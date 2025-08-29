УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10394 відвідувача онлайн
Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
676 16

Посольство США після масованого обстрілу РФ: Удари по житлових будинках та цивільних районах є неприйнятними. Трамп заявляв, що вбивства мають припинитися

Рятувальні роботи у Києві тривають

Посольство США в Україні засудило атаку російських військ по Києву у ніч на 28 серпня, під час якої влучили у цивільні об’єкти, зокрема українські домівки та будівлі, де розташовані Представництво ЄС та Британська рада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі посольства США на сторінці в Х.

"Удари по цивільних районах неприпустимі та мають бути негайно припинені. Ми висловлюємо наші щирі співчуття жертвам та їхнім родинам", – йдеться у повідомленні.

Також у посольстві наголосили, що президент США Дональд Трамп був чітким – вбивства мають припинитися, а обидві сторони повинні працювати над узгодженим мирним вирішенням.

Масований удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Станом на ранок 29 серпня кількість загиблих становить 23 людини. Аварійно-рятувальні роботи у Києві тривають.

Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).

Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський режим вчергове продемонстрував свою людиноненависницьку природу, - Всеукраїнська Рада Церков

Автор: 

Київ (20091) посольство (959) США (24165) Повітряні атаки на Київ (923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
импотентная команда Трампа - хочет с )(уйлом торговать а Украину принудить отдать свои территории - чтобы рыжый получил премию, пойти по пути наименьшого сопротивления.
показати весь коментар
29.08.2025 08:59 Відповісти
+3
Шо війну потрібно закінчити - натиснувши на путлєра - Трамп ше до цього не дозрів?
показати весь коментар
29.08.2025 08:59 Відповісти
+2
Ага. Обидві сторони знову... А хіба Україна вбила хоч одного мирного рашиста що Україну до окупантів прирівняли? Це все що потрібно знати про гарантії і мирні угоди які нам Тампон і Європа нав'язують. Рашисти в 100500-й раз на ваші угоди насруть а Україну зроблять в усьомувинною. Це ж вже проходили і не раз
показати весь коментар
29.08.2025 09:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
импотентная команда Трампа - хочет с )(уйлом торговать а Украину принудить отдать свои территории - чтобы рыжый получил премию, пойти по пути наименьшого сопротивления.
показати весь коментар
29.08.2025 08:59 Відповісти
Віе не торгувати хоче. Він хоче, щоб дитяче порно відео Епштейна з його участю, не виклали в мережу фсбшники.
показати весь коментар
29.08.2025 09:14 Відповісти
Шо війну потрібно закінчити - натиснувши на путлєра - Трамп ше до цього не дозрів?
показати весь коментар
29.08.2025 08:59 Відповісти
...і не дозріє. Як на свого кумира давити?
показати весь коментар
29.08.2025 09:25 Відповісти
Чітке трампидло чітко сказало "ще 2 тижні а потім може подивимось як воно буде" навіть індуси на нього наклали
показати весь коментар
29.08.2025 09:04 Відповісти
Це щоб Трамп не сварив за співчуття, тепер прийрято в співчуттях згадувати його і його цитати? 🤔 Якось воно мізерно так, ховзько і відразливо.
показати весь коментар
29.08.2025 09:04 Відповісти
Імпотенти
показати весь коментар
29.08.2025 09:05 Відповісти
ВСЕ, ЩО ЗА'ЯВЛЯЛИ США З ЧАСІВ ПІДПИСАННЯ НИМИ ВЛАСНОЇ БРЕХНІ ПО ВІДНОШЕННІ ДО УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ, І ЗА'ЯВЛЯЮТЬ ЗАРАЗ , ЯК БУЛО ТАК І Є ЛИЦЕМІРНА БРЕХНЯ АМЕРИКАНСЬКИХ НЕГІДНИКІВ ,АФЕРИСТІВ І БРЕХУНІВ
показати весь коментар
29.08.2025 09:06 Відповісти
Ага. Обидві сторони знову... А хіба Україна вбила хоч одного мирного рашиста що Україну до окупантів прирівняли? Це все що потрібно знати про гарантії і мирні угоди які нам Тампон і Європа нав'язують. Рашисти в 100500-й раз на ваші угоди насруть а Україну зроблять в усьомувинною. Це ж вже проходили і не раз
показати весь коментар
29.08.2025 09:08 Відповісти
Трамп сказав,трамп сказав,да кацапи поклали на того трампа,путлєр добре вхопив рудого за коконьки.
показати весь коментар
29.08.2025 09:09 Відповісти
Він заявив! Караул!! Шо зараз буде!!! Ховайтесь всі!!!! Держить його семеро!!!!!
Мені подобаются ці грьобані зачвітелі.
показати весь коментар
29.08.2025 09:09 Відповісти
Трамп все робить що б легалізувати світового терориста путіна ,той відчув свою безкарність , число жертв серед мирного населення за остані 6 місяців подвоїлось і цей самозакоханий недоумок хоче премію миру.
показати весь коментар
29.08.2025 09:10 Відповісти
Брови хмурив? Ногою тупав? Може хоть сказав "*** вашу мать"? Нє? тоді це постная *****, давай по новой!
показати весь коментар
29.08.2025 09:15 Відповісти
Вбиства мають припинитись. Через два тижні. (с) Донні Трамп.
показати весь коментар
29.08.2025 09:16 Відповісти
потужно
показати весь коментар
29.08.2025 09:16 Відповісти
Трумп заявляв! а також своєю опухлою ступнею топав що він дуже не задоволений!
показати весь коментар
29.08.2025 09:21 Відповісти
 
 