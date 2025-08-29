В Киеве продолжается ликвидация последствий российского обстрела. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение ночи спасатели непрерывно работали на местах разрушений, продолжали разбор завалов и поисковые работы.
об этом сообщает ГСЧС Украины.
Количество погибших в разрушенной пятиэтажке в Дарницком районе возросло до 22 человек. Всего в столице в результате ночной атаки погибли 23 человека, среди них - четверо детей.
На этих локациях продолжаются аварийно-спасательные работы и разборка конструкций. Вывезено более 2260 тонн строительных конструкций и мусора.
Психологи ГСЧС оказали помощь 147 лицам.
Массированный удар РФ по Киеву 28 августа
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.
В результате российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).
Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.
