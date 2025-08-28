Російський режим вчергове продемонстрував свою людиноненависницьку природу, - Всеукраїнська Рада Церков

Всеукраїнська Рада Церков та Релігійних Організації виступила з заявою щодо чергових російських терористичних атак проти українських міст.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"В ніч з 27 на 28 серпня 2025 року російська держава вчергове здійснила терористичні атаки на міста Київ, Запоріжжя та інші українські міста. Внаслідок обстрілів ракетами і БПЛА були вбиті і поранені мирні мешканці, серед яких є діти, зруйновані й пошкоджені житлові будинки і обʼєкти цивільної інфраструктури, у тому числі дитячий садок, сотні людей втратили своє житло, а тисячі українців пережили жах нічних терористичних атак.

Диктаторський російський режим вчергове продемонстрував свою людиноненависницьку природу і злочинну геноцидну політику.

Рішуче засуджуємо чергові терористичні атаки РФ на українські міста і села, які підтверджують, що це є держава-терорист. Будь-яка підтримка, нині виявлена Російській Федерації, є тим самим, що підтримка для вбивців і злодіїв, що тягне очевидну моральну відповідальність. Гроші, зароблені на бізнесі з РФ зараз, заплямовані кровʼю невинно вбитих людей і ця кров волає до Неба про справедливу помсту", - ідеться в заяві.

Всеукраїнська рада церков та релігійних організації висловила співчуття родинам загиблих та молиться за тих, хто постраждав від російських терористів.

