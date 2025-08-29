Удар РФ по Киеву: Спасательные работы завершены, погибло 23 человека, судьба 8 человек остается неизвестной, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко относительно российского удара по Киеву 28 августа.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"На месте российского удара по жилому дому в Киеве в Дарницком районе завершились спасательные работы. Продолжается разбор разрушенных конструкций. По состоянию на это время известно о 22 погибших только в одном этом месте попадания, среди них четыре ребенка. Самой маленькой девочке не исполнилось и трех лет. Мои соболезнования родным и близким погибших. Всего той ночью россияне убили 23 человека в Киеве. До сих пор остается неизвестной судьба 8 человек. Еще 53 были ранены. Всем им оказана необходимая помощь. Я благодарю спасателей, полицейских, врачей и медсестер, все коммунальные и экстренные службы, каждого, кто задействован в помощи людям", - говорится в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что Россия должна отвечать за этот удар, как и за все другие удары по Украине, украинцам и по всем попыткам мира завершить эту войну.
"Когда вместо дипломатии Россия выбирает баллистику, продолжает модернизировать "шахеды" для убийств и развивает взаимодействие с такими субъектами, как Северная Корея, это означает, что мир должен реагировать соответственно. Нужны сильные санкции, сильное давление, сильные шаги, чтобы убийцы не чувствовали безнаказанности. Россия понимает только силу, и проявления силы сейчас нужны. Соединенные Штаты, Европа, страны "двадцатки" имеют эту силу", - добавил президент.
