жертв ракетного удару РФ по Києву 28 серпня. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих на місці влучання російської балістичної ракети в житловий будинок у Києві 28 серпня.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей жахливий удар забрав життя 22 людей, серед яких чотири дитини, найменшій із них не було й трьох років. Мої співчуття рідним та близьким. Усім постраждалим і родинам, які втратили рідних унаслідок російського обстрілу, найближчим часом нададуть необхідну допомогу з житлом, відповідні програми вже діють", - розповів Зеленський.

Президент зазначив, що цей обстріл демонстративна російська відповідь на намагання світу закінчити цю війну.

"Вбивство дітей і руйнування замість дипломатії та миру. І на таку відповідь має бути реакція світу: ще більше санкцій, ще більше можливостей для України говорити мовою сили – єдиною, яку розуміє Росія. Дякую всім партнерам, які нам у цьому допомагають", - сказав глава держави.

Масований удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 23 загиблих, зокрема дітей.

Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).

Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.

Згодом повідомлялося, що кількість загиблих унаслідок масованого удару РФ по Києву в ніч на 28 серпня зросла до 25.

