Массированный удар РФ по Киеву 28 августа: число погибших возросло до 25
Количество погибших вследствие массированного удара РФ по Киеву в ночь на 28 августа возросло до 25.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на это время известно о 25 погибших, среди которых четверо детей, десятки людей пострадали. Абсолютно подлый удар, который демонстрирует истинные намерения Путина - продолжать убийства, а не делать шаги к миру", - сказал глава государства.
Массированный удар РФ по Киеву 28 августа
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Виннитчину.
Известно о по меньшей мере 23 погибших, в том числе детей.
Вследствие российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).
Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.
Сначала отправил бы граждан России в лагеря
А после проверки бы выслал из страны
А что на сегодня мы имеем?
Русские олигархи скупили весь центр Лондона
Детки русских олигархов учатся в Оксфорде
Вот таким простым способом путин показвает БРИТАНИИ и британцам - средний палец!!!!
А заодно показывает на примере Британии - какой продажный западный мир
Легко говорить про европейские ценности
Трудно эти ценности отстаивать
Особенно когда тебе взамен европейских ценностей
Дают газ и нефть подешевле...