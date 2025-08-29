Зеленський вшанував пам’ять жертв ракетного удару РФ по Києву 28 серпня. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих на місці влучання російської балістичної ракети в житловий будинок у Києві 28 серпня.
Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей жахливий удар забрав життя 22 людей, серед яких чотири дитини, найменшій із них не було й трьох років. Мої співчуття рідним та близьким. Усім постраждалим і родинам, які втратили рідних унаслідок російського обстрілу, найближчим часом нададуть необхідну допомогу з житлом, відповідні програми вже діють", - розповів Зеленський.
Президент зазначив, що цей обстріл демонстративна російська відповідь на намагання світу закінчити цю війну.
"Вбивство дітей і руйнування замість дипломатії та миру. І на таку відповідь має бути реакція світу: ще більше санкцій, ще більше можливостей для України говорити мовою сили – єдиною, яку розуміє Росія. Дякую всім партнерам, які нам у цьому допомагають", - сказав глава держави.
Масований удар РФ по Києву 28 серпня
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.
Відомо про щонайменше 23 загиблих, зокрема дітей.
Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).
Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.
Згодом повідомлялося, що кількість загиблих унаслідок масованого удару РФ по Києву в ніч на 28 серпня зросла до 25.
2 год ·
Знання світової історії дає людині перевагу в тім, о деякі дії влади можна передбачити наперед.
Ну от наприклад, свідомі люди в 2019 р. криком кричали: При Зеленському буде хаос, буде інфляція і долар по 45, буде війна! "Як бачите, нічого не сталося" (с).
Але ми не могли знати, що йому так сподобається влада, що він заради неї країну пустить під ніж. Ні, ще гірше, під ракети.
Почну здалека: прийшовши до влади, Нерон, який формально прав на престол не мав, з третьої спроби вбив свою матір, завдяки котрій він і сів на трон, потім змішав з лайном сенаторів.
Прийшовши до влади, Гітлер провів "Ніч довгих ножів", в якій був вбитий Рем, який своїми штурмовиками допоміг йому отримати владу.
Прийшовши до влади, Сталін в першу чергу вичистив всю "ленінську гвардію", починаючи з Троцького, а вже потім були і ГУЛАГ, і Голодомор, і Велика війна.
Прийшовши до влади, Путін в першу чергу вислав з країни, а потім вбив Березовського, дякуючи кому владу отримав, а потім позбувся (правда, без крові), всього єльцинського оточення.
Прийшовши до влади, Зеленський викинув з влади не тільки "папередників", але й тих, хто працював з ним, щоб отримати цю владу, і міг ще вірити в те, що він прийшов з добрими намірами - А. Богдана і Розумкова. потім турнули прем'єра, двох 100%-но своїх генпрокурорів. Черга коломойського ще не прийшла - він багато знає, і його відвертість з американським слідством може буди смертельною для Зелі, тому його просто заховали - ви це можете бачити по 1+1, яке зовсім не змінилось.
Якби люди знали історію, в тому числі і своєї країни, Зеля би так і працював клоуном. А так... маємо що маємо.