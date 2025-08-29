РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11160 посетителей онлайн
Новости Ракетная атака на Киев
833 2

Массированный удар РФ по Киеву 28 августа: число погибших возросло до 25

атака РФ по Киеву

Количество погибших вследствие массированного удара РФ по Киеву в ночь на 28 августа возросло до 25.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на это время известно о 25 погибших, среди которых четверо детей, десятки людей пострадали. Абсолютно подлый удар, который демонстрирует истинные намерения Путина - продолжать убийства, а не делать шаги к миру", - сказал глава государства.

Смотрите также: Удар РФ по Киеву: Спасательные работы завершены, погибло 23 человека, судьба 8 человек остается неизвестной, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Массированный удар РФ по Киеву 28 августа

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Виннитчину.

Известно о по меньшей мере 23 погибших, в том числе детей.

Вследствие российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).

Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.

Смотрите также: Рашисты убили 23 человека во время ракетного удара по Киеву 28 августа, в том числе двухлетнюю Ангелину. ФОТО

Автор: 

Киев (26053) обстрел (29234) жертвы (2160)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как бы ответил Черчилль на прилет по BRITISH COUNCIL?
Сначала отправил бы граждан России в лагеря
А после проверки бы выслал из страны
А что на сегодня мы имеем?
Русские олигархи скупили весь центр Лондона
Детки русских олигархов учатся в Оксфорде
Вот таким простым способом путин показвает БРИТАНИИ и британцам - средний палец!!!!
А заодно показывает на примере Британии - какой продажный западный мир
Легко говорить про европейские ценности
Трудно эти ценности отстаивать
Особенно когда тебе взамен европейских ценностей
Дают газ и нефть подешевле...
показать весь комментарий
29.08.2025 20:18 Ответить
показать весь комментарий
29.08.2025 21:08 Ответить
 
 