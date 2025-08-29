Зеленский почтил память жертв ракетного удара РФ по Киеву 28 августа. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский почтил память погибших на месте попадания российской баллистической ракеты в жилой дом в Киеве 28 августа.
Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Этот ужасный удар унес жизни 22 человек, среди которых четыре ребенка, самому маленькому из них не было и трех лет. Мои соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим и семьям, которые потеряли родных вследствие российского обстрела, в ближайшее время будет оказана необходимая помощь с жильем, соответствующие программы уже действуют", - рассказал Зеленский.
Президент отметил, что этот обстрел - демонстративный российский ответ на попытки мира закончить эту войну.
"Убийство детей и разрушения вместо дипломатии и мира. И на такой ответ должна быть реакция мира: еще больше санкций, еще больше возможностей для Украины говорить на языке силы - единственной, которую понимает Россия. Спасибо всем партнерам, которые нам в этом помогают", - сказал глава государства.
Массированный удар РФ по Киеву 28 августа
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Виннитчину.
Известно о по меньшей мере 23 погибших, в том числе детей.
Вследствие российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).
Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.
Впоследствии сообщалось, что количество погибших в результате массированного удара РФ по Киеву в ночь на 28 августа возросло до 25.
2 год ·
Знання світової історії дає людині перевагу в тім, о деякі дії влади можна передбачити наперед.
Ну от наприклад, свідомі люди в 2019 р. криком кричали: При Зеленському буде хаос, буде інфляція і долар по 45, буде війна! "Як бачите, нічого не сталося" (с).
Але ми не могли знати, що йому так сподобається влада, що він заради неї країну пустить під ніж. Ні, ще гірше, під ракети.
Почну здалека: прийшовши до влади, Нерон, який формально прав на престол не мав, з третьої спроби вбив свою матір, завдяки котрій він і сів на трон, потім змішав з лайном сенаторів.
Прийшовши до влади, Гітлер провів "Ніч довгих ножів", в якій був вбитий Рем, який своїми штурмовиками допоміг йому отримати владу.
Прийшовши до влади, Сталін в першу чергу вичистив всю "ленінську гвардію", починаючи з Троцького, а вже потім були і ГУЛАГ, і Голодомор, і Велика війна.
Прийшовши до влади, Путін в першу чергу вислав з країни, а потім вбив Березовського, дякуючи кому владу отримав, а потім позбувся (правда, без крові), всього єльцинського оточення.
Прийшовши до влади, Зеленський викинув з влади не тільки "папередників", але й тих, хто працював з ним, щоб отримати цю владу, і міг ще вірити в те, що він прийшов з добрими намірами - А. Богдана і Розумкова. потім турнули прем'єра, двох 100%-но своїх генпрокурорів. Черга коломойського ще не прийшла - він багато знає, і його відвертість з американським слідством може буди смертельною для Зелі, тому його просто заховали - ви це можете бачити по 1+1, яке зовсім не змінилось.
Якби люди знали історію, в тому числі і своєї країни, Зеля би так і працював клоуном. А так... маємо що маємо.