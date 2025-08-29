Посольство США после массированного обстрела РФ: Удары по жилым домам и гражданским районам неприемлемы. Трамп заявлял, что убийства должны прекратиться
Посольство США в Украине осудило атаку российских войск по Киеву в ночь на 28 августа, во время которой попали в гражданские объекты, в частности украинские дома и здания, где расположены Представительство ЕС и Британский совет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке посольства США на странице в Х.
"Удары по гражданским районам недопустимы и должны быть немедленно прекращены. Мы выражаем наши искренние соболезнования жертвам и их семьям", - говорится в сообщении.
Также в посольстве отметили, что президент США Дональд Трамп был четким - убийства должны прекратиться, а обе стороны должны работать над согласованным мирным решением.
Массированный удар РФ по Киеву 28 августа
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.
По состоянию на утро 29 августа количество погибших составляет 23 человека. Аварийно-спасательные работы в Киеве продолжаются.
В результате российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).
Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.
