У Києві триває ліквідація наслідків російського обстрілу. ФОТОрепортаж
Упродовж ночі рятувальники безперервно працювали на місцях руйнувань, продовжували розбір завалів та пошукові роботи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.
Кількість загиблих у зруйнованій п’ятиповерхівці у Дарницькому районі зросла до 22 осіб. Загалом у столиці внаслідок нічної атаки загинули 23 людини, серед них – четверо дітей.
На цих локаціях тривають аварійно-рятувальні роботи та розбирання конструкцій. Вивезено понад 2260 тонн будівельних конструкцій і сміття.
Психологи ДСНС надали допомогу 147 особам.
Масований удар РФ по Києву 28 серпня
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.
Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).
Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.
