Посольство США після масованого обстрілу РФ: Удари по житлових будинках та цивільних районах є неприйнятними. Трамп заявляв, що вбивства мають припинитися

Посольство США в Україні засудило атаку російських військ по Києву у ніч на 28 серпня, під час якої влучили у цивільні об’єкти, зокрема українські домівки та будівлі, де розташовані Представництво ЄС та Британська рада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі посольства США на сторінці в Х.

"Удари по цивільних районах неприпустимі та мають бути негайно припинені. Ми висловлюємо наші щирі співчуття жертвам та їхнім родинам", – йдеться у повідомленні.

Також у посольстві наголосили, що президент США Дональд Трамп був чітким – вбивства мають припинитися, а обидві сторони повинні працювати над узгодженим мирним вирішенням.

Масований удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Станом на ранок 29 серпня кількість загиблих становить 23 людини. Аварійно-рятувальні роботи у Києві тривають.

Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).

Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський режим вчергове продемонстрував свою людиноненависницьку природу, - Всеукраїнська Рада Церков