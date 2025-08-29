Массированный удар РФ по Киеву 28 августа: число погибших возросло до 25

Количество погибших вследствие массированного удара РФ по Киеву в ночь на 28 августа возросло до 25.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на это время известно о 25 погибших, среди которых четверо детей, десятки людей пострадали. Абсолютно подлый удар, который демонстрирует истинные намерения Путина - продолжать убийства, а не делать шаги к миру", - сказал глава государства.

Массированный удар РФ по Киеву 28 августа

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Виннитчину.

Известно о по меньшей мере 23 погибших, в том числе детей.

Вследствие российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).

Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.

