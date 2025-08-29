РУС
Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
1 229 28

Посольство США после массированного обстрела РФ: Удары по жилым домам и гражданским районам неприемлемы. Трамп заявлял, что убийства должны прекратиться

Спасательные работы в Киеве продолжаются

Посольство США в Украине осудило атаку российских войск по Киеву в ночь на 28 августа, во время которой попали в гражданские объекты, в частности украинские дома и здания, где расположены Представительство ЕС и Британский совет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке посольства США на странице в Х.

"Удары по гражданским районам недопустимы и должны быть немедленно прекращены. Мы выражаем наши искренние соболезнования жертвам и их семьям", - говорится в сообщении.

Также в посольстве отметили, что президент США Дональд Трамп был четким - убийства должны прекратиться, а обе стороны должны работать над согласованным мирным решением.

Массированный удар РФ по Киеву 28 августа

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

По состоянию на утро 29 августа количество погибших составляет 23 человека. Аварийно-спасательные работы в Киеве продолжаются.

В результате российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).

Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский режим в очередной раз продемонстрировал свою человеконенавистническую природу, - Всеукраинский Совет Церквей

Киев (26053) посольство (1094) США (27797) Воздушные атаки на Киев (866)
импотентная команда Трампа - хочет с )(уйлом торговать а Украину принудить отдать свои территории - чтобы рыжый получил премию, пойти по пути наименьшого сопротивления.
показать весь комментарий
29.08.2025 08:59 Ответить
Віе не торгувати хоче. Він хоче, щоб дитяче порно відео Епштейна з його участю, не виклали в мережу фсбшники.
показать весь комментарий
29.08.2025 09:14 Ответить
а що робить потужна,потентна команда Хрипуна? хоч одна відповідь була по Рашці? де всі ці Фламінго,Сапсани,Нептуни,Рути,Паляниці,Громи,Маци? може б ти спочатку на ЗЕлень подивився? сам Трамп вже дивується,а чого ви не хочете бити по Рашці,питає...
показать весь комментарий
29.08.2025 09:35 Ответить
А хто буде серійно виготовляти Фламінго,Сапсани,Нептуни,Рути,Паляниці,Громи,Маци?
На тому ж Південмаші багато професійних кадрів залишилося?
Для массового виробництва потрібно багато професійних людей і також ********* обладнання.
показать весь комментарий
29.08.2025 09:43 Ответить
Шо війну потрібно закінчити - натиснувши на путлєра - Трамп ше до цього не дозрів?
показать весь комментарий
29.08.2025 08:59 Ответить
...і не дозріє. Як на свого кумира давити?
показать весь комментарий
29.08.2025 09:25 Ответить
Чітке трампидло чітко сказало "ще 2 тижні а потім може подивимось як воно буде" навіть індуси на нього наклали
показать весь комментарий
29.08.2025 09:04 Ответить
Це щоб Трамп не сварив за співчуття, тепер прийрято в співчуттях згадувати його і його цитати? 🤔 Якось воно мізерно так, ховзько і відразливо.
показать весь комментарий
29.08.2025 09:04 Ответить
Імпотенти
показать весь комментарий
29.08.2025 09:05 Ответить
ВСЕ, ЩО ЗА'ЯВЛЯЛИ США З ЧАСІВ ПІДПИСАННЯ НИМИ ВЛАСНОЇ БРЕХНІ ПО ВІДНОШЕННІ ДО УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ, І ЗА'ЯВЛЯЮТЬ ЗАРАЗ , ЯК БУЛО ТАК І Є ЛИЦЕМІРНА БРЕХНЯ АМЕРИКАНСЬКИХ НЕГІДНИКІВ ,АФЕРИСТІВ І БРЕХУНІВ
показать весь комментарий
29.08.2025 09:06 Ответить
Ага. Обидві сторони знову... А хіба Україна вбила хоч одного мирного рашиста що Україну до окупантів прирівняли? Це все що потрібно знати про гарантії і мирні угоди які нам Тампон і Європа нав'язують. Рашисти в 100500-й раз на ваші угоди насруть а Україну зроблять в усьомувинною. Це ж вже проходили і не раз
показать весь комментарий
29.08.2025 09:08 Ответить
Трамп сказав,трамп сказав,да кацапи поклали на того трампа,путлєр добре вхопив рудого за коконьки.
показать весь комментарий
29.08.2025 09:09 Ответить
Він заявив! Караул!! Шо зараз буде!!! Ховайтесь всі!!!! Держить його семеро!!!!!
Мені подобаются ці грьобані зачвітелі.
показать весь комментарий
29.08.2025 09:09 Ответить
Трамп все робить що б легалізувати світового терориста путіна ,той відчув свою безкарність , число жертв серед мирного населення за остані 6 місяців подвоїлось і цей самозакоханий недоумок хоче премію миру.
показать весь комментарий
29.08.2025 09:10 Ответить
Брови хмурив? Ногою тупав? Може хоть сказав "*** вашу мать"? Нє? тоді це постная *****, давай по новой!
показать весь комментарий
29.08.2025 09:15 Ответить
Вбиства мають припинитись. Через два тижні. (с) Донні Трамп.
показать весь комментарий
29.08.2025 09:16 Ответить
потужно
показать весь комментарий
29.08.2025 09:16 Ответить
Трумп заявляв! а також своєю опухлою ступнею топав що він дуже не задоволений!
показать весь комментарий
29.08.2025 09:21 Ответить
Не можна так сліпо вірити педофілу та шахраю, все що він казав ніколи не виконується. Ми ж не знаємо, що він ***** казав та обіцяв.
показать весь комментарий
29.08.2025 09:28 Ответить
А ***** - це його колега по цеху, такий самий педофіл та шахрай.
Як то кажуть: маніяк маніяка бачить здалека.
показать весь комментарий
29.08.2025 09:30 Ответить
А где очередной дедлайн "две недели"?
показать весь комментарий
29.08.2025 09:29 Ответить
Жёстко, ****. Этот не пошутит.
показать весь комментарий
29.08.2025 09:34 Ответить
Не доказуйте тут , що Трамп - імпотент, Меланія давно знає знає.
показать весь комментарий
29.08.2025 09:35 Ответить
а ким тоді треба вважати Хрипунця?
показать весь комментарий
29.08.2025 09:39 Ответить
Таке враження що тут зібралися Божі корови... Як можна проклинати Трампа і мовчати про Хрипуна? Це ж Хрипун не б"є у відповідь по Рашці! Де всі сапсани,маци,фламінги,рути,громи тощо? Навіть,Трамп дивується,що не хочуть воювати з Рашкою...
показать весь комментарий
29.08.2025 09:38 Ответить
бо ще є Будапештський меморандум - коли Україна віддавала зброю, сподівалися що США будуть на боці України. Бо одні самі не можемо впоритися з ордою.
показать весь комментарий
29.08.2025 09:42 Ответить
Може трампу треба фотосесію разом з путіним зробити на календариках....щоб потім по потягам глухонімі їх розповсюджували??? Як знак стурбованості та дружби....
показать весь комментарий
29.08.2025 09:41 Ответить
Осінь 2026 року прийди скоріше, бо нема сили терпіти цього ідіота трампа і його ще дурнішої команди. Може таки прийде хтось адекватний в конгрес і ви полоще це кодлище
показать весь комментарий
29.08.2025 09:47 Ответить
 
 