Зеленский почтил память жертв ракетного удара РФ по Киеву 28 августа. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский почтил память погибших на месте попадания российской баллистической ракеты в жилой дом в Киеве 28 августа.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот ужасный удар унес жизни 22 человек, среди которых четыре ребенка, самому маленькому из них не было и трех лет. Мои соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим и семьям, которые потеряли родных вследствие российского обстрела, в ближайшее время будет оказана необходимая помощь с жильем, соответствующие программы уже действуют", - рассказал Зеленский.

Президент отметил, что этот обстрел - демонстративный российский ответ на попытки мира закончить эту войну.

"Убийство детей и разрушения вместо дипломатии и мира. И на такой ответ должна быть реакция мира: еще больше санкций, еще больше возможностей для Украины говорить на языке силы - единственной, которую понимает Россия. Спасибо всем партнерам, которые нам в этом помогают", - сказал глава государства.

Массированный удар РФ по Киеву 28 августа

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Виннитчину.

Известно о по меньшей мере 23 погибших, в том числе детей.

Вследствие российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).

Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.

Впоследствии сообщалось, что количество погибших в результате массированного удара РФ по Киеву в ночь на 28 августа возросло до 25.

